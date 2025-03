Del Gólgota a Bucha

De todas las iconografías pasionistas, acaso sea la de la piedad la más estremecedora . Resulta casi imposible quedar incólume frente al retrato de la madre llorosa que grita su dolor ante el cuerpo sin vida del hijo todavía sin amortajar. Nada hay comparable ... a eso.

Piedad de Miguel Ángel

Porque a la contrición a la que mueve el cuerpo exangüe de Cristo se une el dolor vicario que asociamos a la mujer que tiene que enterrar al que es fruto de sus entrañas. ¿Qué hay más antinatural que una madre enterrando a su hijo? No podemos -los varones, por supuesto que no- hacernos una idea de lo que significa ese trance dolorosísimo que el arte religioso ha explotado desde la época medieval y que tiene en la Piedad de Miguel Ángel, en la basílica de San Pedro del Vaticano, una de sus cumbres de todas las épocas.

'La piedad' que nos ocupa también participa de semejante estremecimiento. Agravado por las fotos y las noticias de actualidad. Esa conmoción que se advierte en el cuadro de Murillo del Museo de Bellas Artes es idéntica a la que se observa estos días en las fotos que llegan de la guerra en Ucrania. Madres que pierden a sus vástagos, amortajados en esas bolsas de plástico negras con las que se lanzan a las fosas comunes abiertas con la pala de una retroexcavadora.

Retirada de cadáveres de las calles de Bucha, en Ucrania AFP

El Papa Francisco, en la oración que puso en circulación al comienzo de la guerra, también remite al imaginario colectivo cristiano con su apelación directa a la Piedad: «Señor Jesús, muerto en brazos de la mamá en un búnker de Járkov , ten piedad de nosotros». Es la misma imagen iconográfica repetida hasta la saciedad en cualquier conflicto bélico en cuanto pasa la euforia de las banderas al viento y las proclamas nacionales. Luego, sólo quedan las madres con los hijos a solas componiendo la desgarradora pugna entre la vida y la muerte.

Como aquí. Qué distinto resulta este murillo de los que solemos asociar con el pintor de las inmaculadas. Aquí no hay expresión amable ni gloria alguna en la Virgen gloriosa y bendita a la que un coro seráfico canta en su honor. Hasta los ángeles muestran un semblante triste , apesadumbrado, el ceño fruncido, la boca apretada, la mirada concentrada en el Cristo muerto. Qué diferencia con los ángeles de la Colosal, tan sonrientes, tan felices , tan absortos en proclamar la concepción sin mancha de María.

Sin embargo, aquí María está desgarrada, destrozada como sólo lo puede estar una madre a la que le han matado a un hijo. Los ojos, anegados en lágrimas, los ha vuelto al cielo impetrando un motivo, una razón que explique su sufrimiento. Suplica entenderlo, eso es lo que dicen sus ojos dibujando un porqué que tardará tres días en encontrar respuesta .

El cardenal Raniero Cantalamessa , el predicador de la Casa Pontificia, tiene dicho en una de sus homilías ante el Papa y la Curia de Viernes Santo: « Dios puso a prueba a María en el Calvario 'para ver lo que ella llevaba en el corazón', y en el corazón de María encontró, intacto y hasta más fuerte que nunca, el 'sí', el 'aquí está la esclava del Señor', del día de la Anunciación».

No es rebeldía : la muchacha que se nombra a sí misma como esclava es ahora una mujer hecha y derecha; más aun, deshecha porque no entiende los designios de Dios. No le cabe en la cabeza la muerte atroz de quien acunó en su seno maternal.

Y ahora acuna en su regazo , porque ambas escenas de María están íntimamente conectadas en la mente del espectador. La Virgen con el Niño que Murillo elevó a su expresión más depurada en el cuadro de la Servilleta o la 'Madonna con bambino' , del Palazzo Pitti, es aquí la Virgen con el Cristo muerto .

René Girard , que medio siglo atrás asoció religión y violencia , vino a exaltar después la excepción que supone que Cristo asuma los pecados de los demás sobre sus propios hombros. Ya no es el hombre el que ofrece sacrificios a Dios para aplacar su ira colérica, sino el mismo Dios quien entrega a la muerte a su Unigénito «para aplacar al hombre y hacerle desistir de su hostilidad en relación a Dios y el prójimo».

Es un sacrificio que se nos presenta atenuado en su crudeza. La anatomía de Jesucristo está pintada con brío , con armónica hermosura de sus proporciones, con la sangre apenas representada, idealizado el cuerpo diríase de un atleta musculado y poderoso. Pero no hay rigidez cadavérica y la postura que presenta -la cabeza apoyada en las rodillas, las manos lánguidas despegadas del cuerpo, las piernas flexionadas, los tobillos sin rastro de elongación- no son las propias de un cuerpo inerte. Más parece dormido que muerto.

La Virgen, con las manos abiertas, remite en su actitud corporal a la 'Dolorosa' de Murillo que también se expone en el museo. El pintor ha colocado en un eje vertical ambas cabezas , que reclaman alternativamente la atención del espectador: del Jesús yacente a la Virgen implorante y viceversa en un juego de miradas que llega hasta el infinito. La corona de espinas y el sudario (tetradiplon) aparecen en la parte inferior, casi fuera de la escena.

A la derecha de la imagen central de la madre y el hijo, se aprecia el sepulcro abierto con una enorme argolla en medio de la lápida levantada. Al otro lado, a la izquierda, apenas un esbozo de paisaje de la Jerusalén terrenal. Y poco más. Porque nos resulta imposible intuir qué había en la parte superior.

El cuadro viene de un altar del muro lateral en el presbiterio del convento de los capuchinos enfrentada como pareja con el de la 'Anunciación' que se exhibe también en el Museo de Bellas Artes . Por las dimensiones de esta última obra podemos calcular la amputación que sufrió la piedad que nos ocupa: 150 centímetros de altura, con remate en forma de arco de medio punto.

Una madre llora sobre el féretro de su hijo, militar ucraniano, muerto en Leópolis AFP

¿Qué había pintado Murillo en esos casi tres metros cuadrados que faltan ? Nunca lo sabremos. Tampoco sabremos a ciencia cierta qué ocurrió en Bucha , la ciudad dormitorio de Kiev donde la retirada rusa dejó tras de sí un reguero de cadáveres de civiles. Hemos contemplado los efectos del horror, pero no el momento del martirio de los inocentes. Sólo nos es dado ver exactamente lo mismo que vemos en el cuadro: el patetismo en los rostros de las madres que tienen que enterrar a sus hijos .