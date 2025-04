Hallan unos frescos originales del convento de Santa María de Jesús en Sevilla

Justo detrás de la iglesia del convento de Santa María de Jesús tenía su casa el sacristán , que vivía allí con su familia hasta que hace décadas se quedó como una estancia vacía del monasterio que servía a las clarisas para ... acoger visitas. Nadie podía imaginarse que, en el mismo cuarto de baño, la cocina y otras dependencias de este piso se encontraban escondidas las pinturas murales originales del camarín de la imagen que presidía el primitivo retablo mayor. En unas catas arqueológicas realizadas de forma preventiva a finales del año pasado para elaborar el proyecto básico de reforma interior en la zona de alojamientos, donde se pretende habilitar una hospedería como fuente de ingresos, hallaron evidencias de la existencia de unos frescos en el pasillo de entrada al inmueble, con motivos florales y religiosos, que fueron saliendo a la luz en el resto de estancias: la cocina, el baño...

El arqueólogo, José Antonio Valiente de Santis, preguntó a las monjas si sabían a qué correspondía aquella estancia y explicaron que, por tradición oral, esa zona era un antiguo camarín que había tras el retablo mayor de la iglesia del convento, algo muy usual en los monasterios de Sevilla, aunque no había pruebas documentales. A partir de entonces, el equipo técnico que se encargó de hacer las catas en las dos plantas de estas dependencias enfocaron su trabajo en definir cuánta superficie abarcaban las pinturas y cuál era el espacio concreto que ocupaba el camarín.

Así, realizaron exploraciones a diversas alturas por los paramentos y, al comprobar la entidad de los frescos, solicitaron la presencia de un inspector, que confirmó la necesidad de pedir la opinión de un especialista en restauración que evaluase la valía de las pinturas y cómo debía ser la hoja de ruta a seguir. Se decidió, de esta forma, pedir la colaboración del restaurador Jesús Serrano , que el 31 de diciembre acudió al convento y corroboró que aquellos murales tienen un gran valor patromonial y que, efectivamente, son del siglo XVI , justo en el origen de un monasterio que acaba de cumplir 500 años.

Recreando el camarín

Justo en la pared oeste del piso, que es medianera con la iglesia, es donde se encontraban las mayores evidencias de los frescos. Allí, situado justo en la entrada del inmueble, aparecen las pinturas con motivos vegetales rojos y verdes y, al cabo de unos 30 centímetros, se encontraba la puerta de acceso al camarín , desde la planta baja del interior de la iglesia, que actualmente está tapiada. Este acceso tenía unas dimensiones de apenas 1,66 metros de alto y 0,85 de ancho. «Continuamos avanzando -explica el informe del arqueólogo- y, tras superar esta puerta, encontramos un tramo de paramento donde aparece el grueso de las pinturas descubiertas en los sondeos anteriores a nuestra intervención. Observamos que las pinturas están cubiertas de innumerables capas de pinturas de cal, las cuales tapan una capa de una jabelga de color ocre que cubre en última estancia las pinturas y sirve de guía para su localización».

Un detalle de las pinturas murales aparecidas ABC

De esta manera, añade el arqueólogo que dicha jabelga debió imprimirse tras la reforma del siglo XVII llevada a cabo en el convento, en la cual se anuló el camarín y se colocó el retablo mayor actual, realizado por Pedro Roldán y Pedro de Guadix, en 1690. Entonces, se sustituyó la antigua escultura de Santa María de Jesús, titular del templo y que se conserva en la clausura del monasterio, y se colocó la actual talla obra atribuida a la Roldana.

Las catas continuaron por las demás dependencias, definiendo justo el espacio que tenía el habitáculo donde recibía culto la imagen, que salvo en la pared sur del cuarto de baño, donde se colocó una ventana, se encuentran en buen estado de conservación.

Las conclusiones que saca el arqueólogo es que las pinturas se corresponden al camarín que había detrás del retablo mayor primitivo del siglo XVI que, según la bibliografía, fue realizado por Juan de Oviedo y de la Bandera. Aquella iglesia tenía una planta rectangular con un ábside con una cabecera plana, detrás del cual se diseñó este espacio para la veneración de la talla de Santa María de Jesús.

El informe explica que el camarín se concibió como una habitación cuadrada ubicada en alto, a la que se accedía por unas escaleras por las que no todo el mundo podía acceder, y que estaba decorada con frescos de carácter vegetal y religioso «de gran calidad», con una superficie de 16 metros cuadrados. De toda esta habitación, pintada al completo, se conservan cinco metros cuadrados de dibujos en la pared oeste y unos 2,5 en la este, aunque no descartan que cuando piquen los zócalos del cuarto de baño aparecen más metros debajo. En la pared sur, debido al mal estado de los paramentos, no se han podido ofrecer conclusiones por la cantidad de pérdidas que presentan.

«Igualmente, hemos documentado en la pared este del camarín que las pinturas alcanzaban una altura de tres metros, coincidiendo con el resto de los paramentos, lo que nos lleva a pensar que existiría un falso techo a esa altura posiblemente también decorado con pinturas, si bien es una hipótesis que barajamos que se podrá contrastar cuando se lleven a cabo los trabajos de restauración», concreta el documento.

Propuesta de intervención

El convento, a través del informe, presentó a la Comisión Provincial de Patrimonio una propuesta de intervención que, el pasado 11 de mayo, resultó aprobada. Así, Cultura autoriza a realizar la conservación de las pinturas murales. Se pretende actuar en las zonas más deterioradas para evitar desprendimientos y, en las que se han hallado más cantidad, restaurarlas e integrarlas visualmente para hacerlas compatibles con el uso residencial que tendrá el inmueble. Para el resto de pinturas, se recomienda taparlas para evitar su deterioro y preservarlas para futuras actuaciones que puedan sacar a la luz la totalidad de las pinturas para poner en valor lo que fue la estructura del viejo camarín.

El problema con el que se encuentran las monjas es que ahora tienen que asumir el pago de los 3.500 euros que costará la intervención, ineludible para poder realizar toda la reforma del espacio para ubicar la hospedería.