Félix López Elorza: «En la Feria recomiendo comer y beber un poquito de todo pero no tomar ningún dulce»

La denominada «histaminosis alimentaria no alérgica» puede ser la respuesta a la pregunta de por qué algunos alimentos parecen estar detrás de migrañas, cefaleas, dolores musculares, fatigas crónicas o fibromialgias. Félix López Elorza , junto a especialistas de distintos campos, trabajó durante ... 35 años en el departamento de Bioquímica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla , y ha publicado centenares de trabajos sobre la histaminosis, de la cual es un referente internacional. Sus investigaciones son casi la Biblia en algunas sociedades científicas, entre ellas la European Histamine Research Society, de la que es miembro destacado. Este bioquímico ha dado conferencias en Lucerna (Suiza) ante los seiscientos mejores panaderos del mundo que han obtenido 15 millones de visualizaciones en catorce idiomas diferentes.

Se hizo bastante famoso por una frase que dijo en televisión referida a un bollo de pan...

Las cámaras de Mediaset vinieron a finales de año a hacer un reportaje a mi laboratorio en Sevilla y yo creía que no me estaban grabando. Me trajeron un bollito de pan y preguntaron qué me parecía: Les dije que «una porquería calentita» y a esa frase le dieron la carátula del programa y dio la vuelta al mundo. Recuerdo que a los dos días me pidieron un autógrafo durante un entierro en Morón. Y estuve varios meses entrando en bares y la gente me hablaba porque era el tío del pan que dijo que era una porquería calentita.

¿Por qué ese pan era una porquería?

Porque no estaba bien fermentado y nuestro cuerpo no está preparado para comer harinas. Esas harinas tienen una cantidad de proteínas que hay que fraccionar y las industrias del pan no están respetando los procesos de fermentación para poder producir a un bajo coste. Y el resultado es que el fermentador es el tubo digestivo y eso acaba produciendo enfermedades.

¿Enfermedades graves?

Y tan graves. Hablamos de distensión abdominal, infertilidad, abortos de repetición, babeo, sequedad de boca, alopecia, colon irritable, cefaleas, estreñimientos y diarreas como reacciones inmunológicas. En el Covid ya sabemos que ha habido histaminosis alimentaria postcovid, con cefalea, pérdida de olfato y gusto, que son síntomas clásicos de histaminosis. Hemos averiguado que se activan células del sistema inmune que liberan histamina que se va depositando en los tejidos y que, al cabo del tiempo, causan problemas. Los síntomas son avisos que te da el cuerpo de que el tubo digestivo no está trabajando bien.

¿Qué sabemos del tubo digestivo?

Apenas nada. Es un auténtico desconocido para la ciencia siendo tan importante como el cerebro. La superficie del tubo digestivo es como una pista de tenis, ahí está escrita toda nuestra biología pero en un idioma para el que no tenemos traductor. A veces le echamos muchos medicamentos y todos son perjudiciales y acaban deteriorándolo. Y luego está la microbiota. La manzana que comemos lleva un bicho dentro y cuando nos la comemos nos comemos también el bicho, que se queda ahí para cuando llega otra manzana u otro alimento y nos ayuda a hacer la digestión. Así vamos creando la parte que nos va dando la naturaleza. Esta parte del tubo digestivo que yo denomino prestada está formada por virus, bacterias y hongos, que son los que rompen las proteínas que comemos.

¿Cuántos hongos y bacterias podemos llegar a albergar en el tubo digestivo?

Un kilo y medio, por lo menos. Eso es la microbiota, que es la que tiene que funcionar. Si la tenemos sana, seremos capaces de digerir lo que comamos. Eso es un tubo digestivo sano. El nolotil no tiene bicho para digerirlo y esas moléculas, además, matan un montón de poblaciones de bacterias. Y en esos huecos que se quedan libres van anidando, por ejemplo, las cándidas, un hongo. La microbiota se va alterando y en función de eso perdemos capacidad digestiva.

¿Se tratan bien estas enfermedades relacionadas con alimentación?

Por muchas circunstancias, estamos en una medicina de síntomas, de dar pastillas para cualquier síntoma en vez de ir al raíz de problema, esto es, buscar el origen de las enfermedades. No hay tiempo ni formación. No hay ese espíritu.

¿Tiene eso que ver con las prisas de la sociedad actual?

Yo creo que sí. No no nos tomamos el tiempo necesario para hacer las cosas bien. El pan sólo es una de ellas, lo que pasa es que el pan actual provoca enfermedades.

¿Cuánto pan se produce en España «con prisas» y puede llegar a producir enfermedades?

El 95 por ciento del que se vende. Sólo un 5 por ciento se produce con los procesos correctos de fermentación.

¿Cuánto tiempo es necesario para fermentar correctamente el pan?

Depende de varios factores como la temperatura, pero hay casos en que con 8 horas es suficiente. Con menos no es posible. Hace cincuenta o sesenta años se empleaban unas 12 horas. Y hay algunas panaderías que siguen haciéndolo hoy así. Y su pan es muy saludable.

¿Se están agravando las enfermedades relacionadas con panes no saludables?

En los últimos seis años el número de pacientes con enfermedad alimentaria relacionada con el trigo pasó del 40 al 62 por ciento. En un primer momento pensamos que podrían ser las harinas que se traían de Argentina y de otros países, y me puse en contacto con Jorge Barro, un investigador del CSIC que es el que más sabe de semillas comestibles. Este experto me dijo que no era de la harina pero habló con un panadero de Zaragoza que tiene un centro de i+d+i dentro de la panadería, con dos biólogos, y nos dio la pista de que era la fermentación. Montamos ensayos y se vio que el pan mejor fermentado no daba problemas y hasta lo podían comer los diabéticos. Y lo denuncié públicamente. Luego vino lo del programa de televisión y lo de la porquería calentita.

¿Su denuncia ha servido?

Yo creo que sí. De momento, todo el mundo sabe lo que es un pan fabricado de masa madre y lo diferencia de un pan industrial. Aquí se ha hecho la revolución del vino y la revolución de los quesos, pero no se había hecho la revolución del pan. Y creo que eso se ha conseguido. Porque ya todo el mundo sabe distinguir a simple vista un pan bueno y saludable del que no lo es.

Yo no lo sé. ¿Cómo podría distinguirlo?

La gente compra con la vista, no con la cabeza, y va al bollito calentito y blanquito. El pan, para que sea saludable, tiene que estar bien cocido, o sea, de color miel oscuro. De todos los panes blancos, olvídese. Y, además, tiene que ser esponjoso. Si no lo es, no es saludable. Si está bien cocido y es esponjoso, puede durar como mínimo cuatro o cinco días. No se pone duro en ese tiempo.

El mejor panadero del mundo, reconocido también por la Sociedad Andaluza para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias (SAIEA), es de Lebrija.

En los cuatro años que llevamos celebrando en Suiza el congreso internacional sobre enfermedades alimentarias, hemos premiado como mejor panaderos a dos andaluces. El segundo ha sido éste de Lebrija, un extraordinario panadero que da clases a los chavales y enseña a otros panaderos.

¿Ahora se come peor que hace veinte o treinta años?

No podría asegurarlo porque vivimos más que antes y somos más altos, de modo que no estamos peor nutridos; ahora bien, dentro de ese positivo desarrollo hay que establecer unas correcciones. No todo vale y hay que respetar unas líneas rojas, sobre todo, en los alimentos básicos, que no se están respetando.

¿Cuáles son esas líneas rojas?

Simplemente que no provoquen enfermedad. Los egipcios ya lo sabían y cuando un paciente iba a un médico con dolores de cabeza, estreñimiento o diarrea, lo ponía a ayunar en el desierto. Le cortaba el trabajo al tubo digestivo y la enfermedad se le iba y el hombre regresaba nuevo. Que se enferma por comer y se recupera la salud ayunando se sabe desde hace tres mil años.

¿En qué hemos avanzado en este campo desde hace tres mil años?

En cambiar ese concepto y averiguar lo que hay que retirar concretamente de la dieta del enfermo para que se cure. Antes se hacía un ayuno total, no específico como ahora.

¿Qué alimentos suelen dar más problemas, aparte del pan?

Los que con más frecuencia se toman: la leche, por ejemplo. El 92 por ciento de mis pacientes dan positivo a leche. Les he planteado a las centrales lecheras el estudio de estos problemas pero no me contestaron. Pero algo ocurre en el proceso de fabricación de la leche que produce estos problemas a quienes la toman.

¿El pan y la leche son los alimentos que más enfermedades alimentarias producen?

Sí, pero porque son los alimentos básicos que consume todo el mundo. No son peores que los demás pero al ser tan consumidos la posibilidad de que den problemas es más elevada. No quiero sembrar ninguna alarma social porque tampoco tengo una alternativa al tetrabrik pero el 92 por ciento de mis pacientes mejoraron cuando les retiramos la leche de su dieta.

¿Hace diez o veinte años la leche era tan problemática?

No. No había tantos positivos. Se ha incrementado mucho.

¿Qué otros alimentos dan problemas?

Los alimentos más consumidos son leche, pan, yema, clara, ternera, cerdo, pollo, trigo, pescado blanco, pescado azul, soja y maíz. Ahí están muchos problemas. Tenemos gente que come mucho pescado y eso a veces da positivo en intolerancia alimentaria. En Pamplona dan problemas las judías, pero es que allí se comen muchas judías. En el Levante se come más pescado y también da problemas. En Canarias son las lentejas.

¿En Sevilla qué alimentos dan más problemas?

En Sevilla dan problemas las naranjas en algunos casos. Tuve un enfermo en Huelva con muchas cefaleas y diarreas que le impedían hacer su jornada laboral. Y resulta que eran los guisantes. Comía todas las mañanas sardinas con guisantes, por lo visto, era una tradición familiar.

¿No comer sardinas con guisantes puede ser un buen consejo para la Feria de Abril?

El primer consejo que daría a la gente es que se lo pasaran bien. Y el segundo es que piensen con la cabeza antes de meterse nada en la boca. En una feria no se pueden dar muchos consejos más.

¿Qué alimentos no comería nunca en la Feria?

Cualquiera que no estuviera bien conservado. Comería un poco de todo y no mucho de nada. Hay que ir comiendo poquito, poquito a poco, sin hartarse.

¿Recomienda comer pescado frito?

Si está en buen estado, por supuesto. Es una comida inteligente: el pescado pequeño frito es la fuente de proteínas de Andalucía. El aceite de oliva es una maravilla.

¿Y la tortilla de patatas?

Si es de confianza, sí. Se puede comer pero un poquito de todo.

¿Jamón?

Por supuesto. Y caña de lomo y chorizo. Pero un poquito.

¿Y dulces?

Yo los evitaría en la Feria. Los dulces suelen ser conflictivos porque es difícil mantenerlos a raya sin procesos que los adulteren. Yo no comería dulces en la feria.

¿Y de beber?

Moderadamente, recomendaría cerveza, fino y manzanilla. Pero moderadamente. Pero lo más importante en la Feria es la compañía: con buenas compañías casi todo sienta bien; con malas, ni el mejor manjar del mundo.