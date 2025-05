Espadas plagia el proyecto de Zoido para su red de 30 museos en Sevilla

El proyecto de Espacios Museísticos Municipales de Sevilla (EMMS) que aparece en el Plan Director del Patrimonio que se presentó la semana pasada es «un plagio» del que ya estaba vigente por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ... que se puso en marcha bajo el nombre de ‘Patrimonium Hispalense’ en 2011. Así lo ha denunciado el catedrático de Historia del Arte Benito Navarrete , que fue la persona que inspiró su diseño durante el mandato de Juan Ignacio Zoido , y que califica como «irrealizable y megalómana» la idea de invertir 90 millones de euros en diez años para convertir una treintena de edificios municipales en una red descentralizada que conforme el Museo Municipal. Navarrete asegura que este plan que adelantó ABC el pasado fin de semana está basado en el de la Colección Municipal de Sevilla que él mismo redactó: «Han tumbado nuestro proyecto para apropiarse de su filosofía y vender algo que es absolutamente inviable».

Prueba de ello es que el Ayuntamiento eliminó hace unos meses la web patrimoniumhispalense.com , una herramienta de difusión donde se encontraban las fichas técnicas y publicaciones sobre los 300 bienes culturales, con fotografías en alta resolución, y que servía como base de datos a los investigadores. El catedrático, que fue el director del área de Cultura en el Ayuntamiento en tiempos de Zoido, no da crédito de cómo el actual gobierno municipal ha enterrado la «única colección museográfica creada y aprobada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para «plagiarla» bajo un nueva nueva marca.

Además, según señala Navarrete, este sistema de Espacios Museísticos Municipales de Sevilla que propone Espadas utiliza la denominación de ‘museo’ de forma errónea porque «no cumple lo que es un museo» . Es decir, «pueden rehabilitar esos espacios patrimonialmente para uso cultural, pero no museístico», indica. A su juicio, el plan de EMMS «parte de ese error porque no vinculan los bienes muebles con los inmuebles», y lo hace después de que ya exista una colección museográfica aprobada en el BOJA. «No cuesta nada apoyarse en ese único modelo administrativamente existente, que obliga a mantener una estructura de técnicos en bienes culturales y restauradores que se ocupen de que el Antiqvarium, el Centro de la Cerámica de Triana y el Centro Mudéjar estén en buen estado, cosa que no ocurre».

El exdirector municipal de Cultura explica que «no puedes crear un museo si no vinculas colecciones» , y recuerda que ‘Patrimonium Hispalense’ encomendó la gestión al ICAS, es decir, que lo creó el propio Ayuntamiento para vincular las importantes colecciones de bienes culturales que estaban depositadas en los almacenes a un espacio patrimonial cuya naturaleza lo contextualizara. De hecho, se habilitó un lugar como es el Garaje Laverán donde se depositaron aquellas piezas que faltaban por vincularse a las sedes que se preveían en el proyecto y que, a grandes rasgos, son similares a las que propone el nuevo Plan Director.

Navarrete no entiende cómo, a lo largo de estos últimos años, el gobierno municipal ha abandonado el proyecto que se aprobó en tiempos de Zoido -incluido el Garaje Laverán- hasta «dejarlo morir» para, ahora, contratar con la Universidad de Sevilla la ejecución de un proyecto que, al menos el capítulo de los espacios museísticos, ya estaba desarrollado y aprobado desde hacía diez años.

Contenedores sin relleno

Pese a que el Plan Director de Espadas se basa en el proyecto de Zoido, hay ligeros cambios al ampliarse el número de sedes. «Eso me parece perfecto, pero no ponen qué bienes muebles irán asignados a cada uno de ellos. Son contenedores sin contenido. Crear una colección museográfica supone aflorar y dar de alta bienes ocultos, como los que vinculamos al Centro Mudéjar del Palacio de los Marqueses del Algaba», defiende Navarrete.

Por ello, opina que «lo que hay que hacer, en lugar de plantear este plan irrealizable, es sostener presupuestariamente al personal técnico asignado a los espacios que ya tienes en marcha, y que están manga por hombro». Por su parte, el catedrático considera un «desprecio» el hecho de que se le encargue a la Universidad la ejecución de este plan, en lugar de a los técnicos del Ayuntamiento, «que son los que mejor conocen su propia realidad patrimonial, y con los sobrecostes que ello ha conllevado». En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento ya contrató hace diez años el proyecto de ‘Patrimonium Hispalense’ a Fernando Amores que, ahora, «duplica el gasto» con el encargo a la Universidad de Sevilla.

«Un modelo existente»

Por otro lado, fuentes municipales han señalado a ABC que han hablado con Benito Navarrete para aclararle que, en ningún caso, se trata de un plagio de su proyecto, sino simplemente un desarrollo en un apartado concreto del documento. Además éste aparece claramente citado en el Plan Director. Concretamente, el documento señala que «los orígenes de la iniciativa de un museo que albergase la colección municipal puede encontrarse en la propuesta de 1886 del historiador José Gestoso y tiene su último capítulo en la creación de la Colección Municipal de Sevilla como Colección Museográfica de Andalucía y el importante proyecto cultural de red de museos y colecciones ‘Patrimonium Hispalense’». En este sentido, se cita que, para llevar a cabo el nuevo plan, «sería preciso implementar el modelo existente de sistema de espacios museísticos a partir del proyecto ‘Patrimonium Hispalense’» .