Más libertad a partir de hoy en Sevilla, pero sin salir de la provincia

A partir de hoy lunes ya se puede comprar en los grandes centros comerciales de Sevilla, se celebrarán bodas aunque con pocos invitados, abrirán los bancos para atender presencialmente, se podrán hacer reformas en las viviendas, los bares servirán dentro de los locales con un 40 por ciento del aforo y todo el mundo sentado, podrán abrir las autoescuelas y los gimnasios comenzarán a prestar servicios. Pero a pesar de estar ya permitido no habrá actividad en las guarderías , no abrirán los cines ni salas de teatro y no se podrán visitar los monumentos. De hecho, la Catedral ha hecho un ERTE para 58 trabajadores porque hasta que no estén permitidos los viajes interprovinciales no puede generar ingresos por las visitas. Esa es la principal noticia del paso de Sevilla a la fase 2 de la llamada «desescalada»: habrá algo más de libertad, pero sin salir de la provincia.

Por un lado, la actividad comercial y de hostelería tendrá un respiro con las nuevas medidas, ya que abrirán Nervión Plaza, Los Arcos, Lagoh, Torre Sevilla, Airesur o el Corte Inglés, aunque con el 40 por ciento del aforo, ofreciendo un horario preferente a los mayores de 65 años y con todas las zonas comunes clausuradas. Los bares, por su parte, ya pueden servir dentro, no sólo en los veladores al aire libre, pero sólo al 40 por ciento del aforo y con todos los comensales sentados en grupos de no más de diez personas. Esto se va a traducir en la vuelta a la actividad de unos dos mil establecimientos en la provincia.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la renuncia de otros negocios a abrir en esta etapa porque las condiciones que impone el Gobierno no son rentables para ellos. No habrá, por ejemplo, guarderías privadas en funcionamiento en Sevilla, con el consiguiente problema de conciliación que genera esto para muchas familias que vuelven al trabajo en esta fase. Lo mismo harán los centros de educación especial . Tampoco abrirán los monumentos porque para los sevillanos es gratis el acceso y, por lo tanto, no es rentable levantar los Ertes de los trabajadores si no están garantizados ciertos ingresos, cosa que no ocurrirá hasta que se permita viajar por todo el territorio nacional. No obstante, el Alcázar sí podría abrir a lo largo de la semana. Para ir al cine también habrá que esperar hasta junio. Paso a paso.

Centros comerciales

Tareas de desinfección en el centro comercial Los Arcos ABC

Vuelven con un 30% de aforo y estrictas medidas de higiene

Todos los centros comerciales de Sevilla y su área metropolitana abrirán este lunes con limitaciones de aforo en las zonas comunes y el cierre de áreas infantiles y de descanso. Estos complejos recibirán a los clientes entre fuertes medidas de higiene como la instalación de alfombras de gel para desinfectar los zapatos, limpieza permanente en barandillas, pasamanos y botoneras, dispensadores de hidroalcohol y un control de los accesos para evitar aglomeraciones y que se respete el distanciamiento social.

Las marcas de moda y complementos tienen previsto abrir con el límite de capacidad del 40 por ciento, el mismo establecido para los negocios de hostelería, mientras que en los espacios comunes de los centros ese aforo se limitará al 30 por ciento.

Otra de las particularidades de esta «nueva normalidad» en los recintos comerciales es la dirección de la marcha en el interior que la mayoría va a implantar . Lo harán con vinilos indicativos en el suelo determinando el itinerario para evitar los cruces entre clientes con el fin de reducir el riesgo de contagio.

Además de los centros comerciales urbanos, también abrirán sus puertas la tienda Ikea de Castilleja de la Cuesta y Sevilla Fashion Outlet , que lo harán en su horario habitual, aunque este segundo lo hará sin el servicio de autobús a la espera de un protocolo para garantizar también la seguridad en el transporte.

Patrimonio

Catedral de Sevilla Vanessa Gómez

No habrá monumentos abiertos al principio de la fase 2

La ciudad estrenará la fase 2 de la desescalada con los monumentos cerrados . No se podrán hacer visitas culturales al menos durante los primeros días, pese a que el decreto permite el acceso a los espacios culturales hasta un tercio del aforo.

Ninguna institución que gestiona los principales monumentos de Sevilla los abrirá al público mañana. La mayoría de ellos tienen establecido ya un protocolo de seguridad para abrir en cuanto las circunstancias lo aconsejen tanto en materia sanitaria como económica. Cabe recordar que algunos de ellos, comos los principales —la Catedral y el Real Alcázar—, no cobran la entrada a los sevillanos, por lo que si no se permite al menos la movilidad interprovincial no obtienen ningún ingreso y sí cuantiosos gastos.

El templo metropolitano, que es el monumento más visitado de la capital, ha planteado incluso un ERTE a sus 58 trabajadores ante las malas perspectivas de las próximas semanas. La Catedral sí permite el acceso para el culto, con un férreo control de aforo, pero la visita cultural estará suspendida por tiempo indefinido aunque la intención es reactivarla cuanto antes, pese a que la Conferencia Episcopal recomienda no abrir los templos al turismo hasta la fase 3.

En el Alcázar , por su parte, está todo preparado para la reapertura. Este monumento, gestionado por el Ayuntamiento, tiene el protocolo definido para abrir con las máximas garantías, pero sin fechas. En esta situación está también San Luis de los Franceses —gestionado por la Diputación— o Itálica —por la Junta—, que abrirán en la fase 2 pero aún no tienen fecha establecida.

Por otro lado, casas palacio como la de Dueñas no abrirán hasta junio.

Guarderías

Niños en clase en una escuela infantil Vanessa Gómez

Sólo recibirán a las familias para la escolarización

El medio millar de escuelas infantiles de la provincia de Sevilla ha dado ya el curso por finalizado. Sólo algunos centros mantiene estos días un retén de profesionales para formalizar la matrícula y mostrar las instalaciones a las familias que escolarizan a sus hijos por primera vez. El plazo comenzará el martes 26 de mayo y se prolongará hasta el 10 de junio .

Las guarderías cuentan con el permiso del Gobierno central para abrir desde hace dos semanas, pero lo cierto es que no han podido retomar la actividad. El motivo ha sido doble: por un lado el temor de los padres a un contagio y por el otro, la falta de garantías para regresar a las aulas sin miedo al contagio.

Los responsables de los centros ya han alertado a la Consejería de Educación de que cuando comience el próximo curso no se podrán mantener las medidas de distancia social como en otros sectores porque se trata de niños muy pequeños. Tampoco cuentan con un protocolo general para saber cómo proceder. Entre las medidas que plantean está aumentar la limpieza, imponer la rutina permanente del lavado de manos entre los alumnos y dejar un par de zapatos en la guardería que se pondrán al llegar, dejando fuera los que traen de casa.

Otro de los asuntos que les preocupa es su viabilidad , pues la subvención aprobada por la Junta resulta insuficiente y temen que haya menos plazas ocupadas por la reticencia y el empeoramiento de la situación económica de las familias.

Bares

Los bares sevillanos aumentarán su aforo ABC

Ya pueden abrir todos, pero al 40% de su aforo y sin la barra

La fase 2 incluye una novedad de mucho peso en Sevilla: la apertura de toda la hostelería , y no sólo de los establecimientos con terraza de veladores, como hasta ahora. Esto significa que desde la semana que viene pueden reanudar su negocio también los restaurantes, lo que conlleva que se incorporan a la actividad casi cinco mil establecimientos sevillanos. Quedan aún excluidos aún los locales de discotecas y bares de ocio nocturno , pero la entrada en esta segunda fase sí que representa ya una normalidad relativa de mucha relevancia. Los restaurantes dejarán entrar a clientes ya en su interior, aunque tendrán aún bastantes limitaciones: el servicio en mesa deberá contar con una garantía de separación entre clientes y entre las propias mesas, mientras que el aforo estará limitado a un 40% de la capacidad habitual tras una rectificación del Ejecutivo central hace varios días, pues tenía un límite inicial de un tercio. Además, l os clientes no podrán consumir en la barra, sólo sentados , para evitar que la gente se agolpe. Deben cumplirse, por tanto una serie de condiciones para ese consumo en el interior.

Más allá de las estrictas medidas higiénicas, el consumo en el local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva . En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar. Además, se podrán ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación, para libre disposición de los clientes siempre que sea asistido con pantalla de protección, a través de emplatados individuales. Deberá asegurarse la debida distancia física de dos metros entre las mesas. En las terrazas de Sevilla todo se mantiene como en la fase 1, al 50%.

Bodas

Las medidas de higiene y prevención son obligatorias en estas celebraciones Raúl Doblado

Hasta 100 invitados podrán asistir a las celebraciones en espacios al aire libre

Al igual que sucedía en las bodas de la fase 1, el miedo a un posible contagio seguirá presente en la celebración de eventos de la fase 2. Según los responsables del sector, si todo va «medianamente bien», esperan recuperar parte de la actividad en el mes de julio, para ya en septiembre retomarla con cierta normalidad.

En cualquier caso, según la Orden publicada el día 16 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno permite en los territorios que entren en la fase 2 celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.

Se obliga durante la ceremonia nupcial a cumplir las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de las distancia social, higiene de manos y etiqueta respiratoria. El artículo 10 del capítulo I de dicha Orden está enfocado en las ceremonias nupciales, que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. Respecto a las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia nupcial y que impliquen algún tipo de servicio de hostelería y restauración, se ajustarán a lo previsto en el Capítulo IV, que regula las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración, que limita al 40% la capacidad máxima del espacio elegido.

Residencias de mayores

Las residencias sólo recibirñan visitas en supuestos excepcionales ABC

El Gobierno deja en manos de la Junta su regulación

El Ministerio de Sanidad eliminó ayer las limitaciones para llevar a cabo visitas a familiares en residencias de mayores en los territorios que entren en la fase 2 y deja en manos de las comunidades autónomas su regulación. También podrán regular los paseos de personas residentes de estos centros.

Así lo recoge en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ) por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Concretamente, señala que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas p odrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Además, pedía priorizar en las visitas a mayores supuestos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente.

Autoescuelas

Los propietarios de las autoescuelas desconocen qué medidas de protección y seguridad hay que tomar para garantizar la salud de los trabajadores y alumnos tienen que tomar ABC

Menos de 48 horas para adoptar las medidas por un error del Gobierno

Las autoescuelas sevillanas tienen menos de 48 horas para acondicionar sus instalaciones a las medidas higiénicas y sanitarias impuestas por Sanidad si quieren reabrir sus negocios a partir de mañana. Esta carrera a contrarreloj es consecuencia de el Gobierno no incluyera al sector en el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de mayo que recogía el levantamiento de algunas restricciones a la movilidad y a la actividad comercial de cara a la fase 2 del plan de desescalada. Un olvido que se subsanó en el BOE de ayer, siete días después.

Ahora está por ver cuántas de las 600 autoescuelas sevillanas levantan la persiana. Entre las medidas a adoptar: un tercio del aforo en las aulas para las clases teóricas, priorizar la enseñanza telemática, el uso de mascarillas por alumno y profesor en las prácticas y dispensar gel hidroalcohólico.

Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de su uso por cada alumno, prestando especial atención a los elementos de uso común y el mando del vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior. La Dirección General de Tráfico reanudará los exámenes teórico esta misma semana.

Caza y pesca deportiva

Cazadores en un día de campo ABC

Pasaron de una fase a otra en sólo cinco días por las protestas del sector

Hay sectores que no van a tener que esperar a este próximo lunes a la fase 2 para su particular desescalada. Se trata de la caza y la pesca deportiva que quedaron excluidas inicialmente en la fase 1, pero la protesta de las federaciones surtieron rápidamente su efecto. La fase 1 comenzó el 11 de mayo y el sábado 16, el BOE ya recogía unas modificaciones para flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional para permitir la caza y la pesca deportiva .

El artículo 50 del mencionado BOE hacía hincapié a las medidas de higiene y prevención aplicables a la actividad cinegética y pesca deportiva y recreativa. Así, durante su desarrollo se seguirán las medidas generales de prevención e higiene frente al Covid-19 «cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida, será obligatorio el uso de mascarilla; no se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o bebida; se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso; y se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de caza y pesca utilizados».

Como apunta el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, «estamos muy contentos de que el Gobierno rectificase tan rápidamente, pero en nuestro caso tampoco no nos ha hecho tanto daño estas restricciones puesto que ha coincidido con el cierre de la veda y, por tanto, todas las actividades ya estaban paradas, excepto las de control de daños».

Cines

Los cines no abrirán hasta el 26 de junio ABC

Las salas no abrirán hasta el próximo 26 de junio

Sevilla entra en la fase 2 de la desescalada, pero los aficionados al cine t endrán que esperar previsiblemente un mes antes de volver a pisar una sala , ya que ni a estas les salen las cuentas con una reapertura a un tercio del aforo ni a las distribuidoras poner en circulación estrenos que no van a llegar a todas las pantallas de España, quedando fuera plazas de la importancia como Madrid y Barcelona, actualmente en la fase 1.

Por este motivo, tanto el sector de la distribución como el de la exhibición piensan en el 26 de junio para la reapertura de salas cinematográficas, fechas, ya incluso pasada la fase 3 de la desescalada (en teoría del 8 al 21 de junio), en las que podrán hacerlo al menos con la mitad de su aforo con asientos preasignados y en un momento en que los empresarios confían en que todas las provincias se encuentren ya en las mismas fases de desescalada, lo que permitiría que los estrenos llegaran a todas las pantallas e ir calentando motores para cuando se estrenen los títulos más esperados en julio, como «Tenet» y «Mulan».

Uno de los primeros estrenos españoles que podría llegar a los cines es andaluz: «La lista de los deseos», del director malagueño Álvaro Díaz Lorenzo y protagonizada por María León, Victoria Abril y Silvia Alonso. Será el próximo 3 de julio.

Centros de educación especial

El cambio de fase sí va a traer la reactivación de los centros de atención infantil temprana ABC

Sin clases ni terapias hasta el curso que viene

Los casi 2.000 alumnos matriculados este curso en centros de educación especial públicos y concertados de Sevilla no podrán regresar a las aulas hasta el curso que viene como sus compañeros de los centros ordinarios.

El impacto del cierre de los colegios en el aprendizaje académico no es la principal preocupación de sus padres, los cuales no sólo se han visto obligados a reemplazar desde el 16 de marzo a los profesores de sus hijos, también a los logopedas, a los fisioterapeutas, a los psicólogos... Una misión que para muchas familias ha sido imposible.

El cambio de fase en el proceso de desconfinamiento sí va a traer la reactivación de los centros de atención infantil temprana (CAIT), que asisten a niños de hasta siete años con trastornos del desarrollo. Desde la Consejería de Salud, de la que dependen estos centros, confirman a ABC que ya se han empezado a reprogramar las citas, a acondicionar las instalaciones para cumplir con las medidas de seguridad, dando prioridad a los niños con necesidades más severas, a los que el confinamiento les ha podido suponer un parón e incluso una involución en su desarrollo.