La estafa telefónica del ‘falso atropello’ reaparece en Sevilla

Hace unos días, sobre las doce y media del mediodía, Ángela, una sevillana de ochenta años de edad, recibió una llamada al teléfono fijo de su casa en el que un supuesto agente de policía llamaba para confirmar su identidad y comprobar si los ... datos que poseía se correspondían con los datos que el oficial tenía en su poder. En ese momento le dijeron que llamaban directamente desde una comisaría de Sevilla y el supuesto oficial aseguraba que la llamaba para comunicarle que su hijo se encontraba detenido en dichas instalaciones porque había tenido un accidente, que él había provocado y había atropellado a una señora mayor que en el momento de la llamada afirmaba que se encontraba en esos momentos en una ambulancia camino del Hospital Virgen del Rocío .

—Tenemos aquí a su hijo el mayor», aseguraba el falso policía.

—¿Pero cuál de ellos? (Ángela es madre de familia numerosa) ¿el mayor?

—Sí el mayor, para que quede constancia deme usted el nombre y apellido y así comprobaremos que se trata de la misma persona...

Y la víctima dio el nombre y apellido de su hijo mayor, datos que parecían conocer los estafadores.

«He matado a una mujer»

El estafador entonces continuó diciendo que «hemos comprobado sus antecedentes y hemos visto que su hijo no tiene nada y él nos ha pedido que quede entre nosotros para ver si se puede negociar con el fiscal y así evitar que fuera a prisión», le dicen a Ángela.

A continuación pusieron al teléfono a Ángela al supuesto hijo, «un hombre que lloraba con un ataque de nervios y que no puede verbalizar palabra y se hace pasar por Antonio, el hijo de Ángela, que supuestamente ha causado el accidente y que ahora le dice llorando «que he matado a una señora, sácame de aquí. Paga lo que te pidan, paga lo que te pidan» …

Después el estafador preguntó a Ángela si tenía dinero en su casa, y en este caso la mujer dijo que no tenía nada en en su domicilio. Entonces le preguntaron si tenía algún tipo de alhaja o algo que se pueda dejar en depósito. Al decir que sí le dijeron que van a intentar hablar con el fiscal para ver si se puede negociar teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes y que hubiera sido un accidente más leve.

Uno de los delincuentes se hace pasar por un familiar de la víctima a través del teléfono

Para apabullar un poco más a la víctima, durante la conversación también le dijeron que ya habían llamado de la ambulancia, que la accidentada ya está consciente y que ha reconocido que ella tiene algo de culpa y que va a intentar convencer a su familia para que no demande al hijo que supuestamente ha provocado el accidente, pero que lógicamente el fiscal tiene una serie de medidas y que ellos van a negociar con el fiscal.

Tras asegurar a Ángela varias veces que la llamada estaba siendo grabada, le pidieron el número de teléfono móvil, número al que llaman los estafadores para que mientras se produce la supuesta negociación con el fiscal a través del teléfono fijo piden a la víctima que no cuelgue el aparato hasta ver que sucede y que mientras tanto van a continuar la conversación a través del teléfono móvil (número que también piden para ver si coincide con el que supuestamente está en poder de los timadores) , «hecho que supuestamente realizan para que la víctima no llame a ningún sitio y mantenga el teléfono fijo ocupado mientras los estafadores intentan conseguir su objetivo», Asegura Antonio.

Un tercer implicado

A través del teléfono móvil un tercer implicado dice a Ángela «mire usted, que estamos ya negociando y que parece que la negociación de la señora con la familia va bien, pero que su hijo insiste en que esto quede entre nosotros». En un par de minutos le comunican que ya han hablado con el fiscal y que indique la dirección porque van para su domicilio para ver qué pueden hacer y cómo solucionar dicha situación.

« A la media hora se presentaron en casa de mi madre , que vive sola cerca de la avenida de la Palmera. Sobre la una y media del mediodía se presenta un solo hombre en su casa, mi madre le abre la puerta y entra con mi madre a los sitios en los que tiene joyas y se las fue dando (afirmaban que admitían joyas).

«Mi madre con los nervios no encontraba todas las cosas que tenía por su casa y el hombre, al ver que llevaba mucho tiempo allí dentro empezó a ponerse nervioso, y le dijo «yo creo que con esto ya tendrá bastante el fiscal» y se fue. “ya tendrá noticias nuestras”, y se fue.

El perfil de las víctimas suele ser mujeres de unos 80 años que viven solas en sus domicilios

Antonio recuerda cómo de casualidad llamó a los quince minutos. «Ella no quería llamarme porque supuestamente yo estaba detenido y no podía hablar. La llamé de casualidad cuando me encontraba en Barcelona comiendo con un cliente y ella angustiada me preguntaba que cómo estaba:

—Mamá si yo estoy en Barcelona comiendo con un cliente, le repetía sin saber de qué me estaba hablando.

«La tuvieron liada más de una hora y el hecho ya ha sido denunciado ante la Policía que investiga esta estafa».

Segúna afirmaba Ángela, el acento era español y en la misma zona de la ciudad (distrito Sur) habría habido otros casos.

Obtener datos

En este tipo de estafas, los timadores tienen muchas maneras de llegar a conocer los datos de sus víctimas, aunque suelen estar cortadas por el mismo perfil: personas mayores que suelen ir solas a misa, las amigas se toman algo en el mismo sitio y luego se van despidiendo en cada puerta… deben tener muy estudiado el perfil de las víctimas.

« Conocían el nombre de mi madre y el teléfono fijo , la habrán seguido, habrán visto el buzón que abre y el nombre que pone, o a través de internet…», asegura Antonio. «Este tipo de estafa telefonica suele ser común, igual que llaman haciendose pasar por la Junta de Andalucía para hacer una encuesta sobre usos y costumbre de vacaciones de las personas para obtener datos… para averiguar si tiene alarma y desvalijar la casa aprovechando una ausencia»

«A mí las alhajas me dan igual, a pesar de que la Policía ha dicho que puede que se recuperen. A mí lo que de verdad me importa es el miedo que se me le ha quedado en el cuerpo a una mujer de ochenta años y de pensar que el delincuente le hubiera agredido en caso de que sospechase algo cuando estaba en el interior de su domicilio», asegura Antonio, que en cuanto pudo adelantó su regreso desde Barcelona «porque mi madre estaba muy nerviosa y para intentar quitar hierro al asunto».

La estafa del 'falso atropello', 'hijo accidentado' o 'hijo a prisión' no es nueva. Ya en 2015 aparecen casos descritos en medios en internet que narran como «a medianoche un hombre llamó a mi madre y con una voz fatigada le dijo: “Mamá, he tenido un accidente. Necesito tu ayuda. Te voy a pasar con el policía, él te pondrá en situación”».

Hay casos de esta estafa desde entonces por prácticamente todo el territorio nacional en la que piden dinero para que algún familiar que ha sido culpable al provocar un accidente no entre en prisión. Noticias aparecidas en medios de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia o Bilbao dan fe de ello.

No es una estafa nueva, al menos en el territorio nacional,pero sí es de los primeros casos dados a conocer en Sevilla. Los delincuentes se hacen pasar por policías . Éstos aseguran que el hijo de la víctima habría atropellado a una persona y que necesita dinero para poder pagar la fianza y evitar así ir a la cárcel.

Secuestro virtual

Esta estafa es una variante de los secuestros virtuales. En estos casos, los estafadores llaman a sus víctimas por teléfono, normalmente desde otro país, comunicando que un familiar ha sido raptado . A cambio de su liberación, los captores exigen el pago de una alta cantidad de dinero.

La Guardia Civil y la Policía Nacional ya han alertado en varias ocasiones de esta estafa, ante la que recuerdan: La Policía jamás solicita dinero y recomiendan escuchar y dejar hablar al interlocutor y si le resulta extraño, cuelgue la llamada.

Siempre habría que comprobar que el familiar o amigo supuestamente en prisión se encuentra bien. Si no logra localizarlo, se debe llamar inmediatamente al 091 y denunciar el fraude a las autoridades y si se dispone del teléfono de la persona que hizo la llamada, incluirlo en la denuncia.

Para concluir recuerdan no efectuar nunca los pagos monetarios o en joyas que el extorsionador reclame y nunca facilitar datos personales, de ubicación o de contacto.