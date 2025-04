Eleonora Viezzer: «Sevilla ya es un referente mundial en la investigación de la fusión nuclear»

Eleonora Viezzer (Viena, 1986), profesora titular en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, ha ganado el prestigioso Premio Fundación Princesa de Girona por sus investigaciones sobre la fusión nuclear. Tras doctorarse en el instituto ... Max Planck (Munich) obtuvo un contrato posdoctoral en el mismo centro con la beca europea «EUROfusion Research Fellowship» y posteriormente las becas Juan de la Cierva y Marie Sklodowska Curie que le permitieron proseguir su brillante carrera investigadora y docente en Sevilla. Junto con el profesor Manuel García Muñoz lidera un grupo de investigación del que forman parte más de veinte expertos de todo el mundo. La fusión nuclear es la fuente de energía de las estrellas y también una de las grandes esperanzas de la humanidad para cubrir las necesidades energéticas en el futuro.

Nació en Viena. ¿Cómo acabó en Sevilla?

Mis padres vivían en Italia pero por motivos de trabajo iban con frecuencia a Austria, donde yo nací. Mi madre es filipina y mi padre italiano. He vivido en Italia y Austria, donde hice el instituto y empecé la carrera universitaria. Con 19 años me mudé a Alemania, donde terminé Física y Matemáticas. Hice el máster, el doctorado y el posdoctorado allí y en 2016 me mudé a la Universidad de Sevilla porque mi pareja, a la que conocí en Alemania, es de aquí y la Universidad de Sevilla me abrió sus puertas.

¿Qué más le llamo la atención de Sevilla?

Llegué por primera vez a Sevilla en Semana Santa. Aunque yo estaba familiarizada con las procesiones religiosas, lo que vi me pareció sorprendente; no solo una manifestación religiosa popular. Después he ido conociendo a Sevilla; su cultura, su gente. Ahora que me siento también un poco sevillana, entiendo que lo que me impresionó fue el orgullo con que Sevilla se mira a sí misma y cómo disfruta mostrándose a los demás.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de los sevillanos?

Bueno, esta pregunta es muy difícil. No tengo una respuesta. Hay muchos sevillanos y sevillanas. Como yo venía de Alemania, una de las cosas que primero me llamaron la atención fue la intensidad de la vida en la calle. El clima favorece esta interacción social. Es fácil conocer gente y la gente es cordial y afable.

¿Y de la Universidad de Sevilla?

Es mi universidad y me siento parte de ella, y orgullosa de ser un miembro de su comunidad. Siempre he sido bien acogida. Lo que más me llamó la atención en la Facultad de Física de Sevilla es que hay muchas más chicas estudiando física que en Alemania. En mi época de estudiante en Munich, había clases en las que yo era la única chica.

¿Recibió algún comentario sexista por su afición a la física?

Durante unas prácticas en la facultad de Física en Innsbruck teníamos que exponer un trabajo sobre física y sólo éramos dos chicas. El profesor dio por terminadas las exposiciones antes de que llegara nuestro turno de exposición, como si lo que nosotros dijéramos no tuviera la misma importancia que la de los chicos. También he recibido algún comentario alguna vez acerca de que las chicas no valemos para la física.

Supongo que quien le dijo que no valía para la Física debe de estar muy arrepentido.

Nunca les di importancia a esos comentarios ni les hice caso obviamente.

¿La Universidad de Sevilla reúne buenas condiciones para investigar?

¡Claro! Es una institución que se dedica a eso, a investigar, pero todo es siempre susceptible de mejorar. Hay que hacer más, el camino es largo. Llegué a Sevilla procedente del Instituto Max Planck, el mayor centro de investigación europeo de Fusión Nuclear. Sabía lo que hacía. Cuando llegué hace seis años éramos cuatro y ahora somos un equipo de 25. Estamos encantados aquí.

¿Sevilla se puede convertir gracias a su grupo de investigación en un referente mundial en el campo de la fusión nuclear?

Definitivamente. Ya lo somos. En la actualidad, y además de estar construyendo un tokamak único en el mundo en Sevilla, lideramos numerosos experimentos en algunos de los mayores reactores de fusión del mundo y somos pioneros de algunas de las técnicas de diagnosis mas importantes en un reactor de fusión. Estas actividades las desarrollamos en colaboración con algunas de los institutos y agencias internacionales de fusión mas importantes del mundo como pueden ser; ITER; el consorcio europeo de fusión EUROfusion, el Instituto Max-Planck Física de Plasma de Alemania, el Culham Center for Fusion Energy del Reino Unido, el Princeton Plasma Physics Laboratory y la General Atomics de los EEUU o el Ciemat en Madrid entre otros.