Felipe González: «La anomalía son los 35 años de estabilidad anteriores al 2015»

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos , junto al ex presidente del Gobierno de España y titular de la Fundación que lleva su nombre, Felipe González ; la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere ; y el fotógrafo Pablo Juliá , autor de la exposición «Otros tiempos», han participado este miércoles en la presentación de los proyectos y contenidos de la fundación Felipe González, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia de Sevilla ante más de 150 personas.

La presentación de dicha fundación, ha contado con la presencia de tres expresidentes de la Junta de Andalucía, exministras, exconsejeros, alcaldes, diputados, amigos y familiares. Entre ellos, José Griñán, Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla, Micaela Navarro, Magdalena Álvarez, Luis Yánez Barnuevo, Carmen Hermosín, Francisco Toscano, Fernando Martínez Salcedo, Miguel Ángel Pino, Isabel Pozuelo, José Manuel Amores o Antonio Prada .

«Nunca hubiera hecho una fundación»

Para comenzar, Felipe González Márquez reconoció que «nunca hubiera hecho una fundación». Su hija, María González, «que debe conocerme mejor que mucha gente me dijo: sé que nunca vas a hacer memoria, y como me debes a mí una explicación, y a mi generación también, así que me vas a dejar la base documental para poder ofrecerla a los ciudadanos de manera interactiva. Le dije que la pusiera en marcha... Se hartan de trabajar y de vez en cuando me preguntan algo», comenzó explicando.

La condición para ponerla en marcha «era que a mí no me metieran en los archivos . Sin embargo me comprometieron a través de las 'Palancas'», dijo refiriéndose a los espacios de análisis concretos sobre desafíos concretos. En estas 'Palancas' se preguntan qué pasa con los incendios cada día más devastadores, «nadie discute que son terribles y más devastadores, como este año nunca había ocurrido». De este modo, « con la actitud previa de fenómenos que no son discutibles ideológicamente . Como nadie discute, analicemos las causas que hay detrás de las 7 millones y medio de hectáreas que arden en Bolivia, Australia, o de 30.000 hectáreas de bosque en Suecia 20 días después del deshielo de lagos. Si las condiciones socioeconómicas son distintas pero aumentan los incendios, ¿Cuál es el elemento común? Llegas a una conclusión que es la que me interesa: ha subido 1 grado la temperatura y baja un 15 por ciento la humedad». Explicó para reconocer que le «engancharon» con las palancas.

«En España no hay ningún archivo disponible de un presidente desde 1836. Es la primera experiencia. Creo q es un derecho ciudadano». También justificó su creación para permitir el acceso a los documentos , porque «de cada 100 momentos históricos que he hablado en los últimos tiempos el 99% son histéricos y 1 histórico», afirmó.

Chaves, Griñan y Yáñez Barnuevo este miércoles en la Casa de la Provincia de Sevilla J. M. Serrano

«La anomalía son los 35 años anteriores»

«La Fundación y la documentación están disponibles. Ahora que se cumplen 40 años de la Constitución les aseguro que lo que vaya a explicar de lo que pasó no me sirve solo para explicar qué podemos hacer. La gente esta inquieta porque hay inestabilidad, porque seguimos con los presupuestos de Montoro. Esta Situación de 2015 nos parece una anomalía y la anomalía son los 35 años anteriores de estabilidad, que nunca había pasado en España. En todo el periodo histórico en España la media no llegaba a nueve meses, por lo que hemos vuelto a la normalidad en nuestra historia. Han pasado 40 años y parece que se ha agotado», dijo.

Los años de «Los Pactos de la Moncloa, Pacto Institucional y acuerdo para incorporarse a Europa. Eran diques poderosos que por primera vez ofrecían un cauce que tenía tendencia a ser previsible y no desbordarse, y eso ha durado 35 años. Hay que saber qué hacer par tener otros 30 años más encauzados al progreso, sin desbordamiento», analizó.

«El compromiso para ser representante de los ciudadanos es respetar la Constitución» , dijo para criticar algunos de los acatamientos que se hacen hoy. En algunos casos nos excedimos en el garantismo, porque a veces tengo dudas de que se respete la prevención de inocencia», afirmó

«Sobre aquellos principios que hoy no se defienden entre los que dicen hoy que son constitucionalistas me gustaría que se reflexionara para hacer un proyecto previsible para los próximos años». «Lo que se ha hecho es lo que hay, y sobre lo que hay, hay que construir». «Hay desafíos gigantescos y nuestra misión es la de la defensa de las desigualdades desde la defensa de la democracia».

«Tentaciones autoritarias»

González criticó las «tentaciones autoritarias» , tanto si vienen de la izquierda como de la derecha». «La democracia es el oxígeno con el que podemos vivir. Yo no he sido un radical en mi vida, he sido moderado, menos en la defensa de los valores de la democracia para definir nuestro futuro. No me gusta que Evo Morales falsee las elecciones, como tampoco me gustó que lo hiciera Fujimori », añadió. «Ortega y Murillo se han convertido hoy en los somozas de nuestro tiempo».

«Sirvámonos de lo que tenemos y respetemos las instituciones» . «No estamos en una situación anómala. Hemos vuelto a nuestra normalidad histórica. Siempre he preferido la tolerancia a la intolerancia. Todos los discursos excluyentes y totalizadores los oigo de quienes dicen defender la libertad. El pacto constitucional que hicimos igual no sirve para otros 30 años, pero sí para hacer otro pacto que nos dé otros 30 años de estabilidad.

Martínez Sampere, González, Rodríguez Villalobo y Juliá J. M. Serrano

Martínez-Sampere: «A disposición de todos»

La directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, explicó el origen de la fundación, que empieza con «la determinación de María González, que lo convence apelando a su compromiso público. «La fundación se llevo adelante para poner este legado a disposición de todos para aprender del pasado y aportar al futuro», dijo.

« Aprender del pasado poniendo a disposición la memoria cívica, todo el legado documental de González Márquez . Lo que hemos hecho es algo único, poner el archivo a disposición de todos en un clic. Queremos que esa memoria sea accesible para los ciudadanos. Que el valor de la palabra pueda llegar a ellos. Poner a disposición nuestro pasado para aprender de él. Son muchos documentos, muchas horas de trabajo y rigor. Hasta ahora eran inéditos: las cartas del presidente. Nunca hasta ahora se habían considerado que las cartas de ciudadanos tenían valór documental», dijo.

«Queremos poner el pasado a disposición para que sea útil. Tiene sentido poder construir sobre lo que ya está hecho para saber lo que pasó. También queremos aportar al futuro. Tenemos capacidad para crear valor para mejorar nuestro acervo público compartido», añadió.

«Una sociedad funciona cuando se intenta aportar valor haciendo cosas que nadie hace. Tenemos programas de aportar al futuro como algunos programas como 'Palancas' . Protopía o mejorismo. Temas que puedan mejorar otras cosas de las sociedades y generar espacios de consenso y mejoras. Necesitamos a todos para ayudarnos», dijo a los presentes.

La Fundación también tiene «el honor y la responsabilidad de recoger el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba», ya que su viuda así lo quiso.

Juliá: «La historia la escribían otros»

Pablo Juliá a continuación recordó la fotografía de Felipe González realizada en casa de sus padres, del año 1968, «Fotos que me transportan a otra época. Recuerdo Felipe que te gustaba la fotografía, y no eras malo. Aunque todos los que estamos aquí preferimos que te dedicaras a la política. Recordó quien confesó sus pinitos políticos en épocas pasadas y «que ha vivido para la fotografía durante toda mi vida».

Juliá comentó cómo en su momento «motivaste a Rocío Martínez-Sampere para que viniera a ver mis fotografías, imágenes que no abarcan solo la política, sino la vida de otros tiempos. Me he sentido una especie de notario, la historia la escribían otros y yo lo que hice fue certificarlo», dijo quien agradeció que «por fin alguien hace anális de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos».

«Aprender del pasado y aportar al futuro»

El acto, celebrado en la ciudad que vio nacer a González, «es el primer acto de la Fundación fuera de la capital», afirmaba el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la presentación. Previamente había visitado con el expresidente la exposición de Pablo Juliá visitable actualmente en la Casa de la Provincia de Sevilla «para aprender del pasado y aportar al futuro . «Frente a la crispación, hace falta el análisis sosegado, cualidades que reúnen los dos invitados de hoy: Testigo directo y protagonista de la historia que renovó y modernizó España», recordó refiriéndose a Juliá y González. «Nos llena llena de satisfacción que la Fundación Felipe González elija este lugar como puesta de largo fuera de madrid», añadió

Hasta el alcalde de Sevilla, Juan Espadas , apareció a través de la pantalla de vídeo desde Bruselas. «Felipe que vengas más, eres nuestro hijo predilecto y los trabajos de la fundación desde Sevilla van a ser seguidos y respaldados», dijo.