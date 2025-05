Francisco Rivera gana a Sergio Ramos el pleito de la Nave del Barranco

El torero Francisco Rivera Ordóñez ha ganado al futbolista Sergio Ramos el pleito de la Nave del Barranco, que colea en los tribunales desde noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó por 25 años y con un canon ... anual de 250.000 euros la gestión de este antiguo mercado de entradores situado junto al puente de Triana a la UTE «Lonja del Barranco», a la que pertenecen tanto el diestro sevillano como el periodista Carlos Herrera , entre otros.

A ese concurso aspiró también la sociedad Sermos 32, entre cuyos socios están Sergio Ramos y el torero José María Manzanares , que recurrió esta adjudicación por considerar que la ganadora había falsificado el certificado en el que declaraba estar al corriente con Hacienda y porque entendía que la propuesta vencedora no cumplía con los requisitos de solvencia exigidos en los pliegos de condiciones del concurso, ya que no había acreditado con certificaciones que todas las empresas que conforman la UTE estaban al día en sus pagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

La sociedad de Ramos y Manzanares impugnó el procedimiento, que se llevó a cabo cuando todavía era alcalde Juan Ignacio Zoido , y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les ha quitado la razón después de que el caso llegase incluso hasta el Supremo, que devolvió la causa a la justicia autonómica. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes municipales, el TSJA ha determinado que el concurso se celebró con todas las garantías y que, por tanto, la adjudicación fue correcta. A Sermos 32 aún le queda, no obstante, un último recurso de casación para seguir reclamando que el contrato sea para la UTE en la que esta empresa participa, llamada «Mercado de San Pedro» , que también pretendía gestionar el mercado gourmet sevillano.

La sociedad de Ramos y Manzanares perdió en primera instancia , pero recurrió al TSJA, que también desestimó el recurso contencioso-administrativo de la sociedad del camero. Concretamente, el tribunal resolvió en 2017 declarando la falta de legitimidad de Sermos 32 para impugnar la decisión del Ayuntamiento en nombre de la UTE, compartiendo la tesis de la Gerencia de Urbanismo y de la UTE de Herrera y Rivera, que exigían que esta impugnación fuese de todas las empresas, no sólo de una de ellas.

Ocho años de litigio

Pero la sociedad del futbolista del Real Madrid no se conformó y decidió seguir la pelea en los juzgados, de forma que recurrió al Tribunal Supremo por una cuestión meramente formal, ya que lo que alegaba es que tenía derecho a recurrir en solitario, sin compañía del resto de sociedades de la UTE, algo que le habían negado el TSJA y el juzgado de primera instancia. En ese caso, Ramos sí gano y el Supremo le dio la razón en su reclamación, aunque no entró en el fondo de la adjudicación . Simplemente se remitió a valorar si Sermos 32 estaba legitimada para pleitear por su cuenta y no en nombre de la UTE. Lo estaba, aunque uno de los magistrados emitió un voto particular apoyando las tesis de las otras jurisdicciones. Y el siguiente paso del madridista fue presentar la apelación. Pero esa acción ha vuelto a fracasar.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tenido que entrar a valorar si la ganadora cumplía todos los requisitos y era la mejor oferta, algo que, según las citadas fuentes, ha sido confirmado por los jueces de la sala tras casi ocho años de litigio y seis años después de la inauguración del mercado , que en estos momentos está cerrado como consecuencia de la crisis del coronavirus ante la falta de turistas en Sevilla.

En todo caso, a Sergio Ramos y José María Manzanares aún le queda la opción de volver a recurrir ante el Tribunal Supremo para que se pronuncie también sobre el fondo.