El Hospital de Bormujos, con la UCI saturada, tuvo que habilitar su gimnasio para acoger pacientes Covid

El Hospital de Bormujos, que atiende a una población de unas 300.000 personas, no atraviesa su mejor momento. El Covid y los problemas financieros que ya provocaron el año pasado, por estas mismas fechas, la suspensión de operaciones quirúrgicas y consultas ... programadas, se han juntado este otoño en una especie de tormenta perfecta. El resultado es el cierre de algunos servicios y la disminución de su actividad quirúrgica , aunque fuentes del centro sanitario, que pertenece a la Orden de San Juan de Dios y gestiona un consorcio compartido al cincuenta por ciento con el Servicio Andaluz de Salud, desvinculan esos cierres de los problemas de financiación que sufrió el hospital el pasado año.

La pandemia , según el hospital, es el único responsable de los recortes asistenciales, aunque otras fuentes señalan sus problemas económicos y la imposibilidad de contratar personal, que no se hace con los mismos criterios que el SAS o cualquier hospital público. Explica que «la segunda ola empezó antes aquí que en ningún otro hospital, el pasado 12 de agosto» y que se convirtieron en «centro evacuador de varias residencias de mayores del Aljarafe». E l 3 de septiembre ya tenía tres alas completas de pacientes Covid, lo que obligó a abrir dos alas extraordinarias en octubre para atender al resto de patologías.

Fuentes oficiales del hospital aseguran que «no se pararon consultas ni quirófanos ni ninguna otra actividad, a pesar de que ya estábamos rebosados» y que « la adecuación quirúrgica comenzó en los demás hospitales públicos de Sevilla a principios de octubre mientras que en el nuestro no se tocó nada hasta el 30 de octubre, cuando ya teníamos la UCI casi al cien por cien».

A partir de ese momento la presión asistencial por Covid se disparó y el centro se vio obligado a aumentar de 200 a 260 su número de camas , de las cuales la mitad eran pacientes con coronavirus. Las 6 UCI hubo que cuadriplicarlas hasta 24, según fuentes del centro, las cuales acabaron ocupadas con enfermos Covid. « Desde el mes de noviembre hemos sido el hospital más afectado de Covid en volumen proporcional a nuestros recursos. Tuvimos que habilitar 18 camas en el gimnasio para atender pacientes de tratamientos cortos y de observación para evitar colapsar las urgencias», añaden.

Fuentes oficiales del hospital reconocen que « Observación tiene ahora pacientes críticos que no están donde tienen que estar, aunque estén bien atendidos y tenemos ahora 15 pacientes críticos, 12 en UCI y 3 en observación». Aseguran también que « estamos al cien por cien pero no hemos podido derivar porque los hospitales públicos estaban también a rebosar . Hemos estado a más del 100 por cien de nuestra capacidad y la edad de estos pacientes tampoco aconsejaba los traslados». Afirman que hasta ahora no ha hecho falta derivar a pacientes a otros centros y que esperan que no sea necesario, «pero será el SAS, en tal caso, el que decida si eso es necesario y a donde van».

El centro recuerda que el hospital es el centro sanitario de referencia de todas las residencias medicalizadas y que ya lo fue en la primera ola con la del Hotel Alcora. «La situación pandémica impacta directamente en nuestros recursos, el servicio de medicina las ha tenido que atender y eso ha implicado reducción de consultas », reconocen.

También admiten que los descansos y vacaciones de la plantilla han influido mucho en la producción quirúrgica, aunque esperan poder recupera la normalidad durante este mes. Sin embargo, asegura que se prepara para afrontar una posible tercera ola de la pandemia en enero o febrero.

El Sindicato Médico de Sevilla denuncia «maltrato sistemático a los profesionales», el cierre de una planta y del área de Observación Pediátrica, además de cuatro quirófanos, «lo cual está haciendo aumentar las listas de espera»

Algunos profesionales denuncian que la situación es peor. La radióloga Lola Moreno , representante del Sindicato Médico de Sevilla (SMS) en el centro, asegura que se ha cerrado la planta 3 par y el área de Observación Pediátrica por falta de personal. «En el hospital hay 8 quirófanos que funcionaban mañana y tarde y solo se están abriendo 3 ó 4 al día, lo que está haciendo aumentar las listas de espera quirúrgica. Si la media en junio era de algo más de 6 meses, con el verano de por medio y estos recortes asistenciales está claro que han aumentado, aunque no nos facilitan datos oficiales». Según asegura esta profesional, «las listas de espera de consultas y pruebas no están disponibles porque usan el subterfugio de citarlas de un día para otro. por lo que al no estar las agendas abiertas no se pueden constatar los datos. Pero pasa como con la cirugía: en noviembre no hubo ninguna consulta de medicina interna y ahora solo hay 2».

Fuentes del SMS aseguran que «se ha ido del hospital entre un 15 y un 20 por ciento de la plantilla y cuando se resuelva la OPE (concurso de traslados) van a ser más». Añaden que «en el resto de categorías profesionales, el porcentaje es mayor y n ingún facultativo acepta las ofertas de trabajo del centro ».

La situación de los quirófanos también les preocupa: « Hay días en los que los partes de quirófano se suspenden la misma mañana, estando incluso los pacientes ingresados a la espera de su operación. En algunas áreas quirúrgicas sólo se atienden urgencias y se ha suspendido cualquier intervención que requiera hospitalización en UCI porque no hay camas ni personal para atenderlas. Se han suspendido consultas de todas las especialidades», aseguran.

El SMS dice que «el argumento reiterado del hospital para justificar estos recortes es la falta de financiación», que ya causó graves problemas asistenciales hace ahora un año . Y añade: «No negamos que exista, pero una financiación insuficiente no puede traducirse en un maltrato sistemático de los trabajadores y en una grave merma de la calidad asistencial. Los profesionales y la población no podemos convertirnos en rehenes de una disputa presupuestaria y hemos solicitado una reunión con la dirección del centro para tratar estas cuestiones». En caso de no obtener respuesta a sus demandas, el sindicato sanitario no descarta recurrir «a las medidas de presión que resulten necesarias, incluida la huelga».