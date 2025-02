El Gobierno rectifica otra vez y ahora sí permite a los bares reabrir para servicio de recogida

La constante improvisación del Gobierno en todo lo que tiene que ver con el coronavirus tiene uno de sus ejemplos más ilustrativos en el caso de los bares que se destapó en Sevilla . Después de haber rectificado su propia circular del pasado 19 de marzo en la que sí se permitía vender a los establecimientos de hostelería comida para llevar y de prohibirlo expresamente tras la consulta elevada por el alcalde de Sevilla, Pedro Sánchez ha vuelto a dar marcha atrás este martes y ha confirmado que a partir del próximo lunes sí estará permitido este servicio . Es decir, la orden que corregía a la anterior orden ha durado menos de 24 horas. Y todo ello para que finalmente se haya impuesto el i nforme del jefe de Protección Ambiental del Ayuntamiento , Alfonso Pinto, que paralizó Juan Espadas para dejar la decisión en manos del Gobierno.

En los últimos días, las administraciones competentes han cambiado de opinión tantas veces que los empresarios del sector ya no tienen claro qué pueden y qué no pueden hacer. De hecho, varios municipios andaluces se acogieron a la norma de Sevilla después de que ABC la publicara de forma íntegra para poder reabrir los bares con servicio de recogida «in situ» y no sólo a domicilio, que sí estaba permitido desde el principio del estado de alarma.

El cronograma de este desconcierto ha sido el siguiente. El 19 de marzo, seis días después del citado decreto, el Ministerio de Industria respondió a una duda de los hosteleros aclarando que sí estaba permitida la venta de los bares en el local. Esta respuesta se envió a todas las policías locales de España el 28 de marzo para que la aplicaran. Atendiendo a esta norma y la orden de la Junta de Andalucía que también apostaba por ese doble servicio de los establecimientos hosteleros, el Jefe de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla elaboró otro documento el pasado 22 de abril , que se envió a la Policía Local de Sevilla el 23, en el que se instruía a los agentes de que estaba permitida la venta en los bares, pero detallando todos los requisitos que había que cumplir, como distancia de seguridad , uso de mascarillas y guantes, no superar el aforo, ofrecer sólo los productos que estaban previamente en la carta y cumplir el horario habitual para este tipo de establecimientos.

Cuando ABC publicó esta normativa, el alcalde, Juan Espadas , que no conocía el informe de su propio funcionario, encargó otro estudio al secretario municipal para determinar si la norma que se había enviado a la Policía era correcta. El secretario determinó que no, pero que en todo caso había que consultar al Gobierno. Industria, por su parte, corrigió su primera disposición y el lunes lo prohibió expresamente . Y sólo 24 horas Pedro Sánchez ha vuelto a corregirse. Resumiendo y al margen del embrollo político: el lunes ya pueden reabrir para vender «in situ».