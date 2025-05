El hospital de Valme mantiene el ritmo de cirugías de tumores de la piel

El servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Valme ha llevado a cabo desde mediados de marzo hasta finales de junio el mismo volumen de intervenciones quirúrgicas que en el período del año anterior dentro de una situación de enorme complejidad marcada por la crisis sanitaria. Este esfuerzo ha permitido no incrementar la lista de espera de pacientes y normalizar de forma precoz el funcionamiento del servicio , señala la Junta en un comunicado. En torno a 200 cirugías de tumores malignos de piel han realizado sus dermatólogos en poco más de tres meses con un registro de actividad que no se ha visto mermado por la pandemia.

La dificultad de la situación por el Covid-19 se enfrentó mediante circuitos diferenciados y un protocolo exhaustivo para salvaguardar la seguridad de pacientes y profesionales durante el proceso quirúrgico. Según el jefe de este servicio, Jerónimo Escudero , «ha sido fundamental la implicación y colaboración de los profesionales en las circunstancia vividas junto a la excelente planificación del bloque quirúrgico «. El servicio médico reorganizó su actividad asistencial dentro del Plan de Contingencia de este hospital sevillano , donde se pospusieron operaciones programadas no urgentes. Las consultas externas pasaron a su mayoría a hacerse de forma telemática y sólo se cursaron en la modalidad presencial las que según criterio de los especialistas se requerían así.

En esta dinámica, según indica Escudero, « reestructuramos nuestra actividad asumiendo jornadas quirúrgicas, cuya programación anterior a la pandemia estaba dirigida a patologías no urgentes y que fueron suspendidas, para operar patología tumoral con las máximas garantías de seguridad«. Como consecuencia, durante este período crítico no se ha diferido ninguna cirugía oncológica, no demorable, ofreciendo respuestas eficaces a los ciudadanos .

Medio millar de tumores diagnosticados

El servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Valme dispone de una consulta monográfica de Oncología Cutánea, integrada por las dermatólogas María Isabel Coronel y Ana Lorente . A la misma se derivan los pacientes con sospecha de cáncer de piel desde atención primaria. En este dispositivo asistencial se lleva a cabo el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología en coordinación con los servicios de Anatomía Patológica , Oncología Médica y Cirugía General para la consecución de un abordaje integral de la patología maligna.

Anualmente, el Hospital Universitario de Valme diagnostica cerca de medio millar de casos de cáncer de piel en el área s ur de la provincia de Sevilla. El más frecuente es el cáncer cutáneo no melanoma, entre los que se encuentran el carcinoma basocelular (el más numeroso, copando más del 80%) seguido del carcinoma escamoso (14%).

El de mayor mortalidad es el melanoma con el seis por ciento de los casos, siendo el menos frecuente pero el más peligroso por ser el causante de la mortalidad en casi dos terceras partes de los pacientes afectados.

Herramienta telemática

Paralelamente a la actividad quirúrgica, y durante el citado período, este servicio clínico ha llevado a cabo un total de 300 consultas telemáticas con el objetivo de garantizar la máxima protección y seguridad a profesionales y usuarios. En esta nueva dinámica de protagonismo de la telemedicina ha sido de gran utilidad una nueva herramienta informática, denominada Mercurio , con resultados muy positivos, tanto para el facultativo como para el ciudadano.

Mercurio ha sido creada a nivel corporativo para el envío seguro de archivos entre profesionales y ciudadanos, con extraordinario beneficio en aquellos casos en los que el profesional sanitario considera necesario solicitar al paciente información y que éste puede enviar desde su teléfono móvil.

De este modo, el paciente recibe un mensaje a su móvil sin tener que descargar ninguna aplicación adicional y puede responder a él con una imagen -por ejemplo, de una herida o cualquier otra lesión y también con un archivo de video, audio o un PDF que el profesional pueda demandarle -.

