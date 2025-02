Estudiantes con un 14 en Selectividad: «Si me llaman empollón no sé si es un insulto o un elogio»

Empate a 14 en la Selectividad en Sevilla. Dos chicos, uno del Colegio Buen Pastor y otro de la Academia Preuniversitaria, la PREU, como todo el mundo la conoce, han sacado las notas más altas de Sevilla. Con un 14 e n la fase de admisión, ambos quieren estudiar Medicina , igual que la otra chica que ha sacado la mejor calificación en la UPO.

Diego López Carranza, que ha estudiado el Bachillerato Sanitario en el colegio Buen Pastor, aún no ha cumplido los 18 años p ero tiene las cosas muy claras. Quiere hacer Medicina y le llama mucho la atención tanto la especialidad de Oncología como la de Cardiología. Con esa nota evidentemente no tendrá problema para entrar en una de las titulaciones que tiene las notas de corte más altas en la Universidad de Sevilla.

Hijo de un abogado y una enfermera y bético, este joven ha sacado matrícula de honor en Bachillerato y ahora piensa seguir estudiando. Dentro de unos días se marcha a Granada a la Olimpiada Española de Biología y en septiembre representará a España en la Olimpiada Iberoamericana de la misma materia. Está claro que este chico, que no para de citar orgulloso a sus profesores del colegio Buen Pastor, no tiene planes de los típicos viajes que hacen otros jóvenes tras la Selectividad. «Tengo el verano ocupado», explica.

Su secreto para sacar esas notas es la constancia que, según dice, marcar la diferencia ya que iba «súper tranquilo» a los exámenes de la Selectividad, sabiendo que lo había preparado todo muy bien. «He peleado por la máxima nota pero es importante rodearte de compañeros y amigos que saquen lo mejor de ti. Y la familia también influye», dice.

Tenía un plan de estudio que le habían dado en el colegio. Por ejemplo sabía que las Matemáticas eran muy importantes y hacía una hora de esa materia diaria. Con las materias teóricas hacía lo mismo. Se ponía con ellas y cada día dedicaba un tiempo a hacer exámenes de años anteriores que luego le corregían sus profesores.

La única asignatura a la que le tenía un poco de miedo era Lengua porque, según dice, es «muy subjetiva». Por eso intentó repasarlo todo para evitar « cualquier fallo mínimo» . En total ha estudiado unas seis horas diarias. «El truco es la constancia y ser perseverante», dice. Pese a todo estaba nervioso porque «no quería fastidiar todo lo que había hecho antes en un examen». Y dice que sus padres «se han hartado de llorar».

En cuanto a sus aficiones a Diego le gusta pasar tiempo con su perro y salir a comer con sus amigos . «Los días antes de Selectividad en vez de estudiar me fui a casa de una amiga», afirma. También le encanta dar paseos y el baloncesto aunque ya no puede practicarlo por una lesión en la cadera. Y, sobre todo, le gusta la oratoria. Algo que se hace evidente ya que cuando se le pregunta da respuestas bien largas.

El otro chico del 14 es Jesús Barragán Romero que cumplió 18 años el pasado mes de abril y ha sacado un 10 en la fase de acceso y un 14 en la fase de admisión, logrando las notas más altas de Selectividad.

Los dos coinciden en que la constancia y la organización es el secreto para sacar tan buenas calificaciones

Tras estudiar también el Bachillerato de Salud en la PREU quiere estudiar Medicina y dice que sus padres están muy orgullosos después de todo el esfuerzo que ha hecho. H ijo de una pediatra del Macarena y un trabajador social , Jesús también cree que el secreto está en la organización. Saber organizarse y dejar tiempo para descansar y estar con los amigos y la familia.

Aprovechar el tiempo

No parece que le importe mucho ser el «empollón» de la clase porque se siente orgulloso de estudiar y sacar buenas notas. «Si me llaman empollón no sé si es un insulto o un elogio. Yo estudio mucho», recalca. Lo que no le parece lógico es los que se pasan muchas horas sentados delante de un libro sin aprovechar el tiempo. Para él, el secreto es la organización y «q ue las horas sean efectivas, si estás cuatro horas sin hacer gran cosa es tiempo que has perdido. Es mejor descansar y relajar la mente y no perder tiempo...».

A Jesús le gusta el deporte, es del Betis y es muy cofrade. Sale en tres hermandades de nazareno. En La Penas, la Trinidad y el Gran Poder. Y también es aficionado a la lectura, la guitarra, el ajedrez y salir con sus amigos. Tiene dos hermanos que también, según dice, son «muy estudiosos».

¿Sus planes para el verano? Se marchará con su familia a París y luego a la playa. No quiere ni oír hablar de los viajes organizados que hacen otros chicos de los que dice «son muy caros».