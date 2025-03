El Gobierno admite que no hay dinero en 2022 para la línea 3 del metro de Sevilla

La financiación de las nuevas líneas del metro de Sevilla están siendo un caballo de batalla permanente entre las administraciones públicas, especialmente entre la regional -gestionada por el PP- y la nacional -en manos del PSOE-. De hecho, el pago de la ya ... anunciada línea 3 del suburbano, de más de mil millones de euros, está pendiente de la firma de un convenio plurianual y del compromiso estatal para su abono. Porque dinero desde Madrid no hay, al menos de momento . Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 no recogen partida alguna que pueda aplicarse a la futura obra, que espera iniciarse a final de este año según las previsiones de la Junta de Andalucía, encargada de su ejecución.

Así lo ha confirmado el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria de hace varios días en torno a ese compromiso financiero efectuada por el diputado en el Congreso por Sevilla Pau Cambronero , hasta hace un año en Ciudadanos y ahora en el Grupo Mixto tras abandonar la formación naranja. Cambronero trasladaba al Ejecutivo una cuestión en torno a «las tres líneas pendientes» de esta «infraestructura vital para la ciudad y su área metropolitana» y a la financiación de la línea 3, que es la primera que va a acometerse y cuyo trazado y proyecto constructivo de la mitad norte (de Pino Montano al Prado de San Sebastián) están ya definidos y presentados hace una semana. La breve respuesta escrita del Gobierno, a la que ABC ha tenido acceso, confirma que no hay fondos en 2022 destinados a esta obra esencial para la capital andaluza.

En dicha respuesta, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, liderado por la ministra Raquel Sánchez , señala que en los PGE de 2022 «se incluye en la sección 37 dotación para realizar una transferencia a la comunidad autónoma de Andalucía» bajo el epígrafe «financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla» , según «convenio suscrito con el Estado». Pero este escueto escrito oficial no es más que un trile del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez , puesto que expone que se transfiere dinero a la región de manera engañosa al referirse, en realidad, a la cantidad anual que el Estado ha de abonar para costear la obra de la línea 1, única existente y en funcionamiento desde abril de 2009. Esa «sección 37» no es más que la referencia al abono de 5,7 millones al año que el Estado ingresa a la Junta como pago de lo que ya se construyó y que desde el Gobierno se debe pagar merced al convenio de pagos plurianuales firmado en el año 2005. Pero nada tiene que ver esa partida de los PGE con nuevas obras ni con la línea 3 del metro sevillano. Para iniciar otras obras, cero euros hasta la fecha.

Desde el Ejecutivo central se ha venido alegando, en este sentido, que mientras no se firme un nuevo convenio para la línea 3 -que es el que reclaman Junta y el propio Ayuntamiento hispalense-, no resulta viable ni siquiera normativamente destinar fondos a la obra, al no estar contemplada de manera exacta y mediante un acuerdo rubricado cuál es la aportación que debe realizar el Estado a la misma. No se puede pagar lo que «no existe», hablando en plata. De ahí la importancia de que se pacte cuanto antes ese nuevo convenio de financiación a tres bandas y con pagos plurianuales perfectamente definidos.

Comenzar las obras a final de año

La pasada semana, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, la popular Marifrán Carazo , presentó junto al alcalde, el socialista Antonio Muñoz , los detalles de ese tramo norte de la línea 3 del suburbano, la obra marcada como prioritaria para retomar el proyecto de red de metro. Se hizo en pleno debate sobre la financiación, de la que se viene desmarcando el Estado, y que conlleva un presupuesto para esta mitad de la línea de 1.045 millones de euros . Ese es el presupuesto final de la mitad de la línea 3. De los 700 millones en que se presupuestó hace once años esta infraestructura se ha pasado a esta cifra actualizada, ya que ahora contempla talleres, cocheras, los trenes (44 millones) y el IVA, aspectos que, sorprendentemente, no estaban incluidos en el proyecto del Gobierno anterior.

Carazo detalló que la Junta tiene previsto un cronograma que supone licitar el primero de los tramos, el del ramal técnico y las cocheras , esta primavera. Esa obra inicial tiene un presupuesto de 7,5 millones y ya se han presupuestado 2,5 para este mismo año; y el resto, en 2023. «De esa forma se podrían empezar las obras a final de año , ya hay dinero para eso -indicó la consejera-, pero no contemplamos que el Gobierno de España no forme parte de un acuerdo de financiación, como hizo en 2005 y como marca la propia ley de 1975. No se puede comenzar una obra de este calado sin tener garantizada su financiación». Por su lado, el alcalde, Muñoz, indicó que ya ha podido mantener en los últimos días contactos con las ministras de Transportes y de Hacienda, sus compañeras de partido Raquel Sánchez y María Jesús Montero , para exponerles la necesidad de un compromiso de financiación, que «llegará una vez se les haya trasladado este proyecto ya ultimado, como está ahora». En este sentido, el regidor ha anunciado que la ministra de Transportes, Sánchez, tiene previsto visitar Sevilla el día 26 de enero para ser informada de las infraestructuras pendientes de la ciudad. De ese encuentro debería salir un compromiso para el nuevo convenio.

Esta mitad norte de la línea 3 contará con doce paradas y transcurrirá desde Pino Montano al Prado de San Sebastián, quedando para después el tramo sur, el que iría desde el Prado a Bellavista. La obra se realizará en fases, tal y como ya se pactó con el propio Ayuntamiento en la mesa técnica creada al efecto hace un par de años, de modo que se puedan compatibilizar al máximo los trabajos con la rutina de los ciudadanos sin alterarla demasiado. Los estudios incluidos en la documentación reflejan que este tramo abarca a una población de potenciales usuarios calculada en unas 120.000 personas, con una demanda estimada de 57.200 viajeros diarios , lo que se traduciría en unos 13,3 millones de viajeros al año que se sumarían a la demanda que ya contabiliza la línea 1, que cerró 2019, último año completo previo a la pandemia, con casi 17 millones de usuarios. La estimación de demanda de este tramo norte, de este modo, constituye aproximadamente el 80% de la demanda de la única línea actualmente operativa. El trazado conllevará 8,9 kilómetros, se cubrirá en 18 minutos y contará con doce paradas , la última de las cuales, en el Prado, será común a la que actualmente la línea 1 tiene ya allí. Es el punto de interconexión entre ambas líneas.