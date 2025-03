Este año los Reyes Magos se visten en casa

Todo apunta a que este año van a ser muchos los niños sevillanos que reciban a los Reyes Magos en casa. «A nivel particular se están vendiendo muchos más disfraces de Melchor, Gaspar o Baltasar que otros años. Como no habrá cabalgatas en los pueblos, ... ni en los barrios, muchas son las personas que desean que este año sus hijos no se queden sin verlos la noche del 5 de enero. ¿Cómo? Vistiéndose de rey para salir al balcón, llamar a un amigo o bajar a la calle, y así lo harán», dice Diego Pichardo , admistrador del tienda de disfraces del mismo nombre situado en la plaza de San Andrés de la capital hispalense.

Según afirma, « el aumento de la demanda de estos trajes comenzó hace ya más de un mes , en octubre, y como el panorama sigue más o menos igual, pues muchos se deciden a no quitarles la ilusión de ver a los Reyes Magos a los niños de dos, tres o cuatro años. Siempre hablo a nivel individual, que ha subido más de un setenta por ciento , no a nivel general», añade. Para Pichardo, también suma en este incremento «el hecho de que en estas fechas también ha aumentado la venta de otro tipo de disfraces con los que los padres visten a sus hijos de angelito o de pastora, para luego felicitar a los padres, tíos o primos a través de videoconferencia. Es una cosa novedosa, porque antes, cuando se podía reunir toda la familia no había problema para reunirse», recuerda. Por videoconferencia Este año, al no poderse juntar, en las casas montan el portal y lo muestran por videoconferencia, pero siempre a nivel particular, ya que tampoco hay actividades en los colegios que celebren fiestas como en años anteriores, por lo que al no haber grupos, esa venta a nivel general ha bajado. Este sistema de la videoconferencia también será realizado en algunos hogares por Los Reyes Magos», afirma. También ha aumentado la venta a los clientes que forman parte de grupos de animación , «que al no poder representar sus obras habituales con payasos, magia... por la pandemia, acuerdan con las familias ir a los domicilios vestidos de Reyes Magos para entregar un regalo simbólico a los niños. Los disfraces que más se venden son los de Melchor, Gaspar y Baltasar, por este orden. «Vestirse de rey mago necesita un disfraz, una corona, los medallones, collares, anillos, guantes, zapatillas, pelucas, barbas, cejas, maquillaje ... todo lo que se precise. A diferencia de los dos primeros, que llevan corona, Baltasar va con turbante. Este último lleva además un pantalón bombacho en lugar de las túnicas con las que visten Melchor o Gaspar», añade. Algunos también se disfrazan de Papá Noel, «aunque aquí es más típico vestirse de rey mago, comprando después todos los complementos para dar una sorpresa la noche del 24 de diciembre. Papá Noel lleva también unas campanas, un saco, una peluca o zapatillas. Es muy importante el calzado porque los niños se fijan mucho en él. Al estar sentados a la hora de dar los regalos, los pequeños se fijan mucho en los zapatos. Este disfraz se lo suele poner también alguna mujer, a diferencia del disfraz de rey, que casi todos los que lo compran son hombres», dice. Un disfraz de rey mago para adulto, con todos su complementos, puede adquirirse a partir de 40 o 45 euros completo, hasta lo que se quiera gastar. «Puede costar incluso más de 500 euros , sin entrar en los complementos valiosos como pudieran ser joyas. La variedad es enorme, porque se venden trajes de rey que solo la ropa puede tener un precio a partir de 225 euros, o juegos de barba y peluca por 170 euros. El abanico es muy amplio», concluye. Las mascarillas, también en Belén Con pandemia o sin ella la fecha no cambia. Cualquiera puede convertirse en un rey mago real y no ser reconocido por nadie. «Si se viste un buen disfraz, cejas, peluca, barba y se procura hablar poco, es muy fácil que un rey se acerque a casa a dar una sorpresa la noche del 5 de enero. Y este año más creíble si cabe, ya que la mascarilla se ha convertido en el complemento estrella e ideal para pasar desapercibido». «Me sorprende que todavía se estén vendiendo muchos disfraces tipo Halloween, como Drácula, etc. Ahora más gente de la que pensamos se dedica a hacer vídeos y subirlos a las redes sociales para felicitar la Navidad de una manera diferente, compran disfraces distintos y luego lo suben. Están empleando disfraces atípicos de estas fechas para llamar la atención y diferenciarse», afirma Diego Pichardo. Noticias relacionadas Los Reyes Magos despliegan su magia en el Ateneo con esta corriente de solidaridad

Las cabalgatas de Reyes Magos de los barrios de Sevilla tampoco saldrán en 2021

