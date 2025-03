Guía con todo lo que hay que saber para la vuelta al cole en Sevilla

La vuelta al cole es inminente. A medida que se acerca proliferan los consejos para garantizar la seguridad de los escolares ante posibles contagios. Los pediatras de Sevilla también han elaborado sus propias recomendaciones ya que consideran que la pandemia de coronavirus COVID-19 genera un estado de incertidumbre entre los padres que afecta al correcto desarrollo de sus hijos.

Los facultativos aseguran que los centros educativos de la provincia de Sevilla se han preparado para ser entornos seguros . Las familias deben colaborar en seguir escrupulosamente las indicaciones de estos mismos centros.

Por ello consideran que padres y madres deben implicarse activamente en el fomento de las medidas de higiene y prevención recomendadas para sus hijos, asumiendo que, a mayor edad del menor, mayor responsabilidad.

Tranquilidad

Los adultos deben transmitir tranquilidad. Diversos estudios científicos ya han demostrado que, generalmente, los niños resultan poco afectados por la COVID 19, y en la mayoría de casos, de forma leve.

Medidas sanitarias

Los padres y los niños deben usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad recomendada . Igualmente, deben usar gel hidroalcohólico de manera regular, así como lavarse las manos con jabón frecuentemente. También es importante la ventilación de las aulas y otros espacios cerrados, y evitar hablar en voz alta, gritar y cantar.

Cada uno su material escolar

Cada niño debe utilizar su propio material escolar, sus libros y su gel , así como llevar una botella de agua y un paquete de pañuelos desechables. Además, los padres no deben agruparse con otros progenitores en la entrada y salida de los centros.

Cuidado con los abuelos

El aislamiento y las medidas que el niño practica en el centro deben extenderse en otros entornos extraescolares como parques y zonas de deporte y ocio . Además se insiste en que la protección de los abuelos sigue siendo fundamental y prioritaria ya que siguen siendo los más vulnerables.

Nunca con fiebre

No se debe llevar al niño al centro si está con fiebre u otros síntomas sugestivos o sospechosos (o que pudiesen estar relacionados) con la COVID-19. En este sentido recuerdan que no es el pediatra el que decide qué niño va o no al centro sino que la responsabilidad última es de los padres.

Higiene de manos

En el colegio no hay que olvidar tampoco el lavado de manos con agua y jabón y soluciones hidroalcohólicas al entrar y salir, saludr sin contacto físico, evitar abrazos y besos.