Francisco Gutiérrez: «Quieren que hagamos sentencias como churros y es como si a un cirujano le obligaran a operar a 20 personas al día»

Francisco Gutiérrez López (Alcalá de Guadaira, 1960) es licenciado en Derecho por Universidad de Sevilla, doctor en Economía y Máster en Economía Pública. Ha ocupado numerosos destinos judiciales durante tres décadas y media, entre ellos la Sala de lo Penal de la ... Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue magistrado hasta su traslado voluntario a un juzgado de lo Contencioso, donde ejerce actualmente su función. El Tribunal Supremo acaba de darle la razón frente a la actuación de la Inspección Judicial dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le recriminó su supuesta lentitud en la redacción de sentencias. Gutiérrez, que lleva más de 35 años ejerciendo la judicatura, aún está esperando las disculpas de los inspectores, aunque su victoria en el Supremo -dice- «es una victoria para todos los jueces, a los que algún ministro nos ha llegado a calificar de vagos». Este juez sevillano ofrece datos objetivos para desmentir a quienes tratan de desprestigiar a los jueces españoles con acusaciones infundadas. «Curiosamente, los que nos critican son la mayoría jueces, aunque ya en otras funciones diferentes más cercanas a la política», dice este miembro de la asociación Foro Judicial Independiente.

¿Son los jueces españoles menos productivos que los jueces de otros países?

Un ministro de Economía cuyo nombre prefiero omitir nos acusó de ser unos vagos. Yo he trabajado en Francia y en Alemania y puedo asegurar que en España los jueces sacamos mucho más casos adelante que en esos países.

¿Cuántas horas les dan para dictar una sentencia?

Para mí esto significa la prostitución del trabajo de un juez. Una sentencia no es cualquier cosa: necesita tiempo, Este trabajo requiere calma, escuchar bien a los testigos, reflexionar, mirar papeles. Cualquier pleito, por simple que sea, tiene mucha documentación.

¿Las prisas hacen que se puedan dictar sentencias malas o no todo lo fundamentadas jurídicamente que debieran?

Se nos pueden pasar cosas por falta de tiempo. Se nos pone en la diatriba de sacar sentencias deprisa y corriendo o hacerlo bien y atrasarlas. Y cuando la presión social es mucha para que salgan, solemos ceder y sacamos los papeles adelante como podemos. También desde el Consejo General del Poder Judicial nos piden que saquemos los casos como sea. Y todos tendemos a sacar papeles como sea, yo el primero.

¿Qué pasaría si un cirujano tuviera que realizar 20 operaciones al día?

Supongo que algún paciente se le moriría. Creo que lo importante no es operar o hacer determinado número de intervenciones al día sino curar. Y eso es lo que pasa con las sentencias de los jueces. Nuestra función es resolver conflictos sociales, no exclusivamente poner sentencias.

¿Una sentencia redactada con poco tiempo de reflexión podría generar a larga más gastos e insatisfacción en los justiciables?

Sí. Generaría muchos más problemas y recursos porque la gente estaría más insatisfecha y porque el órgano superior tendría que dedicar más tiempo. Si un médico opera mal, el paciente tiene que volver al hospital y eso le ocasionaría más trabajo a sus compañeros.

¿Abandonó la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla por sobrecarga de trabajo o porque no quería hacer sentencias sin el margen de tiempo adecuado?

No podíamos más y pusimos varias quejas al CGPJ antes de que decidiera renunciar a mi plaza de magistrado en la Sala. Sabíamos que en Penal no se podían retrasar cosas porque son casos muy delicados. Yo reventé físicamente el 27 de abril de 2020 con un grave problema de fibrilación, el quinto en pocos años, provocado como los anteriores por el exceso de trabajo. Me di de baja el 10 de mayo y volví en agosto, en contra del criterio del médico, para un juicio con jurado muy complicado que no podíamos retrasar más, puesto que vencían ya los dos años de prisión preventiva del acusado. Sevilla tiene una media de 500 asuntos por sección al año y yo me dejé cuatro pendientes por este tema. Esos temas me entraron entre febrero y marzo y no me dio tiempo a sacarlos antes de darme de baja.

Y la Inspección Judicial le conminó a resolverlos en un mes...

Cuando la Inspección se dirigió a mí yo estaba medicado; y en septiembre, cuando volví, puse las cinco sentencias en solo 20 días. Recurrí ante los tribunales la actuación de la Inspección conmigo porque entendí que no tenía competencias para ordenarme nada, máxime sin mirar mi situación personal. Tampoco se dirigió a mí de un modo, a mi juicio, respetuoso. El caso es que me trataron como a un indigente mental cuando a mí y a a mis compañeros el Estado nos faculta para poder meter a un señor durante cuarenta años en la cárcel.

Supongo que estará muy satisfecho con la sentencia del Supremo...

Esta sentencia no es sólo buena para mí sino para todos los jueces españoles.

¿Qué opina de la actuación del Consejo General del Poder Judicial, del que depende la Inspección?

Los jueces somos los grandes olvidados del sistema judicial, nadie piensa en nosotros, a pesar de que todo gira en torno a nuestro trabajo. Y la verdadera tragedia es que nuestro órgano de gobierno no se preocupe por nuestras condiciones de trabajo sino porque saquemos los asuntos adelante como sea.

¿Les conminan a sacar sentencias como churros?

Desgraciadamente sí. Y hay muchos jueces entre todas esas personas que trabajan en la la inspección en el Consejo General del Poder Judicial, lo cual es aún más triste. La mayoría han puesto sentencias y saben que cada una requiere su tiempo y no se nos da. El papel que ha asumido el CGPJ es que no se vean esas condiciones en las que estamos trabajando.

Los 152 órganos judiciales con que contaba Sevilla el año pasado, comenzaron 2021 con 252.779 nuevas causas, un 14,47 por ciento más que en 2020. Parecen bastantes.

Y no se pueden hacer en buenas condiciones desgraciadamente.

A pesar de ello, los jueces y magistrados han conseguido resolver una media de 1.723 asuntos por órgano judicial, un 22 por ciento más que en 2021. En 2019 esta tasa era de 1.670 asuntos por juez.

Es una cifra increíble. Mi sala de la Audiencia resolvía entre 2.000 y 2.300 asuntos al año, es decir, unos diez asuntos al día.

¿Se dan de baja por ansiedad o estrés muchos jueces?

En la Sala de lo Penal de la Audiencia estuvimos cuatro de baja por agotamiento. Éramos 21.

Algunos jueces están pidiendo la jubilación anticipada, algo que nunca había ocurrido antes.

Sí. Y esto debiera hacernos pensar a todos. Se han jubilado anticipadamente en la Sala de lo Penal 5 de 21. Y otros han pedido otros destinos. Nueve de los 21 que estábamos hace tres años nos hemos marchado de la Audiencia.

¿Podríamos quedarnos sin jueces en el futuro por jubilaciones anticipadas y bajas laborales?

No me atrevería a decir eso pero sí podría decir que el Estado no está haciendo ninguna planificación para formar a nuevos jueces, igual que no la está haciendo con los médicos. Un juez no se prepara en un día. Muchos somos «boomers» porque nacimos en los años 60 y en un plazo de cinco años el número de jubilados va a ser escandaloso y no se están sentando las bases para sustituirlos.

¿Por qué no se crean más plazas de jueces?

No lo sé, pero sí sé que se están pagando salarios de tramitación por los retrasos en la resolución de asuntos que exceden lo que costaría duplicar la planta de jueces de lo social en Sevilla. Estamos tirando el dinero en salarios de tramitación. Se lo he dicho en el Ministerio de Justicia en varias ocasiones pero no me hacen caso. Hacienda no entiende por qué la Justicia demanda todos los años más plazas judiciales y es porque no sabe cómo funciona la Justicia. Si creas una ley sobre violencia de la mujer que transforma hechos que no eran delitos en delitos quiere decir que ese incremento, al igual que con el delito de odio, que tampoco existía, lo tiene que asumir el sistema judicial. No se ha hecho el estudio de impacto del aumento de delitos y está asumiendo muchos recursos de la Justicia, lo cual repercute en los demás asuntos. Y se aumentan los retrasos.

¿Cuánto cuesta abrir un nuevo Juzgado?

La cantidad de dinero que cuesta abrir un Juzgado es pequeña para lo que supone la Administración del Estado. El coste de los 5.500 jueces que hay en España es de unos 500 millones de euros al año, un 12,5 por ciento del presupuesto total de la Administración de Justicia. Crear un diez por ciento más, es decir 55o jueces más, costaría 50 millones de euros.

No parece mucho dinero.

No, no lo es y resolvería gran parte del problema. porque nos daría tiempo para dictar más sentencias. El resto de funcionarios se lleva el 52 por ciento del presupuesto.

¿Hay demasiados funcionarios judiciales en España para los pocos jueces que hay?

Nuestra estructura judicial es muy arcaica y no se ha actualizado. En España tenemos a 47.000 funcionarios para 5.500 jueces y unos 2.700 fiscales. Alemania tiene 45.000 funcionarios para 22.500 jueces y 8.000 fiscales. Francia tiene menos de la mitad de funcionarios que España, unos 22.000, para el mismo número de jueces. Por cada juez alemán hay dos funcionarios; la media europea, incluida Francia, está en cuatro y en España estamos con ocho funcionarios por cada juez. Por muchos camilleros que pongan, el cirujano no va a poder operar más.

¿La Junta de Andalucía no podría hacer algo más?

En 2010 el Gobierno andaluz rechazó la posibilidad de crear órganos judiciales. Costaba dinero y no quiso comprometerse. La Junta pone funcionarios, no jueces. Y no arregla el problema.

El presupuesto de la Administración de Justicia se ha incrementado bastante en los últimos años.

Cerca de un 80 por ciento desde 2004. Ese año el presupuesto era de unos 2.500 millones de euros y ahora son unos 4.200 millones.

Con ese importante incremento presupuestario no parece que hayan mejorado mucho las cosas en estos 18 años.

No, al contrario, ha empeorado, según los datos más fiables que tenemos. El tiempo que están los asuntos en los juzgados antes de resolverse es mayor que hace 18 años, cuando el presupuesto era un 80 por ciento inferior. Esto me parece dramático. No se ha invertido bien ese dinero de más porque no se han estudiado bien las prioridades.

¿Hace 18 años como estábamos?

En algunas jurisdicciones España era ejemplo en Europa. Un juzgado de lo Social tenía resuelto un asunto en dos meses. Era la mejor de Europa y desde 2008, con la crisis, se abandonó, no se crearon nuevas plazas y acabó en el desastre actual, con cuatro o cinco años para resolver un asunto. En los años 90 del pasado siglo se funcionaba al día en la jurisdicción penal y el enjuiciamiento era muy rápido. Y hemos pasado de dos meses a señalar un juicio a cuatro o cinco años.

¿Nos gustan demasiado los pleitos a los españoles? ¿Abusamos de la Administración de Justicia?

España es el tercer país del mundo con mayor litigiosidad civil y parece que hay un abuso en el uso de la Justicia en algunas jurisdicciones. Se acordará de que hace algunos años se implantaron unas tasas judiciales para reducir esa alta litigiosidad, de modo que el que utilizara mal, la pagara. El que la utilizara bien, recuperaría esa tasa. Además, esas tasas se debían invertir en la Justicia, en crear más juzgados y en reducir los tiempos de espera.

¿Y qué pasó?

Que se recaudaron 400 y pico millones de euros pero el Gobierno no explicó nada de esto y tampoco invirtió ese dinero en crear nuevos juzgados ni en en sanear el sistema judicial. Y al final hubo una gran contestación social y se suprimieron prácticamente esas tasas.

En algunos ámbitos la elevada litigiosidad se debe a un funcionamiento defectuoso de las Administraciones públicas.

Sí, de hecho se tuvo que crear una jurisdicción para controlar a la Administración y a los juzgados de lo Contencioso nos llegan miles de casos todos los años. Esto me sugiere que puede ser que la Administración pública incumpla las leyes con cierta frecuencia. O no haga correctamente su labor de atención a los ciudadanos. Si tú vas a un Ayuntamiento y no te contesta, o no lo hace a un plazo razonable, te vas a un contencioso. Y todo recae sobre nosotros.

¿Se podría disminuir la litigiosidad aumentando las costas judiciales a los que abusan de la Administración de Justicia? Pienso, por ejemplo, en los supuestos delitos del honor de esos personajes de la prensa del corazón...

Este es un tema delicado porque en España la Administración de Justicia es a menudo la única salida para una persona que siente lesionado algún derecho. Hay que buscar un equilibrio y que nadie se vea disuadido de su derecho a acudir a la Justicia por un tema económico. Yo soy partidario de que el que pierda, pague y sufrague el juicio. Aparte de las costas, que son para las partes.

¿Por qué la Justicia debe intervenir en España en todos los conflictos?

Esto es una decisión política que no sucede en otros países europeos como Francia, donde se limita el campo de actuación de la Justicia y el fiscal decide qué se persigue y qué no en el ámbito penal. El Gobierno y el legislativo español han ido ampliando las cuestiones del ámbito judicial sin tener en cuenta la inevitable sobrecarga del sistema que acarrea y que sólo se podría salvar a través de un aumento de plantilla de los jueces que deberán resolver sobre esos asuntos. Si desde el Gobierno se incentiva al pleito o al litigio como un mecanismo democrático en manos de los ciudadanos, se está incrementando el número de asuntos que llegan a los tribunales. Nosotros no somos como Hacienda, que puede decidir por el motivo que sea que no va a perseguir a los dentistas y sí a los tenderos. A nosotros nos viene todo impuesto.

Dice el abogado Miguel Cuéllar que una justicia que tarda tantos años en resolver un asunto no es justicia. ¿Está de acuerdo?

La justicia tardía pierde una parte importante de su sentido. Tiene un coste moral muy fuerte para la víctima porque esa herida empieza a cerrarse con el juicio. Si el acusado es inocente y tarda cinco años en declararse esa inocencia, imagínese. Eso no beneficia a nadie y desprestigia a los propios jueces, que no pueden hacer su función en un tiempo razonable.

¿La judicatura se ha convertido en una profesión de riesgo psicológico?

Siempre lo ha sido, pero quizá ahora lo sea un poco más. Ante la saturación de muchos destinos, la gente muy joven no tiene experiencia y cae en depresión. Y algunos veteranos vamos también perdiendo ciertas capacidades, sobre todo físicas, por ejemplo, para aguantar sentados en un juicio durante tres o cuatro horas. Observo que los jueces no están disfrutando, en general, de su profesión. Y los propios jueces hemos contribuido a banalizar esta profesión señalando un montón de juicios en un día: una estafa, una violación, un abuso infantil, un homicidio. No es lo mismo operar a corazón abierto que cerrar la herida de un dedo de un niño. En el afán por sacar adelante el trabajo hemos perdido la perspectiva de que este trabajo hay que hacerlo con calma y bien.

¿No teme que les pase como a los árbitros de fútbol? Que les pierdan el respeto...

A nadie les gustan los árbitros de fútbol y creo que a los jueces también se nos está perdiendo el respeto, aunque quizá no tanto como a ellos. Y todo esto hace más duro el ejercicio de nuestra profesión.