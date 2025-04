José María Flores: «En estos cuatro años, la hermandad de los Gitanos ha vivido en paz»

José María Flores se presenta a la reelección como hermano mayor en las elecciones de la hermandad de los Gitanos mañana domingo día 30 de enero. Entre sus proyectos, destaca la organización de un congreso nacional de hermandades de los Gitano y empezar a trabajar ... para que el santuario se convierta en la quinta basílica de la archidiócesis.

¿Por qué se presenta?

Me presento atendiendo a un principio de responsabilidad para con mi hermandad. Tomé posesión hace cuatro años y, en este tiempo, la corporación ha crecido considerablemente y ha recobrado la estabilidad que había perdido. En la actualidad, la hermandad vive en paz. El mandato ha sido interrumpido por la pandemia del coronavirus, que nos cogió de lleno en el ecuador del mismo y lo que venimos es a cumplir un mandato con normalidad para poder desarrollar los proyectos que quedaron pendientes de ejecutar. Queremos hacerlo realidad con una junta de gobierno en la que repiten el 95 por ciento, con mucha experiencia, con un equipo que ha mostrado solvencia en estos años en todas las parcelas en las que la corporación interviene. La candidatura se presenta para poder culminar los proyectos que quedaron aparcados y los que no pudieron materializarse.

¿Cuáles son las líneas generales de su candidatura?

La candidatura viene con mucha ilusión, con las mismas ganas, con el mismo compromiso y la responsabilidad que hace cuatro años. Queremos seguir avanzando en cultos, en formación, en caridad y acción social y, entre otras ideas, deseamos desarrollar el congreso nacional de hermandades de los Gitanos con motivo del 25 aniversario de la beatificación de Ceferino Giménez 'El Pelé' para poner los cimientos de futuros encuentros poniendo en valor la presencia de nuestras corporaciones en la Iglesia Católica. Queremos analizar el éxodo del pueblo gitano hacia otras confesiones, dar a conocer vínculos culturales y las carencias y las necesidades que necesitan los gitanos. Todo ello, con el apoyo de la delegación diocesana de pastoral gitana, la cual conoce el proyecto y está de acuerdo con el mismo. También, queremos que se reconozca canónicamente a la Virgen de las Angustias como patrona de los donantes de órganos. Desde que las hermandades apoyan esta iniciativa, ha crecido de forma exponencial la donación. Asimismo, en estos cuatro años, se ha conseguido que el ayuntamiento declare de interés público y social a la hermandad para poder acceder a su petición de que le sea cedida la titularidad del inmueble correspondiente a la iglesia del antiguo convento del Valle. En otro orden de cosas, la corporación ha organizado el festival flamenco 'Valle Gitano', que ha sido un éxito en sus tres ediciones.

¿Cómo plantean el día a día de la hermandad?

Queremos seguir fomentando la escuela de lectores, la escuela de liturgia y la formación del acolitado. Hay que seguir celebrando nuestros cultos con la misma solemnidad con la que lo hemos hecho durante estos años. Somos la junta de gobierno continuista de Pepe Moreno, el cual nos marcó el camino que seguimos desde el primer día para poder llevarla a cabo. Deseamos aumentar el número de niños en la catequesis de primera comunión y las personas en la de confirmación, estar en continuo contacto con nuestra parroquia y queremos que la confirmación de adultos se pueda desarrollar en nuestras dependencias. Asimismo, está la idea de crear una cátedra de formación donde se debata de forma independiente de temas sociales y culturales, fomentar el uso de las redes sociales para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos de una manera más profesional gracias al equipo de comunicación que se ha creado en este mandato. Con respecto a la caridad y acción social, tenemos varias arterias como la atención a las personas que se les atiende en la casa hermandad todos los lunes y jueves del año a través de nuestra despensa y del Economato del Casco Antiguo. La primera se nutre del Banco de Alimentos de Sevilla, entre otras instituciones, en virtud de un convenio que suscribimos. Hay que destacar que hemos apostado en la hermandad por la educación, sobre la cual tenemos en marcha un proyecto que se puso en marcha en la época de Pepe Moreno en el asentamiento chabolista de El Vacie. Sobre esto, se sigue atendiendo a las familias y a los niños en este lugar que, poco a poco y gracias a Dios, se está desmantelando y se están reubicando a esas personas. Fundamentalmente, hay que seguir con el proyecto 'Cayetana', al cual se puso el nombre de nuestra benefactora doña Cayetana de Alba, y que funciona por un convenio que se firmó con la Universidad de Sevilla y donde también colabora el Comisionado del Polígono Sur. El Viernes de Dolores de 2021 se dio el pistoletazo de salida en la sede del Comisionado, estuvo Cayetano Martínez de Irujo, el cual está apoyando la iniciativa de una manera muy directa y se está trabajando con el colegio Andalucía, un centro que está en una zona muy desfavorecida del barrio. Por ello, en este nuevo mandato, consolidaríamos el proyecto y extenderíamos los lazos con el instituto Domínguez Ortiz. Asimismo, colaboraríamos con la evangelización de la parroquias del Polígono Sur para que nuestros catequistas puedan impartir la formación en estos templos. También, está el proyecto 'Conectados' donde, a través de la fundación Caixabank, se consiguieron unas tablets que estamos repartiendo a través del proyecto 'Cayetana' y en las escuelas de verano que se preparan en el Polígono Sur por parte de la asociación de mujeres gitanas 'Akherdi', con las que estamos en permanente contacto.

¿Haría algún cambio en los cultos internos?

No, porque los cultos internos se llevan realizando con una gran solemnidad desde hace mucho tiempo. La corporación tiene dos cultos ordinarios de reglas: todos los viernes del año, exposición al Santísimo Sacramento y eucaristía, así como, los domingos, misa de hermandad. Estos cultos se llenan constantemente. Después, están los cultos de reglas que todos conocemos y que se desarrollan con muchísima presencia de hermanos, fieles y devotos siempre.

¿Habría cambios en las bandas, capataces, vestidor u otros cargos de confianza de la hermandad?

Los dos capataces están gestionando con brillantez los equipos humanos que comandan, con lo cual, tenemos la confianza depositada en ellos. En cuanto al vestidor, Antonio Bejarano es uno más de nosotros, es una persona totalmente cercana a la junta de gobierno, al equipo de priostía y a los asesores artísticos. Estamos encantados de que esté con nosotros y es un honor que Antonio Bejarano sea el vestidor de la Virgen de las Angustias.

De cara la Madrugada del Viernes Santo, ¿cómo la plantean desde su candidatura?

Dentro del orden que hay ahora mismo establecido, la hermandad de los Gitanos es la corporación más perjudicada de la jornada porque acumula todo el retraso que se produzca. Como todos sabemos, no siempre se cumplen los horarios, siendo ésta una premisa fundamental. Las hermandades de la Madrugada debemos cumplir los horarios. Ante esa situación, la cofradía solicita esos 15 minutos de adelanto siempre que se cumplan los horarios y sean aceptados por el resto de corporaciones. Lo que no se puede hacer es crear castillos en el aire. Si se plantea esto es porque conocemos al resto de hermandades y es una idea con sentido común, coherente y razonable. No vamos a proponer soluciones que sé que no van a ser aceptadas por los demás hermanos mayores y no vamos a provocar medidas traumáticas para el resto de cofradías. Esta medida de los 15 minutos se viene reclamando desde hace tiempo, cuando era el mandato de Pepe Moreno.

De todas las propuestas que han planteado, ha llamado la atención la de intentar que el santuario se convierta en basílica. ¿Puede explicarla?

Es una idea que consultamos con el director espiritual ya que es un asunto que va ligado a la fe y la devoción a nuestras imágenes, la cual traspasa fronteras y es fácil ver en la jura de nuevos hermanos a personas de otros puntos de la provincia, Andalucía y España. El santuario es un templo que está abierto todos los días del año, donde se desarrollan dos misas diarias, y los domingos, tres eucaristías. Por ello, consideramos que reúne las condiciones para ser basílica menor, así como la opinión del director espiritual. Cuando se lo consultamos, nos dijo que no era ninguna idea descabellada. Por ello, nos pondremos a trabajar para que el santuario sea la quinta basílica menor de Sevilla.

Un mensaje final para los hermanos.

Les digo a mis hermanos que acudan con libertad el próximo 30 de enero a las urnas, que elijan a la candidatura que crean que es la más capacitada para dirigir a la hermandad y que si es la de un servidor, estaremos a su servicio.