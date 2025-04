Sevilla adelanta los plazos y saca ya los contratos para la Feria de 2022

La maquinaria administrativa ha comenzado a rodar independientemente de los vaivenes de la pandemia de coronavirus y de las previsiones del comportamiento del maldito Covid-19. El Ayuntamiento de Sevilla ha adelantado algo los plazos, incluso, y ha comenzado esta semana a «montar» ... la Feria de Abril de 2022 con los primeros contratos y licitaciones. Con ritmo de crucero y con la expectativa de que vuelva a celebrarse este evento mayor de la ciudad tras dos años en blanco por culpa del virus y las restricciones sociales a las que ha obligado, el renovado equipo de Fiestas Mayores tiene ya sobre la mesa el plan para que los farolillos vuelvan a encenderse y que, esta vez sí, las autoridades sanitarias permitan ese regreso a la normalidad la próxima primavera. Este pasado martes, de hecho, el gobierno local del socialista Juan Espadas sacó ya la licitación de la portada de la Feria y del montaje de las casetas por un importe de 1,4 millones , según ha podido confirmar ABC. En plena primera semana de agosto, las contrataciones para la principal fiesta de la capital andaluza ya están en marcha.

La labor para lanzar ya los contratos se ha podido acelerar tras producirse el polémico relevo del jefe de la Sección Técnica de esa área, Enrique Fernández , que mantuvo grandes diferencias con los responsables políticos de la misma en los últimos meses. Fernández había trabajado durante tres años junto a Rafael Carretero , el encargado de montar la Feria de Abril, y le dio el relevo en este cometido desde que en 2016 el primero se jubilara. Pero su labor no resultó del gusto de los dirigentes municipales y hace un par de meses se produjo el cambio en ese puesto; Fernández, funcionario con 44 años de trabajo a sus espaldas y casi 38 de ellos en la Administración local, afirma que renunció él y pidió la jubilación y el Ayuntamiento que lo hizo cuando supo que iban a destituirlo de ese puesto de responsabilidad. De una forma u otra, se realizó el reemplazo en un área tan delicada. El sustituto de Fernández ha sido José López Baena , un arquitecto técnico que ya trabajaba en Fiestas Mayores que ha logrado en sólo un par de meses sacar adelante todos los proyectos de la Feria del año próximo, que habían quedado algo atascados por el problemático cambio de jefe de sección.

Con la sección técnica ya renovada, el área ya colaboró activamente en montar la iluminación de la Velá de Santa Ana, en montar el espectáculo inaugural y la proyección que se hacía en la zapata mientras se iba sacando adelante, eso sí, la cuestión más esencial, la siguiente Feria. En ese sentido, y a pesar del cambio de responsable, se ha conseguido licitar el contrato antes que los años pasados, todo con la idea de tenerlo todo dispuesto para diciembre y que, en el caso de que finalmente haya Feria, el margen para preparar sus detalles sea amplio, ya que necesariamente habrá que añadir a la organización de siempre un sinfín de medidas excepcionales para ajustarse a las prerrogativas higiénicas, sanitarias y de distancias sociales y aforos que aún habrá que mantener con total seguridad. Será, de hecho, la 'Feria de la pandemia' , la primera bajo la llamada 'nueva normalidad'.

López y su nuevo equipo han conseguido dar un importante impulso a la sección y ya se está trabajando en grandes proyectos pendientes vinculados al real de Los Remedios, como va a ser la sustitución de las líneas de media y baja tensión, algo que se hará en progresivamente en los próximos tres años y que viene siendo muy necesario, ya que las instalaciones son nada menos que del año 1973, esto es, el primero en que la Feria se celebró en este recinto del suroeste de la ciudad tras abandonar el Prado de San Sebastián. Este año ya se comienza la primera fase de esos trabajos de las líneas eléctricas, del que ya había advertido en varias ocasiones el propio Fernández, con toda la manzana de Antonio Bienvenida.

Tubos, paneles y toldos

Los detalles técnicos del montaje y de los contratos de la nueva edición de la Feria, a los que este periódico ha tenido acceso, incluyen 125.000 horas para el montaje de las clásicas estructuras de tubos, paneles y toldos en las 25 manzanas y 15 calles que conforman el real. El diseño de la portada —de Ángelo González Carvalho y que se ha quedado dos años en el cajón— está dedicado al Pabellón de Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929, el Casino de la Exposición. Sus torres laterales miden 17,7 metros de alto y la altura de bandera del pórtico central llega hasta los 39 metros, ocupando un frente de 50 metros toda la estructura en sí de esa portada. Conllevará 16.500 horas de montaje y el uso de 25.000 bombillas, con un coste de medio millón de euros aproximadamente.

En cuanto a las casetas, está previsto montar, según los pliegos, un total de 1.052 (en realidad son módulos, no casetas en sí), de las que 521 son familiares, 511 de entidades, once de servicios, seis de los distritos y tres municipales. En estos contratos se incluyen hasta 840 casetas de un solo módulo, las más numerosas con mucha diferencia; otras 136 son de dos módulos, 56 de tres módulos, once de cuatro y un total de nueve casetas de cinco o más módulos. La calle con más casetas es Pascual Márquez, con 160, mientras que Joselito el Gallo y Juan Belmonte presentan 144 y Gitanillo de Triana, la cuarta más larga, 113. Se instalarán 212.000 bombillas en los clásicos farolillos que cubren todas las calles.

Estas contrataciones que ya han arrancado en esta ocasión incluyen también un pequeño centro hospitalario de primeros auxilios con un servicio de atención de 24 horas, el área de mantenimiento donde se ubica el control eléctrico con un servicio de guardia y varios clásicos feriales como la caseta de niños perdidos, el punto de asistencia veterinaria y el punto de asistencia de costura, del que se encargará Molina Moda Flamenca.

De celebrarse si la situación epidemiológica lo permite, la Feria del año próximo volverá a desarrollarse íntegramente en mayo, ya que arrancará el domingo 1 de mayo y concluirá el sábado 7 de mayo . Esto significa que incluirá dos días festivos, el del primero de mayo (Día del Trabajador), que se traslada al lunes 2 de mayo por tratarse de domingo a efectos laborales, y el miércoles 3 de mayo, festivo local un año más. Esto y el hecho de que podría ser la primera Feria después de dos años suspendida hace prever una afluencia masiva al real.