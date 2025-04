Carlos de Paz: «Es necesario unir y dar cabida a todos los hermanos de los Gitanos»

Carlos de Paz se presenta como candidato a hermano mayor de los Gitanos con la idea de que se necesita unir y dar cabida a todos los hermanos. Su candidatura desea hacer un itinerario de recibimiento a las personas que se integran en la cofradía ... para que se integren en la vida diaria de la misma.

¿Por qué se presenta?

Me presento porque somos muchos los hermanos que no encontramos en la hermandad de los Gitanos ese modelo, esa apertura o ese calor para sentirnos parte y para participar. Creo que la corporación lleva demasiado tiempo rompiéndose y es necesario unir y dar cabida a todos los hermanos para que se sientan parte de la cofradía. Ese lema que tenemos que es 'Ganas de auténtica Hermandad' es el por qué, el para qué y la razón de presentarnos.

¿Cuáles son las líneas generales de la candidatura?

Hay una línea principal que es la de dar sitio a todos los hermanos. No puede ser que la hermandad de los Gitanos sea sólo la junta de gobierno, las personas que apoyan a la junta de gobierno o las familias de los miembros. No puede ser que en la cofradía haya grupos o haya equipos de colaboradores donde a hermanos por apoyar una candidatura, por formar parte de ella o por tener un pensamiento diferente, se les haga el vacío o se les invite a marcharse. La hermandad de los Gitanos no es de nadie. Es de todos sus hermanos y tenemos que hacer parte necesariamente a todos sus hermanos.

¿Cómo plantean el día a día de la hermandad?

El santuario está en un lugar magnífico, vienen muchos hermanos, fieles y devotos pero hay poca vida de hermandad. De hecho, la candidatura lleva cien propuestas, de las cuales, la mayoría de ellas están relacionadas con revitalizar la vida de hermandad. Nosotros nos hemos comprometido en hacer un itinerario de bienvenida a los nuevos hermanos para acompañarlos en la integración de la corporación. Nos hemos comprometido en estos cuatro años a citar por grupos a todos los hermanos para atraerlos a la cofradía, enseñarles la casa hermandad e incorporarlos a la vida diaria. Asimismo, nos hemos comprometido a celebrar los cabildos generales los fines de semana para que la participación de los hermanos sea real y efectiva. Yo no puedo quedarme tranquilo pensando que la hermandad está pacificada porque en los cabildos generales vayamos 30 o 40 personas. Yo quiero que la hermandad de los Gitanos tenga unos cabildos generales donde vayan muchísimos hermanos a hablar y debatir sin que nadie tenga miedo a que porque piense o vote de una manera diferente se le va a hacer el vacío. Nosotros planteamos que cada comisión que creemos, se publique en la página web un plazo para que cualquier hermano pueda participar en la misma a través de una solicitud. Las comisiones no pueden estar constituidas por gente que sé lo que me va a decir o que van a decir a todo lo que se plantee que sí. Yo creo que hay que darle sitio a todos los hermanos, a distintas formas de pensamiento, a distintas sensibilidades porque es la forma de enriquecer a la hermandad de los Gitanos. Para nosotros, es la clave del proyecto. También, reilusionar a los hermanos, que vuelvan a sentir el calor de la corporación y las ganas de venir todos los días del año. No nos podemos encontrar con hermanos que dicen que van a ver al Señor y a la Virgen cuando no hay nadie. Cometemos un gran fracaso como hermandad si a los hermanos se les quitan las ganas de venir cuando está la gente.

¿Harían algún cambio en los cultos internos?

No. Los cultos internos son los cultos de reglas. No hay otra cuestión. Lo que sí cambiaría es fomentar esa participación en los cultos. Nosotros tenemos previsto celebrar lo que denominamos el 'Día de Hermandad', un viernes cada mes, donde fomentemos la participación de los colectivos, que uno de ellos cada mes que tenga un papel protagonista en las lecturas, en la participación en la misa, que luego se celebre una convivencia en la casa hermandad, abrir el bar de la casa hermandad todos los fines de semana para que la gente participe y fomentar la apertura de la casa hermandad los fines de semana. Nuestra casa hermandad no puede tener un horario de oficina para que el hermano sólo venga para asuntos burocráticos. Nosotros queremos que el hermano venga a sentirse parte de la corporación. Vamos a crear una misa semanal para niños en un horario adecuado para que puedan participar los más pequeños. Hemos planteado crear una ludoteca cofrade, un lugar donde los niños de la hermandad van a estar reunidos mientras que los padres estén en la misa o en otros actos de la corporación. Al final, todo se resume en recuperar a la hermandad de los Gitanos. La cofradía no puede estar sometida a esta apatía en la que estamos ahora mismo. Somos una gran hermandad y una cofradía enorme pero, en el día a día, hay una participación minoritaria.

¿Habrá cambios en las bandas, capataces, vestidor, u otros cargos de confianza de la hermandad?

He repetido en varias ocasiones que, en este proyecto, no sobra nadie. Sumamos todos. Nosotros queremos sumar, no restar. El único nombramiento que hemos dejado claro desde el minuto uno es el capataz de la Virgen, el cual será Alberto Gallardo. Lo hemos dicho por dos razones: una porque entendemos que sería una restitución, no un nombramiento. Alberto Gallardo ha sido capataz del paso de palio durante los últimos 30 años y queremos que siga siéndolo. Que él no sea capataz ha sido una decisión exclusiva de esta junta de gobierno que se presentó hace cuatro años afirmando que confiaba en los capataces que teníamos, incluyendo a Alberto Gallardo. Y al año siguiente, lo cesó. Nosotros consideramos que haríamos muy mal si repetimos que creemos en los actuales capataces y luego, no cumplimos. Nos presentamos con un programa para cumplirlo, con total transparencia y, por eso, del único nombramiento que hablamos es de Alberto Gallardo, lo cual se produciría de manera inmediata. Del resto de cargos de confianza, nosotros confíamos en todo el mundo y reforzaremos equipos.

De cara la Madrugada del Viernes Santo, ¿cómo la plantean desde su candidatura?

La hermandad de los Gitanos siempre se ha caracterizado por ser una hermandad solidaria. Entendemos que la Madrugada es una jornada compleja y nosotros siempre hemos colaborado y seguimos colaborando. Dicho esto, entendemos que el peso no puede recaer de una manera desproporcionada en la cofradía de los Gitanos. En 2016, las corporaciones de la jornada acuerdan que se amplía el tiempo de paso en 45 minutos. De esos tres cuartos de hora, 35 caen sobre nuestra hermandad, retrasando su salida de la Catedral. Ese acuerdo de 2016 era por un año, a modo de prueba y con el compromiso del cumplimiento estricto de los horarios por parte de todas las hermandades. Ahí están las hemerotecas. Finaliza ese año, llega 2017 y los Gitanos manifiestan que no están de acuerdo con el resultado de ese acuerdo y solicitan que se vuelvan a sentar las cofradías para buscar soluciones que no recaigan sobre nosotros. Desde aquel entonces, se nos viene imponiendo de manera sucesiva lo que fue un acto de generosidad de la hermandad por un año. Entendemos que habrá que buscar soluciones que repartan los sacrificios. La hermandad de los Gitanos es una cofradía de la Madrugada del Viernes Santo y no es justo que tenga que entrar por la mañana en la carrera oficial. Creemos que hay que volver al planteamiento de 2015 y, a partir de ahí, hablemos de posibles soluciones.

De todas las propuestas que han planteado, ha llamado la atención la de organizar una procesión extraordinaria con el Señor de la Salud a Triana. ¿Puede explicarla?

Entiendo que es una de las más mediáticas. Es una de las cien que forman parte del programa pero tiene un fundamento. Se trata de uno de los objetivos del proyecto como es que seamos una hermandad orgullosa de nuestras raíces. Estamos convencidos de la idea de que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. En mayo de 2022, se celebra el 25 aniversario de la beatificación de Ceferino Giménez 'El Pelé', que fue el primer gitano elevado a los altares por parte de la iglesia católica. Hace un cuarto de siglo, el Señor de la Salud ya salió en procesión extraordinaria a la Catedral por su beatificación. En estos momentos, entendemos que es un momento maravilloso que sirva de impulso en esa misión que tiene la corporación de ser un lugar de encuentro de los gitanos católicos de la ciudad y la de ser instrumento de evangelización. Para eso, se organizaría una procesión al barrio de Triana, donde están la raíces de la cofradía porque allí fue fundada por gitanos del arrabal y allí, debería haber realizado su primera estación de penitencia a la parroquia de Santa Ana, tal y como se recogían en nuestras primeras reglas. Históricamente, es el barrio donde más gitanos ha habido a lo largo de la historia de la ciudad. Se trata, por tanto, de un anhelo de muchos hermanos de la cofradía. Sería un acto precioso que disfrutaremos todos los cofrades de la corporación, así como los que están en el balcón del cielo que seguro que llorarán de alegría porque se ha deseado durante generaciones.

Un mensaje final para los hermanos.

El mensaje es muy sencillo: que voten. Que vengan y voten lo que crean en conciencia. Si tienen ganas de auténtica hermandad, si quieren volver a sentirse parte de la corporación y tienen ganas de volver a ilusionarse, que voten nuestro proyecto. Al día siguiente, si nuestro proyecto es el elegido, por favor, que vengan. Da igual lo que cada uno vote, da igual lo que apoye, da igual con quien haya colaborado, en nuestro proyecto no sobra nadie. Tenemos que volver a hacer una hermandad en la que quepamos todos y donde todos nos sintamos parte. Si no, estaremos fracasando. Por lo tanto, voten a lo que voten, si nos dan su confianza los hermanos, las puertas las tendrán abiertas y mi compromiso será de buscar los instrumentos y la participación para que puedan sentirse parte de la hermandad.