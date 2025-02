El alcalde desautoriza el plan para la Feria de 2022 y dice que no admitirá «sucedáneos ni cosas raras»

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas , ha mostrado este viernes toda su «esperanza en que en la primavera de 2022, teniendo en cuenta el avance de la vacunación contra el Covid-19», la Feria de Abril pueda celebrarse, subrayando, en este sentido, que ésta «no admite sucedáneos ni variantes y o es como es o no es », rechazando así que se pueda introducir cualquier elemento que pueda «desnaturalizarla». Así se ha pronunciado en torno a los primeros planteamientos que se han puesto sobre la mesa sobre el diseño de la Feria del año que viene , adelantado por ABC y que contemplan un recinto cerrado con controles de acceso, calles unidireccionales y turnos para limitar aforos. Sobre ello, el regidor ha expuesto que desautoriza estos modelos que se han comenzado a plantear en los propios equipos de trabajo municipales. «La Feria o es como ha sido siempre o no es», ha abundado.

A preguntas de los periodistas, tras firmar un convenio en materia de salud laboral, Espadas ha señalado que «siempre que se pueda, se introducirán elementos de seguridad para los ciudadanos, pero sin desnaturalizar la fiesta , para la que aún queda mucho. «Los sevillanos no la comparten cuando pierde su esencia. No hemos introducido ningún elemento distorsionador de la Feria ni lo vamos a hacer », ha apostillado, advirtiendo de que aún quedan muchos meses para analizar su desarrollo. «Una cosa es analizar qué se puede mejorar y qué medidas se pueden adoptar y otra desnaturalizar la fiesta», ha señalado. «No desnaturalizaremos o complicaremos la celebración de la Feria -ha añadido el alcalde-. La práctica totalidad de las casetas pertenece a sus titulares y ellos son protagonistas de su fiesta, por lo que quiero introducir tranquilidad a los sevillanos porque no hay experimentos raros».

De hecho, incide en que en estos momentos el proceso para su instalación ha comenzado a andar administrativamente, «con los primeros pliegos y contratos e, incluso, con un poco de adelanto respecto a los plazos establecidos». El alcalde advierte, eso sí, de la « incertidumbre existente , como en otras ciudades», respecto a la evolución en los próximos meses de la tasa de contagios, pero ha insistido en que tienen «toda la esperanza del mundo, como el conjunto de la sociedad, en que la próxima primavera la población esté vacunada íntegramente y se esté en una situación respecto al virus que permita celebrar la Feria de Abril. Todo ello con prevención. Tenemos que seguir siendo cautelosos».

