«Estamos ante la mayor revolución tecnológica jamás vivida

La consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almanzor , ha lanzado este miércoles un mensaje de optimismo sobre la evolución del sector turístico, al subrayar que «el país es líder como destino y posee las mejores infraestructuras digitales de Europa, por lo que es nuestro momento». Así lo ha explicado durante su intervención en el Tourism Innovation Summit 2020 (TIS) , el foro internacional que reúne a la industria del turismo para dar una respuesta coordinada para la recuperación del sector en 2021.

La directiva de Telefónica ha señalado que, si hubiera hecho esta presentación hace nueve meses, diría que «estamos inmersos en una revolución sin precedentes, que el mundo del turismo estaba adaptándose, pasando de un turismo de visitantes a un turismo de experiencia». Pero nueve meses después la sociedad ha cambiado y ese turismo «no va a volver a existir, estamos ante las puertas de un turismo de futuro donde la digitalización es el elemento clave para que sea un éxito», ha recalcado.

Ha advertido también de que en este nuevo mundo «con una revolución sin precedentes hay que añadir el elemento de la aceleración porque el primero que llega va a ser el que tenga la gran oportunidad». Por eso, ha considerado imprescindible dar a esa transformación una velocidad mayor. «Estamos ante la revolución de la tecnología jamás vivida, el primer beneficio es la conectividad, que es la mejor de nuestra historia, junto con una industria que avanza, lo que nos ayuda a tejer los mimbres para ese progreso que necesitamos», ha proseguido.

Almanzor ha incidido en que « la conectividad ha sido estos meses la columna vertebral de la sociedad y la economía» y eso ha tenido una contrapartida, pues «hemos avanzado más de lo que hubiéramos avanzado en lustros en condiciones normales porque la evolución tiene que pasar sí o sí por lo digital». «Los servicios digitales aportan un gran valor en cuanto a que podamos llegar a un mayor mercado que el potencial que podríamos tener», ha asegurado, a la vez que ha avisado de que si la digitalización no se incorpora en los procesos propios de las empresas, si no aumenta la conectividad de las pymes, van a estar muy por debajo.

Ha aludido, en este sentido, a un estudio que apunta que mediante la tecnología se podrían incrementar las pymes hasta un 20 % . Según Almanzor, hay que impulsar la digitalización en ámbitos como la mejora de la experiencia para el visitante, la gestión activa de los espacios con corredores seguros; la sostenibilidad de los destinos y las pymes, en las que la digitalización es una asignatura pendiente, ha reiterado.

Para ello, ha destacado que España tiene la mejor cobertura de fibra de Europa y la tercera del mundo, y ha dicho que el compromiso de Telefónica es que en el año 2025 se alcance el 100 % de cobertura, un «compromiso que no ha declarado ningún país». A ello ha sumado la nueva tecnología móvil 5G, que «también nos va a dar la mejor red de Europa, pues a finales de diciembre tendremos el 75% de cobertura, más de 1.200 municipios en España van a disponer de esa tecnología». En este sentido, ha asegurado que «el 5G no es una mejor de lo que ya hay, sino una nueva generación de tecnología con unas capacidades realmente diferenciales para ofrecer servicios que las anteriores tecnologías no ofrecían».