El Hospital Virgen del Rocío culmina con éxito su trasplante hepático 1.500 en treinta años

Volver a nacer. Esa es la frase que repiten las personas trasplantadas para describir lo que les ha pasado. Y es justo lo que ha ocurrido con la 1.500 que han recibido un hígado en el Virgen del Rocío de Sevilla desde que ... este hospital, de referencia en Andalucía, inició su programa de trasplantes hepáticos hace ya casi treinta años.

Esa cifra mágica de mil quinientas nuevas vidas , detrás de la cual se esconde el esfuerzo de muchos profesionales sanitarios y la generosidad de muchísimas familias que perdieron a un ser querido y decidieron donar sus órganos en el peor momento de sus vidas, no fue fácil de alcanzar. No lo fue el primer trasplante de hígado que se realizó en Sevilla en 199o y tampoco lo ha sido el último (ya penúltimo) que se culminó la madrugada del lunes . La primera operación al paciente 1.500 se realizó la madrugada anterior pero el hígado falló y hubo que retirárselo. La noche siguiente llegó otro y esta vez sí funcionó correctamente. La madrugada siguiente se hizo otro: el 1.501.

El primer trasplante y posterior retrasplante corrieron a cargo de Miguel Ángel Gómez Bravo , jefe de trasplantes hepáticos del Virgen del Rocío, un profesional que ha participado en el programa de trasplantes desde su inicio y en el que colaboran actualmente más de cuarenta profesionales sanitarios de varias especialidades. El cirujano es la cara visible pero junto a él, haciendo posible cada trasplante, hay un equipo muy amplio de cirujanos, intensivistas, hepatólogos y enfermeros, entre otros. «Nuestro paciente es de mediana edad y se recupera en la UCI de dos cirugías muy agresivas», cuenta Gómez Bravo, que destaca el extraordinario desempeño del programa de trasplantes en España, modelo de referencia en el mundo por ser gratuito y completamente anónimo. «C uando se necesita un órgano con esta urgencia para un paciente con una enfermedad terminal , hay muchas posibilidades de que surja, incluso por partida doble en menos de 24 horas, como este caso», cuenta a ABC.

María José Romero, madre de Pepe Morales Romero, donante de órganos ABC

El trasplante ha evolucionado desde que se iniciaron hace treinta años en Sevilla. Los tiempos de hospitalización superaban entonces los treinta días y ahora no suelen exceder de ocho o diez. Ahora muy pocos pacientes se trasfunden durante la cirugía, cuando hace dos décadas era lo habitual. La duración de la operación se ha acortado también: esta compleja cirugía podía durar antes 12 o 14 horas y ahora la media es de 3 a 4 horas , aunque a veces se complican. Hace dos semanas un trasplante mantuvo ocupado un quirófano más de diez horas pero no es lo normal. La recuperación de los trasplantados es ahora mucho más rápida y los tratamientos y medicamentos han mejorado también. Lo que no ha cambiado es el resultado: las vidas que puede traer la muerte trágica de una persona.

De eso sabe mucho María José Romero, de 55 años. Esta mujer no teme a la muerte desde que se llevó a Pepe, su hijo pequeño, tras un accidente de tráfico, pero prefiere celebrar las vidas que se abrieron el 29 de septiembre de 2008, a seguir lamentado la muerte ese día de su hijo adolescente. Este martes se cumplieron 12 años de su marcha y ella escribió en su perfil de whatsapp: «P refiero celebrar la vida a recordar la muerte ». María José decidió donar todos sus órganos y salvar vidas como la del paciente 1.500 trasplantado este lunes. «Mi hijo tenía 15 años y se partió la tibia y el peroné en un accidente de moto. Cuando esperaba una cama en el Hospital Virgen del Rocío, se le produjo una embolia grasa, algo muy rara que la ciencia aún no es capaz de de explicar. Estuvo 48 horas en coma y murió».

María José, que tiene otra hija que entonces tenía 16 años, vivía en la calle Genaro Parladé , muy cerca del hospital, y cuando le comunicaron la muerte de Pepe, su primera preocupación fue que que no lo enterraran con su órganos y se los extrajeran para que le sirvieran a alguien que los necesitara para seguir viviendo. Fueron seis porque era muy joven y estaba muy sano. «Ése es el legado de mi hijo, salvar vidas. Para mí es un héroe ».

La donación de órganos se sostiene sobre tres patas: los donantes, los receptores y los profesionales sanitarios que con gran pericia y esfuerzo, casi siempre de madrugada, logran reconectar un corazón, un hígado o un riñón de un fallecido al de una persona cuya vida está en peligro. Los primeros, los donantes, representan la cara triste de esta historia pero María José, la madre de Pepe Morales Romero , se siente feliz por las vidas que ha salvado su hijo con su muerte, a pesar de que la pena por su muerte le acompañará mientras viva: «Prefiero pensar en la alegría de las personas que recibieron sus órganos. Les dieron la vida y ellos me la dan también a mí desde entonces».

José Antonio Castillo celebrando el noveno cumpleaños del hígado que recibió ABC

Una de esas personas que recuperó la alegría gracias a la generosidad de personas como María José y Pepe es José Antonio Castillo . Él es una de esas 1.500 personas que en los últimos 30 años recibió un hígado en el Hospital Virgen del Rocío. Tenía 44 cuando una hepatitis B fulminante lo dejó al borde de la muerte. Lo operó el doctor Ángel Bernardo, pionero de los trasplantes en Sevilla, asistido entonces por un jovencísimo Miguel Ángel Gómez Bravo, hoy jefe de trasplantes. Han pasado 24 años.

Como todos los trasplantados, José Antonio celebra dos cumpleaños, el de la fecha de nacimiento y el de la fecha de su nuevo órgano. «La generosidad de una familia me devolvió la vida y desde entonces me dedico a tratar de concienciar sobre la donación. A mí me hizo falta un hígado pero cualquier persona que esté hoy sana puede necesitarlo mañana», comenta agradecido a la familia de su donante y de todos los donantes españoles. Cada 21 de noviembre, día de su trasplante, lo celebra como si fuera su cumpleaños. Lleva ya casi un cuarto de siglo haciéndolo.

La asociación de trasplantados hepáticos que preside se fundó en 1993, tras realizarse el primer trasplante de hígado en Sevilla. «Tenemos un piso de acogida para que los familiares del trasplantado se queden en él mientras se recupera el paciente en el hospital. «Hacemos muchos actos y charlas y damos tarjetas de donante pero al final es el familiar es el que decide . Y podemos estar muy agradecidos porque Andalucía ha superado la tasa de donación de órganos de España, que es de las más altas del mundo».

Miguel Ángel Gómez Bravo encarna esa tercera pata en la que se sostienen los trasplantes. Lidera un equipo de más de 40 personas y lleva casi treinta años realizando este tipo de cirugía . «El programa ha ido creciendo año tras año y aunque la pandemia frenó en marzo y abril los trasplantes, estamos recuperando desde junio el rimo habitual», cuenta.

Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de equipo de Trasplantes Hepáticos del Virgen del Rocío ABC

Él agradece la generosidad de los donantes y «lo cumplidores que son los pacientes con sus obligaciones», dice, gracias a lo cual recuperan la calidad de vida que habían perdido en el caso de los trasplantes renales, o la vida misma, en el de corazón e hígado. Gómez Bravo y su equipo no tienen un horario de trabajo ni pueden apagar nunca el teléfono. Los pueden llamar a cualquier hora para ir al hospital y esas llamadas suelen ser nocturnas . Si suena el teléfono a deshora, no tiene que descolgarlo para saber que pasará esa madrugada operando. Esta semana lo ha hecho tres noches consecutivas: «Somos cirujanos de la noche. Dormimos poco pero podemos trabajar mejor, sin ruidos ni interferencias . Todo el mundo va a lo que va, que es salvar la vida del paciente», cuenta.