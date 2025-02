Una festividad de San Clemente sin entrega de medallas a la Policía Local

Este lunes se celebra la festividad de San Clemente , patrón de la Policía Local , que este año, por culpa de la pandemia, no ha contado con el tradicional acto de entrega de condecoraciones que se suele realizar en Fibes. Las medidas sanitarias han obligado al Ayuntamiento ha reorganizar este día en el que sí se han mantenido otros actos en los que ha participado el alcalde Juan Espadas .

A las 8.45 de la mañana se ha llevado a cabo una ofrenda floral en el interior de la Jefatura. Espadas, acompañado del delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera , y el jefe de la Policía, José Medina , han presidido un homenaje que se ha trasladado después al exterior, donde se han depositado flores a los pies del cartel que recoge el nombre de la glorieta Sergio Rodríguez-Prat y que recuerda al agente fallecido en 2013 en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de María Auxiliadora con José Laguillo.

La comitiva municipal se ha trasladado después a la Catedral de Sevilla, donde se ha celebrado el acto religioso ya que en esta jornada se rememora además la reconquista de Sevilla por parte de Fernando III de Castilla y que se simboliza con la entrega de la espada del Rey Santo al primer regidor de la ciudad en una liturgia que se repite todos los años. Espadas ha portado la Lobera por las naves interiores del templo metropolitano en la procesión hasta la Capilla Real, donde se encontraba abierta la urna del Rey Santo .

Un momento del homenaje celebrado en La Ranilla Raúl Doblado

En años anteriores, la jornada concluiría en el Palacio de Congresos donde se entregaban las condecoraciones a policías por años de servicio o por alguna actuación destacada. Sin embargo, la situación sanitaria ha obligado a prescindir de este acto al que acuden también familiares. Si bien, se ha querido mantener el espíritu a través de un vídeo que se ha colgado esta misma mañana en internet y que lleva como título «Covid: Historia de un año por olvidar» .

El pequeño documental , de 21 minutos de duración, le da voz a algunos policías afectados por la pandemia y también de los servicios de emergencias, que relatan en primera persona cómo se contagiaron y cómo pudieron salir de una enfermedad que a algunos ha dejado secuelas. «Es la primera vez que he tenido la sensación de que me moría. Pasé mucho miedo. Soy cristiano, creyente y no he rezado más en toda mi vida», ha explicado Francisco Bonilla , director del 061 Sevilla.

El jefe de la Policía, José Medina, ha felicitado a los integrantes de la plantilla por el esfuerzo realizado, les ha animado a seguir trabajando y ha subrayado como este año tan difícil «la ciudad ha redescubierto a su Policía».