Consulta todas las dudas sobre el Covid-19 que ha resuelto el doctor Celso Pareja-Obregón

ABC ofrece a todos sus lectores un buzón de consultas donde resolver todas las preguntas que tengan que ver con el virus Covid-19 . A través de una solicitud de información, el doctor Celso Pareja-Obregón López-Pazo, especialista en medicina interna , responde a las cuestiones planteadas.

Respuestas sobre el coronavirus

Respuestas generales del doctor Resultados pruebas generales del Covid-19 EXPLICACIÓN PROBABLE A) No contagiado. Susceptible. Puede infectarse en cualquier momento. No puede contagiar. B) Falso negativo de PCR. Infección reciente. Contagioso. Aislamiento. Repetir PCR. C) Falso negativo de PCR. Infección en evolución de >2 semanas. Contagioso. Aislamiento. Repetir PCR. D) Contagio muy reciente <1-2 semana aprox. Periodo ventana (antes de empezar Anticuerpos). Contagioso. Aislamiento. E) Contagio reciente > 1-2 semana. Fase decisiva: asintomática, sintomática, leve, moderada, grave. Contagioso. Aislamiento. F) Contagio > 2-3 semanas. Fase activa. Contagioso. Aislamiento. G) Fase de evolución e inmunización. Cuarentena. Posiblemente contagioso hasta PCR negativa. H) Fin de la infección. No contagioso. Inmunizado. El estado deseable para toda la población. CONCLUSIONES Todas estas explicaciones son aproximadas pues la PCR puede dar resultado negativo en los primeros días de contagio. A todos los casos sospechosos, aunque tengan síntomas leves, se les debe realizar PCR. Por regla general, ante una PCR positiva, se debe guardar aislamiento al menos 14 días, que es el periodo de incubación del virus, y repetir la PCR hasta ser negativa. En algunos casos de evolución favorable con anticuerpos IgG+, la PCR puede mantenerse positiva algunas semanas. La evolución en el tiempo de la curva de anticuerpos IgM e IgG puede diferir dependiendo de las condiciones inmunitarias de cada persona y de la severidad de la infección. La evolución de los síntomas (asintomático, leves, graves) depende de cada persona, de su edad, de sus antecedentes previos, del sistema inmunitario, de las complicaciones añadidas y probablemente de factores genéticos aun desconocidos. Hay pacientes con síntomas sospechosos de Covid con PCR negativa mantenida. En caso de síntomas debe acudir al Hospital. Lo importante es el estado clínico del paciente, independiente del resultado de las pruebas. En caso de síntomas de sospecha, siempre debe informar a su médico y/o acudir al Hospital. No tome decisiones por su cuenta. Consulte siempre con su médico ante cualquier duda. 1. El virus Covid-19 solo se transmite entre personas (un contagiado y uno o varios no contagiados) por contagio directo, sobre todo por la tos o estornudos y contactos manuales o besos. El virus no está esperándoles en la calle ni en el aire que respiramos, ni entra por las ventanas, ni sube por las escaleras. 2. Para ser contagioso hace falta estar previamente infectado por el virus, ya sea en estado de portador sano o enfermo con síntomas. Para ser contagiado se ha de tener contacto estrecho y cercano con un portador o enfermo. Por eso son tan importantes seguir las normas de anti-contagio: guardar la distancia de seguridad de 2 metros (por si tose un contagiado), lavarse bien las manos, usar guantes y mascarillas cuando se sospeche que pueda haber alguien contagioso y también en locales cerrados donde haya muchas personas que no conocemos: supermercados, autobuses, aviones, ambulatorios, por ejemplo. 3. La mayoría de los contagiados -hasta un 80%- van a pasar la infección con síntomas muy leves como un resfriado común, anosmia (perdida del olfato) o una gripe con fiebre, dolor de garganta, dolor de huesos, cansancio, fatiga y decaimiento, a veces dolores abdominales y diarreas. El cuadro puede durar desde 24-48 horas, hasta 10 días en algunos casos no frecuentes. A estos pacientes no se les está haciendo la prueba. Se les recomienda que se queden en casa en aislamiento, si es posible in contagiar a sus familiares directos con los que convivan. El tratamiento es sintomático, es decir: Paracetamol para la fiebre y el malestar, reposo, beber mucha agua y consultar la evolución con su médico si es posible. 4. Hay otros cuadros que provocan síntomas muy parecidos: alergias, resfriados comunes, gripes, asma, bronquitis … es decir, no todos los cuadros de malestar, fiebre y tos son debidos a infección por coronavirus. 5. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan estos síntomas leves, sin fiebre alta, ni asfixia, se deben quedar en casa cumpliendo las medidas anti-contagio y sin salir a pasear el perro ni ir al supermercado, hasta 14 días después de estar sin síntomas. 6. Los 14 días se deben a que el periodo de incubación de este virus Covid-20 es de unos 10-12 días, eso significa que en ese periodo de tiempo los sospechosos de contagios o han manifestado síntomas de la enfermedad, o bien la han pasado sin síntomas. Por lo tanto, una persona sana y aislada sin riesgo de contagio durante 14 días, sigue estando sin riesgo de contagio y no puede ser contagiosa. De eso se trata. 7. Algunos contagiados, sobre todo los más mayores, desarrollan un cuadro con tos persistente y dificultad para respirar (asfixia) y fiebre alta. Estos síntomas son sospechosos de neumonía. Estos pacientes son los que deben acudir al Hospital para que se les realicen pruebas como radiografías, análisis y test de Covid-20. Depende de su gravedad se quedarán ingresados o no. Es posible que vuelvan a casa con tratamiento y vigilancia telefónica. Si la prueba ha sido positiva se les ordena aislamiento domiciliario y medidas anti-contagio extremas. Los familiares deben informar a Sanidad si desarrollan algunos de los síntomas característicos. 8. La desinformación y el exceso de información innecesaria o falsa son motivos de alarma y de cuadros de ansiedad y angustia que también pueden producir síntomas de molestias de pecho y sensación de falta de aire. 9. Lo importante es cumplir con las normas de Sanidad. Confinamiento domiciliario y medidas anti-contagio si se tiene que salir por los motivos autorizados. 10. #YoNoSalgo 11. El primer caso confirmado en España aparece en la isla de La Gomera el 31 de enero. Suponemos que durante el mes de febrero se van extendiendo los casos por toda España, apareciendo distintos focos, unos más activos que otros, dependiendo de la densidad de población y de las medidas anti-contagio que se hayan realizado en esos focos de riesgo. 12. El riesgo de contagio de las personas no depende de las patologías previas que tengan, como antiguos neumotórax, neumonías pasadas y curadas, alergias, asma, arritmias y otras patologías cardiacas, diabetes, alteraciones del tiroides u otras enfermedades del metabolismo, reuma, artritis… No depende de los análisis que usted tenga ni depende tampoco del tratamiento que se esté realizando. El riesgo de contagio tan solo depende del contacto directo y cercano con un contagiado, contacto realizado sin guardar ni respetar las normas anti-contagio: distancia de seguridad, mascarillas, guantes, equipos de protección, aislamiento, confinamiento… Por eso los grupos que tienen más riesgo de contagio por estar más expuestos son los sanitarios: médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal hospitalario como limpiadoras, administrativas, personal de seguridad y todos los que realicen su trabajo en centros médico, ambulatorios, clínicas y hospitales. Igualmente los farmacéuticos, los militares y los miembros de FFCCSE (policías, Guardia Civil, etcétera), trabajadores sociales, voluntarios y todos aquellos que estén en contacto directo con infectados positivos, ya sean enfermos o portadores sanos. 13. No existe riesgo de contagio por los alimentos, ni el agua del grifo, ni por salir a la terraza de su domicilio o asomarse a la ventana, ni por la ropa o por las suelas de los zapatos, ni por usar cremas de la cara… 14. Si debe salir a la compra, al banco, pasear al perro o a cualquier lugar que cumpla los requisitos autorizados por Sanidad, debe cumplir estrictamente las medidas anti-contagio: mantenga la distancia de seguridad de dos metros, use guantes desechables en los mercados y farmacias, sobre todo si paga con dinero efectivo. Evite tocarse la cara, boca y nariz con las manos. Al regresar a casa tire los guantes usados en una bolsa cerrada. Lávese las manos con agua y jabón al menos durante un minuto o use solución antiséptica. Si ha usado una mascarilla de papel como protección complementaria, debe desecharla después del uso. 15. Las personas que convivan habitualmente en el mismo domicilio deben realizar vida normal si no se han producido contactos sospechosos. Contactos sospechosos son: «convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso (mientras el caso presentaba síntomas) a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos» (Ministerio de Sanidad) 16. Los casos sospechosos deben guardar estricto confinamiento domiciliario (cuarentena de 14 días aislados) hasta comprobar que no han tenido síntomas. A día de hoy no se están realizando test de coronavirus a estos casos asintomáticos. Si aparecen síntomas (gripe, fiebre, tos, asfixia) entonces debe contactar con Sanidad. 17. Los casos confirmados con tests positivos, y en seguimiento domiciliario, deben aislarse del resto de la familia 14 días y, si se puede, usar un cuarto de baño sin compartirlo. Se deben extremar las medidas de higiene y desinfección domiciliaria. Una vez pasado este aislamiento, debe realizar cuarentena otros 14 días sin salir del domicilio, que es el tiempo necesario para dejar de ser contagiosos. 18. Cuando una persona contagiada tose o estornuda expulsa gotas de moco cargadas con partículas virales, las cuales pueden alcanzar una distancia de hasta 1,5 metros en algunos casos. Estas gotitas no quedan flotando en el ambiente sino que caen contaminando potencialmente las superficies donde se depositan. 19. La potencial actividad contagiosa del coronavirus sobre distintas superficies depende de muchos factores como: número de partículas de virus por superficie (o densidad de carga viral), grado de humedad y temperatura ambiental, si hay sol directo, lluvia, viento, etcétera. 20. Las minúsculas gotas de moco conteniendo carga viral, donde parece que se mantienen más activas, hasta dos días, es en plásticos y metales inoxidables. En otros materiales porosos como tejidos, ropa y papel, las partículas de moco son rápidamente absorbidas y desecadas, desactivándose en unas horas. Por eso es importante que los sospechosos o contagiosos guardar aislamiento domiciliario, y usen mascarillas para evitar expulsar virus en su entorno. 21. Todos debemos usar guantes y soluciones hidro-alcohólicas para la descontaminación de las manos en aquellos entornos donde acudan muchas personas sobre todo en supermercados y centros de trabajo con público, como gasolineras. Incluso con guantes se debe evitar el contacto de las manos con la cara, nariz y boca. 22. Al entrar en casa desde el exterior, es muy importante desechar los guantes en bolsa cerrada y lavarnos las manos con agua caliente y jabón. 23. Es sensato limpiar de restos orgánicos la suela de los zapatos en el felpudo antes de entrar en casa y ventilar la ropa de trabajo. 24. La higiene corporal diaria contribuye a disminuir el riesgo de contagio. 25. Limpie las superficies potencialmente contaminadas con agua y jabón o lejía diluida (como indique el fabricante) 26. No se obsesione, la posibilidad de este tipo de contagio por contacto con superficies contaminadas es muy bajo si sigue las normas anteriores. 27. En resumen:Toda la población debe estar en confinamiento domiciliario. Solo salidas puntuales autorizadas y con medidas anti-contagios.Para los casos sospechosos, 14 días de confinamiento y observación, sin salir, con extremas medidas anti-contagio domiciliario.Para los casos positivos confirmados en domicilio, cuarentena de 14 días de aislamiento o mientras tenga síntomas más otros 14 dias de confinamiento sin salir.Los casos curados confirmados deben permanecer en confinamiento domiciliario y seguir las normas de Sanidad. 28. Con respecto al tratamiento con hidroxicloroquina: la hidroxicloroquina está actualmente sometida a ensayos clínicos que justifiquen su uso como tratamiento anti SRAS Cov-2. En estudios no concluyentes hay indicios de que puede impedir la replicación viral al inicio de la enfermedad y que puede acortar el tiempo de curación. Pero tenemos que tener paciencia y esperar los resultados de los estudios. Nunca automedicarse ni acaparar medicación en domicilio. Eso puede restar tratamientos a quienes lo necesiten. Sea solidario. La hidroxicloroquina no es una medicina inocua. Tiene contraindicaciones y efectos secundarios indeseables que pueden ser peligrosos sin control médico. 29. Las últimas recomendaciones con respecto a la población para prevenir los contagios son: -Confinamiento domiciliario hasta el 12/04/20 de toda la población, excepto los trabajadores de los servicios esenciales. -En caso de salir por las actividades autorizadas, se debe estar el menor tiempo posible y guardando las medidas anti-contagio: distancia de seguridad, guantes, mascarillas en los casos indicados. Lavarse las manos siempre al entrar en casa con agua caliente y jabón. -Toda persona que tenga síntomas sospechosos de infección por SRSA-Covid.2 es decir: síntomas gripales, quebrantamiento, fiebre, tos, anosmia, nauseas o diarreas, debe considerarse caso sospechoso y entrar en aislamiento domiciliario durante 14 días. Debe contactar con Sanidad o con su médico de cabecera, para hacer seguimiento telefónico del caso y realizar tratamiento indicado. Nunca automedicarse. -Durante este aislamiento debe vigilar los síntomas de alarma: fiebre alta y sobre todo asfixia que le impida respirar con normalidad. En este último caso debe acudir al Hospital para realizarse análisis y radiografía, si los médicos lo consideran oportuno. -Los pacientes dados de alta a su domicilio deben seguir estrictamente las indicaciones del informe médico, sin excepciones, aunque se encuentren mejor. -Es posible tener leves recaídas de malestar, tos y fiebre en los pacientes convalecientes, mientras desaparecen los virus y se generan anticuerpos. Se considerarán contagiosos hasta 14 días después desde la desaparición de los síntomas. -Los niños que conviven con casos positivos o sospechosos, hay que considerarlos como portadores asintomáticos, es decir no sufren infección ni síntomas, pero pueden ser contagiosos para los adultos. -La realización de los test de coronavirus se hace exclusivamente por indicación de los médicos, no de los pacientes. -Si todos colaboramos será mas fácil ganar la batalla. 30. La Vitamina D no tiene efecto protector del contagio por SRSA-Cov2. 31. Los niveles bajos de vitamina D no aumentan el riesgo de contagio. 32. En caso de infección por coronavirus, los niveles de vitamina D no modifican el curso de la enfermedad. 33. La vitamina D a dosis altas tiene un efecto tóxico y puede producir alteraciones del metabolismo del calcio y daños en el organismo. 34. Nunca se automedique. 35. Cuando una persona se contagia, el virus se multiplica exponencialmente en la mucosa de las vías respiratorias altas (aumenta la carga viral) y sigue aumentando durante 6-7 días, avanzado por todo el organismo sobre todo en los aparatos respiratorio y digestivo. A partir del día 7, el sistema inmunitario del huésped hace que el virus comience a menguar (disminuye la carga viral) hasta desaparecer en 10 -12 días. 36. La prueba PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) que se toma de secreciones mucosas de vías respiratorias y faringe, es positiva a los pocos días del contagio y se negativiza cuando desaparecen los virus (carga viral negativa). Sirve para confirmar contagios recientes activos y para saber cuando un positivo se ha convertido en negativo. No predice directamente si un paciente está inmunizado. 37. La prueba basada en la detección de anticuerpos que se forman en los infectados por Covid-19 es más compleja de interpretar. El organismo fabrica dos tipos de anticuerpos: IgM. Estos anticuerpos (AC) se generan en la fase activa de la enfermedad para luchar contra el virus, de forma que a los o 6 días ya hay niveles en sangre suficientes para detectarlos. A medida que desaparece la carga viral, estos AC van disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en varias semana. Un nivel alto de estos AC significa una infección en curso o reciente. IgG. Estos AC se comienzan a formar unos días después de los IgM, y aumentan lentamente en el suero de los pacientes contagiados durante semanas, pero no desaparecen aunque desaparezca la carga viral. Son los AC encargados de mantener la inmunidad y evitar la reinfección por el virus Covid.19. En teoría un nivel alto de estos AC IgG significa un buen nivel de inmunidad. Se necesita tiempo y realizar muchas pruebas para saber que tan eficaz es la inmunidad que confieren al individuo. 38. Desde el momento del contagio pueden suceder varios escenarios de evolución: Pacientes asintomáticos. Sucede en los más jóvenes. No saben que son positivos, no sufren síntomas pero pueden contagiar a muchas personas durante al menos 10-12 días. Después de 14 días dejan de ser contagiosos. Por eso se recomienda 14 días de aislamiento en los casos sospechosos. Las pruebas de AC son muy útiles para detectar tanto a los pacientes negativos, como a positivos asintomáticos y curados/inmunizados. Pacientes con síntomas de Covid-19: gripe, quebrantamiento, cefalea, tos, fiebre… Estos pacientes suelen consultar con el médico o con Sanidad, se les recomienda aislamiento, a veces tratamiento en domicilio, a algunos se les realizan pruebas RCP y radiografías. Los síntomas suelen ir desapareciendo en el plazo de 14 días. Desde que no tengan síntomas deben guardar otros 14 días de confinamiento domiciliario, pues pueden seguir siendo contagiosos. Deben realizarse test RCP o serológicos (AC) para confirmar que son positivos, negativos y/o inmunes. Pacientes que desarrollan neumonía (SRAS Cov-2). Suelen ser hospitalizados. Esta neumonía es un cuadro complejo que puede agravarse independientemente de la carga viral, precisando ingreso en UCI y respiradores. Este cuadro se puede alargar en el tiempo, independientemente de la evolución de la carga viral y los resultados de las pruebas de AC. 38. Como vemos es de vital importancia realizar pruebas de detección serológicas al mayor número de personas, ya sean asintomáticas o sospechosas, en orden a estratificar los riesgos e impedir la progresión. 39. Los pacientes negativos son los susceptibles de contagiarse, y deben ser muy estrictos con las medidas de prevención anti-contagio. 40. Los contagiados o con síntomas sospechosos a la espera de pruebas, deben guardar aislamiento domiciliario estricto, hasta que se confirme que ya no son contagiosos por PCR o serología AC. 41. Los positivos asintomáticos deben igualmente guardar aislamiento hasta que se confirme la PCR es negativa.

Yo estoy aislada desde el 11 de marzo. Sigo dando positivo después de 60 días, ¿es normal? No me dan explicaciones.

La PCR puede persistir positiva en los pacientes con infección no curada y con neumonía. En pacientes curados a veces y excepcionalmente se mantiene positiva hasta más de 5-6 semanas. En estos casos de se deben hacer análisis de anticuerpos.

Creo que me contagié de Covid-19 hace ya 8 semanas. He pasado por todas las fases y, hoy por hoy, sigo encontrándome con dolor en el pecho. ¿Es posible seguir contagiado después de 8 semanas ya?

Sí, es posible. Consulte respuestas generales. Aconsejo análisis de anticuerpos en sangre.

Mi esposa apareció con fiebre primero, a las dos semanas resulté con fiebre yo. A los dos días me hice la prueba y salí positivo después de 13 días de estar enfermo. Fue mi esposa a hacerse el test y también dio todavía positivo. Ella se siente bien lo único que le sigue teniendo tos y mucha flema. ¿Qué nos recomienda?

Aislamiento hasta quedar asintomáticos y tener la PCR negativa. Realizar pruebas de anticuerpos.

Desde el 8 de abril tengo PCR + para Covid-19, sólo hice odinofagia, duró una semana. Ya llevo 3 semanas asintomático. Sin embargo, la PCR aún persiste, comparto piso con una hermana, con medidas de aislamiento. Ella hace teletrabajo, yo hago las comidas (usando mascarilla y correcto lavado de manos), ella días después de mi pcr + comenzó con mucha tos seca, se hizo la prueba en dos oportunidades y salió negativa. Hace 2 semanas presentó odinofagia, se repitió la prueba resultando negativa, por persistencia de la odinofagia, se la repitió hace 1 semana y salió negativa. Hace dos días comenzó con tos seca esporádica sin fiebre y sin disnea, ¿deberÌa repetir la PCR?

Repetir PCR y realizar análisis de Ac en sangre.

Llevo 47 días positivo, al inicio tuve febrícula, diarrea y dolor de garganta. Con el tiempo se fue la febrícula y la diarrea y perdí el sentido del gusto. Lo recuperé y la tos se convirtió en ganas de toser constantemente, pero esforzándome podía contenerla. A día de hoy, tengo menos dolor de garganta, hace una semana me han agarrado ataques de tos incontrolables por las noches. Hoy sólo es dolor de garganta, picor en ojos que me lloran, y escalofríos en las noches. Ha regresado la sensación de tos. Me siento mal como al inicio. No entiendo, ¿por qué me pasa esto de sentirme mal como cuando peor me sentí? ¿Por qué en vez de mejorar continua o empeora? Siento que no hay nada que pueda hacer para recuperarme. ¿Algún consejo dr? Llevo 3 Pcr positivas y demasiados días. No es una broma este virus.

La PCR puede persistir positiva en los pacientes con infección no curada y con neumonía. En pacientes curados a veces y excepcionalmente se mantiene PCR positiva hasta más de 5-6 semanas. En estos casos de se deben hacer análisis de anticuerpos.

El 12 de marzo presenté una molestia en la garganta, fui donde la doctora de mi lugar de trabajo y me dijo que era faringitis, tenía una tos leve, como una alergia. El día 15 perdí el 100% el olfato y gusto por 10 días. Presenté febrícula de 37.3, no tenía dolor de cabeza, me dolían los ojos y los senos paranasales. Además, durante 3 días no tuve apetito, pero, sin embargo, hacía el esfuerzo de comer. Un día presenté diarrea. Después de 15 días, me sentía algo mareada, hacía gárgaras de agua con sal, tomando té, limón, complejo b. ¿Es posible que haya tenido el virus?

Sí. Consulte repuestas generales.

Me diagnosticaron una infección vírica respiratoria. Me mandaron Paracetamol y ambroxol. Tengo malestar general, dolor de garganta y, a veces, destemplanza. ¿Podría haber sido algún síntoma del covid?

Sí. Pruebas de anticuerpos en sangre para salir de dudas.

Después de 2 semanas de dar negativo en pcr. ¿Podemos mi mujer y yo besar a nuestros hijos?

Sí. Sin problema.

Mi duda es, mi marido y yo nos hemos hecho el test de igm y el igg. A mi me da el img 0.39 y el igg 0.41. A mi marido img 0.78 y el igg 8.75. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi marido lo ha pasado y yo no?

Consulte cuadro de significado de pruebas Covid-19, por favor.

Mi marido tuvo neumonía (eso nos dijeron) a principios de marzo y hemos estado conviviendo juntos sin ninguna protección porque no pensábamos que fuera el coronavirus. ¿Yo por qué no lo he cogido?

Consulte respuestas anteriores y generales.

¿Cómo puede ser que mi marido haya dado positivo en IGG y yo no? No ha estado aislado, seguimos durmiendo juntos porque pensamos que era gripe.

Hay veces que no se produce contagio entre personas que conviven en el mismo domicilio. Consulte respuestas generales y anteriores

Sobre el día 19 marzo tuve síntomas de Covid-19. Dos días de fiebre y mucho malestar general, en una semana no tuve ni gusto ni olfato. Desde hace un mes, al hacer algún esfuerzo siento falta de aire e incluso después de comer también me pasa, ¿me puede durar unas horas? Fui al médico hace un mes y me oscultaron y me miraron saturación. Me dijeron que todo bien, que podía ser ansiedad. Yo no tengo mejoría y no puedo hacer ejercicio ni sobresfuerzo, ¿por qué vuelve la sensación de ahogo? ¿Puede ser secuelas de haber pasado el covid o que puede ser?

Se debe hacer radiografía de tórax. Consulte respuestas generales por favor.

Mi hijo y mi nuera (personal sanitario) se contagiaron en marzo y después de varias semanas ya son negativos. Su niño de 14 meses ha permanecido con ellos todo este tiempo así que es bastante probable que lo haya tenido también, ¿no? Ahora tienen que trabajar y es posible que no puedan compaginar horarios en algunas horas. Tienen problemas porque no saben qué hacer dado que no hay guarderías. ¿Hay riesgo de que el niño pueda ser portador a pesar de haber pasado ya tiempo desde el contagio de sus padres? ¿Podría quedarse en nuestra casa dado que somos abuelos menores de 60 años y sin patologías? ¿Podríamos correr peligro de contagiarnos? Es todo una incertidumbre y un problema...

Su nieto ya no debería ser contagioso. Todas estas preguntas similares están contestadas y publicadas en las respuestas generales.

Estuve de baja por posible Covid-19 en marzo por el 17 y el 7 de abril fui a trabajar. He estado intentando hacerme la prueba por mi trabajo y resulta que me han hecho la igm positiva y la igg también positiva , pero no me pone valores de referencia ni el tanto por ciento por lo que mi médico me ha dado la baja ante la duda de que contagie y claro, a mis compañeros de trabajo , no les ha gustado mucho, pero yo he seguido indicaciones médicas y protocolos y me he pagado yo la prueba, más no puedo hacer. El problema se me ha solucionado poco porque no sé si contagio todavía o no. Me ha dicho que me la repita dentro de unos diez días.

Consulte cuadro de respuestas a las pruebas, por favor

Si tengo una vivienda sin habitar durante 8 días, ¿quedaría libre de coronavirus?

¿Coronavirus «okupa»? No están descritos… Sin problemas de contagio.

PCR positiva el 2 de abril, 3 pruebas serológicas con Igg e Igm positivo y no más prueba de PCR. Me dicen que, si me hacen nueva prueba de PCR y es negativo, puedo trabajar porque no contagio. ¿Es esto cierto?

Consulte cuadro de respuestas a las pruebas, por favor

¿Se puede hallar en otros fluidos al Sars-Cov2?

En todos los fluidos corporales, en mayor o menor cantidad.

Si después de 2 años de sufrir neumotórax, con la consecuente cirugía para eliminar un trozo de pulmón enfermo, ¿existe más riesgo de gravedad al contraer Covid-19?

Al tener disminuido el volumen pulmonar se puede considerar como paciente de riesgo de Covid. Extreme medidas anti-contagio.

Mi esposo es el que más sale a hacer las compras y lleva 5 días con malestar: dolor de cabeza, molestia en la garganta y dolor de cuerpo sin fiebre, ni tos. ¿Puede ser Covid-19? Mi bebé de 3 años y yo dormimos con él. Estoy preocupada. Ya hoy hace 5 días, está un poco mejor, ¿qué puedo hacer?

Síntomas sospechosos. Que se mantenga en confinamiento, con medidas extremas anti-contagio. Consulte respuestas generales. Consulte con su médico para ver le realizan test PCR.

Soy positiva. Además de ventilar la habitación y limpiar la superficie, ¿cómo se descontamina? Me preocupa mucho una vez curada que quede algo allí que puede enfermar a los demás. Las habitaciones tienen muchos rincones inaccesibles, no es sólo cama, muebles o ventanas. Pienso en el closet, distintos neceseres, canastos llenos de cosas, paredes, techo, etc. Estoy con mucha preocupación por esto. ¿Cuál es la forma de descontaminar certeramente la habitación?

Limpieza doméstica habitual con agua y lejía diluida. No necesita otras medidas. Los objetos se pueden descontaminar con solución hidro-alcohólica. Use mascarillas y cámbiela todos los días. Lavados de manos frecuentes.

Llevo 48 días con coronavirus, si no me repiten una nueva PCR no sabré cuando termino esto. Los síntomas siguen, por lo cual estimo que sigo contagiando. Sólo por PCR lo sabré, ¿verdad? ¿No hay ninguna otra forma de saberlo? Más aún si continúo teniendo síntomas durante todo este tiempo.

Consulte el cuadro de explicación de pruebas y respuestas generales, por favor.

Si doy positivo en el Covid-19, ¿qué tengo que hacer? Fui al hospital por dolor de pecho, me mandaron antibiótico y paracetamol y me hicieron análisis para saber si es eso, pero me dijeron que me harían un seguimiento, pero hasta dentro de un mes nada.

Todo positivo o sospechoso en Covid-19 debe quedar en aislamiento al menos 14 días o mientras tenga síntomas o sea contagioso. Consulte con su médico y siga sus instrucciones.

¿Puedo apretar la manita de mi nieto un momento desde el coche y enseguida me la desinfecto?

Claro que sí. Y seguro que pronto podrá abrazarlo y darle muchos besos.

Si has sido infectado por el Covid-19, pero has sido asintomático y ahora te has hecho las pruebas y das negativo, ¿implica que puedes afectar a personas que no hayan padecido el virus?

Si tiene PCR negativa, significa que no tiene virus activos en las mucosas, y por lo tanto se considera no contagioso.

¿Hay posibilidad de que salga positiva dos veces la prueba del coronavirus después de 3 semanas?

Sí. Cada día que tenga virus replicándose en las mucosas o pulmones la PCR saldrá positiva. Consulte el cuadro de respuestas.

Tengo una pregunta respecto a la inmunidad después de pasar el coronavirus. ¿Es la misma inmunidad la que queda para los que lo pasamos asintomáticos como para los que tuvieron síntomas o estuvieron graves? ¿Cuál es mejor o peor? ¿O no depende de esto? ¿De qué depende? No encuentro información al respecto más allá de lo nueva que es la enfermedad. Y es una duda importante.

La inmunidad la proporcionan los anticuerpos IgA, IgM e IgG después de contacto con el virus, y no depende de los síntomas, de la gravedad, ni de la duración de la enfermedad.

El primer viernes del confinamiento estuve en el hospital de Badajoz por una urgencia. Mientras atendían a mi marido yo estuve en contacto con una médico en la calle que esta semana ha dado positivo y solo notaba picor o escozor en los ojos. ¿Puedo haberlo cogido yo también? Yo también he sentido esta semana picor en los ojos pero pienso que pueda ser del móvil o de la televisión. Y es que tengo a mi marido y mi hijo que son de gran riesgo. ¿Qué puedo hacer?

Probabilidad baja de contagio. Si tuviera síntomas consulte con su médico para PCR.

El día 16 de marzo comencé con síntomas, a la semana, el día 23 empeoré y me derivó en neumonía. Me realizaron PCR el día 30 de marzo y fue negativa. Ya recuperado, a día 7 de mayo, tras más de 50 días desde el inicio, me realice análisis serológico con método ELISA, dando como resultado POSITIVO en IGM con 20 y POSITIVO en IGG con 8. Mi duda es si después de tanto tiempo es normal dar positivo en IGM y qué significa. Si todavía puedo ser transmisor o no.

Consulte cuadro de pruebas Covid en la parte superior y Respuestas generales. Gracias

No entiendo los casos que leo aquí de personas positivas durante tantas semanas. Los profesionales de la salud dicen que los tiempos son otros, no teniendo en cuenta la existencia de personas con una duración del doble o triple del tiempo de que hablan y grafican en sus explicaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Las niegan o no las mencionan por ser una minoría? Aquí no parecen pocos.

En algunos casos excepcionales la PCR puede permanecer positiva varias semanas por persistencia del virus en mucosas de vías respiratorias. A veces es por defectos en la inmunidad de los pacientes.

Luego de 72 días sigo con síntomas. He dado 3 veces positivo. Me dicen que me realizarán el test de anticuerpos. ¿Podré quedarme tranquilo con el de anticuerpos solamente o si necesito uno o dos pcr negativos para saber que el virus se ha ido? ¿Luego del negativo ya está o debo seguir aislado de mi familia dos semanas? ¿Puedo seguir con síntomas luego del negativo o será que sigo positivo?

Consulte cuadro de pruebas Covid en la parte superior y Respuestas generales. Gracias

Mi esposo está internado en medicina por neumonía. Está con oxígeno y con inyecciones. Le salió negativo y ahora le van a hacer con moleculares. Yo me siento mal, tengo fiebre y dolores musculares la boca con acidez. Tengo 2 hijos, un nieto de 12, ayúdeme por favor.

Parece un caso sospechoso de enfermedad Covid. Debe hacer aislamiento y consultar con su médico para diagnostico PCR y tratamiento.

Tengo 40 años. El pasado mes de septiembre me realizaron una mastectomía radical mñas linfedectomía. Acabé el tratamiento con quimioterapia el 27 de febrero y actualmente estoy con Tamoxifeno y a la espera de comenzar con 5 sesiones de radioterapia. Sigo siendo paciente de riesgo ¿debo extremar las precauciones? Tengo dos niños pequeños que aún no han salido la calle por miedo a que puedan traer el virus a casa.

Usted se debe considerar paciente de riesgo y debe extremar precauciones anti-contagio. Siga las indicaciones de Sanidad al respecto.

Es posible dar negativo en la prueba rápida dos veces y convivir con alguien que ha dado positivo dos veces a la dicha prueba (con 14 dias de diferencia). Adicionalmente me han realizado pruebas de RX y Tomografia donde se observar problemas bronquiales y que tuve neumonía.

Es posible, pero tenga en cuenta los falsos negativos de las pruebas rápidas. En caso de duda debe realizar pruebas de anticuerpos en sangre.

Llevo con mi marido 40 días desde que me dieron de alta y con mis niños 22 días. Si a ellos no le han salido ya síntomas, ¿puedo estar tranquila o pueden salirle todavía?

De momento creo que puede estar tranquila pues han superado el período de incubación sin síntomas.

Estuve ingresada 11 días por neumonía bilateral con 3 PCR negativos. A los médicos les resulta extraño ya que he tenido 3 familiares, uno de ellos mi marido, con PCR positivo y también con neumonía. En el informe de alta pone que mi neumonía es compatible con Covid-19. Ha pasado ya un mes pero tengo muchos episodios de falta de aire y hoy me ha vuelto a doler la garganta. Hace un mes tuve todos los síntomas, fiebre, tos, falta de gusto y olfato y también diarrea.

Debe repetir análisis de sangre y radiografía de tórax para comprobar que no quedan secuelas. Consulte con su médico.

Mi padre de 65 años ha estado en contacto con mi hermano y sobrino de 5 años positivos. Es una persona con un grado leve de obesidad, sedentario, hipertenso, con hígado graso, fumador hace 50 años y con diagnóstico de diabetes desde diciembre. El ha ido a visitarlos en dos oportunidades cuando ya habían comenzado con sintomatología hacia 10 días. No quería creer que era Covid-19, más allá de que mi hermano no quería que vayan a verlos, él fue igual. Al día de hoy no ha presentado sintomatología alguna habiendo pasado un mes y medio desde ese momento. ¿Podemos considerar que o no se contagió o transitó la enfermedad sin síntomas? ¿Existe esta última posibilidad de que en personas mayores con dichas patologías preexistentes se desarrolle de forma asintomática? De igual forma hoy no quiere salir para nada ya que ha cogido temor. Esperamos en el futuro pueda ser testeado para saber si lo ha tenido.

Por el tiempo transcurrido desde el contacto, parece que no ha debido contagiarse o ha pasado la enfermedad sin síntomas. Debería realizarse análisis de anticuerpos en sangre para saberlo con certeza.

Mi duda es si mi hija estaría incluida en el grupo de riesgo frente al Covid-19. Al nacer le diagnosticaron una estenosis valvular pulmonar ligera y fosa oval permeable que a los 4 años de edad evolutivamente desaparecieron espontáneamente. Cursó el alta con un diagnóstico secundario de soplo inocente, con las recomendaciones de no precisar tratamiento, ni controles específicos, mientras no varié su situación de normalidad. Mi hija ha cumplido los 12 años y no ha variado su situación.

No creo que su hija sea grupo de riesgo. Extreme las medidas anti-contagio.

Tengo 29 años y me han diagnosticado coronavirus hace 5 semanas. ¿Hay forma de saber en qué parte de estas 5 semanas he sido más contagioso? ¿Si hoy soy más contagioso que antes o si antes más que ahora? Al no curarme me encuentro cada día más preocupado. Extremo las medidas para desde mi habitación no perjudicar a mis padres y abuela pero a veces creo que nada es suficiente.

Mientras se tengan virus replicándose en las mucosas de vías respiratorias (PCR positiva), se es contagioso. Al final de la enfermedad cuando se generan anticuerpos va disminuyendo la contagiosidad. Consulte cuadro de pruebas Covid en la parte superior y Respuestas generales.

Desde mi confirmación como positivo he tenido diferentes síntomas pero uno me llama la atención. Me arden los ojos, pero más aún cuando tengo lágrimas. No sé si me explico: no es que el ardor de los ojos me haga llorar, sino que la lágrimas me hacen arder tremendamente mis ojos. Me arde tanto que debo cerrarlos y tomar un pañuelo para secar las lágrimas y poder ver. ¿A qué se puede deber esto? Pasan las semanas y no se me va. No me había pasado nunca antes del coronavirus. Y pienso que cuando retome la vida normal al conducir puede ser peligroso.

La conjuntivitis vírica es uno de los síntomas de la infección por Covid-19. Se le pasará igual que el resto de los síntomas.

Mi marido retomará su trabajo. Es en oficina y está en constante contacto con papeles, cheques y recibos todo el tiempo. Me preocupa que al manipular tanto papel de distintos lugares y personas contraiga el virus. Le insisto con todas las precauciones pero a la hora de estar allí no voy a estar presente para recordárselo a cada segundo como cuando veo que se toca el rostro. A los papeles no se les puede tirar nada para desinfectarlos. Y sé que no va a lavarse las manos ante cada papel que toque. ¿Cómo se hace en estos casos? Son diez. Y tendrán solución alcohólica, mascarilla y distancia pero los papeles. Se los alcanzan entre los trabajadores y ya vienen tocados por otras personas. Se supone que los clientes se comunicarán telefónicamente y no van a recibirlos. Todo esto me preocupa. Tenemos padres grandes y niños pequeños. Vivimos con miedo. Sé que estamos en una nueva realidad pero también que estamos a años luz de digitalizar todo. ¿Cómo debería hacer para minimizar los riesgos?

Consulte respuestas generales y anteriores, está todo bien explicado. Gracias.

Mi duda es qué pasa si tomamos anticongelantes sin requerirlo y sin ser indicado por un médico.

No deben hacerlo. Pueden ustedes envenenarse y sufrir graves daños poniendo su vida en peligro.

Me gustaría saber si conoce de alguien que tenga 55 días con coronavirus y que siga infectado. Esto me tiene super angustiado, sigo con temperaturas entre 37 y 37,2, y me afectó mucho a mi sistema digestivo. ¿Usted cree que ya lo peor pasó o debería seguir preocupado?

Ya debe haber pasado la fase crítica de la infección. El gobierno debe realizarle análisis de anticuerpos IgM e IgG para conocer su estado de contagio e inmunitario.

Llevo desde el día 16 de marzo con síntomas de Covid-19, febrícula de 37,2, molestias en la garganta y pérdida del gusto y olfato. Mi marido dio positivo, por tanto, yo positivo también. He estado mucho tiempo solo con febrícula en algunos momentos del día, hace dos días me miré y en los ratos que me lo puse, no tuve. El único síntoma que tengo desde hace 5 semanas es que genero moco, que no llego a expulsar, pero noto como me lo trago. Mi pregunta es, después de casi 2 meses ¿puedo seguir con el virus?

Lo más probable es que ya lo haya pasado. El gobierno debe realizarle análisis de anticuerpos IgM e IgG para conocer su estado de contagio e inmunitario.

Tengo 61 años, soy hipertensa e hipotiroidea. Estuve varios días en contacto con una persona que posteriormente dio positivo. No lo esperábamos. Mi único síntoma fue diarrea. Mi marido tiene 67 y también estuvo en contacto con esta persona dos veces 4 horas, él es diabético, hipertenso y fumador. Pienso que si yo lo contraje él también.

Los pacientes sospechosos deben realizar aislamiento 14 días. Su gobierno debe realizarles análisis de anticuerpos IgM e IgG para conocer su estado de contagio e inmunitario.

Mi nombre es Martha y quería preguntarle por el uso de mascarillas y el deporte a la hora de realizar actividades físicas. ¿Se deben usar? Por lógica, en mi caso la usaría ya que más allá de si es al aire libre o bajo techo con la cantidad de casos que estamos teniendo el riesgo de contagio está. Lo que sucede es vi una noticia de unos niños que en clase de educación física fallecieron usando mascarilla y quedé asombrada con semejante tragedia. ¿Qué se recomienda?

Deporte individual respetando medidas de seguridad > 2 m, sin mascarillas.

Tengo el Covid-19 desde el 20 de marzo, tengo mucho ardor que me sube por todo el cuerpo, tengo hormigueos en la cabeza y mareo cuando estoy tumbado, me hice las pruebas otra vez y dieron positivo. ¿Estos síntomas son normales y cuánto tiempo más puedo tardar en recuperarme?

Debe consultar respuestas generales y similares.

Tengo 22 años y soy italiana. Hace 60 días que doy positivo para Covid-19. Comienzo a pensar que no se me pasará. ¿Debo seguir repitiendo pcr? Constantemente me preguntan por mi caso y no tengo respuesta de por qué razón no se negativiza en mi cuerpo.

Realice análisis midiendo anticuerpos IgM e IgG en sangre.

Quería consultarle ya que me encuentro positiva en coronavirus hace 55 días. Los síntomas han mejorado algunos, otros lamentablemente continúan. Mi novio también sigue dando positivo pero ya se encuentra sin síntomas desde hace más de 30 días. Seguimos en cuarentena. Tenemos desconcierto total acerca del tiempo que llevamos. Él, como ya no tiene síntomas, por un lado está más tranquilo, gracias a Dios pudimos realizarnos las pruebas para saberlo, ya que, de haber confiado en los 14 días sin síntomas, podría haber contagiado a alguien más. ¿Hay alguna relación entre el tiempo que duramos positivos y la posterior inmunidad? ¿Seremos más inmunes o menos al no poder deshacernos del virus durante tanto tiempo?

La inmunidad es personal e individual. Realice análisis de midiendo anticuerpos IgM e IgG en sangre y tendrá una estimación del tiempo aproximado de contagio e inmunidad creada.

El día 11 de mayo se puede ver a la familia. Tengo 71 años ¿puedo abrazar a mis hijos y nietos?

Si, si no tiene síntomas. Puede y debe

¿Puedo abrazar a mi nieta? Tengo 75 años y vivo en un pueblo de 400 habitantes.

Sí, si no tiene síntomas. Puede y debe.

Me hice la prueba de anticuerpos a los 41 días y me salió 1,66 Igm y 28,93 Igg. ¿Qué debo hacer? Me salió neumonía leve a moderada pero no tengo tos y mi temperatura Es de 36,8 y 37

Por los resultados parece que ya pasó la fase aguda y está en periodo de infección pasada y curada (convalecencia e inmunidad).

A mi marido le han mandado a casa por dar 38'5 de fiebre. Convivimos él, mi hija y yo. Soy peluquera y acabo de abrir el negocio y la niña, puesto que los dos trabajábamos, ha estado con los abuelos. ¿Que debemos hacer?

Su marido es sospechoso, debe hacer asilamiento y cuarentena. Usted extreme medidas anti-contagio.

¿Es posible que haya personas que por algún motivo no se pueden contagiar? Esta pregunta la hago porque conozco un caso de una persona que dio positivo y acabó ingresado, pero antes de esto estuvo viviendo con otras 6 personas compartiendo todo y el resto nunca llegaron a estar enfermos, y sin embargo un virus con R0=3 debería contagiar mucho más y eso lo que se vio en marzo. ¿Como es posible?

Es posible, por supuesto. Depende del estado inmunitario de cada persona, del tipo de convivencia y de contacto, de la carga viral, y seguramente de factores genéticos aun desconocidos.

Si una persona tuvo Covid-19 y ya se le hizo la segunda prueba y salió negativo ¿esta persona puede quedar como portador?

No, la PCR negativa significa que el sujeto no tiene virus, por lo tanto no puede contagiar (salvo en los falsos negativos). Consulte respuestas anteriores.

Desafortunadamente yo no tengo dinero para hacerme un pcr. Pero quisiera que me sacara de una duda muy grande que me tiene aterrorizada. Tengo 40 dias de un posible contagio de Covid-19, y he tenido tos seca y diarreas improvisadas. El resto bien, cero fiebre ni dolor de cabeza, ¿usted cree que estoy contaminada y sigo contagiada? Tengo 40 dias en confinamiento.

Si ha estado contagiada, parece que ha pasado la enfermedad de forma leve. Por el tiempo transcurrido ya debe estar curada, sin virus, no debe ser contagiosa, y estar ya inmunizada.

Soy una persona que llevo 50 días en mi casa sin salir prácticamente. He salido dos veces, una vez 10 minutos para hacer pagos y otra unos 30 minutos para comprar y hacer pagos por banco. En principio, no tengo síntomas. Convivo con mi madre de 76 años, que en principio, tampoco presenta síntomas. ¿Qué debo hacer a partir de ahora? Porque me da mucho respeto salir. Es decir, desde que han comenzado con las medidas de suavizar el confinamiento, tampoco he salido y me da terror. ¿Quién esta más seguro, el que ha contraído la enfermedad y la ha pasado o el que no la ha contraído y está bien? Por lo tanto el que no ha cogido la enfermedad, ¿qué debe de hacer? ¿Antes o después cogeremos la enfermedad todos?

Debe seguir las indicaciones de Sanidad, extremando las medidas anti-contagio, distancia de seguridad, mascarilla, higiene de manos. Con sensatez y solidaridad todos podremos salir a la calle y convivir sin miedo.

Soy un hombre de 45 años y vine de Colombia. Visité a mi mamá una noche hasta el otro día, ella sospechosa de Covid-19 y yo de otro país sin prueba. No puedo pagar exámenes porque no tengo dinero, solo humildemente espero su maravillosa opinión profesional. Tengo con hoy 42 días y aparentemente no tengo síntomas ¿ya con este tiempo puedo desechar cualquier duda? ¿Cuantos días puede un ser humano tener ese virus en su cuerpo sin peligro de morir?

Quédese tranquilo pues usted ya pasó varias veces el periodo de incubación del virus. Lo más probable es que sea negativo y no tenga riesgo de enfermar.

Soy paciente con hipertensión, tomo losartan de 50mg dos veces al dia. Me cuido siguiendo los protocolos pero desde hace 7 días tengo muy esporádico y muy mínimo algo de tos si la provoco, y una mínima ligera piquiña en la garganta. Estoy preocupado. Por lo demás no tengo ningún otro síntoma.

No parecen síntomas típicos. Consulte respuestas generales, por favor.

El hermano de mi esposa era diabético, falleció en el hospital porque le subió el azúcar a 530. Le hicieron la prueba, pero falleció antes de que le entregaran los resultados. Después de 3 días le mandaron los resultados y fue positivo de Covid-19. Mi esposa estuvo aislada y ya pasaron 15 días ¿ya puedo pasar por mi esposa para llevarla a casa? Solo dolor de cabeza y malestar en la garganta pero solo fueron 2 días. ¿Que puedo hacer? Tengo que trabajar y mi hija la tengo que encargar con mi vecina.

Si su esposa está asintomática y ha hecho correctamente el aislamiento, ya no debe ser contagiosa. Extreme medidas anti-contagio.

estoy con síntomas hace más de un mes y me voy a realizar un test rápido serológico en laboratorio. Me dijeron que si me sale el igg positivo voy a saber que ya lo pase. Pero aún tengo síntomas aunque han pasado varias semanas. Yo entiendo que sin una pcr no voy a saber certeramente si ya no contagio. Pero aquí me expresan que después del inicio de la enfermedad no vale la pena el pcr sino que lo q importa son los anticuerpos. Que si me salieran solo igg positivos ya está. Y podría volver a convivir con el resto de la familia. Yo no pienso así. Por lo que si me sale igg positivo voy a insistir con el pcr porque de otra manera no voy a tener tranquilidad nunca. Es muy difícil que me lo realicen ¿Que me aconseja? Yo no soy médico y decirle a una profesional de la salud que no estoy de acuerdo cuando ella me asegura que con el de anticuerpos es suficiente no es fácil de plantear.

La PCR detecta carga viral en mucosas infectadas, si es positiva el sujeto es potencialmente contagioso y debe estar en aislamiento hasta que la PCR sea negativa. La prueba de Ac IgM e IgG sirve para conocer el estado de la infección, si es reciente-aguda -con IgM subiendo e IgG negativa (en esta fase la PCR suele ser positiva)- o bien ya está pasando y se va inmunizando el organismo con la IgG subiendo y la IgM bajando. En esta fase la PCR suele ser ya negativa

Me hicieron prueba rápida y di positivo pero no presento síntomas ¿por qué?

Hay personas contagiadas (positivas en las pruebas) que pasan la infección sin síntomas, pero pueden transmitir virus, es decir son contagiosos. Los positivos asintomáticos deben quedar en aislamiento hasta tener PCR negativa

Anteayer y hoy salí por primera vez en todo el confinamiento. Hoy me duele la cabeza un poco ¿puedo tener covid-19? Necesito ayuda vivo con gente mayor

No creo. Consulte respuestas generales por favor.

Estuve separada de mi pareja todo el confinamiento y ahora en la fase 1 ya podemos vernos pero me pregunto si podemos besarnos en la boca y tener relaciones sexuales. Gracias.

Si. Salvo prohibición expresa del gobierno…

ayer mi marido tuvo fiebre de 38.2 y dolor de cabeza, a la media hora le bajó a 37.6. Lleva 1 día y pico sin fiebre ni dolor de cabeza. Él es diabético y tuvo un infarto de miocardio hace 7 años ¿podría estar infectado? Gracia

Consulte las respuestas generales

Si tengo alergia a medicamentos como Paracetamol, claritromicina y macrolidos, y he padecido un Steven Johnson ¿soy de riesgo?

No. Consulte respuestas generales, por favor.

He leído que una mujer de 22 años hace 57 días da positivo en pcr y otra mujer en Alemania de 30 años da positivo hace 60 días. Una ya no tiene síntomas y la otra sí ¿Cómo es posible? Entiendo que a cada uno le afecta en forma personal y particular que aquí no hay generalidades pero de mantenerse durante tanto tiempo en personas tanto sintomáticas como asintomáticas es imposible controlar la propagación. Ya que las personas no pueden estar constantemente chequeándose mediante pruebas. Eso en donde hay disponibles pruebas ni hablar en donde no hacen test. Además de estos dos casos que han salido en las noticias sin mucha repercusión solo aquí he leído casos de personas que les ha durado bastante tiempo y es tremendo que la población general no lo sepa. Que se queden con los tiempos de 14 días pensando que una vez transcurridos todo estará bien. Hasta médicos infectólogos dicen que nadie puede estar dos meses con el virus, que o ganaste la batalla o te gano. Pero hay casos que demuestran lo contrario. Decir que es imposible no suma. Que no es habitual es diferente.

Yo me atengo a los estudios oficiales de la Organización Mundial de la Salud y a las Sociedades Médicas que estudian y coordinan diariamente todos los casos de Covid en el mundo. Cada día que pasa conocemos un poco mejor esta enfermedad, incluso los casos excepcionales Y le puedo asegurar que no se está ocultando ninguna información relevante a la población.

Tengo sabañones en las manos, se agrietan y arden. Pensé que estaba superando el Covid-19 pero esto me desconcierta. Soy positivo hace 21 días. ¿Es normal que aparezcan? ¿Y si aparecen es al inicio o al final del coronavirus? No se cómo cuidar mis manos, es doloroso.

Las lesiones en la piel son síntomas poco frecuentes en Covid-19. Algunos dermatólogos aconsejan cremas emolientes con corticoides de baja potencia.

Mi hijo de 11 años el día 22 de febrero se levantó con mucho dolor de cabeza, 40 de fiebre y al día siguiente falta de gusto y olfato. Como era febrero comenté a la pediatra si podía ser Covid-19 pero no supo decirme. Diagnosticó fiebre por virus. ¿Pudo ser Covid-19 por los síntomas? ¿Pudimos habernos contagiados los otros tres miembros de la familia?

En febrero es poco probable Covid-19. Pero no hay que suponer nada. Hay que realizar test de PCR y anticuerpos en sangre para tener un diagnostico.

Si ya tuve tbc ¿soy paciente de riesgo por Covid-19 si empiezo trabajar? Soy empleada doméstica

Respondida varias veces, consulte respuestas anteriores por favor.

Sigo dando positivo después de 50 días desde que me lo diagnosticaron. Llevo más de un mes en mi casa y 20 días con mis niños porque me dijeron que ya podía hacer vida normal, pero ayer me dio positiva otra vez la pcr. Tengo miedo a poder contagiar pero si contagiara todavía ya hubiera contagiado a mi familia ¿no? ¿Puedo seguir contagiando después de tantos días?

La PCR significa que sigue teniendo carga viral en las mucosas y secreciones de vías respiratorias. Dependiendo de la cuantía de esa carga viral será más o menos contagioso. Extreme las medidas anti-contagio y continúe en cuarentena domiciliaria hasta que la PCR sea negativa.

Fui positiva covid, los síntomas empezaron el 29 de marzo, el 2 de abril me hice el test y salió positivo, estuve aislada 17 días y 14 más en cuarentena. El 1 de mayo viaje de regreso a México y llevo en cuarentena 8 días, sin embargo he seguido teniendo dolores de cabeza. Son casi iguales a los de los síntomas que tuve inicialmente el 29 de marzo pero no es tan agudo y además noté que a partir de eso empecé a tener muchos reflejos de movimientos en mis piernas, sobre todo en las noches cuando voy a dormir, siento como una molestia, sensación de dolor y la necesidad de estar moviendo y estirando las piernas.

Ya debe ser negativo y estar curado. Consulte respuestas generales.

Tuve encuentro con una amiga que le dio positivo corona virus. El 2 de mayo vino a buscar ropa y yo la abracé, le di un beso en su cara y le tomé las manos.

Pues desde el 2 de mayo debe realizar cuarentena 14 días y si tuviese síntomas consulte con su médico

He leído que en una respuesta a una mujer que trabaja en peluquería canina le ha respondido que evite el secador ya que produce aerosoles. Y no entiendo bien cómo es. Por eso me hacía pensar en qué miedo ir a las peluquerías. Y con respecto al hogar quería preguntar si el aire acondicionado distribuye el virus por toda la habitación ya que lo tengo encendido todo el tiempo y me da miedo a futuro, cuando volvamos a la normalidad con el resto de la familia. La corriente lleva aire desde mi habitación (soy positivo) al resto de la casa y por debajo de mi puerta, es decir, que por la corriente empujé mis virus al resto de la casa.

Si usted es Covid positivo en PCR (supongo) debe quedar en aislamiento y cuarentena hasta que esté asintomático y la PCR sea negativa. Por lo tanto, no debe ir a la peluquería. El aire acondicionado no aumenta el riesgo de transmisión siempre que usted esté aislado y con medidas anti-contagio. Debe ventilar su habitación todos los días. Logicamente después del aislamiento se debe descontaminar su habitación y sus objetos personales.

Hola, me siento mal y tengo miedo de tener el virus ¿si voy como particular me hacen el examen o piden algún requisito en especial?

Debe tener la prescripción de un médico.

Me han realizado las pruebas de IGM y IGG y he dado positivo en las dos una con 35,6 y otra con 9,29. ¿Qué quiere decir esto y qué debo hacer?

Ha estado en contacto con el virus Covid y está en periodo de formación de anticuerpos que le darán inmunidad. Si tiene síntomas consulte con Sanidad y manténgase en aislamiento.

Tres personas en la misma casa positivos hacemos la cuarentena juntos. Uno presenta 15 días de síntomas, otro 28 días de síntomas y el tercero es asintomático. ¿Cómo es la cuarentena? Entiendo que cuando se van los síntomas son 14 días más donde somos contagiosos, pero en este caso, ¿es individual el tiempo de cada uno que dura el encierro por ser positivos o depende de al que más le dure la enfermedad y todos se ajustan a ese tiempo?

En realidad la evolución depende de las pruebas de PCR de cada uno. Cuando sean negativas se considera que el paciente ya no es contagioso. Los pacientes sintomáticos deben continuar en aislamiento mientras tengan síntomas y posterior cuarentena. Los sospechosos cuarentena de 14 días. Si el asintomático debe salir, que lo haga con medidas anti-contagio, mascarillas, guantes y distancia.

He dado >10 en IGG y 2,58 en IGM, ¿sería recomendable hacerme el PCR?

Depende de su cuadro clínico, pero en principio si está asintomático, no tiene sentido hacer PCR. Ya parece que está pasada la infección.

Estoy preocupada porque mi esposo se acaba de enterar de que la esposa de un compañero con el que trabaja está con Covid-19, ¿qué posibilidad hay de que mi esposo pueda estar contagiado?

Depende del contacto que haya tenido su esposo con su compañero de trabajo y de si este está infectado… Consulte respuestas generales.

Desde el 27 de marzo estoy con síntomas como fiebre y diarrea dos días, tos, dolor de garganta desde entonces y hasta aquí. Hoy tengo mucha más tos incontrolable y tengo las manos llenas de lastimaduras que arden y duelen. No se si es de lavarme las manos en exceso y usar alcohol, gel o si es por la enfermedad en sí misma. En los últimos 4 días se me rompieron las manos. Se me hacen pequeños cortes en los enrojecimientos. Me pongo crema, pero cada vez se hace peor. Soy una mujer de 38 años, ¿es habitual que los síntomas cambien? Esperaba que se me pase, pero avanza.

Independientemente de las lesiones de las manos que pueden ser por varias causas, si usted tiene síntomas de sospecha de Covid, debe consultar con su médico para realizar PCR o análisis de anticuerpos. Mientras tenga síntomas guarde aislamiento.

Soy un hombre de 30 años, mi esposa de 37 es positiva y está en confinamiento aislada con mi hijo de 3 años y yo con el pequeño de 2. Nosotros no presentamos síntomas. Ellos desde hace 4 semanas están así. No sé si es normal que estén tanto tiempo enfermos. Nosotros no presentamos síntomas, pensamos que o ya lo pasamos o no nos contagiamos. No sabemos hasta cuando seguir separados y vuelvo a trabajar el lunes porque no tengo opción. Si le dejo el niño pequeño y él no se contagió antes (que no lo sabemos), ¿debería entrar en confinamiento aislado con su hermano y mamá y yo quedar sólo en la otra parte de la casa? El riesgo es que se contagie el lunes.

Después de 4 semanas de aislamiento y asintomáticos, ya no deben ser contagiosos. La única manera de saberlo con certeza es realizar test de PCR y anticuerpos en sangre. Y es lo que usted debe intentar.

Estamos desesperados porque donde vivo no testean. Solo a los que tienen más de 38 de temperatura (y no a todos), con antecedente de viaje o contacto estrecho con un positivo, aún habiendo circulación comunitaria. Un médico ha venido a domicilio y nos ha dicho que si es covid ya pasará a que vivamos divididos mi esposo y dos niñas, por un lado, y yo con mi pequeño, por el otro, ya que somos los que tenemos síntomas desde hace un mes. Ahora existe la posibilidad de hacerse un test rápido para anticuerpos, van a hacer sólo 400 test y debo sacar un permiso de circulación para intentar que me lo realicen haciendo fila desde muy temprano. No sé cual es la fiabilidad de dicho test, pero hoy es la única opción que tendría para confirmar que lo que venimos pasando es covid. Quería consultarle a usted si el test rápido sirve, no para diagnóstico sino para saber donde estamos parados. Es un test coreano. Son dos casetes uno para IGM y otro para IGG. Sería mi única opción. Espero su respuesta. Gracias.

Creo que los test son muy útiles incluso los test rápidos (aunque depende de su sensibilidad y especificidad), pero siempre es mejor conocer su estado de contagio e inmunidad. Ojalá lo hicieran a toda la población.

Soy covid ositivo mujer de 34 años. He tenido todos los síntomas, dolor de garganta, febrícula, tos seca, sensación de toser a cada momento, diarrea, pérdida del gusto y olfato, y falta de aire. He adelgazado 5 kilos. Han pasado varias semanas y no parece resolverse la enfermedad, pero a día de hoy han cambiado completamente los síntomas. Parecía haber mejorado de día, pero hace 5 días me da una tos horrible descontrolada que me ahogo y me dan muchos escalofríos. Esto sólo es por la noche, durante el día no sucede. ¿Será una mejora o estaré peor? Porque son dos síntomas solos ahora, pero la tos seca es distinta a la anterior, es como si tuviera una pluma en la garganta que me hace toser hasta hacer arcadas. Me despierto tosiendo ahogada. No sé si tomar un antitusivo. Es sólo en la noche que me pasa, pero me asusta. Extraño mucho a mis hijos. Ya son 5 semanas sin ellos.

Es una evolución típica de Covid con leve recaída. Solicite a su médico revisión con radiografía de tórax y análisis. Si tiene PCR negativa ya no es contagiosa y puede ver a sus hijos.

Tengo 35 años y soy Covid-19 positivo, estoy confinada junto a mi pequeña bebé de dos meses y medio. Llevamos varias semanas así. Tengo barbijos descartables de un solo uso y durante un tiempo los utilicé creyendo que protegía a la niña de mis secreciones y respiraciones. Los usaba y descartaba. A veces, hasta los usé para dormir porque tengo la cuna al lado y la niña come cada dos horas. Luego leí que no podía perjudicarla no usando barbijo o mascarilla ya que las dos estamos con síntomas. Entonces, dejé de usarlos con ella. Es muy difícil no besarla y abrazarla tanto como cuando estábamos sanas y más durante tanto tiempo. ¿Hice bien en quitarme el barbijo/ mascarilla con ella? Me da culpa no usarlo, pues ambas seguimos enfermas y en vez de estar mejor parece que se agravan los síntomas. Ella llora muchísimo, los últimos días, tiene cólicos, y cuando defeca hace cantidad y muy blando. Está con un poco de reflujo. También, en cada toma devuelve (vomita) un poco. Si bien le sucede todo esto está con menos síntomas respiratorios, gracias a Dios, y no tiene ni fiebre ni febrícula. Pero la parte gastrointestinal se agravó y me da mucha impotencia. Nos preocupa que yo voy 8 semanas y media así y ella va 6 semanas. ¿Hago bien en no usar mascarilla o barbijo con ella? Siento que, aunque no la beso como antes al estar en la misma habitación y a upa para alimentarla, cambiarla, bañarla y dormirla compartimos aunque no quiera secreciones y respiraciones igual porque es inevitable con una bebe tan pequeña. Quiero besarla y abrazarla más, pero me da miedo porque no estamos mejorando, al contrario. Y a la vez, ella necesita ser abrazada y besada. ¿Hago bien en no besarla? ¿Es lo mismo? Me gustaría que me oriente con esto y con lo de la mascarilla. ¿Es normal que los síntomas cambien, pero no se termine de ir el virus? Disculpe la molestia son muchas semanas así en esta situación tan particular con mi hijita. Estamos sufriendo mucho.

No necesita usar barbijo para convivir con su hija. Debe darle muchos besos y abrazos. Si los síntomas empeoraran debe consultar con su ediatra y con su médico de cabecera.

Después de más de 20 días con el virus y si sólo te queda la molestia de cabeza, el zumbido de oído y de cabeza por el ruido, ¿puedes seguir teniendo el coronavirus?

PCR para constatar que ya es negativo.

Tengo un poco de ardor en la garganta en el pecho al centro y un poco de debilidad en mi cuerpo. Sólo tuve fiebre muy leve y sólo un día, ¿qué debo hacer?

Debe leer las respuestas generales y anteriores, todo eso está contestado varias veces.

Soy una mujer de 52 años con mi hijo de 8 años. Hace como un mes me sentía casada y refriada, llamé al médico y me dio sobres de paracetamol. La verdad, me siento con más fuerza. Sigo trabajando. Hoy me ha mandado las pastillas del picor y mi hijo también tiene picor ya que para estas fechas tiene alergia. Si me encuentro mejor, ¿lo he pasado o no?

Imposible saberlo si no se hace pruebas de anticuerpos.

Quería pedirle que nos explique el concepto de aerosoles porque no logro comprender. He leído que se produce en situaciones de internación, pero en la vida cotidiana, ¿cuáles son los casos? Leí que dijo que el secador de pelo lo produce también, nunca lo hubiese imaginado. ¡Qué peligro abrir las peluquerías! Estoy confinada junto a mi hijo más chico en una habitación y tenemos el aire acondicionado prendido en calefacción todo el tiempo hace semanas y la ventana un poco abierta para que ventile. A veces, una rendija según la temperatura y el viento más que nada es difícil abrir ya que no quiero que por debajo de la puerta empuje el virus hacia el resto del departamento. Me preocupa que el aire acondicionado prendido 24/7 lleve el virus a todos los rincones de la habitación y nos perjudique, y también que sea imposible de limpiar para el momento en que ya no tengamos el virus y pueda regresar mi pareja a dormir con nosotros. Quizás es idea mía pero me preocupa el aire acondicionado distribuyendo en cada rincón en el closet etc. Muchas gracias

No entiendo qué quiere decir. Para que haya riesgo de contagio es necesario que haya alguien cercano contagiado. Olvídese de aerosoles y de aires acondicionados. El virus no entra por debajo de la puerta. Las peluquerías no son ningún peligro. La desinformación sí es peligrosa. Consulte respuestas generales y anteriores.

Me han hecho un test rápido de Covid-19 a través de mi empresa de trabajo y me han confirmado la presencia de anticuerpos, pero negativo para el virus. ¿Este tipo de test rápidos que miran IGG o IGM? Sobre el 14 marzo tuve mucho cansancio y náuseas, pero nada más. ¿Me puedo quedar tranquila de que no tengo el virus y ya no soy contagiosa? Mi familia (marido y 2 hijos), ¿es posible que lo hayan pasado también?

Los test «rápidos» (hay varios tipos) suelen detectar restos de virus en secreciones o bien detectan IgM en sangre. Si tiene PCR negativa significa que ya no es contagiosa. Si usted a estado en contacto con el virus, su familia debería realizarse pruebas de anticuerpos.

Mi marido tuvo una especie de neumonía en diciembre de 2019 pero quedó, al final, en un virus que no sabían qué era. Se le puso un tratamiento con una medicación que sólo podían dársela en el hospital. Salimos y continuó con antibiótico 15 días más. Después de todo lo que estamos pasando, ¿pudo ser Covid-19? Me gustaría saberlo pues lo pasamos muy mal y por si habría que hacerle alguna prueba más.

Por la fecha es improbable. Solo es posible saberlo haciendo pruebas de anticuerpos en sangre.

Soy enfermera y se presentó un paciente con historia de haber perdido el sentido del olfato. Se le hizo la prueba de coronavirus y dio positivo. La manipulación que hicimos de él hasta saber el resultado fue de aislarlo colocándole bata y guantes. Igualmente, el personal usábamos gorros, mascarilla y guantes. ¿Hay posibilidad de contagio?

Probabilidad muy baja, pero no se puede tener absoluta certeza sin tener pruebas de anticuerpos en sangre.

Me hice la prueba de isopo el 11 de abril. El 14 me dieron los resultados de que soy positiva. Hasta ese momento no presentaba síntomas. Después de 15 días, me realicé la segunda prueba y un día después, he presentado dolor de cabeza y dolor en los brazos. Aún no he obtenido el resultado de la prueba ya que dicen que dan prioridad a sospechosos y no a los confirmados. No obtuve ningún tratamiento. Mi pregunta es, ¿es posible que desde el 11 de abril hasta la fecha actual, 6 de mayo, aún pueda contagiar a otras personas? Ya prácticamente llevo casi 1 mes de aislamiento, pero me preocupa el dolor de cabeza y brazos. ¿Es posible que aun tenga el virus?

Es improbable. Lo normal es que ya no sea contagiosa. Debe hacerse PCR (que debe ser negativa) y prueba de anticuerpos.

Sufrí el coronavirus hace 40 días. Me he realizado los test serológicos (ELISA) con resultados de IGM 18,8 (+ a partir de 12) y IGG 101 (+ a partir de 12) ¿Debo hacerme el test del PCR?

Si es asintomática no es necesario. Parece que ya está en periodo de inmunización.

Llevo confinada desde el día 14 de marzo. No he salido de casa, solamente en dos ocasiones con mascarilla Ffp2 y no he tenido contacto con nadie si no es de mi unidad familiar. Hace como 10 días, me empezaron a salir en el muslo unos granitos que me picaban bastante. Al principio no le di importancia, pero ahora ya tengo todo el muslo lleno, la muñeca, la parte de atrás del cuello y algo en la barriga. Tengo 44 años y ya le digo que no he tenido ni contacto, ni tan siquiera he salido de casa ni para ir al supermercado ¿Debo preocuparme? Aunque evidentemente ya lo estoy.

No creo que tenga nada que ver con Covid-19. Consulte con su medico o dermatólogo.

He tenido coronavirus, por fin he dado negativo y me dieron ayer el alta. He tenido neumonía bilateral y he estado con inhaladores, y llevaba unos días haciendo una pulsación del inhalador a la mañana y otra pulsación a la noche. Ayer decidí no hacerlo para ver qué tal y hoy noto que me falta un poco de aire ¿vuelvo a darme el inhalador?

Yo no puedo dar consejos de tratamiento. Acuda a su médico y que la ausculte.

Salí positivo del Covid-19 y llevo 18 días recuperándome. Ya me siento bien, pero tengo un dolor de cabeza leve. Se me quita y me vuelve con pulsiones en la frente, ¿me debo preocupar por eso doctor?

Consulte respuestas anteriores, por favor.

¿Previene el Covid-19 tomar 200 mg de hidroxicloroquina? Soy asmática y me lo he tomado durante cinco días y respiro mejor, no tengo fiebre.

No. Nadie debe auto-medicarse. La HCQ no es útil para prevenir Covid.

El 23 de abril mi empresa realizó test PCR a los empleados. Di positivo en coronavirus siendo asintomático. Llevo aislado de mi familia desde ese día sin tener síntomas. Ellos siguen en la misma vivienda, pero sin contacto conmigo, también confinados por convivir con una persona infectada. En este tiempo no han presentado síntomas. El día 8 de mayo salgo del aislamiento y comienzo la cuarentena domiciliaria. ¿A partir del día 8 mi familia puede dejar el confinamiento o deben estar confinados los 14 días de cuarentena domiciliaria?

Sus familiares sospechosos deben realizar la cuarentena obligada, igual que usted, y posteriormente seguir las indicaciones de Sanidad. Extremen medidas anti-contagio.

Mi pareja tiene el Covid-19, vivimos casi juntos. Yo estoy bien sin síntomas. ¿Tengo que seguir algunas pautas?

Su pareja debe hacer aislamiento hasta no tener síntomas y ser negativo en PCR. Si usted es sospechosa de contagio, aislamiento 14 días. Si tuviera síntomas, consulte con su médico.

Veo que en la mayoría de sus respuestas se limita a decir que nos realicemos la PCR o la prueba serológica. Estaría genial si en nuestras manos estuviera, pero por desgracia a muchos que hemos estado con síntomas no nos hacen ningún test ni nos lo harán, y seguiremos sin saber si seguimos teniendo el virus activo, si contagiamos o si no. Nuestra única respuesta es la hipótesis del tiempo, aún sabiendo que ha habido casos que incluso un mes después del fin de síntomas han seguido dando PCR positiva. Y así estamos muchos.

Supongo que es español o vive en España. Le doy toda la razón en su queja. La única manera de saber si está contagiado, ha estado, o sigue siendo contagioso a pesar del tiempo transcurrido, es realizando test PCR y análisis de anticuerpos. Es lo que hacen en los países que gestionan con sensatez esta epidemia. Todo lo demás son especulaciones. Le sugiero que eleve su queja al Ministro de Sanidad. Gracias.

Convivo con mis padres. Hace 48 días mi madre tuvo febrícula (duró 3 días, sin más síntomas). A la semana le hacen un test, que salió positivo. Ese mismo día mi padre comienza también con febrícula (2 días). Yo nunca tuve síntomas. Nos aislamos 14 días como pudimos en distintas habitaciones. Desde entonces, vida común en la vivienda. Mi madre comenzó con anosmia hace 29 días (persiste y es su único síntoma actual). Le hicieron otro test hace 14 días, también. Ella no sale de casa. Mi padre y yo, si salimos, siempre con mascarilla. No hacen tests y nos preguntamos ¿seremos contagiosos? ¿Podremos visitar a amigos y pareja?

La respuesta no puede ser otra: todo depende de las pruebas de PCR y anticuerpos. No podemos presuponer que no son ustedes contagiosos. Extremen las medidas anti-contagio.

Me diagnosticaron el oronavirus el día 20 de marzo con síntomas leves menos la tos, que me dio muy fuerte, mucha tos. Según van avanzando los días no noto mejoría ninguna, empecé con ardores de garganta y de pecho insoportables y el ardor pasó a mi espalda que la siento caliente y me quema por dentro. Mi médico me recetó acetilcisteina. He notado mejoría en la tos, después de tanto tiempo, 46 días con coronavirus, empecé a notar calor interno en la nuca que me sube a la cabeza y hormigueo con pesadez en las piernas de manera continuada. Me hicieron analítica de sangre, salió bien, solo que las plaquetas las tenía altas y la radiografía bien. ¿Doctor, cómo ve eso? ¿Piensa usted que he pasado el coronavirus y solo quedan sus efectos?

Desde el 20 de marzo se supone que ha pasado la fase aguda y la fase contagiosa y que está en fase de recuperación. Es usted afortunada.

Una persona que tenía el Covid-19 y ya se curó (en las últimas pruebas dio negativo) ¿puede seguir infectando a otros?

Debe leer respuestas anteriores y generales.

Soy asmático y estoy de baja por ser de riesgo. Quería saber si puedo o no salir a la calle a pasear, y si puedo ¿en qué grupo entraría?

Contestada repetidamente. Lea respuestas publicadas.

Quería preguntar si un niño de un año de edad ¿tiene mucho riesgo de que se contagie con este virus? Le cuento, una señora con una tos horrible estaba junto a mi hija de un año justo cuando comenzó a toser ¿qué riesgo hay de que contraiga el virus? No dejo de pensar en eso la verdad, es que estoy todo el día pensando en eso.

Los niños pueden contagiarse del virus Covid-19, pero no suelen pasar enfermedad. Si pueden ser portadores contagiosos asintomáticos.

Soy sanitario en un hospital. Contraje el Covid-19 después de 25 días me hicieron la prueba de las fosas nasales y dio negativo. Hoy me lo han vuelto a repetir en sangre a los 35 días y ha dado positivo. Mi empresa me obliga a seguir trabajando, me dicen que por ley lo tengo que hacer ¿esto es así? estoy en planta con enfermos de covid-19, y en contacto con mis compañeras y esto me está agobiando. ¿Es cierto que debo seguir trabajando? Un saludo

Desconozco las normas laborales de su empresa. Pero le aconsejo que consulte su caso con Sanidad. O con un abogado

Mi pregunta es: he estado 30 días aislada, tuve todos los síntomas del coronavirus, tomé los medicamentos. Pero ahora, al ponerme de pie y caminar un poquito por casa me duele mucho la parte de los pulmones, tanto que tengo que acostarme para que me pase. Mi pregunta es: ¿Por qué y cuantos días más tengo que estar aislada?

Debe realizarse análisis de Covid-19, por si fuera contagiosa y seguir aislada. Consulte con su médico si tiene síntomas de asfixia.

Mi hija fue positiva hace 3 semanas, tuvo fiebre y estuvo un día en el hospital, pero su fiebre era por infección en sus riñones. A ella le hicieron estudios y no presentó neumonía, su oxígeno estaba excelente y salió del hospital. Mi pregunta es: ella está embarazada y se acerca el momento de dar a luz, y yo llevo 3 semanas ya en cuarentena y no he presentado ningún síntoma y soy la única persona que puedo cuidar a los 2 niños que tiene mi hija. ¿Qué consejo me puede dar por favor?

Después de tres semanas de cuarentena y asintomática, creo que está sin riesgo y por lo tanto justificado poder ayudar a su hija. Cuide de sus nietos.

Mi pareja fue sospechoso de estar contagiado y le mandaron a casa hace ya más de un mes. Ha estado durante este tiempo con un proceso leve de tos y temperatura no superior a 38 grados. A las dos semanas he empezado a notar los mismos síntomas. No nos encontramos mal, pero no acabamos de estar bien y llevamos ya 40 días casi. El sábado le hicieron a él la prueba de pcr y dio negativo. También notamos mucho agotamiento físico ante cualquier esfuerzo. Mi duda es si sería recomendable vivir por separado unos días por sí retroalimentamos el virus. No sabemos qué hacer pero los ánimos están bastante mal, y queremos estar ya mejor.

El virus no se «retroalimenta». El virus está o no está en cantidad suficiente para contagiar. Una vez contagiada la persona puede desarrollar la enfermdad y tener diversos síntomas, o permanecer sintomática. Consulte con su médico si tiene sospecha de infección.

Mi esposo lleva 17 días en confinamiento con Covid-19. El día de hoy empezó con un poco de dolor de espalda hasta la cintura por donde se encuentran los pulmones ¿es normal? Y mis hijas de 16 años y 9 meses y yo, de 35 años, no hemos presentado síntomas ¿a qué se debe y que nos sugiere?

Si su esposo es positivo de Covid, puede tener diversos síntomas, entre ellos los que usted refiere. Los que conviven con él son sospechosos y deben hacer cuarentena y pruebas de PCR.

Llevo cinco semanas con coronavirus y todavía soy positivo ¿Tiene algo que ver que tenga hipotiroidismo?

No. Si es positivo permanezca en aislamiento

Mi marido tiene sensación de falta de aire y dolor en el pecho, no tienen ningún otro síntoma, fue a urgencias y le hicieron una radiografía ecopulmonar, ecocardio, analítica y todo salió bien. Aun así, ¿podría tener coronavirus?

No parecen los síntomas típicos. Si la PCR es negativa no debe tener Covid-19. Puede repetirla en una semana, si aparece fiebre o gripe.

Mi hija ha estado en contacto 8 días con su padre, y ha venido a casa. Ayer después de un día entero de estar conmigo, llamaron a su padre y le dijeron que hace 9 días le hicieron una analítica y salió positivo en coronavirus. ¿Es posible que ella lo haya cogido? Están asintomáticos los dos después de 10 días. Ella lo debe tener casi seguro. Y yo lo voy a coger seguro.

Su hija es sospechosa de contagio y usted debe actuar como si también lo fuera, por lo que deben quedar en aislamiento 14 días y si tienen síntomas realizarse test PCR

Soy alérgico al polen y tengo entendido que no es bueno utilizar broncodilatadores como el pulmicort a base de corticoides durante el proceso que dura el Covid-19 en tu organismo. Yo ya llevo más de mes y medio desde que tuve los primeros síntomas del coronavirus, ¿puedo ya tomar el pulmicort cuando vea que tengo dificultad respiratoria o debo esperar aún más? Sigo tomando ebastina de 2grs a diario.

No debo aconsejar cambios de tratamiento, lo siento. Consulte con su médico.

Soy una mujer de 64 años acostumbrada a hacer pilates 4 días, más andar otros 3 días. He estado andando en cinta durante el confinamiento todos los días.

Supongo que debe tener agujetas por el cambio de actividad física, que no debe tener nada que ver con Covid-19. Los síntomas típicos son fiebre, tos, estado gripal y asfixia. En cualquier caso consulte con su médico.

Mi madre de 90 años ha estado un mes ingresada por Covid-19 y hoy es el día que el PCR le ha salido negativo. ¿Cuál es la siguiente fase que tiene que pasar?

Cuarentena domiciliaria 14 días. Luego su vida normal.

Llevo un mes tosiendo tras dar positivo. No tengo sensación de ahogo más que cuando toso. ¿Es normal estar tanto tiempo tosiendo? A mi hija menor le ocurrió igual.

Sí, es normal y estos síntomas suelen ir desapareciendo lentamente. Sucede en los casos menos graves.

Tuve coronavirus y desde hace unos días la PCR me dio negativo y me hicieron anticuerpos por técnica Elisa. La IGM me dio 0.25 (menos de 0.9, me sale rango negativo) pero la IGG me dio solo 1.3 (me sale rango positivo a partir de 1.1) mi pregunta es, ¿no son muy pocas IGG la que he producido? Conozco casos que tienen hasta IGG 2. ¿Se supone que tienen más inmunidad?

Según los resultados de sus pruebas referidas, usted no debe ser contagioso y sus anticuerpos están aumentando para conferirle inmunidad. La IgG irá aumentando con el paso del tiempo

Tengo 58 años. El día 18 de marzo empecé con síntomas (fiebre entre 37 y 37'9; tos, dolor de garganta, dolor de pecho, diarrea, pérdida de olfato, falta de apetito, malestar general, dolor de cabeza). Empecé mi aislamiento ese día. Los síntomas siguieron (unos 15 días); tomaba paracetamol, mucha agua, infusiones... Tuve seguimiento de mi doctora por teléfono. A los 20 días los síntomas habían desaparecido menos el dolor de garganta, que aumentó. Tenía mucha inflamación, picor y tos. El día 8 de abril Fui a la doctora para que me viera la garganta y me dijo que eran secuelas del virus, pero que la inflamación era muy fuerte, en garganta y faringe, y me recetó antibiótico. La tos ha ido desapareciendo, queda muy poco, y la inflamación ha bajado, pero persiste el picor y molestias en la garganta, cuando ya ha pasado mes y medio, ¿es normal? No me pueden hacer test (PCR) porque no llegan suficientes al Centro de salud. Me han hecho un test rápido (gotita de sangre del dedo) que da el resultado en 15 minutos, y miden anticuerpos, pero no distinguen IGM de IGG. Me ha dado positivo. Entiendo que significa que tengo anticuerpos, pero que no se sabe si tengo activo el virus o no, si puedo contagiar o no, ¿es así? Sigo aislada (como sola, no tengo contacto con la gente y no salgo a la calle), ya mes y medio, y quiero empezar a hacer vida normal, dentro de lo posible. Necesito incorporarme al trabajo, salir a hacer algunas gestiones. Quería esperar a que me hicieran el PCR, pero me dicen que no es posible. Después de tanto tiempo, imagino que tendré anticuerpos, que lo he superado y que no contagio, ¿puede ser?

Es lo más probable, que ya sea negativa en PCR y por lo tanto no contagiosa, y que esté produciendo anticuerpos IgG, que son los que confieren inmunidad. Pero debe hacerse las pruebas para confirmarlo.

Mi consulta es: mi esposo salió positivo del Covid-19, quisiera que me informe. El siguiente paso, ¿tienen que hacerle otra prueb?? ¿Ya puede salir de su aislamiento?

Supongo que se refiere a PCR positiva. Después de eso, 14 días de aislamiento y luego debe hacerse otra vez PCR. También pruebas de anticuerpos en sangre para saber estado inmunitario.

He salido después de un mes a andar sábado y domingo y me duelen las piernas y los brazos, ¿puede ser normal?

Agujetas.

Soy Macarena, una mujer embarazada y estoy con mucho estrés... En mi trabajo me designaron trabajar desde casa en un call center de farmacia: atiendo llamadas de gente tediosa y me altera ya que es todo muy nuevo para mí. Sufro de contracciones y, además, tengo que realizar recetas desde casa y procesarlas por mi netbook, la cual se me traba... y no doy para más. En esta situación es estresante.

Todos estamos estresados y reciclándonos en esta nueva manera de trabajar y con la amenaza del coronavirus. Pero hay algunos que están mucho peor que nosotros… Y familiares que han perdido a seres queridos. Si tiene contracciones consulte con su ginecólogo ¡Mucho ánimo!

Mi marido ha tenido coronavirus, con toda la sintomatología posible: fiebre, tos, crepitar pulmonar diarrea, etc. Hace 35 días que no tiene síntomas y está perfectamente mi pregunta es: ¿debería hacerse test o PCR para constatar si aún está infestado y contagia?

Sí. Debería hacerse análisis de anticuerpos en sangre. Consulte respuestas generales y anteriores.

Si soy operada de las amígdalas, ¿tengo más riesgo de empeorar ante un contagio de Covid- 19?

No.

Después de tener una gripe el 13 de marzo, me ha quedado una tos seca. Hoy, después de 50 días sin más síntomas, he visto que la uña del dedo gordo de la mano derecha esta poniéndose azul, y el dedo meñique de la mano izquierda esta también. En la segunda y tercera falanges se torna morado, ¿qué puede significar esto? Además, tengo diarrea, estoy demasiado angustiada, si me puede responder a la mayor brevedad le agradezco de antemano.

Consulte con su médico para realizar análisis de sangre y coagulación.

¿Se puede tomar predisona d1 si te falta aire por síntomas de Covid-19?

No se debe. Consulte con su médico.

Si quitan el estado de alarma, ¿los enfermos crónicos tenemos que ir a trabajar?

Son temas políticos/burocráticos que desconozco. Espere noticias al respecto.

Una persona asintomática desde arzo, ¿puede desarrollar síntomas después de 50 días?

No es lo habitual ni normal. Consulte con su médico

Mi hija de 8 años lleva 2 días con fiebre, no más de 38, inflamación de amígdalas (sin dolor) y dolor de cabeza. Ni su hermano ni sus padres hemos tenido ningún síntoma. ¿Debemos comunicarnos con Sanidad o nuestro centro de salud, o deberíamos esperar unos días para ver cómo se va desarrollando? ¿Deberíamos ponernos todos en aislamiento?

Deben consultar con su pediatra. Si las pruebas de Covid-19 son positivas, se deben aislar todos en cuarentena.

Si una persona sana se relaciona con una sospechosa de Covid-19 en marzo ¿pasados 35 días sin síntomas puede estar contagiado? ¿O significa que las dos personas estaban sanas?

Después de 35 días de cuarentena sin síntomas, un adulto se puede considerar no sospechoso de contagio. La certeza de si ha pasado Covid, solo se puede tener realizándose test de anticuerpos en sangre.

Llevo 7 días con una febrícula que no ha pasado de 37,3, secreción nasal y hoy algo de fastidio en la garganta. ¿Puede ser el coronavirus? El servicio de urgencias en mi país solo se activa ante casos graves. ¿Qué debo hacer?

Debe mantenerse en aislamiento y consultar con su médico si aparecen síntomas de alarma, que son fiebre alta, tos y asfixia. Extreme medidas anti-contagio. Consulte respuestas generales.

Mi mujer es positivo en test de sangre y yo y mis hijos negativo. ¿Puedo seguir trabajando?

Sí, si como dice es negativo, no debe ser contagioso. Cumpla la preceptiva cuarentena como caso sospechoso.

Cunado le ABC cada día y paso de página chupando el dedo, ¿es una forma de contagio?

No, ningún riesgo. Buena costumbre leer ABC.

Siendo sanitario en el sistema público, ¿podría solicitar a mi médico de cabecera público o privado, una serología cuantitativa de IgG Anti-SARS-Cov2?

Puede solicitarlo y debería realizarlo. Pero desconozco temas burocráticos

Soy un señor de 57 años y mi esposa tuvo una gripe la segunda semana de marzo, convivimos y dormimos juntos todo este tiempo, ¿si ella tuviera Covid-19 por esta gripe rara que tuvo yo estaría contagiado? Y desde esa gripe a la fecha van 50 días ¿yo podría estar contagiado aparentemente sin síntomas? Soy diabético.

Esta pregunta está repetidamente contestada. Les recomiendo que consulten respuestas anteriores. La certeza la tendrán haciéndose análisis de anticuerpos en sangre.

El 13 de marzo tuve una gripe, si hubiese sido Covid-19, ¿a este tiempo 1 de mayo estaría asintomática después de 49 días? ¿O qué puedo pensar?

Esta pregunta está repetidamente contestada. Les recomiendo que consulten respuestas anteriores. La certeza la tendrán haciéndose análisis de anticuerpos en sangre.

Hola, soy peluquera canina y estoy embarazada de 17 semanas. Si voy bien protegida con guantes, mascarilla, gafas y lavando al perro nada más cogerle ¿habría algún problema de poder contagiarme? No sé si al darle luego con el secador tengo riesgo o si se puede quedar algo en el ambiente.

Pues depende de si está en contacto con vectores contagiosos. El secador produce aerosoles, evite usarlo. En caso de duda o sospecha debe realizarse test PCR.

Llevo 35 días aislada, 48 días desde que empezó mi cuesta abajo y 13 días desde que la PCR dio positivo. Una vez que haga los 15 días de aislamiento desde la Pcr, ya puedo salir sin problema. No me vuelven hacer la Pcr.¿Tienen obligación de hacérmela ? ¿Puedo seguir contagiando y poner en riesgo a mi familia?

Desde PCR positiva, aislamiento hasta que la PCR se negativa (debe hacerla). Solo así sabrá si ya no es contagiosa.

Mi pareja tuvo neumonía grave el año pasado, en febrero y marzo y suele tener enfriamiento con dolor de garganta con frecuencia. Desde entonces trabaja de empleada de hogar, no sabe si debe incorporarse al trabajo ¿y es de alto riesgo por ello?

Depende de la edad y otros factores. Consulte respuestas generales.

¿Cómo se explica que los pacientes infectados con Covid-19 tengan niveles muy bajos de oxígeno (medidos con un pulsioxímetro) y se encuentren relativamente bien? Creo que tiene que ver con la vasoconstricción pulmonar probablemente inducida por los niveles altos de citoquinas, pero no lo acabo de tener muy claro

Estas cuestiones de fisiopatología respiratoria, intercambio alveolo-capilar de O2, mecánica ventilatoria, y respuesta general adaptativa a la sepsis… solo las hablamos entre especialistas. Si tiene dudas consulte con su médico de cabecera.

Convivo con mis padres y mi hermano. Si salgo de paseo con uno de ellos, ¿debo mantener la distancia de seguridad con ellos o solo con la gente que me encuentre?

Con las personas que conviva en su domicilio no tiene por qué guardar la distancia de seguridad cuando salga a pasear en la calle. Extreme medidas anti-contagio con el resto.

Una persona positiva por PCR en Covid-19, 40 días en aislamiento, asintomática. Sigue dando positivo. ¿Hasta cuántos días puede seguir dando positivo? ¿Tiene riesgo de contagiar después de tantos días aislado?

No es lo habitual, es excepcional. Puede ser positivo y contagioso por mantener cierta carga viral, independientemente de sus síntomas. El análisis de anticuerpos en sangre le informará de su estado de inmunidad.

Si el cuerpo humano tarda 21 días en inmunizarse por completo ¿cómo se puede ser asintomático positivo a los 30 días? Si es así ¿qué hacer para poder sacar a mi madre de la residencia?

Le sugiero que, antes de nada, se realice análisis de anticuerpos en sangre para conocer su estado de contagio e inmunidad. Consulte respuestas anteriores.

El 27 de marzo estuve dos días de visita donde un familiar sospechoso de Covid-19 sin saber que lo tenía, después de 35 días sin síntomas ¿puedo estar contagiado?

Probabilidad baja. Análisis de anticuerpos es lo indicado.

Di positivo Covid-19, soy ecuatoriano he ido al médico. Tomé mi tratamiento por 10 días pero sigo teniendo los síntomas: me duele la garganta, el pecho, tengo pinchazos constantes de los pulmones y cuando me acuesto me duele más. Los medicamentos que he tomado son enterogermina coluface 500 analgan 1 gramo Binozyt de 500 ezomax de 20 fluimusil oral 600 mg Redoxon, todo eso pero no he notado ninguna mejoría, y como están aquí los hospitales que no hay nada para poder ayudarnos, una vez más doctor ayúdeme y dígame que más puedo hacer.

Lo siento, no puedo dar consejos de tratamientos. Seguro que ya lo está pasando sin complicaciones. Consulte respuestas generales y anteriores.

En el mes de diciembre me dio una gripe muy fuerte, infección de oído, fiebre, no olor, no sabor, afonía, me duró mes y medio. Fui tres veces al médico y la última me dieron una manguera pequeña y un sobre para analizar mucosidad y saliva, pagándolo por mi cuenta y no me lo realicé ya que era muy caro en farmacia y mandarlo a Madrid a analizar. Al final augmentine 500 ¿puede tener relación con el Covid-19?

En diciembre es improbable que fuese Covid-19.

¿Después de 48 días de haber tenido gripe con tos seca puedo haber tenido o tengo Covid-19?

Esta pregunta está repetidamente contestada. Les recomiendo que consulten respuestas anteriores. La certeza la tendrán haciéndose análisis de anticuerpos en sangre.

A mi hija que es sanitaria le detectaron el lunes 27 de abril que tiene el virus, aunque empezó con síntomas el domingo 26 de abril. Ha tenido fiebre, dolor muscular y tos. Le pusieron de tratamiento dolquine y azitromicina, ha mejorado bastante, aunque la tos la sigue teniendo. Estoy muy preocupada por lo que dicen del octavo día, ella no tiene ninguna enfermedad, no sé si usted me puede decir algo sobre eso.

Debe mantenerse en aislamiento realizando el tratamiento prescrito y en contacto con su médico. Los síntomas de alarma son fiebre alta y asfixia. Si está mejorando, seguro que todo va a ir bien. Mis mejores deseos.

Tras realizarme pruebas en mi centro médico, se ha detectado que ya he pasado el Covid-19 a finales de febrero que presenté síntomas. De cara al regreso a la oficina tras el estado de alarma y sabiendo que no contraeré el virus nuevamente, ¿debo aún así seguir los protocolos preventivos: uso de guantes y mascarilla, lavado de manos y uso de geles? Pienso que tras estar en sitios donde el virus pueda estar presente, puedo aún transportar el virus de otros en mi ropa, zapatos, manos y exponer a mis compañeros del trabajo que aun no lo han contraído. ¿Es indicado darle continuidad a esas medidas preventivas por protección a los demás o no?

Aunque usted sea PCR negativo y tenga anticuerpos protectores, sigue siendo vector de enfermedad y con capacidad de contagio para los susceptibles. Por lo tanto, extreme las medidas anti-contagio -distancia de seguridad, mascarillas, guantes, higiene- con las personas con las que tenga contacto. Por favor.

Trabajo en las urgencias de un hospital. Después de 30 días aislada y dándome todos los síntomas del Covid-19, he dado negativo. Pero sigo teniendo dolor en el pecho, fatiga, dolor de garganta y tos. Soy asmática. He tomado durante el virus paracetamol, nolotil y la Hidroxicloroquina. Como estuve muy mal me hicieron 4 rx para descartar neumonía. Mi pregunta es: ¿puedo tener el bicho y dar negativo? No sé qué prueba me tienen que hacer para confirmar 100% que estoy limpia.

Los sanitarios debemos tener clara la diferencia entre un virus y un «bicho». Los anticuerpos anti Covid-19 en sangre serán de utilidad para conocer cual es su estado de contagio e inmunidad por coronavirus.

Hice 14 días de cuarentena con mi pareja luego de retornar en vuelo humanitario de EEUU a Perú. En un hotel del gobierno nos tomaron la prueba rápida y mi pareja salió positivo y yo negativo. A él lo mandaron a otra cuarentena y a mi me dieron el alta. No le hicieron la prueba molecular, solo prueba rápida. Cabe mencionar que tuvimos intimidad. ¿Puedo estar contagiada también?

Solo puede tener certeza de su estado realizándose prueba de PCR y/o de anticuerpos en sangre.

Soy una mujer con 74 años, no he salido a la calle desde el primer día del confinamiento, salvo 2 veces a tirar la basura. ¿Me puedo haber contagiado por el hecho de recibir la compra hecha por mi hija, a la cual ni veo pues me deja la compra en el rellano y alguna vez hice algún pedido «on line»?

Yo creo que no. El riesgo es mínimo. Consultes respuestas generales.

¿Qué opina en cuanto al efecto de los antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII, en los enfermos con Covid-19?

Que no aumentan el riesgo de contagio ni interfieren en la evolución ni en el tratamiento ni en el pronostico.

Tengo 38 años y soy posible positiva por tener fiebre de 38'3, no tengo tos ni tampoco falta de aire. El médico me va a hacer un seguimiento por teléfono, estoy muy angustiada porque tampoco me saben decir si lo tengo o no. Hoy desde la una de la tarde ya no estoy dando fiebre y mi duda es si sigo siendo una posible infectada o la fiebre pudo haber sido por cualquier otra cosa.

Si hubiera leído las respuestas generales tendría menos angustia. Su caso no parece grave. Solo puede saber si es positiva realizándose las pruebas PCR o anticuerpos en sangre.

¿Cuándo se da de alta, después del isopado negativo y haber pasado 15 días sin síntomas?

Consulte con su médico. Depende de cada país, región, provincia y ciudad.

¿Puede una persona durar 35 días sin síntomas de coronavirus?

Y más, hasta una vida entera.

Somos un matrimonio, los dos hemos pasado coronavirus con PCR negativo hecho en hospital. ¿Podemos hacer sexo normalmente?

Siempre que los dos estén de acuerdo, sin problemas.

Una persona de 46 años que tiene psoriasis y es hipertenso ha estado teniendo fiebre 4 días seguidos y ha estado tomando 2 paracetamol, 1 clorfenamina, 1 dexametazona, pero la fiebre no le pasa del todo y tiene un poco de tos y ha perdido el gusto y el olfato. ¿Me podría decir qué inyectable o pastilla podría darle ya que tiene psoriasis?

Lo siento, no puedo dar consejos terapéuticos. Ante la sospecha de Covid-19, debe guardar aislamiento. Consulte con su médico si tuviera síntomas de alarma: fiebre alta o asfixia.

Me diagnosticaron Covid-19 el 31 marzo, ya hice cuarentena con dos test de control negativos 17-23 abril, pero llevo tres días con una tos esporádica seca que no se me quita. Por lo demás me siento bien, ¿es esto normal?

Muy normal. Consulte las preguntas y respuestas anteriores y vera lo normal que es.

Comenzamos a tener tos, fiebre en casa de forma alterna a finales de febrero. Por entonces en casa estábamos mi marido, mi hijo, el hijo mayor de mi marido y sus dos hijas en días alternos, y los abuelos de mi hijo. A los 10 días murió el abuelo por fallo respiratorio pero no le hicieron ninguna prueba, el 12 de marzo mi hijo comenzó con fiebre muy alta, a los dos días yo y luego mi marido. Las niñas ya no estaban quedaron fuera del domicilio por el estado de alarma. Fuimos a visitar a mis padres una semana antes de que mi hijo comenzara a toser y con fiebre, 2 de marzo. El 19 de marzo llamó mi padre diciendo que tanto como mi madre como el tenían fiebre, cansancio excesivo y diarrea igual que nosotros. A primeros de abril comenzamos a mejorar cada uno a su ritmo, la semana pasada le hicieron la prueba a mi padre, dando positivo pero ya sin síntomas, en la radiografía se ve neumonía atípica, le han puesto tratamiento, yo hace 10 días comencé a toser casi 30 días después de haber presentado fiebre, tos muy molesta y como si quisiera expulsar cosas de la garganta, no toso todos los días, llevo 50 días sin salir a la calle, ¿deberían hacerme la prueba? Mis padres estan en Tomelloso y nosotros estuvimos allí el día 2 de marzo.

Sí, debería hacerse la prueba. El Ministerio de Sanidad debería realizar test de PCR a todos los ciudadanos con síntomas de sospecha, a todos. Y pruebas de anticuerpos a la población en general para conocer el estado de inmunidad general.

Se me cierra la nariz y se seca la garganta, todo esto pasa por la noche y todo ello con mucho moco, para mí qué es alergia y me suele pasar por estas fechas, ¿es por eso que los aerosoles podrían irme bien?

Parece alergia. Consulte respuestas generales.

Mi hijo tiene 8 años y hoy presentó dolor de cabeza y cuerpo pero leve, además de fiebre moderada, ¿existe la probabilidad de que mi niño tenga coronavirus?

Probabilidad claro que hay. Lo mejor es que Sanidad le haga test PCR.

Hace 10 dáas estuve cerca de mi hija pero aún no sabíamos que tenia Covid-19. Ella sintió los sintomas 3 días después y le hicieron la prueba y salió positiva. No hubo necesidad de emergencia, ella se recupera exitosamente en su casa pero ¿yo lo puedo tener?

Como caso de sospecha debe hacer el test PCR y guardar aislamiento durante 14 días.

Luego de tener contacto cercano con una persona que está sin mascarilla, ¿puedo infectarme y contagiar a una persona a las horas de contacto?

Es improbable que esté infectada. La única manera de tener certeza es realizar Test PCR. Cumpla correctamente las normas anti-contagio. Le ruego que consulte las respuestas generales. Gracias.

Ssoy diabética insulinodependiente y trabajo en una tienda de ropa. Cuando empiecen a abrir los comercios y haya que volver al trabajo, ¿debo avisar a la empresa sobre mi diabetes para no incorporarme? ¿A mi médico para baja como persona de riesgo? Tengo mucho miedo al contagio, además vivo con mis padres y son mayores y también tienen enfermedades crónicas.

Consulte con Sanidad su caso concreto pues yo no conozco los cambios diarios de las normativas laborales al respecto. Consulte con su médico si tuviese síntomas sospechosos.

¿Se puede contagiar el Covid-19 a los 30 días de haber dado positivo débil en prueba igM y positivo en IGG? Tendría que hacerme un PCR?

Para saber si es contagioso debe realizarse test de PCR, aunque por lo que refiere, parece que ya ha pasado la fase activa de la enfermedad.

Tras pasar el Covid-19 sin test y en mi domicilio y estar 10 dias sin síntomas comencé otra vez con tos seca que suelen aparejar flemas. Llevo así casi tres semanas. En esas tres semanas mi bebé ha desarrollado síntomas compatibles con Covid-19 según su pediatra pero sin test. ¿Puede que yo no me haya curado bien y que siga pudiendo infectar al resto?

Usted misma lo dice: “sin test”. Para confirmar el diagnóstico hay que hacer Test PCR cuando existen síntomas sospechosos, y guardar aislamiento preventivo 14 días al menos. Por supuesto que si el test fuera positivo se debe considerar contagiosa y sus contactos cercanos pueden haber sido contagiados.

Quisiera saber si puedo visitar a mi nieto de 2 años, que vive a 1.000 metros de mi casa. Ambos hemos estado confinados en nuestras respectivas viviendas desde que se inició la alarma, y ninguno hemos presentado ningún tipo de síntoma.

Desconozco las normas actuales de Sanidad al respecto, pues cambian día a día y dependen de cada región o provincia. Los niños pueden ser portadores asintomáticos.

Un familiar mayor de 80 años lleva dos meses en lista de espera para que le implanten un marcapasos. Nos han avisado del hospital para decirnos que están retomando la actividad y que le avisarán para que ingrese la próxima semana. En este momento se encuentra bien. Tememos que pueda contagiarse durante el tiempo que permanezca ingresado. ¿Considera demasiado arriesgado aplazar la intervención hasta que la epidemia esté superada y las posibilidades de contagio sean mínimas?

No puedo contestar a esa pregunta. En teoría no debe haber ningún riesgo actualmente. Extreme las medidas anti-contagio

He dado positivo en Covid-19, llevo 21 días, ayer me hicieron nuevamente el pcr, aún no me han dado los resultados. Supongo que aunque sigo con dolor en mi cuerpo y mucho cansancio por los días que llevo daré negativo o eso espero. Pero me he enterado que aunque des negativo durante las dos semanas siguientes, sigues siendo portadora del Covid-19. ¿Eso es verdad? Yo trabajo con personas mayores, ya han fallecido no sabría decirle cuántos en la residencia y no quisiera contribuir a que sigan falleciendo.

Una vez la PCR se hace negativa significa que la carga viral es indetectable y en teoría no se es contagiador. Pero por seguridad se guarda una cuarentena de seguridad de 14 días después de la última prueba negativa.

¿Tener pólipos nasales y anosmia te hace ser paciente de riesgo frente al coronavirus?

No. Pregunta contestada repetidamente. Le ruego que lean las respuestas anteriores.

Una persona que tuvo una gripe el 13 de marzo ¿puede desarrollar síntomas después de 45 días aparte de tos seca desde el 10 de abril? Estoy angustiada.

Si tiene síntomas típicos, guarde cuarentena y consulte con su médico para realizar test PCR y/o análisis de anticuerpos Covid-19. Extreme las medidas anti-contagio.

Soy persona de riesgo y no me han hecho test. Mi pregunta es si el dolor de garganta puede ser debido al virus. ¿Cuánto tiempo tarda en quitarse?

Le aconsejo que consulte respuestas generales pues estas preguntas ya están repetidamente contestadas y aclaradas. Gracias.

He tenido el Covid-19 y he estado ingresada. ¿Con una analítica de serología puedo saber si aún puedo ser contagiosa o no?

Para saber si es contagiosa lo mejor es realizar la doble prueba: test de PCR y análisis de anticuerpos en sangre.

Mi esposo tiene 41 años y fue contagiado del virus. Lo mandaron a casa con aislamiento, ya cumplió los 40 días. A simple vista se ve bien, pero tiene un fuerte dolor en el pecho y que en momentos siente que le falta el aire.

Si le falta el aire y tiene asfixia puede deberse a varias causas. Una radiografía de tórax podría ayudar en el diagnóstico.

Habiendo sido positivo en primer test PCR, negativo en el segundo, ¿es normal que siga la tos de vez en cuando? ¿Cuánto tiempo?

Le ruego que consulte respuestas generales y anteriores. Gracias.

Ayer me llegó un paquete con ropa, abrí el paquete como siempre con guantes, y quité el plástico, me lavé las manos pero después me la puse sin lavar y pensé que quizás hice mal por el riesgo de contagio. ¿hay mucho riesgo? También bajé la basura sin mascarilla, solo con guantes y sin tocar nada. Llevo confinada en casa 47 dias y no he visto a nadie, solo recibido compras online. Sigo muy asustada con el contagio.

Riesgo bajo. Consulte respuestas generales por favor.

Vivo con mi madre se 89 años. A ella le hicieron la prueba del coronavirus del pinchazo. Dio negativo. ¿Eso significa que yo tampoco lo tengo?

No. Eso significa que su madre no lo tiene. Usted no parece sospechosa, pero sin test no puede saber su estado actual.

Cuando uno está en fase de convalecencia, ¿sigue siendo contagioso? Por ejemplo, esta persona de 56 años que le dio IgG de 4,64 e IgM de 3,15 y a los 45 días sigue con síntomas, ¿sigue siendo contagioso en convalecencia o ya no? ¿Debe repetir el examen? Le agradezco su respuesta.

La contagiosidad viene dada por la carga viral en las secreciones respiratorias, mocos, saliva, etcétera, y se mide por la PCR. En la fase de convalecencia va disminuyendo la carga viral hasta que la PCR será negativa y entonces dejará de ser contagioso. En esta fase pueden persistir síntomas reactivos como cansancio, tos, malestar gástrico… Al mismo tiempo se irán formando anticuerpos, primero del tipo IgM desde la primera semana del contagio, y posteriormente IgG que son los que aportan inmunidad por un periodo de tiempo todavía desconocido.

Tengo 52 años, he notado cierta destemplanza al despertar, sensación de febrícula, pero tenía 36,8. Dolor cabeza y garganta enrojecida, así como sensación de resfriado leve. No soy consciente de contacto directo con nadie.

No son síntomas típicos. Consulte respuestas generales.

Si he conversado con una persona contagiada por Covid-19 a poca distancia sin que me tosa o estornude, ¿me puedo contagiar?

Si la distancia fue mayor de 1,5 metros y no hubo contacto, es muy improbable el contagio. Es muy importante usar mascarillas protectoras, no lo olvide.

Hago 7 semanas con síntomas del Covid-19...en test rápido siempre he dado negativo...pero en sangre tengo anticuerpos, los dos positivos aún (igM y IgG). Los síntomas que se me han quedado son la diarrea, el malestar, el cansancio y angustia. Los médicos me dicen que no hay ningún tratamiento para esto ya que es nuevo...pero yo siento que ya no puedo mas con esto. ¿Puede que no puedan mis anticuerpos con el virus?s

A veces quedan síntomas digestivos residuales durante el periodo de convalecencia. Tome probióticos y controle la ansiedad.

Tengo miedo porque me toqué adentro de mi nariz después de tocar 2 papeles que recogí de un hotel. ¿Después de 5 horas puedo contagiarme de coronavirus? Tengo 75 años, me lave con agua y jabón agua salina, estoy preocupada.

No creo que tenga riesgo alguno.

En febrero creo que pasé el coronavirus pues tuve todos los síntomas. ¿Me recomienda test serológicos?

Sí. Y a todos sus contactos cercanos. Suerte.

Me pinché con la aguja cuando termine de administrar enoxapatina en un paciente covid positivo, ¿qué riesgo de contagio hay ? El pinchazo fue en el dedo pulgar.

Depende de la carga viral sanguínea del enfermo. Debe hacerse test de anticuerpos en sangre. Si tuviera síntomas debe hacerse PCR.

Buenas tardes, mi esposa sufre de presión alta y de diabetes, ¿qué medicamento o qué debemos hacer en caso de coronavirus?

Extreme las medidas anti-contagio. En caso de sospecha de infección por Covid, no dude en consultar con su médico. Consulte respuestas generales.

Mi madre contrajo el Covid-19 en una residencia de ancianos y ya lleva 15 días estable con oxígeno y come poco. ¿Tiene riesgo de fallecer o ya lo está superando? Tiene varias patologías.

Dependerá de la evolución en las próximas semanas y si tuviera complicaciones, pero el periodo crítico es justo en la segunda semana y puede que ya esté en periodo de restablecimiento. Consulte con su médico ante cualquier síntoma de alarma. Espero que se recupere lo antes posible.

Hola, mi esposa dio positivo por Covid-19 sin síntomas, ¿tiene sentido que nos aislemos por separado o si ya estoy contagiado da igual?

Su esposa debe aislarse 14 días. Usted como caso sospechoso debe hacerse test de PCR. En caso ser positivo pueden hacer la cuarentena juntos. No hay re-contagio. Consulte respuestas anteriores.

Llevo semanas con síntomas junto con otro miembro de la familia. Como me han negado la pcr quizás pueda realizarme el test serológico de acá a 15 días más para ver anticuerpos. Mediante este análisis, ¿voy a poder saber si soy contagioso aún o no o sólo con pcr se sabe este dato?.

La PCR mide la carga viral y si es positivo seguramente será contagioso. Los anticuerpos reflejan el estado de inmunidad desde el inicio del contagio en función del tiempo. Consulte respuestas generales.

Mi marido dio positivo y yo negativo en dos pruebas realizadas, ¿por qué yo soy negativo habiendo compartido casa y habitación con él?

A veces, y por circunstancias no bien conocidas, algunas personas no se contagian, aunque convivan con enfermos. Se cree que depende del estado de inmunidad individual y de la carga viral que reciban. Incluso factores genéticos. Se está estudiando por qué ocurre esto. Es posible que más adelante forme anticuerpos del tipo IgG.

Después de 15 días de portar el Covid-19, ¿la fiebre, el dolor de cuerpo y el dolor de cabeza persistirán?

Depende de muchos factores individuales: edad, factores de riesgo, evolución, complicaciones, inmunidad… Consulte con su médico si tiene síntomas de alarma como fiebre alta o asfixia.

He mantenido mi cuarentena aislado durante 15 días... me ha dado dolor de cabeza, dolor de cuerpo, falta de respiración, fiebres muy altas... Después de 15 días todo cedió y varios días después ya no presentaba esos síntomas... Hoy en día, me ha vuelto la fiebre alta, dolor de cuerpo ... esto que me sucede, ¿son síntomas de que aún no me he recuperado del Covid-19? ¿Puede permanecer por varios días más?

En algunos casos, durante la convalecencia, persisten síntomas leves después de pasar la fase aguda. Consulte con su médico si presenta fiebre alta o asfixia. Consulte respuestas anteriores.

He convivido con mi marido y mi hija enfermos de Covid-19 y no se me ha pegado. De hecho, me hicieron la PCR y el test rápido y en los dos di negativo. ¿Cómo es esto posible?

A veces, y por circunstancias no bien conocidas, algunas personas no se contagian, aunque convivan con enfermos. Se cree que depende del estado de inmunidad individual y de la carga viral que reciban. Incluso factores genéticos. Se está estudiando por qué ocurre esto. Es posible que más adelante forme anticuerpos del tipo IgG.

¿Qué posibilidad tengo de contagiarme del coronavirus si bebo por una botella de cristal traída directamente del súper?

Muy escasa. La botella tendría que estar contaminada recientemente con gran carga viral. No es probable.

Estos días he tenido síntomas de ahogamiento por la garganta, como si tuviera esputo, me he estado tomando la temperatura, pero no pasa de 36,5 y suelo tener el cuerpo agotado. Ahora me vuelven a llamar para trabajar en la obra, ¿qué debería hacer, ya que no sé si estoy contagiado o no?

Igual que casi todos los españoles, que no sabemos si estamos o no contagiados. Consulte respuestas anteriores acerca de los síntomas. Si cree que está enfermo consulte con su médico.

Trabajo en una residencia de ancianos y nos hicieron los pcr y a un compañero le ha dado positivo. Yo di negativo, pero he estado en contacto con los residentes que él también atendía, con una mascarilla quirúrgica y guantes. ¿Debo mantener una cuarentena o como di negativo no pasa nada?

Sin síntomas y con PCR negativa, no se considera sospechoso. Si tuviera algún síntoma comunique con Sanidad.

Mi marido lleva cuatro días que al dormir la siesta en el sofá o al dormir por la noche, se le reseca la garganta y tiene carraspera, le lloran los ojos y tiene un poco de mucosidad, el resto del día está perfecto, no ha tenido fiebre en ningún momento ni otro síntoma, llevamos sin salir de casa desde que empezó el confinamiento. El pequeño tuvo síntomas, pero hace ya casi seis semanas, ¿podría ser coronavirus?

No parecen los síntomas típicos de Covid-19. Consulte respuestas anteriores respecto a síntomas. Es tiempo de alergias.

En mi trabajo están preparando la vuelta y una de las medidas es llevar guantes, pero yo tengo un problema, me sudan las manos en exceso y si me pongo guantes me sudan más, me salen pompas, y me pican, ¿qué puedo hacer? ¿Sería suficiente con el gel? ¿Y lavarme muchos las manos con agua y jabón?

Desconozco cual es su trabajo y las normas laborales exigidas. En caso de tener que usar guantes procure que no sean de látex por el riesgo de alergias. Lavados frecuentes con agua y jabón evitan la contaminación viral.

Me van a hacer el test para la vuelta al trabajo. Tengo una duda, si soy positivo asintomático, ¿puedo hacer la cuarentena con mis hijos? Estoy divorciada y tengo que atenderles, y no creo que sea bueno que se vayan con el padre porque pueden ser portadores.

Si fuese positiva en PCR debe realizar aislamiento 14 días y luego repetir el test. Sus hijos en caso de que usted sea positiva deberían realizarse el test igualmente. Extreme las medidas anti-contagio.

Quisiera saber si un enfermo con Covid-19 que ya respira sin la necesidad de la máquina del respirador pero lleva 3 o 4 días con febrícula, ¿a qué puede deberse? ¿Cómo se le puede quitar esa febrícula?

Supongo que el paciente que se refiere está hospitalizado. Consulte con su médico por favor. Espero que se cure pronto.

Soy una persona invidente. El día 16 de marzo empecé con fiebre. La máxima fue de 38, y el día 20 de marzo dejé de tener fiebre. Sin embargo, tenía muchísima sequedad de boca, no perdí el olfato ni el gusto, sin embargo, el día 22 de marzo, telefónicamente el doctor me receta para la sequedad por si tenía faringitis, antibiótico para tres días, uno al día. Este medicamento, me provocó diarrea inmediatamente. Mi pregunta es, después de 40 días, ¿sigo teniendo como me dijeron los médicos, el posible coronavirus? Y la otra pregunta es que hago deporte, no tengo sensación de falta de aire, pero sin embargo, sí noto bastante molestia a nivel de laringe y faringe, y a mi parecer, también se me extiende muscularmente por el pecho. La tos me ha remitido bastante, pero sin embargo, hace cuatro días que hablé con mi médico y me recetó Espidifen y argidol. Después de 40 días, como no sé si sigo teniendo el coronavirus, ¿puedo tomar Espidifen? Se lo comento porque se dijo que el Espidifen era contraproducente para el tratamiento del coronavirus.

Para saber si está o ha estado contagiado con Covid-19, debe realizarse test de PCR y anticuerpos en sangre. Puede tomar las medicinas que su médico le recomiende sin ningún problema.

Una vez pasado el estado de alarma, si me realizo una prueba serológica para comprobar si he pasado el virus, ¿no habré de hacer cuarentena otra vez? ¿Hay algún criterio establecido?

Depende de los síntomas que tenga y del resultado de la prueba. Pero «una vez pasado el estado de alarma» sólo habrá aislamiento-confinamiento para los positivos-contagiosos.

Cómo saber si tuve Covid-19 si no presenté ningún síntoma. Mi esposo hace 20 días presentó dolor de cabeza y muscular, fiebre, tos, falta de olfato y dolor en la parte interna de los ojos.

Dudoso. Se confirma con Test PCR o de anticuerpos en sangre.

Mi marido tuvo 37.8 de fiebre hace cuatro días pero solo por la noche. Bajó con antitérmico y no volvió a tener hasta la noche siguiente pero ahí solo destemplanza. No ha vuelto a tener más y no tiene ningún otro síntoma. El confinamiento lo hemos hecho con todas las medidas. ¿Podría ser Covid-19? Me da la impresión de que son muy pocos síntomas.

Dudoso. Se confirma con Test PCR o de anticuerpos en sangre.

Soy médica cardióloga de 64 años y tengo asma desde la infancia y psoriasis con empuje actual leve. ¿Debo tener alguna precaución diferente a las conocidas?

No creo que sea paciente de riesgo. De todas maneras, debe extremar las medidas anti-contagio: mascarilla, distancia social, higiene de manos…

Mi esposo presentó desde ayer fiebre y dolores musculares, estos supongo por la fiebre, así como cansancio. Tengo que salir a trabajar, ¿es correcto hacerlo??

Depende, si su marido tiene síntomas de sospecha, debe guardar asilamiento 14 días y realizarse pruebas PCR los dos.

Tengo una hija de 11 años que no veo desde el confinamiento. Yo por enfermedad coronaria soy vulnerable. ¿Qué precauciones tengo que adoptar para estar con ella?

Mascarilla ambos, distancia de seguridad y lavado de manos. Lo ideal es que se realizaran test de PCR o anticuerpos,

Tuve agorafobia en el año 2000 con tratamiento de esertia y estaba perfecta. Lo había superado pero desde que avisaron de que se podía salir con los niños me siento con miedo otra vez a salir y esta vez no sé como afrontarlo.

Tenga confianza en sí misma y salga con sus hijos; siga el protocolo anti-contagio: mascarillas, distancia de seguridad, higiene. Los niños deben salir a pasear, por su salud física y mental. Y usted también.

A mi marido le han hecho el test de coronavirus pero no ha estado aislado de mí en ningún momento. Ha dado positivo con defensas, a mí también me lo han realizado y he dado negativo. ¿Por qué?

Se están observando casos como el suyo. Hay algunos casos de resistencia a la infección o de inmunidad natural, que se están estudiando. Consulte con Sanidad.

Empecé hace más de quince días con dolor de garganta, luego me dio diarrea, me inyectaron en mi trabajo, después se me quitó. Hace como 8 días atrás me di cuenta de que no sentía olor y ni sabor, apenas hasta ayer ya empiezo a sentir un poco de olor a las cosas, ya siento un poco el olor a mi perfume, me duele tantito la garganta y la pantorrilla, mi pregunta es ¿podré convivir con mi familia pasando los 14 días?

Sí. Aislamiento 14 días y posterior cuarentena extremando las medidas anti-contagio familiares.

Tengo los síntomas del Covid-19, por lo tanto soy sospechosa. Y mi pregunta es si puedo tener a mi bebé de 7 meses aquí conmigo o debo hacer que se lo lleven a un lugar más protegido.

Puede realizar el aislamiento y cuarentena con su bebé. Los niños no suelen tener patología por Covid-19.

Mi marido y yo empezamos con síntomas el día 26 de marzo. Yo con diarrea durante dos semanas así como pérdida de olfato y gusto. La tos que a la semana evolucionó a neumonía por la que estuvo una semana ingresado. Volvió a casa y tras unos 16 dÌas desde su regreso le repitieron la prueba pcr y continuaba positiva. A la semana se la han vuelto a repetir y sigue positivo. Ya hace un mes. Él es sanitario y yo trabajo en un empleo esencial. ¿Yo puedo volver a mi trabajo, como me exige mi jefe, si ya he superado la enfermedad, aunque mi marido siga siendo positivo?

Usted debe realizarse test PCR antes de volver al trabajo, y su marido análisis de anticuerpos en sangre para saber si ya está inmunizado

He tenido durante 2 dias fiebre, dolor leve de garganta y dolor moderado de cabeza. El médico de cabecera me dio la baja y me dijo que me aislara de la familia. Ahora han pasado 7 dias y ya no tengo síntomas. El médico me ha dado el alta sin hacer ningún tipo de prueba. ¿Es esto seguro? ¿Es posible que tenga el coronavirus con estos síntomas?

En los casos sospechosos el periodo de aislamiento debe ser de 14 días y posterior cuarentena anti-contagio. La certeza se sabe realizando test PCR o anticuerpos en sangre.

Mi esposo ha estado ingresado por neumonía bilateral, pcr positiva, alteración hepática y renal, anorexia, malestar general, fiebre alta y desaturación. Estuvo 15 días en casa antes del ingreso. Recientemente me hice la PCR y la serología mediante extracción de sangre en labrador. El resultado es negativo para PCR, negativo para IgM y positivo para IgG con un Índice de 1,7. He leído que la OMS está indicando que las personas con pocos anticuerpos IgG pueden reinfectarse. El valor de 1,7 de considera bajo? Se siguen creando anticuerpos igG con el paso de los días?

Sus análisis significan que usted ha pasado la infección Covid-19 y está creando anticuerpos protectores IgG, que irán aumentando. Extreme las medidas anti-contagio durante 14 días más.

Mi nuera es enfermera en un hospital y como trabaja a turnos quiere dejarme a mi nieto algunos dÌas, ¿puedo contagiarme del coronavirus?

Es posible, dependerá si su nieto es portador del virus. Los niños suelen ser asintomáticos.

Soy hipertensa, tengo 57 años ¿debo acudir a trabajar? He de decir que trabajo en una residencia de discapacidad funcional y ha habido vari0s casos de coronavirus, yo misma tuve los síntomas.

La hipertensión sin complicaciones no está considerada patología de riego. Si cree que es sospechosa, debe realizarse test PCR. Consulte con su médico.

Pasé una gripe en la segunda semana de marzo. Desde entonces tengo tos seca, he cumplido mi cuarentena y pregunto ¿puedo tener Covid-19? Tengo crisis de pánico por no saber, me hicieron un test de 15 minutos con resultado negativo pero no me fío.

Si ha tenido Covid-19 ya lo debe haber pasado y estaría inmunizada. La confirmación la tendría con el análisis de anticuerpos en sangre.

Soy asintomática, pero con 40 días sigo dando positiva en PCR, me han hecho el análisis serológico y no he formado anticuerpos ¿Qué significa? Si no he formado anticuerpos ¿podría dar negativa a PCR?

Es difícil que siendo positiva en PCR, después de 40 días no tenga anticuerpos positivos. Le aconsejo que repita los análisis de anticuerpos.

Tengo 56 años. El 11 de marzo noté los primeros síntomas leves - fiebre 38,8ª que aparecía y desaparecía la primera semana-después de un viaje a Madrid. Lo comuniqué al SCS, me aislé totalmente en casa 15 días, me hicieron seguimiento telefónico 10 días. Ningún tipo de prueba hasta que me hago el análisis serológico el 21 de abril (41 días después de los primeros síntomas) resultados: IgG de 4,64 e IgM de 3,15. En estos momentos -45 días después- otra vez con síntomas leves de dolor de cabeza y picor de ojos y garganta. ¿Cómo interpretar esos resultados?

Pues que ya ha pasado la fase crítica, ahora está en periodo de convalecencia y aumentando anticuerpos IgG, que son los que le confieren inmunidad. Extreme las medidas anti-contagio.

El 7 de abril empecé con síntomas (el 28 de marzo empecé a trabajar en una residencia) pero no fue hasta el 12 que me hicieron el PCR y el 14 me dijeron que era positiva. Desde entonces he tenido tos, estoy sin gusto y olfato, he tenido mareos y ardor de pecho. He tenido días de más tos y menos tos, pero desde la aparición de los síntomas han pasado 18 días y hoy tengo más tos y más ardor de pecho ¿Es eso normal? ¿Cuándo se supone que se irán los síntomas?

Es posible que los síntomas leves perduren hasta un mes desde el inicio del contagio. Manténgase en aislamiento mientras tenga síntomas. Consulte con su médico si tuviese fiebre alta o asfixia.

He leído que las personas con ferritina alta pueden tener un peor pronóstico en el caso de enfermar con el Covid-19, recientemente me diagnosticaron hemocromatosis hereditaria y tengo un nivel de 600 en ferritina actualmente ¿se puede considerar paciente de riesgo? ¿O el nivel al que se refieren en los artículos es un nivel adquirido por el efecto de la inflamación y el virus, y no tiene que ver con el estado anterior al contagio?

Su nivel de riesgo dependerá del estado de su hígado, bazo, médula ósea, corazón y pulmones si estuvieran afectados por hemocromatosis. La ferritina alta aislada, sin otros síntomas, no agrava la evolución de la enfermedad en caso de contagio. No se alarme.

Mi pareja cogió un dinero por la ventana de casa sin guantes ni mascarilla de otro chico que sí llevaba guantes y mascarilla. Y ahora después de 7 días nos hemos enterado de que tiene coronavirus, ¿puede haberse contagiado mi pareja y contagiarnos a mí y a mis hijos?

El riesgo de contagio es muy bajo. Consulte respuestas generales.

He dado positivo en sangre para Covid-19 y mi pareja sentimental en cambio ha dado negativo. ¿Qué pasos debemos seguir ya que no me ha llamado nadie a decirme qué hacer?

Los pacientes positivos deben quedar en aislamiento 14 días y posterior cuarentena de seguridad. Su pareja, como contacto de riesgo, debe asimismo q hacer aislamiento. Consulte con el médico si aparecen síntomas típicos.

Un familiar dio positivo pero otros dieron negativo, viven en la misma casa y trabajan en el mismo sitio. ¿Puede pasar eso o puede haber habido una confusión de una u otra prueba?

Es posible. Los pacientes positivos deben quedar en aislamiento 14 días y posterior cuarentena de seguridad. Los contactos cercanos son sospechosos de contagio.

Tengo una hija de 7 años asmática y con atelectasia, y ahora se le agrava bastante con la alergia en ésta época del año. Quisiera saber si es recomendable que salga de casa a partir de mañana. También quisiera saber si mi hijo de 15 años, también asmático, puede salir..

Los pacientes asmáticos deben extremar las medidas anti-contagios. Consulte con su pediatra. Creo que los jóvenes de 15 años no pueden salir, infórmese llamando a Sanidad.

Doctor, me he sentido mal, se me tapa la nariz y tengo falta de aire al respirar, perdida de olfato desde el día lunes 13 de abril. Fui al médico el día 15 y me dio paracetamol y amoxicilina y me dijo que descansase. No me evaluó, así estuve hasta el día 23 de abril cuando a exigencia me realice la prueba molecular y me darán el resultado el domingo. Estoy en mi habitación pero estoy escupiendo flemas con una pequeña tos. Quisiera saber qué puedo hacer y cuánto dura esta enfermedad en mi cuerpo.

Debe permanecer en aislamiento hasta no tener síntomas y posterior 14 días en confinamiento. Espere el resultado de su PCR y siga los consejos de su médico.

Tengo 36 años y fui mamá hace poco tiempo. Hoy cumplo 7 semanas completas con síntomas de Covid-19 luego de haber estado en el mismo lugar con un caso confirmado. Cinco días posterior a esto comenzaron y hasta aquí nunca se han marchado. Solo dejé de tener fiebre. Hace 3 días creí que la tos se estaba yendo pero no, se agravó y ya no sé hasta cuándo. No puedo acceder a la prueba de anticuerpos aquí en mi país. ¿Qué me recomienda? ¿Sigo esperando que se me pase la tos y el dolor de garganta y luego 14 días más para asegurarme de no contagiar?

Efectivamente, como caso sospechoso debe estar 14 días en aislamiento con su bebé y cuando no tenga síntomas, otros 14 días de confinamiento sin salir.

Tengo un poco de dolor atrás de los ojos. Cuando miro arriba también, tengo poca fiebre pero constante y me he fijado que tengo la lengua blanca.

Aislamiento durante 14 días. Si persiste la fiebre consulte con su médico.

Mi marido dio positivo, ya recibió tratamiento y yo soy posible positiva, ya que no tengo sabor ni mucho olfato. Mi preocupación es qué puedo hacer si tengo 2 menores y les tengo que cuidar y darles de comer. Eso me preocupa mucho.

Caso sospechoso: cumpla la cuarentena en confinamiento, aunque puede estar con los menores. Si tiene síntomas de alarma, consulte con su médico.

Mi mujer tiene 9 días de haber presentado síntomas, de los cuales solo duro 2 días con la fiebre . ¿Puede contagiarme con un abrazo o por tocar un objeto?

Si ella es positiva, lógicamente es contagiosa y puede haberle contagiado. Deben realizarse pruebas PCR.

Me diagnosticaron neumonía, me recetaron tres días ari y 5 de ami y el paracetamol. No he tenido nunca fiebre, los primeros dos días solo dolor en la espalda y pecho, luego vinieron las molestias en garganta y tos, sacando bastantes flemas. A los ocho o nueve días me encontraba bien, solo sacaba flemas, pero he empezado a sentirme peor pero sigo sin tener fiebre. ¿Es para volver a ir que me vean?

Si, debe volver a ser revisado por su médico.

A mi hermana hace 7 días que la llevamos al médico y nos dijo que tenía amigdalitis. No había tenido febrícula, solo malestar, pero no tenía apetito por lo que la llevamos a su revisión. Y ese día tenía febrícula y tos por lo que le dijo la doctora que tenía que hacerse la prueba del Covid-19. Sin embargo, ya no ha tenido fiebre incluso la tos le bajó y volvió el apetito ¿tendremos que hacerle la prueba o ya no?

Es conveniente que la prueba se la hagan todas aquellas personas que hayan tenido síntomas o sean sospechosos de contactos con positivos.

Tengo una enfermedad auto-inmune desde hace 17 años, que se llama síndrome nefrótico, (mi edad, 43 años, hombre) tengo recaídas de mi enfermedad una vez al año por lo menos (es decir, es un problema crónico), soy tratado con prednisona (inmuno-supresor) y reacciono bastante bien al medicamento. A fines de marzo de 2020 me vino una recaída de mi enfermedad e inicié tratamiento con prednisona, estoy reaccionando bien y hace dos días reduje a 40 mg. ¿Qué pasa si me contagio de Covid-19? ¿Tiene antecedentes de pacientes en la misma situación que yo?

Un gran número de personas en tratamiento con corticoides e inmunosupresores se han contagiado ya de Covid-19 y lo han superado sin problemas.

Mi suegra ingresó el 27 de marzo en el hospital por ovid-19. Le dieron el alta el 1 de abril. Lleva desde el 20 de marzo con colitis y no se le corta. Ella está operada de cáncer de colon, le quitaron parte del colon, pero está dada de alta desde hace 2 años. El médico le dice que por estar operada de colon la colitis tardará más en desaparecer, pero ella está muy preocupada porque está muy débil y sin apetito. No tiene ningún síntoma más. Suele ir al baño hasta 11 veces en el mismo día. No sabemos si esto pudiera ser o no normal.

La diarrea (colitis) puede ser un síntoma residual de la infección o bien una complicación del tratamiento con antibióticos o inmunosupresores. Consulte con su médico.

Llevamos 42 días metidos en casa mi mujer y yo, sin tos ni fiebre, ¿podemos estar contagiados o hay algún síntoma más que llame la atención?

Consulte respuestas generales, por favor.

Si en casa todos somos positivos de Covid-19, ¿no podemos tener contacto o dormir en la misma cama?

Consulte respuestas anteriores. Pregunta ya contestada varias veces.

Me he quedado embarazada siendo positiva en Covid-19. Y mi pareja también, ambos hemos tenido síntomas leves y fiebre baja. ¿Me podría decir si hay algún peligro para el buen transcurso de esta gestación o algún peligro para el neonato?

No se preocupe. No debe haber problemas ni durante el embarazo (para el feto) ni en el parto (para el neonato) ni posteriormente para los dos. Su ginecólogo le hará las pruebas pertinentes.

Llevo 40 días confinada en casa con mi familia, mi marido es el único que sale para hacer la compra. Yo estoy teletrabajando y aunque tengo migraña tensional crónica diagnosticada y tomo medicación antiestrés, tengo desde hace un par de semanas unos dolores de cabeza diarios terribles.

No son síntomas típicos. Consulte respuestas generales.

Llevo muchos días que tengo muy poca tos ocasional, mucosidad y picor de nariz, ¿puede estar más relacionado con alergia? Desde hace años tengo rinitis alérgica, lo que se suele decir un pequeño resfriado de vías altas.

Consulte respuestas generales. Gracias.

Soy una mujer de 43 años, sana, con una profesión que implica esfuerzo físico. Me considero una persona fuerte, trabajé hasta el último día de mi embarazo. No recuerdo haber tenido fiebre nunca. Hasta octubre de 2019. En una jornada de trabajo habitual me encontraba agotada. Llovía y no puedo utilizar paraguas, así que achaqué mi tos y dolor de garganta a haberme mojado. Aunque hacía unos años que no me pasaba podía ser. Al día siguiente mi piel se llenó de unas manchas rojas, iguales a las que he visto en fotos de pacientes con Covid-19. Me picaban las manos y los pies y la comida no me sabía a nada, aunque apenas podía comer porque me costaba muchísimo tragar y no tenía apetito. Me pasé un par de días en la cama, agotada, y, como no respiraba bien y no mejoraba me fui al médico de cabecera, que me mandó a urgencias. Me dijeron que era algo vírico, me hicieron análisis (linfocitos por los suelos) y me dieron antihistamínicos y cortisona. En un par de días me recuperé, pero en 10 días volvió la fiebre y demás. Me salieron muchos moratones pequeñitos en brazos y piernas y lesiones en los dedos de los pies y manos como sabañones, además de las manchas rojas por todo el cuerpo, me dolía vestirme. Esta vez me dijeron que era muy raro dos veces el mismo virus, que igual era una alergia. La cuestión es que por fechas (finales de octubre) parece imposible que fuera Covid-19, pero la sintomatología apunta a ello. Yo le había dado vueltas, pero me lo dijo un amigo sanitario que sabe como estuve que tuvo que ser coronavirus. Me gustaría saber su opinión: ¿cree que no pudo ser coronavirus? Y por otra parte ¿hay alguna prueba que pueda detectar, igual ya no anticuerpos, sino la inmunidad celular?

Creo que en octubre de 2019 no existía el Covid-19 en humanos. Seguramente padeció otra enfermedad por virus o autoinmune. La inmunidad adquirida solo se puede medir por el nivel de anticuerpos en sangre, en este caso los IgM e IgG anti SRSA-Cov.2

Si conviví con una persona, que convivió con un sospechoso, mientras estuvimos en la habitación mantuvimos la sana distancia, y teníamos cubre bocas todos, regresé a casa y me metí a bañar... ¿puedo estar contagiada?

La probabilidad es baja, pero solo haciéndose una prueba se obtiene respuesta cierta.

Acabo de ir al por el pan y ha pasado un señor fumando, y yo iba con mascarilla y el me ha dado el olfato del tabaco. ¿Eso es malo?, porque me ha dado un poco de miedo.

Probabilidad baja de contagio.

Me acaban de dar el alta de la posible infección del virus Covid-19. Hace 14 días desde mi primer síntoma. Mi consulta es la siguiente: ¿mi pareja debe estar 14 días mas aislado dado que el periodo de incubación es de 14 días?

Usted debe estar en su casa 14 días en asilamiento por ser presumiblemente contagiosa. Su pareja igual si ha tenido contacto previo con usted.

El día 9 de marzo empecé con síntomas del covid. El día 31 del mismo mes fui a urgencias y me ingresaron con neumonía pero el PCR me dio negativo. El mismo día me hicieron serología para ver mis anticuerpos y los dos los tengo positivos. O sea que aún tengo el virus. Desde el día 7 que me dieron de alta hasta hoy día 23 de abril que me han hecho otra serología sigo dando positivo tanto en el igM como en el igG. ¿Es normal que tarde tanto en dar negativo en igM?? Sigo teniendo muchos síntomas, diarrea malestar dolor abdominal. Llevo casi 2 meses con el virus.

Es habitual tener síntomas digestivos en la convalecencia. Los anticuerpos IgM persisten algunas semanas positivos y eso no es patológico. La IgG positiva es la que le confiere el estado de inmunidad.

Soy una persona con problemas circulatorios de sangre, llevo un tratamiento con sintrón, llevo siete trombos en mi cuerpo, también padezco de una minusvalía crónica. (Radiculopatia severa en miembros inferiores). Operado de una extensión de canal lumbar, L-3, C-4 y al cabo de siete años se ha producido una nueva extensión, L-4, C5 y los médicos no recomiendan una nueva intervención. En el 2019 me intervinieron de una extensión cervical, llevo un tratamiento de Nolotil cada 8 horas y primordialmente la mejor medicina recomendada por todos los doctores es andar, si no quiero ir a una silla de ruedas. Por motivos de este confinamiento llevo 40 días sin andar nada, pues no tengo medios para poder hacerlo, llevo diez días mas o menos que de media pierna para abajo me salen bultos, los pies se me ponen de color rojo-morado, se hinchan como nunca, estoy perdiendo masa muscular a pasos agigantados, y todo lo achaco a no poder andar y no ejercitar nada mis piernas. Hace tres días acudí al medico de familia y ni si quiera se digno a reconocer mis piernas, las cuales iban tapadas con medias ortopédicas de alta comprensión le pedí una autorización para poder andar el tiempo que considere oportuno y me contestó que se la pidiese al gobierno de España. (creo que esa no debe ser una contestación adecuada) ¿Cree usted que debería extenderme tal autorización para mostrar a las autoridades en caso de que me parasen?

Comprendo su decepción… pero su médico tiene razón. Los médicos no tenemos la potestad de autorizar que un paciente rompa el confinamiento mediante un certificado, pues estamos en estado de alarma. De hecho, muchos de mis pacientes están en su misma situación y padecen las complicaciones del sedentarismo y la inmovilidad. Intente aprovechar la salida autorizada a la farmacia o a comprar en el mercado para caminar. En caso de empeoramiento de sus piernas acuda al hospital.

A principios de febrero, cuando aún no se sabía lo del Covid-19 en España, estuve cuatro días con mucha fiebre, dolor de pecho, me costaba respirar, con fatiga y mucha tos seca durante un mes. ¿Puede ser que tuviese el Covid-19?

No parece probable por las fechas. Pero con pruebas de anticuerpos saldrá de dudas.

Llevo 27 días con dolor de espalda y en medio del pecho y laterales. ¿Puede ser el Covid-19?

Los síntomas no coinciden. Consulte respuestas anteriores y generales.

Tengo 68 años y también historia de cáncer de mama del cual tuve mastectomía hace 3 años, ahora estoy en EEUU donde llegué el 12 de mayo y todo el mes de mayo estuve enferma, fui tratada vía internet y lo último fue una bronquitis que me empezó el 21 con una tos seca. Ya mejoró pero no se va del todo, ¿pude tener coronavirus? Y si me hacen la prueba se sabrá?

Es posible. Con las pruebas de PCR y anticuerpos en sangre puede saber si está contagiada o no, y su estado de inmunidad.

Mi madre tiene 71 años y estuvo ingresada por Covid-19 y dio positivo, estuvo 10 díaas en el hospital y a los 12 dÌas de venir a casa ha empezado con una fiebre de 38,2 y lleva 5 díaas con fiebre.

Es posible tener recaídas antes de la curación e inmunización. Mantenga extremas medidas anti-contagio y aislamiento mientras tenga síntomas. Consulte con su médico si tiene fiebre alta o asfixia.

Empecé con síntomas, fiebre alta, diarrea, dolores musculares, mal sabor de boca. El día 18-03 los síntomas se incrementaron hasta que fui hospitalizado el dia 27-03, permaneciendo hasta el dia 11-04. Desde este dia estoy en cuarentena. Una vez terminada la cuarentena ¿puedo tener una vida normal con mi pareja? ¿Se pueden tener relaciones sexuales? Y por último, en un analisis de sangre los marcadores IGG, y IGM ¿qué detectan si como yo di positivo en la prueba de hospital?

Una vez pasado el aislamiento preceptivo y posterior cuarentena, y si está sin síntomas, puede tener convivencia normal. Los anticuerpos detectan su estado de infección e inmunidad con el paso del tiempo.

Llegué a Estados Unidos el 12 de mayo y me enfermé el 14. Desde ahí he tenido consultas vía internet, me mandaron amoxcicilina, luego el 21 bronquitis, me mandaron otro antibiótico, en un mes tuve 3 tipos de antibiótico, ya la tos seca me cedió pero no se va del todo. ¿Pude tener el coronavirus?

Es posible. Pruebas de confirmación: test RCP o anticuerpos en sangre.

Hace unos meses me han diagnosticado una cardiopatía llamada bloqueo de rama derecha. Tengo 55 años y trabajo en un lugar donde coincidimos bastantes personas. Mi cardiopatía se podría ver agravada si me contagio por Covid-19? ¿Debería acogerme al personal de riesgo y hacérselo saber a mi empresa?

El bloqueo de rama derecha sin otras alteraciones cardiacas no se considera patología de riesgo de Covid-19. Consulte con su médico o cardiólogo y que le de un informe al respecto.

Mi mujer es enfermera, está en casa en cuarentena por dar positivo, y yo tengo síntomas, pero leves. Estoy de baja, ¿pueden hacerme el test PCR para poder ir trabajar y demostrar que soy negativo, para justificarlo?

Es caso sospechoso. Antes de incorporarse al trabajo debería realizarse test de PCR o serología de anticuerpos para confirmar que no es contagioso.

¿Cómo y dónde puedo hacerme la analítica para saber si he pasado el Covid-19?

Necesita la prescripción de un médico, pero al ser de forma voluntaria creo que no está cubierto por las compañías aseguradoras. A su disposición.

Estuve hospitalizado y di positivo en coronavirus. A los 12 dias me dieron el alta, y las pruebas que me realizaron dieron negativo, he estado 20 dias solo en casa. Mi pregunta es si estoy inmunizado y si puedo contagiar o ser contagiado.

Una vez pasado el periodo de infección sintomático y la posterior cuarentena, ya no debe ser contagioso. La seguridad se tiene realizando PCR o test de anticuerpos en sangre.

De cara a una eventual apertura de piscinas, ¿se transmite el virus por medio acuático?

No se ha estudiado aún creo. Pero un contagioso no debería acceder a zonas públicas, debería estar en cuarentena. En caso de portador asintomático me imagino que el riesgo de contagio existe igual, por contacto y por cercanía de tos y mocos. Contagio por medio del agua de piscinas lo veo difícil por el cloro y por la disolución de la carga viral.

No estoy seguro, tengo 74 años, pienso que antes del Estado de Alarma pude pasar la enfermedad, sin fiebre, sin tos, con mucosidad en nariz y garganta. La pasé tomando caramelos de malvavisco de Almendralejo. Soy de Asisa, además de la S.S. Me gustaría hacerme un test de anticuerpos. Estoy muy bien desde hace más de un mes. Lo único que he notado son como picores de alergia en las dos piernas que me pongo polvos de talco para superarlo.

No tiene usted síntomas típicos de coronavirus. Los test de anticuerpos precisan de una prescripción médica para el laboratorio. Consulte con su médico de SS o su compañía de seguros.

¿Puede alguien que ha pasado Covid-19 y ya tiene PCR negativa transmitir el virus a su pareja en vida normal?

Teóricamente una PCR negativa significa que no tiene carga viral y no ya no debe ser contagioso.

En caso de trabajar en el centro de trabajo, ¿los guantes se pueden reutilizar una vez hayas limpiado con gel desinfectante o jabón de manos? En caso de que fuese así, ¿con que frecuencia?

Depende del tipo de guantes (latex, vinilo, otros). La mayoría son de utilidad limitada a un turno de trabajo o acto específico. Ante la duda de contaminación, es mejor desecharlos en bolsa cerrada y usar unos nuevos no contaminados.

Tengo estreñimiento por heces duras. Acudo al inodoro con ganas de defecar, parece que todo funciona bien, pero tengo un tapón. Lo estoy pasando fatal. Y además un gran agobio psicológico dada la impotencia de evacuar. ¿Alguna solución para ablandar las heces que taponan e impiden la evacuación de forma más o menos urgente? Estoy preocupado.

Lamento mucho su estreñimiento, pero no puedo ni debo dar consejos terapéuticos. Una dieta con abundante agua, frutas y verduras facilitan el tránsito intestinal.

¿Puede ser que el Covid-19 empiece con un fuerte dolor deestómago y todo caiga mal y te dé diarrea constante y después dolor de cabeza fuerte, como si tuvieras una bola dentro de ti y cansancio en tu cuerpo?

Los síntomas típicos son estado gripal, cefalea, tos, fiebre, asfixia… A veces se presenta malestar gástrico y diarreas. Consulte con su médico.

Si yo tuve tuberculosis hace 8 años, ¿soy mas propensa al coronavirus? Ya que yo trabajo en el área de emergencias y tengo miedo a que pueda contagiarme.

Depende de su edad, del estado de sus pulmones y de otros factores. Extreme las medidas anti-contagio.

Llevo desde el día 6 de abril con diagnóstico de coronavirus, pero sin prueba. Empecé con febrícula de 37,2 y diarrea y unas manchas en la piel en la zona de la tripa y los glúteos. En dos días desapareció la febrícula, mi hija es sanitaria y está diagnosticada con prueba positiva que empezó una semana antes que yo. Estas manchas no tienen relieve y no pican, también tengo una molestia en la zona pleural, me han hecho una placa y es todo normal. No obstante, mi pregunta es que me siguen saliendo más manchas por todo el cuerpo, aunque sobre todo por la parte de la espalda y costados y alguna en las piernas, después de ya tantos días, puede ser otra patología, no duelen ni pican ni tienen relieve. A mí no me han hecho la prueba, estoy cansada y a veces tengo rubor como sudor en la cara.

Le recomiendo que acuda a su médico para que le explore, vea esas manchas y realice análisis de sangre y Covid-19.

Soy personal administrativo de salud, a mi esposo le quitaron un riñón, y toma medicación sutent, tengo miedo de contagiar Covid-19.

Extreme las medidas anti-contagio en el trabajo y sobre todo al llegar a su domicilio. En caso de sospecha debe aislarse y consultar con Sanidad

He dado positivo pcr con toda la sintomatología típica, ya voy a razón de 16 días y quería preguntar por qué estoy teniendo un dolor en el lado izquierdo a la altura de la última costilla. Entre tanto malestar ese dolor me hace ruido porque no sé qué pueda tener inflamado, ya que no sé qué puede hacerle a mi cuerpo el Covid-19. Estoy preocupada. Soy una señora de 46 años, me preocupa qué pueda ser.

Consulte con su médico por si considera realizarle una radiografía de tórax para descartar neumonía. Los síntomas de gravedad sin fiebre alta y asfixia.

Mi madre sigue igual, desde el 7 de abril que le dieron de alta en el hospital por neumonía le dijeron que el PCR salía negativo, pero le salieron anticuerpos, ¡positivos! Dan por hecho que tiene el virus, pero desde el día 7 sigue con todos los síntomas: diarrea color naranja, garganta, malestar, náuseas y para rematar, dolor en la parte derecha de la barriga. Por más que va al médico las analíticas salen bien y las cacas no ven bacterias ¿Puede seguir teniendo el virus y por eso no se le van los síntomas? ¿Le puede estar afectando a algo más? Necesito ayuda, ¿alguien más tiene esas diarreas tanto tiempo? Se está consumiendo porque no le entra la comida.

Si tiene anticuerpos positivos es que está o ha estado infectada por Covid-19. Los trastornos digestivos y diarreas pueden ser una de las manifestaciones de la enfermedad. Consulte con su médico.

Tengo 42 años y estoy en mi tercera semana con síntomas de Covid-19. Mucha tos, dolor de garganta y fiebre. No siento mejoría salvo por la fiebre. Hoy sin pensarlo tomé de una botella de plástico que hace diez días no usaba, me di cuenta después. Una vez que tomé me quedé pensando si allí había virus míos de cuando estaba peor. Y si eso podría complicar mi enfermedad. He adelgazado 5 kilos y me preocupa estar muy débil y no recuperarme. ¿Hay riesgo con lo que hice?

Ningún riesgo. Consulte con su médico para realizarse análisis de anticuerpos.

Si se da positivo en Covid-19 y la IGG esta activa (asintomático) no se puede saber cuando se contagió. Y si en casa la familia nadie está con síntomas ¿se debe hacer la prueba?

Todos los sospechosos de contacto con positivos se deben realizar la prueba PCR. La IgG aumenta en dos o tres semanas desde el contagio y significa que se están creando anticuerpos protectores.

¿Después de pasar el virus, durante cuánto tiempo queda la tos?

Depende de cada enfermo, de sus patologías previas, de su edad, de su evolución…

Si mi pareja ha tenido el virus, lo pasó hace 2 semanas, ya que ha tenido todos los síntomas y los médicos han llevado su seguimiento desde casa (pero no le han hecho las pruebas), hace ya 2 semanas que está bien... ¿Mi hija es portadora asintomática del virus? Y si es portadora, ¿durante cuánto tiempo?

Solo se puede tener la certeza mediante pruebas de PCR o de anticuerpos en sangre. El periodo de incubación es de 14 días.

Mi marido ha estado en la UCI 11 días y lleva 22 días en planta. Ha dado ya en el último test negativo. Cuando vuelva a casa, ¿voy a poder abrazarlo y besarlo? ¿Y podremos dormir en la misma cama? Estuvo antes de ingresar aislado en casa 15 días, yo no tengo ningún síntoma, pero no me han hecho el test.

Una vez que su marido tiene la PCR negativa se considera que ya no es contagioso y podrán tener convivencia normal. Usted debe realizarse test de anticuerpos.

A mi mujer, celadora de hospital, le hicieron el análisis hace 3 días. Le han dicho que ya ha pasado el Covid-19, sin síntomas aparentes. ¿Me lo ha podido contagiar a mí y haberlo pasado yo también sin darme cuenta?

Es posible, pero la confirmación la tendrá con test de anticuerpos IgM e IgG.

En mi país hacen pocos test. Y no tienen en cuenta el de anticuerpos. Le hicieron mala fama por la partida china que dio falsos negativos en España. Pero entiendo que en ese caso eran unos test en particular, no todos los test de anticuerpos que se usan en el mundo. ¿Esto es así? No creo que todos los test de anticuerpos sean inútiles, aunque tengan un margen de error. Al contrario, creo que son súper necesarios para la reinserción a la vida. Siento que acá en mi país se agarraron de eso para no usarlos y toda la población queda a la buena de Dios. ¿Todos los test de anticuerpos son iguales o hay diferentes calidades?

Desconozco la respuesta, pero es difícil que un test de anticuerpos en sangre dé falsos positivos.

He revisado las respuestas ya que muchas veces consultan por un re-contagio. Por lo que he leído entiendo que si hay anticuerpos, no es posible una reinfección a corto plazo. Pero ¿si la persona aún no tiene anticuerpos y está con la enfermedad en un sistema inmunosuprimido? ¿Tampoco puede complicarse el Covid-19 compartiendo con otros infectados o teniendo mucho contacto con cantidad de virus? Disculpe la pregunta, pero eso es lo que no he entendido.

Una vez que el paciente se contagia, el virus se replica en su organismo y se llena de virus absolutamente, por lo que no se afecta la evolución por más «recontagios» repetidos. De hecho, en los hospitales hay salas de enfermos contagiosos que comparten habitación. Las recaídas no son originadas por re-contagios, mas bien son reactivaciones de sus propios virus. Una vez que comienzan a generar anticuerpos del tipo IgG se va desarrollando la inmunidad. Es posible que algunos pacientes inmunodeprimidos no generen la cantidad suficiente de anticuerpos protectores. Pero es raro.

Mi hermano tuvo el virus Covid-19 hace 17 días. Sólo tuvo fiebre y diarrea y ya está bien. ¿En cuánto tiempo más lo puedo visitar y no tener miedo de contagiarme?

Espere que cumpla 14 días de aislamiento y otros 14 de seguridad desde que no tenga síntomas. Y si puede que confirme con PCR negativa.

Mi hija tuvo neumotórax espontáneo hace 9 años. Actualmente ella tiene 31 años. Está viviendo en Estados Unidos. ¿Es más delicada su condición ante la posibilidad de contagio? ¿El neumotórax que tuvo la hace más vulnerable? ¿Qué cuidados adicionales debe tener para evitar al máximo la contaminación? ¿En caso de adquirir el virus cuál sería el tratamiento, inicialmente en casa? Y en un hospital ¿qué tratamiento adicional se debe dar?

Señora, esta respuesta está repetidamente publicada: NO es una patología de riesgo en caso de infección. Extreme las medidas anti-contagio.

Soy un hombre de 60 años, hipertenso y diabético. La mutua de prevención de la empresa para la cual trabajo mandó un informe a mi médico de familia, y este, a regañadientes me dio la baja, la 2ª que me da en 15 años. Hace unos días tuve cita telefónica con él, me dio el parte de confirmación pero no sin antes gritarme y decirme que si esto dura tres meses que así no podía estar. Hoy me llamó su enfermera y todo para presionar a que yo pida el alta médica. Vivo en Almería capital, y es verdad que aquí hay menos casos que en el resto de Andalucía y España. Pero yo me siento mal. Un amigo que vivía en Las Gabias, Granada, y con 58 años y su madre, han fallecido por coronavirus. Además, cerca de Almería, en Roquetas de Mar, ha fallecido la hija de unos amigos. Si a eso le añadimos cómo me trata mi médico, estoy muy desanimado, yo diría con depresión, me echo a llorar con nada ¿qué puedo hacer, tengo derecho ha seguir de baja médica, y si el médico me da de alta, qué hago?

Desconocemos el motivo de su baja, y yo no entiendo de cuestiones burocráticas. Por sus antecedentes podría considerarse paciente de riesgo en caso de infección. Si tiene síntomas de ansiedad y depresión debe consultar con su médico (no permita que le grite).

Tengo una hija de 11 años con una cardiopatía. No hemos salido de casa desde el 13 de marzo, ni ella ni su hermana ni yo. El padre de las niñas no convive con nosotras, y se encuentra trabajando en la operación Balmis de desinfección de residenciasetc. Sé que por tener la niña una cardiopatía no es más susceptible al contagio pero si se contagiase entiendo que corre un riesgo mayor. ¿Debe salir ya a la calle? ¿Cómo puedo asegurarle de que el padre no va a contagiarla? ¿Es seguro?

Los niños van a poder salir a la calle, pero con estrictas medidas anti-contagio: distancia de seguridad, no jugar con otros niños, etc. El padre debería realizarse test PCR para saber si está contagiado.

Tengo 37 años, ninguna enfermedad anterior. Por mi trabajo he estado en contacto con bastantes positivos, uno de ellos mi compañero de trabajo con el que hago turnos de 24 horas cada 2 días. El día 7 de abril comencé con fiebre alta por la tarde, 39.2°. Los dos días siguientes con fiebres que rondaban entre 38.5° y 39°C, tos y dolor en el pecho. Me aislé y el 7 día me hicieron test de anticuerpos que salió negativo, y el 12 día pcr que salió negativa. A día de hoy sigo con fiebres durante todo el día, unas décimas, eso sí, 37.5° aproximadamente. ¿Es normal o pueden haber fallado los test? Pues nunca me había pasado tener fiebres más allá de 2 o 3 días, y llevo 15 días así.

Los test de PCR no son fiables al 100% (hay un porcentaje bajo de falsos negativos). Las pruebas de anticuerpos IgM e IgG en sangre son fiables después unas semanas del contagio por Covid-19. Consulte con su médico.

Soy positiva desde hace 26 días, me han hecho ya dos test y el tercero es este viernes 24 de abril. ¿Si doy negativo debo seguir en cuarentena?

Cuando tenga PCR negativa, teóricamente ya no será contagiosa. En cuarentena domiciliaria debemos seguir todos

Ayer hizo un mes que falleció mi suegro por coronavirus. Mi marido que había tenido contacto con él mantuvo su aislamiento sin síntoma ninguno. Ahora sale solo a hacer la compra y sacar el perro. Mi pregunta es si puedo tener ya vida completa y plena con mi marido.

Creo que entiendo su pregunta. Si su marido ha estado en aislamiento 14 días sin síntomas, creo que s, que ya puede usted tener vida completa y plena con su marido.

El 4 de abril volvimos en un vuelo humanitario a mi ciudad. Mi novio, una amiga y yo al llegar nos sometimos a un estricto protocolo de salud en el cual nos hicieron las pruebas rápidas. Mi novio y amiga dieron positivo y yo negativo. Nos separaron y nos aislaron en diferentes lugares (hoteles). A ellos dos les hicieron la prueba del hisopado, a mí no porque en la rápida di negativa. En mi caso me hicieron otra prueba el 16 y volví a dar negativa y el 18 cumplí mis 15 días aislada y para salir me volvieron hacer la rápida, serían 3 pruebas negativas y me dejaron salir a casa. A mi novio y amiga les hicieron el día 20 otra prueba rápida para ver si podían salir del aislamiento y dieron otra vez positivo. ¿Tan efectivas son esas pruebas si yo tuve contacto con esas dos personas y me votan negativa? ¿Hay posibilidad de que no me contagie? ¿O esas pruebas no son de confiar?

Estas pruebas tienen un porcentaje de falsos negativos, pero tres pruebas negativas significan que es usted negativa. Si tiene dudas puede realizarse el análisis de anticuerpos en sangre.

Llevo con síntomas (que van y vienen) 23 días. Siempre con febrícula, algo de tos. Me encuentro bien y, de repente, es como si algo se alterase en mi interior, como si el pecho fuera aplastado, a veces con mala gana, y siempre con malestar. Me pasa especialmente después de comer. Siento cierta desesperación como de que esto no va a acabar nunca, aunque también agradecida de que los síntomas sean leves. Siento como que mi sistema inmunitario no acaba de ganar la batalla. Llevo aislada los 23 días sin ninguna prueba ni visita médica ¿Que me recomienda?

Los síntomas de sospecha son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Si padece estos síntomas le recomiendo que consulte con su médico para realizar examen físico y pruebas, si su médico lo considera oportuno.

Después de que se me quite el Covid-19, ¿seguiré siendo una persona normal?

Supongo que quiere preguntar que si una vez pasada la infección por Covid-19, le pueden quedar secuelas... Una vez superada la enfermedad sin tener complicaciones, creemos que la recuperación es completa.

Llevo un año de tratamiento por hipertensión, la cosa va bien, pero me debería haber realizado en marzo la analítica de control. ¿Recomienda esperar al fin del confinamiento o debo acudir a analítica y consulta? ¿La gente hipertensa es persona de riesgo ante esta pandemia?

Puede acudir a su médico cuando tenga cita para sus revisiones con toda normalidad. Consulte respuestas anteriores y generales acerca de los pacientes de riesgo e hipertensión.

Llevo 16 días con síntomas. El fin de semana pasado me empezaba a encontrar bastante bien. En cambio, el lunes empeoré sustancialmente. El cansancio es mucho mayor, sensación febril (sólo 36,6ºC, aunque los anteriores 14 días nunca pasé de 35,6ºC), hormigueo en extremidades y sensación de frío, dolor cuello, molestia en el pecho mayor que en anteriores días). ¿Debería plantearme ir a un ospital a que me vean? ¿Debería estar recibiendo un tratamiento más específico, aparte del aracetamol que estoy tomando?

La evolución de la enfermedad por Covid-19 depende de muchos factores individuales y complicaciones añadidas. Los síntomas pueden perdurar varias semanas. Ante cualquier duda consulte con Sanidad o acuda al Hospital. Allí le dirán el tratamiento que debe realizar.

¿Puede haber ancianos asintomáticos?

Sí, es posible, por supuesto. No es lo más frecuente pero posible sobre todo en los primeros momentos de la infección por Covid-19.

Se comenta que los niños son posibles vectores de la enfermedad. Pero si los niños llevan confinados 38 días sin contacto, en el hipotético caso de que hubieran contraído el virus antes de esto, ya habrían dejado de ser portadores ¿esto es así?

Eso es la teoría efectivamente. Pero desde el inicio del confinamiento muchos niños se habrán podido contagiar en las dos últimas semanas y ser portadores asintomáticos a día de hoy.

Hace un mes que estoy con coronavirus. No se me han ido los síntomas, salvo el gusto y el olfato que han regresado y la fiebre. Sigo con tos, dolor de garganta y como ahogado. Me sorprende la duración. Y hoy he tenido diarrea naranja. Solo había tenido la primera semana. ¿La diarrea significará que se me está yendo el virus o que estoy empeorando?

La evolución de la enfermedad por Covid-19 depende de muchos factores individuales y complicaciones añadidas. Los síntomas pueden perdurar varias semanas. El tratamiento también produce cansancio. Consulte con su médico si tiene asfixia.

Llevo desde el día 6 de arzo con una ligera tos y carraspera de vez en cuando. El día 7 del mismo mes tuve una febrícula de 37.5 que no he vuelto a tener, pero sí que tengo una ligera expectoración sin ninguna otra molestia. Después de tomar algunos expectorantes, a día de hoy 20 de abril sigo más o menos igual. ¿Tendrá relación con el Covid-19 o será un tema primaveral?

En primavera suelen aumentar las alergias respiratorias. Los síntomas de Covid típicos son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia en los casos graves. Consulte con su médico.

El 20 de marzo cogí la baja por febrícula y tos. El 1 de abril me hicieron el Pcr y di positivo, hice las medidas de aislamiento en casa con mi pareja, a pesar de que él no tenía síntomas. El 17 de abril me volvieron a hacer a prueba Pcr y volví a dar positivo. ¿Cuánto puede durar el virus en el organismo?

Hasta negativizarse las pruebas pueden pasar semanas, dependiendo de muchos factores. Siga en aislamiento hasta tener PCR negativa.

Tengo 45 años y estoy tomando diurex para la tensión y tengo apnea del sueño, por lo que duermo con una máquina que me da aire por la nariz. También he sido diabético pero al haber bajado peso dejé de serlo. ¿Soy una persona de riesgo?

No cumple los criterios de paciente de riesgo. Extreme medidas anti-contagio.

Mi mujer y yo estamos con con síntomas. Primero, desde hace 40 días, tos seca y fiebre. A mi mujer a los 12 días RX y neumonía bilateral, en casa, leve. A los 35 días, tiene dolor fuerte de garganta como lesionada y dolor dentro del esternón, pero las pruebas que le hacen salen bien. Dan negativo tanto e anticuerpos como en PCR. Es sanitaria con hipertensión, hipotiroidismo y con alteración de corazón. Ante sospecha de pericarditis, hospital y nuevo PCR negativo de nuevo. Anteayer apareció con manchas amarillas en ojeras y parte superior lateral de nariz y otra vez fuerte dolor garganta.

Hay muchas enfermedades infecciosas y reumáticas (aparte del Covid-19) que pueden manifestarse con los síntomas descritos. Debe consultar con un especialista en Medicina Interna para realizar estudio.

Tras un contacto estrecho con una persona que posiblemente esté contagiada con Covid-19 (pero al cual no se le hay realizado test, solo en base a sus síntomas), ¿que tiempo sería el mínimo tras la exposición para realizar un test y que no de resultados erróneos en el caso de haber sido contagiado por dicha persona?

El periodo de incubación de la enfermedad por Covid-19 es de 14 días. Si tuviera síntomas de sospecha consulte con su médico. El análisis de PCR después de 14 días del contacto puede ser útil para descartar o confirmar contagio.

Tengo dolor en mi pulmón derecho cuando respiro. Ya he tomado antibióticos pero no siento mejoría. ¿Debo esperarme o debo regresar al hospital?

Ante la duda, siempre acuda al hospital o consulte con su médico.

Hago los dos años de baja en mayo, he tenido cáncer de mama, me tomo la químio oral durante 5 años, tengo fibromialgia y me han mandado a la clínica del dolor, aparte tengo informes psicológicos con ansiedad y depresión y tomo medicación. Mi médica de rehabilitación me ha mandado un manguito para el brazo por temor de linfedema. Trabajo de cajera y cargo peso y ahora encima el coronavirus. Me han llamado hoy de la Seguridad Social para decirme que me están valorando y que recibiré la carta en casa que no tengo que ir al tribunal. ¿Me podrían mandar a trabajar? Me da miedo aparte de lo que tengo por el virus.

Lo siento, desconozco temas burocráticos y socio-laborales. Usted es paciente de riesgo en caso de contagio por Covid-19. Extreme las medidas anti-contagio. Si tuviera síntomas de sospecha consulte con Sanidad.

Trabajo en Madrid, tengo 45 años. A finales de febrero noté un dolor en la garganta de esos que acaban en un pequeño constipado de 2 días, pero ha evolucionado de otra forma. He pasado 2 meses con la garganta roja, cansancio a veces, nunca fiebre ni tos. No fumo, ni tengo problemas de salud. En mi familia a uno de mis hijos le han salido granitos por todo el cuerpo, los demás están bien. Estoy preocupado porque no me dan cita con el otorrino ni me hacen la prueba, me han puesto todo tipo de antibióticos, vitamina A pero la garganta sigue roja.

Los síntomas típicos de Covid-19 son estado gripal, puede haber dolor de garganta, tos, fiebre y asfixia en los casos graves. Deben realizarse test de PCR o de anticuerpos para saber si están contagiados.

Tengo a mi padre de 57 años que fue diagnosticado con Covid-19. El día 9 de abril lo hospitalizaron porque tenía un cuadro de neumonía. Luego de batallar aproximadamente 5 días, le dieron de alta porque su evolución fue favorable. De todas maneras está aislado en el segundo piso de mi casa por 14 días por recomendación médica. Han pasado 5 días de su alta médica y aún mi padre tiene tos en baja intensidad y no es cada rato. Lo que sí tiene es cansancio cuando camina o hace alguna actividad. Quisiera saber si es normal ¿Es tal vez un proceso? ¿Cuántos días más pueden perdurar esos síntomas?

Es normal que persistan síntomas y cansancio a esfuerzos unos días después del alta. Lo importante es que no tenga fiebre o asfixia. Extreme las medidas anti-contagio.

Trabajo en una residencia de ancianos, ahora de baja por ser posible positiva de coronavirus. Tengo esclerosis múltiple en tratamiento con interferón. No me hicieron ninguna prueba, ya estoy mejor, solo tengo debilidad y algo de tos. ¿Tengo que volver a trabajar o soy de alto riesgo?

Debe confirmar su enfermedad con test PCR. Por ser paciente de riesgo debe confirmar que después del aislamiento y cuarentena se ha vuelto negativa mediante otra prueba PCR o anticuerpos en sangre, antes de volver al trabajo. Consulte con Sanidad.

Tengo 37 años y estoy en mi sexta semana con corona positivo. Los síntomas no se me han ido nunca, por el contrario se han vuelto más fuertes la última semana. No sé hasta cuando puedo seguir así, aislado de mi familia y con síntomas que no cesan. ¿Hay más casos como el mío? He visto que les dan azitromicina a algunos pacientes, y creía que era para causas bacterianas. No me automedicaría de igual manera, aunque ya estoy perdido y no sé qué hacer.

No es infrecuente las complicaciones por infecciones bacterianas durante la enfermedad por Covid-19. No se automedique. Continúe en cuarentena. Consulte con su médico y solicite pruebas de anticuerpos en sangre.

A mi marido le salió positivo el resultado del Covid-19 pero gracias a Dios ya está bien, han pasado 20 días mi pregunta es si hay algún problema si tenemos relaciones sexuales.

Si su marido ya es negativo y no contagioso, pueden tener una convivencia normal, pero en cuarentena.

Tengo una sensación como de estornudar en la nariz, toda por dentro de la boca, lengua, y en la garganta hacia abajo. Es como algo caliente a la vez. He dado positivo y tengo varios síntomas que no se van, principalmente tos. Pero esto que le cuento es nuevo y me tiene desconcertado ¿Tiene algún nombre está sensación? ¿Qué puede ser?

Los síntomas de alarma son fiebre alta, tos persistente y asfixia. Consulte con su médico. Permanezca en aislamiento.

Desde el pasado 26 de marzo estoy en aislamiento debido a contacto directo con mi padre que ha sido positivo. En el mismo domicilio convive mi madre de 77 años, que antes de esa fecha estuvo 2 días con dolor muscular y cefalea fuerte. Tras 10 días del último contacto he desarrollado los síntomas (fiebre, dolor de garganta y diarrea). A fecha de hoy aún presento días en los que el termómetro llega a 37 ó 36.8. Nadie nos ha hecho ningún test y el alta de mi padre para la vuelta al domicilio es inminente ¿Es normal después de 2 semanas de desarrollar la enfermedad, seguir con febrícula y malestar? ¿Cómo podemos saber nuestro estado de contagio, sobre todo en el caso de mi madre de cara al alta de mi padre?

Ustedes son pacientes sospechosos de contagio. Le aconsejo que consulte con su médico para realizarse test de PCR o anticuerpos, tanto usted como su madre. Cumplan las normas de aislamiento y extreme medidas anti-contagio.

Llevo más de 30 días sin salir de mi domicilio. Si yo fuese una persona asintomática (ya que no he llegado a tener síntomas en ningún momento y no saber si habré estado o no en contacto con el virus). Al llevar tantos días encerrada, ¿dejo de ser asintomática? ¿El virus se va del cuerpo?

-La certeza de estar contagiada, asintomática o inmunizada, solo la puede tener realizándose test de anticuerpos en sangre. Extreme las medidas anti-contagio.

He leído sobre casos de Covid19 con síntomas por un mes o más tiempo es aquí. Así como los asintomáticos que siguen siendo positivos luego de ese lapso ¿Por qué desde el gobierno no se nos informa a los ciudadanos que esto puede ocurrir? Muchos pensarán que luego de 14 días todo está dicho y saldrán a contagiar por falta de información.

Yo procuro informarme con la experiencia de muchos compañeros y por estudios médicos actualizados para dar la mejor información posible. Los que han enfermado por Covid-19 deben guardar 14 días de aislamiénto y posterior cuarentena de seguridad de otros 14 días extremando medidas para no contagiar. Es lo sensato. Muchas gracias.

Mi esposo es positivo y pensamos que los demás también. Todos en cuarentena. Pero he leído una nota en Forbes que dice que varias personas con Covid-19 en la misma habitación aumentan la carga viral de todos. Tenía entendido que no es así. Que los convivientes infectados aunque tengan síntomas pueden convivir más allá del tiempo que tardan en recuperarse que puede ser diferente aunque uno tarde un mes y otro quince días ¿Deberíamos usar mascarillas en casa estando todos infectados? ¿Al cuidar a los niños debo usar mascarilla? Hay mucha información contradictoria. ¿Qué debo hacer?

Forbes es una revista de negocios. Le aconsejo que se informe siempre por canales oficiales y evite los bulos de las redes sociales. Consulte respuestas generales y anteriores donde sus dudas ya están contestadas

¿Cuándo podrán salir a pasear los mayores?

Eso quisiera yo saber… Son decisiones que toma Sanidad y la comisión de expertos. Esperemos que lo antes posible.

Soy una señora que estuvo ingresada hace un mes por Covid-19 y ya pasó más de 20 días de aislamiento en mi casa. ¿Puedo ya irme a dormir a la habitación con mi pareja?

Si tiene test PCR negativo, sí puede.

A mi madre la mandaron a casa por cerrar el centro de día. Yo trabajo en UCI pero estoy de baja por iq. Ya me tenía que haber incorporado pero qué puedo hacer ante el problema que tengo en mi casa: mi madre, con 82 años tiene Alzheimer grado 3, mi padre 87 años, yo 60 y ya no puedo más.

-Querido compañero, quédese en casa cuidando a sus padres. Creo que es lo mejor para sus padres y para usted. Sus compañeros lo comprenderán perfectamente. Consulte con su médico de cabecera.

Mi novia y yo vivimos separados. Yo quisiera saber si la podré abrazar cuando nos levanten el confinamiento.

Eso espero. Igual que todos. Solo los contagiados deberán seguir guardando aislamiento y cuarentena.

Tuve síntomas de olfato y gusto, después de 15 días los he recuperado. Ahora tengo que estar 15 días más ¿después ya desaparecerá el virus?

Solicite test PCR para saber si ya no tiene carga viral.

Soy sanitaria, comuniqué mis síntomas a mi centro de salud (dolor de cabeza, fiebre de 37,5 tos y dolor en pecho costal, espalda) pero para ellos no era suficiente el cansancio y tenía astenia no total. Luego empecé con vómitos y diarrea, quería dormir en casa al llegar (cosa que nunca me ha dado en mi vida). Cuando me enviaron a casa, el tests salió negativo. Me lo hicieron muy tarde. Llevo 3 semanas en casa y lo he pasado con dolores realmente mal, asistida por mi médico y enfermera telefónicamente. La inspectora médica ya me manda trabajar. ¿Habrá un segundo test? Para saber si voy segura allí y con todas garantías. El cansancio aún me puede y mi médico de familia no ha podido hacer nada más ante inspección. Él está en contra de este alta y he perdido 5 kg. Mi baja va del 27 marzo a 17 abril, no sé si seré segura para el resto.

Debería de hacerse un segundo test de confirmación, PCR o anticuerpos en sangre, para saber si sigue siendo contagiosa o si ya ha pasado la enfermedad, antes de incorporarse al trabajo.

Mi padre dio positivo al Covid-19 y está en el hospital. Mi hija de 14 años también dio positivo, a mí todavía no me dan los resultados. ¿Puedo seguir durmiendo con mi hija y qué medidas debo seguir, ya que mi hija tiene problemas de depresión y ansiedad?

Sí, lo mejor es que siga conviviendo con su hija, ya que usted es sospechosa de contagio. Aislamiento 14 días ambas, luego cuarentena. Consulte con Sanidad si aparecen síntomas de alarma: fiebre alta, tos, asfixia.

He tenido un proceso de tos seca improductiva con una duración de 6 o 7 días que ha ido remitiendo, acompañado de molestias para respirar y una pequeña opresión en el la parte superior del pecho y hasta su mitad, así como gran cansancio y pequeña diarrea durante tres o cuatro días. ¿Podría haber tener el Covid-19? ¿Puede ser una traqueteitis, fruto de reflujo gástrico que a veces tengo por hernia de hiato?

El diagnóstico de certeza solo lo podrá tener realizándose las pruebas de PCR Covid-19. Le aconsejo que consulte con su médico.

Trabajo en una residencia de ancianos y tengo a mi madre, ¿puedo tratarla con mascarilla y guantes?

He superado hace tres semanas el Covid-19, neumonía bilateral, tengo hemocromatosis y debido a eso me subió la ferritina a 1000 y alteración de las tranaminasas, quiero decir que me encuentro mucho mejor. ¿Estas patologías pueden hacer que vuelva a coger la enfermedad o no tiene nada que ver? Una vez superada me dijo el médico que me llevaba que todo volvería a su sitio. Tengo mis dudas y mis miedos.

Una vez pasada la enfermedad y con elevación de anticuerpos protectores IgG, es improbable que a corto plazo vuelva a contagiarse y a infectarse de nuevo, independientemente de sus patologías previas.

Llevo como 3 días ya con fiebre pero la verdad que no muy alta, dolor de garganta, dolor de cabeza y de cuerpo. Al cuarto día solo seguía con fiebre baja, ¿es posible desarrollar el síntoma de asfixia teniendo fiebre baja y ningún otro síntomas? ¿O la asfixia va acompañada de otro síntoma? Es que me dijeron que aislamiento en mi casa, pero claro yo padezco de ansiedad y no sé si puede ser eso mismo y otro síntoma más, pero con la fiebre que tengo no considero que pudiese tener algo grave pero no sé si eso tiene que ver algo entonces.

Los síntomas leves son estado gripal, tos y fiebre. Los de alarma son fiebre alta y asfixia. Consulte las respuestas generales.

Llevo ya más de 15 días con tos, flema verde, dolor de garganta, tomando antibióticos, jarabe, pero nada ¿qué debo de hacer?

Consultar con su médico para radiografía de tórax y análisis

¿Cómo podría diferenciar la falta de aire de el Covid-19 con la de los gases? Tengo problemas de estómago que me hacen tener muchos eructos y cuando no los puedo expulsar, me dan ahogos y tos (aparte de sensación de presión o malestar en el pecho). Por ahora me tranquilizo pensando que si no tengo fiebre y más o menos mejoro al expulsar el gas, sólo debe ser mi condición de siempre, que estará peor por el estrés. Pero me quedaría más tranquila sabiendo si el ahogo por Covid-19 es más persistente o va acompañado de otros síntomas, para saber cuándo preocuparme.

Los síntomas leves son estado gripal, tos y fiebre. Los de alarma son fiebre alta y asfixia. Consulte las respuestas generales.

He dado positivo en coronavirus, me ingresaron en el hospital, estuve ocho días con una neumonía leve. Al encontrarme mejor, sin fiebre y sin problemas serios para respirar me dieron el alta hospitalaria. Estuve la primera semana en casa poniéndome un inhalador cada doce horas. Después de 20 días en casa voy mejorando y cada día respiro mejor y no tengo fiebre, pero casi todos los días tengo dolor de cabeza, me tomo un paracetamol pero sigo con el dolor. ¿Es normal?

Sí. No se preocupe. Consulte respuestas anteriores.

Vivo con mi madre, enferma de Alzheimer, tiene 86 años. Ninguna de las dos hemos tenido síntomas desde que saltó el estado de alarma. Mi madre está atendida por una cuidadora y yo en mi apartamento para protegerla ¿Puedo acercarme a ella a besarla y abrazarla como siempre o tengo que guardar medidas de seguridad? Porque llevo 17 días sin verla y estoy pasándolo muy mal.

Las normas de Sanidad aconsejan distancia de 2 metros al menos, guantes y mascarillas. Dele a su madre un beso de mi parte.

Leí que la OMS dice que no hay evidencia que los recuperados tengan inmunidad al Covid-19. ¿Esto quiere decir que nos podemos infectar infinidad de veces? Reflota el miedo de recuperarnos y caer nuevamente ya que en mi familia por ejemplo dos estamos mejor y mi madre sigue igual con síntomas. Como saber que no me contagiare nuevamente en estos días o mi hermano si vivimos juntos y estábamos tranquilos por tener lo mismo.

Una vez recuperados y con anticuerpos es improbable el re-contagio. Esta pregunta está repetidamente contestada. Le ruego que revise respuestas anteriores.

Una enfermera que trabaja tomando placas a un paciente de coronavirus ¿se puede infectar aun así usando su mascarilla y guantes?

Sí, es posible el contagio. Debería usar EPI (Equipo de Protección Individual)

Mi padre tiene 86 años y está en una residencia, ha dado positivo en el test en Covid-19, le han trasladado a una habitación con otro residente también positivo, ¿no debería estar solo? Me dicen que no pasa nada si ambos son positivos.

Pueden compartir habitación dos pacientes positivos, sin problemas.

Tengo 59 años. Llevo dos semanas con dolor de garganta y noto muchos mocos y por las tardes con temperatura de 37.1 y 37,2 . No todas las tardes ¿Pueden ser síntomas del Covid-19? Gracias

Los síntomas típicos son: estado gripal, tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza… Consulte con su médico.

Mi pareja sale únicamente a comprar y tirar basura una vez a la semana. En cuanto regresa limpia sus manos y limpiamos todos los productos que trae. A las tres semanas de confinamiento empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza y tos con flema. Lleva 11 días con esos síntomas y desde ayer con fiebre, cansancio y dolor muscular. Yo soy grupo de riesgo. Nuestro hijo ha tenido tos antes que su padre, pero ya llevaba en cuarentena 2 -3 semanas ¿Es posible contagiarse con esa mínima exposición al exterior? ¿Qué puedo hacer para no contagiarme yo mientras cuido de mi hijo? ¿Es más posible que se trate de una gripe?

Es usted caso sospechoso. Consulte con su médico para realizar test PCR de confirmación. Como caso de sospecha debe guardar aislamiento 14 días y posterior cuarentena. Consulte respuestas anteriores por favor.

Hace 13 años tuve tuberculosis pulmonar, ¿eso influye en el resultado de las pruebas IgM e IgG? ¿el resultado puede salir positivo aunque no sea covid?

No. No tiene nada que temer por eso.

Si después de un mes asintomática sigo dando positivo, iré a hacerme las pruebas igg e Igm que espero me las realicen. ¿Qué debería salir para saber que ya no contagio? ¿Cómo sé que ya no contagio más? ¿Cuánto tiempo puedo ser contagiosa? He leído que hay personas que dan positivas diez semanas. ¿Cómo es esto posible?

Usted debe centrarse en extremar las medidas anti-contagio, en la cuarentena, en no exponerse a contagios ni contagiar… Siga las instrucciones de su médico, y el le explicará los resultados de las pruebas.

Si el virus sólo se transmite de persona a persona, en los casos que usted ha expuesto, ¿por qué en el BOE del 17 de abril se autoriza a determinadas unidades de las Fuerzas Armadas a emplear técnicas de desinfección aéreas, tales como la nebulización, termonebulización o micronebulización para luchar contra el virus? ¿Está realmente contrastado que el virus no viaja a través del aire?

El virus «viaja» a través del aire escasos metros siendo transportado por sustancias biológicas: gotas de salivas y mocos que se expelen la hablar o toser. Estas gotas caen por su peso y se depositan sobre superficies, no se mantienen flotando en el aire ambiente (excepto en los casos de aerosoles de microgotas, que ocurre en determinadas ocasiones en el ámbito hospitalario). La desinfección aérea es uno de los mecanismos anti-contagio para desinfectar superficies contaminadas.

Estoy de baja por el Covid-19, me estoy recuperando en casa, soy socio sanitario, tengo algunas compañeras que les han dado el alta, sin hacer ninguna prueba de ninguna clase, ¿esto es legal? ¿qué podemos hacer?

No soy yo quien debe contestar sobre la legalidad. Le aconsejo que se realice pruebas de PCR o serología de anticuerpos antes de incorporarse al trabajo.

Mi hijo de 16 años tuvo un neumotorax en ambos pulmones en distintos años, este año hace 2 años del último que tuvo, y actualmente está sano y hace ejercicio, no se queja de dificultades para respirar pero, ¿se considera persona de riesgo?

Esta pregunta está repetidamente contestada: NO es persona de riesgo. Consulte respuestas generales.

He tenido que ir al centro de salud con mascarilla de usar y tirar, guantes y mis gafas progresivas. Soy asmática, el centro estaba desinfectado, era la una de la madrugada. Me ha auscultado el éedico en la sala de traumatología, he estado unos 10 minutos ¿podré haber cogido el Covid-19? Estoy preocupada, estoy tomando azitromizina y dolquine 200 un comprimido al día desde hace cuatro días ¿este medicamento puede prevenir la infección?

No existen medicinas para prevenir el contagio. Es muy importante no auto-medicarse. Solo se deben tomar medicamentos anti Covid-19 bajo prescripción de su médico.

Tengo 61 años y soy hipertensa y un temor horrible de contraer el virus.

Extreme las medidas anti-contagio. Consulte las respuestas generales. Le ayudará a controlar el miedo.

Una persona de 19 años tuvo hasta 37,8 de fiebre los días 12 y 13 de marzo. En el teléfono de salud dijeron que no era nada por no tener otro síntoma ni contacto con la enfermedad. A los dos días una pérdida repentina de gusto y olfato, consultado a sanitarios dijeron que era coronavirus. Sin otro síntoma transcurrido en más de un mes no ha recuperado gusto y olfato. ¿Lo recuperará? ¿las personas que convivimos con esta persona no tenemos síntomas, estaremos ya inmunizados?

La anosmia suele remitir en poco tiempo. Aconsejo que se realicen análisis de sangre de anticuerpos de Covid-19 para saber su estado de inmunización.

Tengo entendido que un virus tiene un periodo para que un portador pueda contagiar a otra persona. Me gustaría saber en el caso del Covid-19 cuál es esa ventana de contagio y si es el mismo para un asintomático, un enfermo en estado grave y por último si un cadáver puede contagiar. ¿Cualquier mascarilla sirve para protegerse y proteger del contagio?

El periodo de incubación es de 14 días. Los pacientes graves pueden ser contagiosos hasta que desaparezcan los síntomas. Un cadáver infectado de Covid-19 puede seguir siendo contagioso. No, cualquier mascarilla no sirve para evitar contagios, pero su uso generalizado disminuye el riesgo de transmisión del virus entre la población.

HMe gustaría saber por qué al principio de la pandemia recomendaban seguir con la inmunoterapia a las personas alérgicas y hace unos días me llamaron del centro de salud para que no se la pusiese a mi hijo. Estoy preocupada porque él, hasta con la vacuna, montelukas, budesolina, loratadina, y ventolin, goge muchas bronquitis y neumonía.

Hasta que no conozcamos mejor la fisiopatología de la infección por Covid-19, debemos mantener nuestro sistema inmunitario en las mejores condiciones posibles. Las «vacunas» antialérgicas podrían modificar o alterar levemente el sistema inmunitario. Extreme las medidas anti-contagio.

He pasado el Covid-19 con una neumonía leve. Después de una semana de dar negativo, me duele el pecho. ¿Es normal?

Es normal. En la convalecencia se pueden mantener algunos síntomas, que irán desapareciendo. Consulte con su medico si persisten o aumenta el dolor.

Tengo una tos seca esporádica que hace unos días empezó con picor de garganta y ahora ha descendido hacia los bronquios, con picor también esporádico. No tengo fiebre ni siento de momento falta de aire al respirar. De la garganta casi ha desaparecido. ¿Pueden ser estos síntomas compatibles con un proceso leve de infección por Covid-19?

No son los síntomas típicos. La certeza solo la tendrá realizándose test PCR.

Desde el día 28 de marzo mi marido, mi hija de 4 años y yo estamos confinados en casa las 24 horas juntos. El 15 de abril, antes de reincorporarme al trabajo, mi empresa me hizo un test serológico y me dio positivo en IgM y positivo en IgG. No tengo ni he tenido absolutamente ningún síntoma y mi marido y mi hija tampoco. Mi pregunta es si después de tantos días de convivencia con ellos sin ningún tipo de precaución porque no teníamos síntomas de que alguno estuviera infectado ¿tiene algún sentido el aislarme de ellos en este momento? Me han recomendado que me quede 14 días en casa sin salir.

Creo que como ellos son sospechosos por contacto directo con usted, pueden hacer el aislamiento conjuntamente. Informe a su médico.

Tengo tiroidectomia total. No tengo tiroides y lo suplo con la dosis de Eutirox recomendada por mi médico. En caso de ser contagiado, ¿es un factor de agravamiento?

Dependerá de su edad, enfermedades cardio-vasculares, metabólicas o autoinmunes. Consulte respuestas generales.

Llevo desde el día 12 de marzo con sintomatología, tengo 4 placas hechas todas sin hallazgos patológicos, la última el día 10 de abril. Hoy todavía tengo síntomas como astenia y congestión nasal, insomnio y tapón de oídos y al levantarme ardor de garganta y a veces me agobio al respirar. ¿Cómo puede ser, doctor? ¿Después de 35 días ya pasó el peligro? ¿Hay casos que duren tanto?

Consulte con su médico para realizar test de anticuerpos Covid-19 en sangre. Esto le dará información de su estado de contagio o inmunización. Otras patologías como alergias y ansiedad pueden dar esos síntomas igualmente.

Hace dos años me extirparon un riñón por tener un tumor. ¿En mi caso yo sería persona de riesgo ante el Covid-19?

Las patologías de riesgo son insuficiencia cardio-respiratoria, diabetes, enfermedades autoinmunes, edad avanzada… Consulte respuestas generales.

Me gustaría saber si es normal seguir con febrícula de 37-37,1 tras 26 días de comenzar con síntomas. Nunca llegée a tener fiebre elevada, la primera PCR fue positiva y la PCR a los 23 días de síntomas fue negativa. Gracias

Usted ya debe haber pasado la enfermedad Covid-19 al tener la segunda PCR negativa. Consulte con su médico.

¿cCómo sé que ya no tengo corona virus? Di positivo hace 20 días y ahora ya casi no tengo ningún síntoma, el único malestar que tengo es que no se me quita la diarrea desde que di positivo.

Debe realizar test PCR para saber si sigue teniendo carga viral. Consulte con su médico.

Cuadro leve casi asintomático confirmado analíticamente (1/4/20) hace 2 semanas. Ahora 16/4/20 asintomático Ig G , Ig M y PCR positivo ¿Cuánto tarda en negativizar PCR e IgM?

La PCR se negativiza dentro de unos 14 días desde el final de los síntomas. Los Ac IgM tardan semanas en negativizarse. Los IgG permanecen elevados.

Hola, estoy diagnosticada de Síndrome de Steven-Johnson. Aparte de los medicamentos una infección vírica como el herpes ha desencadenado un episodio ¿debo extremar precauciones con el Covid-19?

Debe extremar las medidas anti-contagio. Consulte con su médico en caso de sospecha de infección.

Soy paciente con fibromialgia y osteoporosis. ¿Está justificado pedir una baja? Tomo bastante medicación y soy auxiliar de ayuda a domicilio.

Ni fibromialgia ni osteoporosis son patologías de riesgo. Extreme las medidas anticontagio en su trabajo.

¿Merece ser creído el video de un supuesto científico, entrevistado por un medio argentino, en el que afirma que el Covid-19 se cura con dióxido de cloro?

No. El cloro es un elemento que puede causar graves patologías tanto en estado líquido como gaseoso. No transmita bulos que puedan crear confusión. Las noticias falsas son perjudiciales.

Desde Venezuela le escribo, vine de Colombia con mi familia y visite a mi madre donde estuvimos dos días sin cuidarnos con tapabocas y demás. Mi madre tenía una tos seca resultado de una gripe de días anteriores. Han pasado 21 días sin nosotros presentar síntomas. Si ella hubiese tenido Covid-19, ¿nosotros estaríamos contagiados? Hace 3 días se hizo un test rápidoy resultó negativo.

No tienen síntomas típicos y han pasado el periodo de incubación. No creo que sean pacientes sospechosos.

Llevo 18 días de baja por positivo en Covid-19 y este viernes me han dado el alta para incorporarme el lunes al trabajo ¿es suficiente tiempo? Me dicen en el ambulatorio que no me hacen test para confirmar porque no hay- ¿Qué debo hacer aparte de tomar las medidas de distancia con mis compañeros?

Pues lo que debería hacer antes de ir a trabajar es el test PCR para confirmar que ya no es contagioso. En todo caso, después de no tener síntomas debe guarda cuarentena 14 días.

Soy una persona con artropatia psoriásica, y tengo un tratamiento para la psoriasis de secukinumab en pluma precargada. Como creo que me han explicado, es mi cuerpo el que me produce la psoriasis, este medicamento lo que hace es bajarme algo las defensas. Yo por motu propio y ante este virus he dejado de suministrármelo (la última administración fue el 12 de febrero). ¿Cree usted que he hecho lo correcto?

Lo correcto siempre es seguir las indicaciones de su médico y no automedicarse ni alterar los tratamientos. Consulte con su médico y siga sus instrucciones, yo no puedo dar consejos terapéuticos.

He sido positiva a Covid-19 pero asintomática, me han repetido la PCR un mes después y sigo dando positiva ¿Cómo es posible? ¿Me puedo quedar positiva durante más tiempo?

Debe hacerse pruebas de anticuerpos IgG e IgM en sangre para saber si está inmunizada.

Comencé con síntomas el 19 de marzo y el 28 me ingresaron en el hospital hasta el día 6 de abril que me dieron de alta. Ahora estoy con los 14 días más de aislamiento. Una vez se cumplan estos 14 días ¿puedo salir de la habitación y hacer una vida normal con mi familia, sin mascarillas, y juntos en las mismas habitaciones?

Le recomiendo que después de los 14 días de aislamiento se realice test PCR para saber si ya es negativa (no contagiosa) y pueda hacer vida en común con su familia.

A principios de febrero mi hija fue diagnosticada con gripe. Tras una semana de fiebre la llevamos al hospital donde le realizaron la prueba de la gripe realizando una recogida de muestras con un isopo y analizando dicha muestra. Días después, tanto mi mujer y yo estuvimos también un poco «tocados» con tos y malestar lo cual achacamos a la alergia que solemos tener, aunque era demasiado pronto. Mi pregunta es: ¿es posible que esa prueba diera un positivo para gripe pero en realidad fuera Covid-19 en un momento en el que no se daba tanta importancia?

La certeza solo la pueden tener realizándose pruebas serológicas de anticuerpos anti Covid-19.

Me recuperé del Covid-19 hace dos semanas ¿Qué tiempo debo esperar para comenzar a hacer ejercicio como correr?

Después de no tener síntomas, debe estar 14 días en cuarentena. El ejercicio físico depende de su estado general, edad, y factores cardio-vasculares. Consulte con su médico. Cumpla las normas de Sanidad con respecto al confinamiento.

Un compañero de trabajo dio positivo a Covid-19, yo presenté gripe leve y me curé con loratadina y desenfriol. Nunca presenté tos ni temperatura ni ningún otro síntoma. Mis síntomas muy leves duraron solo 3 días y desaparecieron por completo. Tengo 14 días de esto y hoy me enteré que un compañero dio positivo. ¿Me tengo que preocupar?

Como caso de sospecha, debe realizarse test PCR o anticuerpos en sangre, para confirmar o descartar su contagio.

Tengo a mi hija en Brasil, vive con su marido, de 25 años y una hija de tres años. Les han dictaminado que permanezcan en casa, por estar afectados los tres. No les han recomendado ninguna medicación. ¿Sería conveniente tomar algún antibiótico, u otra medicación, para ayudar a superarlo?

Lo lamento, pero no puedo dar consejos terapéuticos.

Después de dar positivo en Covid-19, y pasar la enfermedad en mi casa con síntomas, ¿por qué no se me hace un test antes de darme el alta para volver al trabajo? Resido en la Comunidad de Madrid.

Efectivamente. ¿Por qué no se le hace un test antes de darle de alta y volver al trabajo? Creo que está indicado. Consulte con Sanidad.

Tengo un poco de picazón en mi garganta y amanecí con un poco de gripe y tengo miedo ¿qué hago?

Consulte con su médico. Cuarentena estricta si salir. Extreme las medidas anticontagio.

Tengo 57 años. Entre el 14 y el 21 de marzo tuve los siguientes síntomas: muchísimos mocos con molestísima congestión nasal (7 días); dolor de garganta (4 días); diarrea (3 días); dolor abdominal (3 días); conjuntivitis intensa (4 días); cansancio extremo (2 días) y dificultad para respirar hondo (toda la semana). Pero ni tos ni fiebre. Si no estuviéramos en la crisis en la que estamos, habría tomado esa semana como lo que conocemos como «un trancazo»; además, como todas las primaveras tengo alergia, pensé que sería un ataque profundo de alergia primaveral. Pero, siendo como soy hipertenso (controlado y medicado), me preocupa el asunto. Querría saber qué opina. ¡Muchas gracias!

Consulte con su médico por si considera que debe realizarle pruebas de anticuerpos de Covid-19. Así sabrá si ha estado infectado y su estado actual de inmunidad.

Mi madre, que cuenta con 84 años, estuvo ingresada en el hospital desde el 17/03 hasta el 24/03 por neumonía bilateral producida por Covid-19. A partir de esa fecha, su recuperación ha sido muy buena, sin fiebre ni ningún otro síntoma, todo fenomenal. A 16/04, o sea 22 días después, presenta una febrícula de 37,4 para la cual se está tratando con paracetamol. La pregunta es si esto es normal después de tantos días o podría ser una recaída.

Es normal que después de pasar infección por Covid-19, aparezcan algunos síntomas en la convalecencia. Si persiste la fiebre consulte con su médico. Las recaídas antes de la creación de anticuerpos que confieren inmunidad son posibles, pero excepcionales.

Después de estar 3 semanas con síntomas, me fui a urgencias el día 31 de marzo y me dijeron que tenía neumonía. Me trataron con azitromicina y el 7 de abril me dieron de alta porque la prueba PCR me salió negativa, pero en sangre me dijeron que tenía anticuerpos y el IgM y IgG me salen positivos. Desde que salí del hospital vuelvo a tener síntomas como al principio: dolor de garganta, quemazón en el pecho y diarrea. La diarrea me la han cortado con dieta y algo que me dieron en urgencias cuando volví. La neumonía me dicen que la sigo teniendo estable. Mi pregunta es: si me salen los dos anticuerpos positivos ¿significa que aún tengo el virus? Si no me dan retrovirales ¿se me puede curar solo? ¿Tengo que esperar a que el IgM sea negativo para estar curada del todo? Si me van a más los síntomas otra vez ¿significa que el virus puede conmigo y no me están dando los retrovirales? ¿Se cura solo? No sé que hacer porque sigo igual que hace 1 mes y encima sabiendo que los 2 son positivos tanto el IgM como el IgG! ¿Necesitaría volver a hacerme otro análisis para saber cuándo me sale negativo no?

Los resultados de las pruebas de anticuerpos en sangre no tienen relación con la evolución o gravedad de los síntomas y sus complicaciones. Creo que debe de centrar su atención en los síntomas de alarma que son fiebre alta y asfixia. Si empeora consulte con su médico, él sabrá el tratamiento que necesita en cada momento. Su médico decidirá cuando debe repetirle los análisis.

Soy auxiliar de enfermería en residencia, positivo en coronavirus e hipertensa ¿Cuando de negativo es conveniente que vuelva a trabajar o al ser hipertensa no debería volver?

Una vez que pase el periodo de aislamiento y cuarentena, consulte su caso con su médico de cabecera.

Mi hijo y yo somos positivos y mi esposo no. Estamos separados en la casa. Cuando finalice la enfermedad ¿cómo debo limpiar todo? Porque en los ambientes que hemos estado con el niño limpio siempre y ventilo, pero me da temor cuando volvamos a la normalidad. La ropa de cama la lavo seguido pero no puedo lavar las mantas todos los días y me da inseguridad eso. ¿Cómo hacer para que no quede virus en ningún lado?

La ropa debe lavarla en lavadora con agua caliente. Use lejía diluida para suelos y superficies potencialmente contaminadas. Ventile bien las habitaciones. Los pacientes una vez que sean negativos en test PCR, ya no son contagiosos. Y una vez que no haya ningún positivo en el domicilio, no habrá contaminación posible. El virus se desactiva fuera del cuerpo humano en 2-3 días, dependiendo de la superficie, pero se elimina muy bien con agua y jabón o lejía diluida.

Acabo el aislamiento en casa después de estar catorce días en el hospital por Covid-19 positivo y mi mujer ha estado con síntomas 14 días y ya está bien. Mi pregunta es ¿podemos acostarnos juntos y tener relaciones sexuales normales?

Pueden convivir juntos con normalidad, si ambos han pasado la cuarentena del Covid-19 y no tienen síntomas.

Estuve en casa 9 días mala y no lo sabía con Covid-19. Me ingresaron en el hospital 6 días por neumonía y falta de aire y después me mandaron a aislarme 14 días en casa. Mi pregunta es cómo puedo saber si ya no puedo contagiar a mi familia porque no han querido hacerme ninguna prueba para saber si me sale ya negativo y la médica me ha dicho que está segura ella que el sábado puedo salir y que ya no contagio a nadie...

La certeza solo puede tenerla haciéndose las pruebas de Covid-19, bien PCR o anticuerpos en sangre.

El día 30 de marzo presenté síntomas de Covid-19. Solo tuve dolor de cabeza, malestar de cuerpo y una pequeña tos. Al día siguiente me hicieron la prueba y salió positivo. Desde entonces llevo en aislamiento, no he presentado otros síntomas, solo diarrea y un dolor en la garganta y ardor en la espalda. Me realizaron una radiografía del tórax y me dijeron que mis pulmones estaban bien. ¿Es posible que mi situación empeore? ¿Y cuánto tiempo más es recomendable hacer la cuarentena? ¿A a qué se debe el ardor de espalda?

Por el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas usted ya ha pasado la fase aguda sin complicaciones y no debe ser contagiosa. El ardor de espalda no es un síntoma típico de Covid-19.

Soy covid positivo y convivo con otros positivos en mi familia, todos con síntomas ¿puede complicarse mi enfermedad? Leo que en todo el mundo el personal médico y enfermeras se exponen a atender pacientes como nosotros y mueren en su tarea heroica. Me pregunto entonces si es por exponerse demasiadas veces al virus. ¿Es acumulativo en el cuerpo? ¿Por qu sucede esto en gente joven y sin problemas preexistentes? ¿Uno puede enfermarse más aún si se expone reiteradas veces al virus a pesar de ya tenerlo? ¿Debemos extremar los cuidados entre los enfermos convivientes?

Una vez contagiado, no hay evidencia de re-contagios sucesivos entre infectados. A los pacientes con Covid se les aíslan en la misma habitación y en las mismas áreas hospitalarias. Cada persona puede tener una evolución diferente de la enfermedad dependiendo de muchos factores y complicaciones individuales. Sigan las indicaciones de sus médicos cumpliendo aislamiento y cuarentena.

Con respecto a las heridas en contacto con secreciones de enfermos, ¿sería el mismo contagio o al ingresar por sangre es peor? ¿Hay riesgo de muerte más rápido de esta forma? Mi pequeño y mi esposo han dado positivo y he estado en contacto constante con su saliva y pañales y tengo lesiones en manos por lavar y en los brazos y piernas por rascarme dormida las picaduras de mosquitos. Con niños es complejo manejar secreciones constantes. No pensé que podía ingresar en mi sangre.

La evolución y la severidad del cuadro infeccioso no depende de la puerta de entrada. Use guantes y extreme las medidas anti-contagio. Consulte respuestas anteriores.

Por lo que veo somos varios a los que esta maldita enfermedad nos está durando más semanas. La duda es: ¿mientras nos duren los síntomas seguimos siendo infecciosos con las personas que convivimos? Si ellos son positivos también, y les dura la enfermedad más tiempo como es el caso, ¿entiendo que no pasa nada? ¿Y si la enfermedad parece que se está yendo en uno de los que viven aquí? ¿Pueden recaer al convivir con alguien que sigue mal o empeora? En el caso de los pequeños de la casa que presentaron síntomas, y el padre sigue con síntomas un mes ¿puede volver a contagiarlos o hacer que la enfermedad se quede perdurando más tiempo en ellos también?

Una vez contagiado, no hay evidencia de re-contagios sucesivos entre infectados, aunque convivan juntos en el domicilio. Cada paciente tendrá una evolución diferente dependiendo de muchas variables: edad, patologías previas, sistema inmunitario, etc.

¿Qué hay de cierto en que las lágrimas de los que tienen síntomas también contagian? ¿Es para todos o solo los casos de los que están más enfermos? ¿Más enfermos quiere decir que la persona tiene mayor carga viral o eso no tiene nada que ver?

Las lágrimas de los infectados pueden tener virus y ser contagiosas. Para ser contagioso no hay por qué tener síntomas, por ejemplo, los niños. La carga viral es un concepto analítico que no va unido a la evolución ni gravedad de la enfermedad,

Soy positivo al coronavirus y soy inmunosuprimido. Desde que ha llegado mi resultado siento que tengo miedo a mis propias secreciones. No solo con los otros, que no quiero infectar aunque esté aislado, sino conmigo mismo. Me lavo las manos demasiadas veces y tengo miedo de tocarme la boca o la nariz y luego los ojos y que el virus me siga infectando aún más por mi condición. Hubo días que estuve más estable pero he vuelto a decaer y sentirme peor alimenta mis miedos. Miedo a reinfectarme a que empiece todo de nuevo y no se vaya nunca. Siento mucho escribirle, no sé a quién recurrir.

Si usted esta contagiado no se puede re-contagiar ni re-infectarse continuamente. Céntrese en el aislamiento y en no contagiar ni contaminar a otras personas.

Tengo 35 años y una niña de 2 años y medio. Mi pareja sale a trabajar cada día, algo que me está produciendo mucha ansiedad. Si no tiene síntomas ¿podemos estar tranquilas? Me preocupa el tema de las personas asintomáticas, no sé si debemos tomar medidas más drásticas sólo por ese motivo.

Los pacientes que trabajan fuera del domicilio deben extremar las medidas anti-contagio tanto en el trabajo como al regresar a casa. Consulte respuestas anteriores.

¿Incide la carga viral de alguien cuya enfermedad se extendió en el tiempo y sigue progresando en vez de resolverse en 15 días? ¿Son más infecciosos? ¿O es lo mismo? Porque en el caso de nuestros héroes los médicos como usted, dicen que se les complica la enfermedad dado que se enfrentaron a mucha carga viral por estar en contacto con los virus mucho tiempo ¿esto es así?

La carga viral es un concepto analítico que no va unido a la evolución ni gravedad de la enfermedad, tan solo al tiempo de comienzo de los síntomas, si acaso. Las complicaciones que alargan la enfermedad se derivan de otros factores: edad, comorbilidades, sistema inmune, otras infecciones.

En una PCR que tienen que hacerme el 5 de mayo, ¿se podría saber si he pasado el coronavirus de forma asintomática?¿En ese caso estaría inmunizado?

Para conocer inmunización es preferible realizar la prueba de anticuerpos en sangre. Consulte respuestas anteriores.

Teniendo síntomas leves del coronavirus ¿pueden quedar secuelas en los pulmones o se recupera totalmente?

Si son síntomas leves, se supone que no ha sufrido daño pulmonar. De todas formas, consulte con su médico.

Comienzo con síntomas de malestar, dolor de cabeza, tos seca y dolor en el pecho alrededor del 22 de marzo. Siempre afebril. Dado que mi padre había fallecido con Covid-19 positivo dos días antes mi médico recomienda aislamiento de 14 días y me hace seguimiento telefónico. En los siguientes 14-16 días ni empeoró ni mejoró y decide hacerme una placa el día 8. A la media hora llama a casa y me dice que me vaya inmediatamente al hospital porque en la radiografía se observa claramente neumonía. Así lo hago y completan con análisis de sangre y gasometria. Llegó con saturación sobre 94% y ligera falta de aire. Además me realizan la PCR. Todo sale compatible con Covid, neumonia bilateral, linfopenia leve, pero la PCR y hasta 2 más en las siguientes 48 horas salen negativas. Tratamiento con azitromicina + hidroxicloroquina. A los 4 días de evolución positiva sin necesitar oxigenoterapia y afebril se da alta hospitalaria. ¿Cómo es posible que con todas las pruebas apuntando sin lugar a dudas a Covid 3 PCR en 72 horas hayan salido negativas?

Seguramente las PCR se han hecho de su moco de vías altas y nariz. Es posible que ya no tuviera virus en esa localización y sí tuviera virus en los pulmones. También existen los «falsos negativos». Debe realizarse la prueba de anticuerpos en sangre para confirmar su estado inmunitario.

Tengo tos seca, resultado de una gripe de comienzos de arzo. El día 28 tuve contacto con mi hijo y mis nietos del extranjero, han pasado 17 días y no han presentado síntomas de contagio, a mí me hicieron una prueba rápida de 15 minutos Covid-19, saliendo negativa. ¿Hay riesgo de que ellos estén infectados?

No parecen que usted ni sus hijos tengan síntomas de contagio por Covid-19. Pueden realizarse análisis de anticuerpos si quieren salir de dudas

Si no tienen síntomas no deben alarmarse. Deben guardar confinamiento como norma general, y su pareja extremar las medidas anti-contagio al volver al domicilio. Consulte respuestas generales.

Mi marido y yo llevamos 12 días sin salir de casa, solo una vez hace 12 días para comprar, y alguna vez a sacar a la perra (aunque normalmente ha salido mi marido) siguiendo todos los protocolos de limpieza a la entrada a casa. Desde hace tres días tengo algún estornudo y un leve dolor de garganta y cabeza, estoy preocupada por si estuviese infectada con el Covid-19 ya que mi madre es una persona de riesgo ¿existe posibilidad? Actualmente me he aislado en una habitación

Los síntomas de alarma son estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte las respuestas generales.

Desde hace más de un mes tengo mucha tos, hay momentos que me dan crisis más fuertes sin parar de toser y noto que el motivo es por mucosidad porque a cada golpe de tos expulso mucho por la boca y al respirar noto mucho ruido y vibraciones en el pecho. No sé si tengo Covid-19.

Los síntomas de enfermedad por Covid-19 son estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte las respuestas generales

Hoy cumplo un mes de tener Covid19 pero en mi cuerpo persisten aún los ahogos y cansancio, incluso hace tres días un dolor en la parte alta del pecho, un hormigueo como tipo inflamación y agregado a eso, hace un cosquilleo y llega al brazo derecho. Puedo pasar 2 días bien sin ninguna molestias y vuelve después de los dos días.

Después de la enfermedad por Covid-19 pueden persistir síntomas residuales como tos y molestias inespecíficas. Los síntomas de alarma son fiebre alta y asfixia. En este caso consulte con su médico.

Tengo 54 años. Mi mujer y yo nos vacunamos en verano de 1998 contra la malaria, previo al viaje de luna de miel a Venezuela. Mi mujer piensa que podríamos ser inmunes al Covid-19. ¿Es posible? De todas formas vivimos en casa confinados con nuestros hijos, estamos sanos y obedecemos las prescripciones que indican las autoridades.

La inmunidad frente al SRSA Cov-2 solo se adquiere actualmente por contacto o infección viral y la posterior creación de anticuerpos protectores. Extremen las medidas anti-contagio.

Mi esposa y yo tenemos Covid-19, a los 10 días yo no tuve más síntomas pero ella sigue desde hace un mes. Tenemos 38 años, mi cuadro fue similar al de ella en principio, pero a ella no se le va. De hecho, ahora además de dolor de garganta y tos siente como caliente el aire que inhala y exhala y cosquillas en la nariz, garganta y esternón al respirar. También comenzó a dolerle a los costados bajo las últimas costillas y le volvió la cefalea. Se le han descascarado los pies también, algo que nunca le había pasado antes. No ha tenido más fiebre. No sabemos qué hacer para que esté mejor. Parecía estar en una meseta la enfermedad y hace una semana que está con muchos más síntomas que atemorizan. ¿Puede agravarse su cuadro? ¿Puedo contagiarme de nuevo si me he recuperado y ella sigue más semanas enferma?

Después de la enfermedad por Covid-19 pueden persistir síntomas residuales como tos y molestias inespecíficas. Los síntomas de alarma son fiebre alta y asfixia. En este caso consulte con su médico. Si un paciente ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos protectores no es posible el re-contagio inmediato. Aconsejo realizar análisis de anticuerpos a ambos.

Mi hermana y yo tenemos coronavirus. Nuestras edades son 33 y 37 años. Sus síntomas comenzaron 9 días después de los míos. Entiendo que podemos convivir sin problemas al padecer lo mismo. ¿Hay riesgo de que empeoremos la enfermedad de la otra por estar en distinto estadio o momento de la enfermedad? En mi caso tengo las defensas bajas y me está costando más recuperarme. ¿Cuando se nos pasen los síntomas, son 14 días contando desde que se le pase última de nosotras verdad? Seguiremos la cuarentena.

Efectivamente, no hay riesgo añadido y pueden pasar juntos la enfermedad en aislamiento y posterior en cuarentena 14 días, desde que estén sin síntomas.

Tengo una mascarilla FPP1 y la uso cada 4 días y solo durante 30 minutos cuando salgo a hacer la compra. Como son difíciles de conseguir, cuando llego a casa, me la quito y la impregno con un aerosol de lejía rebajada. La cuelgo y la dejo secar hasta que la vuelvo a usar a los 4 días. ¿Es efectivo desinfectarla así? ¿Se puede volver a usar?

En general, las mascarillas autofiltrantes deben ser desechadas tras su utilización si no es posible mantenerlas en buenas condiciones higiénicas para su reutilización. Es peligroso aspirar vapores de lejía por el riesgo de daño pulmonar. Mejor lavar con solución hidro-alcohol.

Tengo una duda, he leído que a algunas personas por su estado inmunitario o comorbilidades, la enfermedad puede durar más tiempo, 6 u 8 semanas ¿Durante todo ese tiempo y más son contagiosos?

El tiempo y la evolución de la infección por SRAS Cov-2 depende de muchos factores y de las complicaciones añadidas. El paciente será contagioso mientras persista el virus en su organismo, lo cual dependerá de su estado inmunitario y de la carga viral. Consulte respuestas generales.

Quería hacerle una pregunta, ¿el Covid-19 solo se transmite cuando la persona estornuda, tose o habla? ¿O si también es por las exhalaciones normales por la nariz? ¿En cada exhalación expulsa virus?

En los infectados el virus se encuentra también en la mucosa de la nariz y el moco es altamente contagioso. Al respirar por la nariz, se expelen microgotas de moco que, dependiendo del número de partículas virales que contengan, pueden contagiar, pero en distancias muy cortas. Por eso es tan importante que todos usemos mascarillas.

¿Me puedo contagiar al tener relaciones sexuales?

Si uno de los implicados es portador, el riesgo de contagio es elevado. Mantenga las medidas anti-contagio y la distancia de seguridad.

Soy paciente con Covid-19 y utilizo mascarilla en el hogar ya que convivo y el ambiente es pequeño. Al usarlo semanas comienzo a sentir que respiro peo, sensación extraña en las vías respiratorias y me provoca tos. ¿Será un caldo de cultivo la mascarilla en mí? Me han salido boqueras una a cada lado y no sé si serán infecciosas o de las normales. De ser infecciosas por estreptococo o estafilococo ¿pueden afectar a mi cuadro respiratorio?

Las mascarillas de un solo uso no deben usarse repetidamente pues pueden ser caldo de cultivo para otras enfermedades bacterianas. Consulte con su médico.

Si mi padre ha ingresado en Madrid con neumonía por Covid-19, ¿cómo puedo entregarle mudas limpias o cualquier cosa que le haga falta?

Consulte con Gestión de Usuarios y Pacientes del Hospital.

Quería saber si al tener cortes en la piel, el virus puede ingresar a la sangre directamente. Convivo con un positivo y me da mucho temor esto. De tanto lavarme las manos me he lastimado en varios lugares. Y me he rascado un piquete de mosquito también que ha sangrado. No he leído en ningún lugar sobre esto. Pero todo da pavor.

El virus se contagia por las mucosas del aparato respiratorio, pero es posible contagiarse también por una herida de la piel en contacto con secreciones infectadas. Use guantes protectores y desinfección con hidro-alcohol. Extreme medidas anti-contagio.

Me han dado de alta del hospital. Estuve 14 días en el hospital por haber dado positivo y haber estado con oxígeno, me dieron el alta el 5 de abril y me hicieron la prueba del Covid-19 sin darme el resultado hasta el 14 de abril. Me llamó la doctora diciendo que en la prueba que me hicieron antes de salir del hospital he dado positivo. ¿Cómo puedo saber si a día de hoy sigo o no dando positivo si ya no tengo síntomas ni nada? ¿Cuánndo podré terminar mi cuarenta de aislamiento?

Desde el alta debe estar en aislamiento 14 días, y luego seguir en confinamiento estricto. Para saber si es contagioso puede hacer otra prueba PCR el día 20.

Por más que voy a urgencias, me hacen analítica y me dicen que está todo correcto, después de haberme dicho que tengo anticuerpos aún y que he dado negativo en la prueba, me dicen que por el tiempo que llevo seguro he tenido el virus! Mi pregunta es: ¿por qué sigo con diarrea líquida naranja? Se me ha ido el apetito y soy hipertensa. No como nada, no me entra, y me dicen que sale bien la analítica. ¡Yo me encuentro fatal!

Es posible que tenga alteración de la flora intestinal. Consulte con su médico.

¿Qué sucede con los casos en los que la enfermedad dura mucho tiempo? Más de cuatro semanas, por ejemplo. ¿Podemos decir que están en una fase dos de la enfermedad? ¿Son pacientes de gravedad? ¿O es solo la fase 1 que se extiende y perdura varias semanas en la misma persona?

La enfermedad por Covid-19 cada infectado la sufre de una manera «personal» (como casi todas). Es una infección por virus respiratorio que puede cursar: asintomática, como enfermedad banal, como una gripe, bronquitis o neumonía grave. Pero una vez iniciada la infección no se sabe la evolución de cada enfermo pues puede haber sobre-infecciones bacterianas o complicaciones autoinmunes, que pueden alargar la enfermedad varias semanas. Esto depende de muchos factores, edad, enfermedades previas, comorbilidades, estado inmunitario… Consulte con Sanidad si aparecen síntomas de gravedad como fiebre alta o asfixia.

Mi madre es positiva en Covid-19, después de que le diesen el alta hospitalaria, le dicen que tiene que hacer aislamiento durante unos 14 días, pero a la semana comienza a darle fiebre y dolerle el pecho. Nos dicen que la llevemos al hospital para hacerle placas y analítica, tuvimos que llevarla en nuestro coche, ella con mascarilla y guantes y yo también. ¿Me tendría que preocupar por contagio?

Usted es caso sospechoso de contagio. Debe guardar cuarentena estricta 14 días y observar si presenta síntomas: fiebre, gripe, tos, asfixia. Si fuera así consulte con Sanidad.

Llevo una semana con los síntomas del Covid-19, y en aislamiento desde entonces. Estuve en el hospital en urgencias, y me dijeron que tenía bronquitis pero que siguiera en aislamiento, estoy mejor de los síntomas pero me siguen dando décimas de fiebre, y quisiera saber a qué es debido.

La febrícula es normal hasta 15 días en los casos de Covid-19. Consulte con su médico por si considera realizar análisis y radiografía.

Tengo 31 años y llevo con febrícula de hasta 37,7 desde el 10 de marzo que comencé a tomarme la temperatura por control, ya que no me encuentro mal (así que igual llevo mucho más tiempo con febrícula). Tengo algo de tos, pero soy fumadora, y me siento algo más cansada cuando realizo alguna actividad. Me hicieron una placa y salió correcta. Mi médico sospecha coronavirus y la próxima semana igual me hacen la prueba. Pero mi duda es, ¿teniendo síntomas tan leves me podría durar la febrícula causada por coronavirus tanto tiempo? Llevo al menos 36 días, aunque yo me encuentro bien.

Tanto tiempo con febrícula no es normal por Covid-19. Debe realizarse análisis de sangre tanto de Covid-19 como de otras causas de fiebre. Permanezca en cuarentena y extreme las medidas anti-contagio.

Tengo 50 años, y soy desde hace años hipertenso ¿Cómo debo actuar ante esta epidemia?

Consulte las respuestas generales por favor.

Mi mujer ha estado en contacto con una persona que tiene coronavirus. Nos hemos aislado y tras 12 días no tiene síntomas. ¿Cuánto tiempo más debemos estar aislados?

El periodo de incubación es de 14 días. Consulte respuestas generales.

Soy una mujer de 72 años. El día 13 de marzo empecé con fiebre alta que me duró pocos días. Después he estado casi todos los días con fiebre que no llegaba a 37.5 pero con sensación de falta de aire leve en ocasiones, dolor en el costado y malestar general sobre todo por las tardes. Ha pasado un mes y sigo sin que se me quite e incluso hay días que estoy peor que el anterior. Los médicos y enfermeras que me llaman por teléfono me dicen que me tome paracetamol y que me quede en casa. ¿Es normal que después de un mes los síntomas no hayan desaparecido y que me encuentre a veces peor? ¿Debería hacerme una analítica? Después de tanto tiempo me preocupa que sea otra cosa.

Después de un mes con febrícula, malestar y dolor de costado, estaría indicado hacer radiografía de tórax y análisis de sangre. Extreme las medidas anti-contagio.

He leído que el virus no sube por la escalera ni tampoco está en el medio ambiente pero nos crean confusión cuando dicen que, cuando vengamos de fuera, hay que dejar la ropa, calzado, etc., fuera y metido en una bolsa para lavar. ¿Todos debemos cumplir ese requisito o quién debe cumplirlo?

Solo las personas que hayan estado en contacto <2m con sospechosos o contagiados, deben lavar la ropa y ducharse. No es necesario lavar la ropa cada vez que se sale a la calle, por ejemplo, a pasear al perro o comprar el periódico o al mercado. Cumpla siempre las medidas anti-contagio: distancia de seguridad, guantes, mascarilla. Los zapatos se los puede quitar al entrar y sacarlos a la terraza. Lávese las manos inmediatamente sin tocarse cara, boca, nariz, ojos, como medida de precaución

Tuve fiebre de hasta 39 durante 3 días, con síntomas gastrointestinales y náuseas. Ahora ya no tengo fiebre pero he empezado a toser con mucosidad y siento un pinchazo en el lado izquierdo. Estoy confinado en una habitación. No sé si sería mejor pedir que me hagan el test, ya que vivo con mis abuelos que tienen más de 80 años.

Debe ir a su hospital para ser explorado por el médico. Este le indicará lo que necesita (análisis, radiografía, etc) y decidirá lo mejor para usted. De todas formas tiene que guardar aislamiento hasta que no tenga síntomas, al menos 14 días.

¿El Covid-19 se puede curar sin intervención médica solo ayuda telefónica?

Sí. Gran número de pacientes pasan la enfermedad en su domicilio, con asesoramiento médico telefónico hasta su curación completa.

Comencé a presentar síntomas desde el día 18 de marzo. l día 20 de marzo ya me costaba respirar y ya el 24 me fui al hospital, donde me sacaron radiografía y salió que tenía una pequeña neumonía. El sábado 24 me mandaron a mi casa aislado de mi familia, el viernes 10 me llama el médico de cabecera para darme el alta definitiva el sábado 12 pero aquí va mi pregunta: ¿por qué sigo con una tos que me sale del pecho con flema? Si eso es normal o es conveniente que siga aislado hasta que me pase la tos con flema y si algún medicamento me puede ayudar para expulsar toda esa flema que se me quedó en los pulmones.

En el periodo de convalecencia después de neumonía es normal tener tos y algo de expectoración. Ya no debe ser contagioso por el tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas. Beba mucha agua. No puedo dar consejos terapéuticos, lo siento.

Mi hija ha coincidido en un lugar con un positivo unos 25 min. Esto ha sido a principios de marzo. Ella ya lleva casi 5 semanas con síntomas. Fiebre y diarrea y cefalea solo dos días al inicio. Al 6 día dolor de garganta con molestia en oídos, al día 10 tos seca. Falta de apetito, cansancio. Cosquillas en la garganta y esternón. No le han realizado la prueba porque ya no tiene fiebre. Pero los síntomas persisten y está aislada con su hijo ya que vive sola ¿Cuanto tiempo puede extenderse la enfermedad? ¿Es grave? Tememos por su salud y la de mi nieto.

Como caso de sospecha debe estar en aislamiento 14 días. Si persisten los síntomas después de este tiempo debe consultar con su médico. Consulte las respuestas generales.

Tengo espondilitis anquilosante y episodios de uveitis como consecuencia de la enfermedad. Me tratan desde hace dos años con Humira 40 mg solución inyectable cada 15 días. Como una de las consecuencias de este tratamiento biológico es padecer inmunodepresión, ¿es conveniente en este momento continuar con el tratamiento?

Consulte con su médico. No puedo dar consejos terapéuticos. Extreme las medidas anti-contagio

Quisiéramos saber ya que somos tres en la casa con covid positivo si ediante la convivencia no sabemos si en el transcurso de la enfermedad podemos infectarnos aún más entre nosotros o agravar el cuadro del otro. Procuramos guardar distancias pero el ambiente es pequeño ¿Es acumulativo el virus en el organismo al estar en contacto con otros enfermos? ¿Puede durar más de esta forma o haber una reinfección si uno se cura primero que los demás?

No hay reinfección una vez contagiados, ni se agrava la enfermedad. Pueden convivir y hacer el aislamiento juntos. Importante extremar las medidas anti-contagio a personas sanas. #YoNoSalgo.

Mi hermano es policía, estaba de guardia y dormía en la cama de su compañero que tiene coronavirus y él hace 7 días se sintió mal. e hicieron la prueba y salió negativo pero le han dicho que regrese en 7 días más. ¿ebe der tomar algo, por favor?

Como caso de sospecha debe estar en aislamiento 14 días. Lo mejor es que le realicen las pruebas de anticuerpos. No puedo dar consejos terapéuticos. Consulte las respuestas generales.

Soy padre separado. Hace una semana que mi hija está conmigo sin tener contacto con nadie. Su madre ha tenido contacto con las hijas de su nueva pareja, cuya madre está en aislamiento por tener síntomas pero no le han hecho la prueba por no estar grave. ¿Mi hija puede ir con su madre unos días aún sin saber ciertamente si se contagió al haber tenido contacto estrecho con las hijas de su pareja? ¿O lo mejor sería que se quedase los 14 días conmigo?

Los niños no suelen tener síntomas de enfermedad, pero son vectores de contagio y pueden infectar. Las normas de Sanidad recomiendan confinamiento de toda la población, sin excepciones.

He sido positivo en Covid-19 y transcurrido 20 con síntomas leves me hicieron una PCR ye han dicho que ya me he negativizado aún así tengo molestias en la garganta ¿es normal, puedo seguir contagiando?

No, ya no debe ser contagioso si el test PCR es negativo. Pero mantenga el confinamiento y las medidas de seguridad.

Soy covid positivo y mi niña de 5 meses está con un cuadro gripal hace días. A pesar de mis esfuerzos creo que la he contagiado. Solo nosotras presentamos síntomas, los demás en la casa no. Habitamos un espacio separado, pero es imposible controlar sus secreciones ya que no puede usar mascarillas por su edad y estornuda, tose, llora y babea constantemente. Siento que esparce sus gotículas por toda la habitación y trato de limpiar pero es constante. ¿Cómo hago para desinfectar la cuna, la cama y todo lo que está en contacto con nosotras día y noche? Yo uso mascarilla siempre. ¿Debo usar guantes al alimentarla o cambiar pañales? Extremamos el lavado de manos desde el principio y ha enfermado igual. No quiero perjudicarle más, es muy pequeña.

Las normas anti-contagio: aislamiento, cuarto de baño independiente, lavado de ropas con agua caliente 60ºC y desinfección de objetos con lejía diluida. Los pequeños no suelen tener síntomas de enfermedad Covid-19. Consulte con su pediatra por si tuviera otra enfermedad.

Los que estamos diagnosticados con enfermedad de Hatsimoto desde hace tiempo y aún no estamos siendo medicados ¿somos también de riesgo ante el Covid-19?

No, los pacientes como usted no son considerados factores de riesgo por la OMS.

Vivo con mis padres y mi hija pequeña, salgo una vez por semana a comprar, siguiendo protocolo de la OMS desde antes del confinamiento. Ya que mi hija y yo (más ella) el 9 enero estuvo con una gripe, que yo decía que no era normal (perdió gusto, se ahogaba, vómitos, no comía, dos semanas que sólo líquidos, 40 de fiebre, decía que le quemaba el pecho, tos "de perro" y mucho cansancio) dormimos en la misma habitación, a los dos días yo, pero síntomas más leves, menos fiebres, sí el sabor, garganta y el cansancio. Mis padres, más mayores, se notaron mal. En la vuelta al cole se pusieron varios niños enfermos y eso que tardó. Ahora que sólo salgo yo a comprar, llevo dos días con febrícula, dolor de garganta y cansancio. Aún extremando precauciones las personas no respetan ¿podríamos haberlo pasado ya? ¿Y puedo haber recaído otra vez?

Solo se puede saber si se realizan las pruebas de anticuerpos Covid-19. Si están inmunizados, no habrá recaídas.

Hola, soy hipertenso y colesterol alto. Aparte soy alérgico al polen y polvo, tengo 57 años ¿debería hacerme una prueba para el coronavirus?

Solo en caso de que su médico lo considere necesario. Extreme las medidas anti-contagio.

El 19 de marzo empecé a tener síntomas compatibles con el Covid-19, el 30 ingreso hospitalariaente por agravamiento, doy positivo al virus y quedo ingresado hasta mi alta el 6 de abril, no tengo fiebre desde el 2 de abril ¿cuándo puedo acudir al trabajo?

Cuarentena 14 días desde que no tiene síntomas. Consulte con su médico de cabecera para la reincorporación al trabajo.

Soy un hombre de 37 años que ha estado en el mismo lugar que un caso confirmado de Covid-19. No han querido hacerme la prueba dado que presento todos los síntomas pero la temperatura no ha llegado a los 38 grados. Desde hace 6 semanas presento síntomas y estoy en confinamiento ¿Ha de empeorar mi caso?

Los síntomas de gravedad son fiebre alta, y asfixia. Si es así, consulte con Sanidad.

Tengo 45 años y artritis desde hace muchos años sin precisar desde hace doce años ningún tratamiento pues viene estando muy controlada y me encuentro bien. Sin embargo, cuando paso una gripe o me ponen algo de anestesia en el dentista, por poner unos ejemplos, mi organismo reacciona a las pocas horas con una inflamación articular. Mi pregunta es si mi enfermedad autoinmune podría ser causa de gravedad en caso de infección por coronavirus ante una potencial respuesta inflamatoria importante de mi organismo.

Depende de su estado inmunitario y su respuesta a la infección, pero creo que no se debe considerar paciente de riesgo. Extreme las medidas anti-contagio

Hace 5 años pasé por un linfoma. Gracias a Dios mi enfermedad se eliminó por quimioterapia. Al día de hoy sigo cada seis meses con revisiones y quería saber qué riesgo tengo ante este Covid-19.

Depende de su edad, estado inmunitario y su respuesta a la infección, pero creo que no se debe considerar paciente de riesgo. Extreme las medidas anti-contagio.

Tengo 45 años. Hace once años pasé una tuberculosis pleuropulmonar de la que me recuperé bien, habiendo hecho el tratamiento completo. Desconozco si en la actualidad mis pulmones presentan lesiones residuales. Además tengo artritis psoriásica desde hace quince años si bien sólo necesité tomarme Metrotexato dos años, al principio cuando me diagnosticaron, pero no en la actualidad. La tuberculosis pasada y la enfermedad autoinmune ¿me hacen tener riesgo de padecer una forma grave o complicaciones graves derivadas del Covid 19?

Depende de su estado inmunitario y su respuesta a la infección, pero creo que no se debe considerar paciente de riesgo. Extreme las medidas anti-contagio.

Estoy ronca y me duele mucho la garganta y tráquea. Tengo sensación de tener la garganta cerrada, me cuesta respirar por tener la sensación de tenerla molesta. Tengo la tos con mocos por la mañana, tos seca durante el día pero escasa. No tengo fiebre y no tengo otras molestias. No sé si estoy desarrollando el Covid-19, si beber frío después de haber hecho deporte y hablar muchas horas por trabajo que tengo. No he tenido contacto con personas contagiadas, salgo poco, solo para comprar con mascarilla y guantes. ¿Debo preocuparme?

No, siempre que no haya tenido riesgo de contagio. Por favor consulte las respuestas generales.

Estuve hace un mes con un positivo. A los 8 días de haber estado, empezó a dolerme la garganta. Llamé al médico de familia y me dijo que tenía faringitis. Llevo 22 días con dolor en la garganta y no se quita. No es muy fuerte el dolor. Hace 3 días que tengo un poco de diarrea. Mi pregunta es: ¿puede que tenga el virus? He estado en cuarentena más de 16 días y sigo sin salir de casa Como no me han hecho el test no sé si lo tendré o no. Si por casualidad lo tengo. ¿Cuánto tiempo me seguirá doliendo la garganta?

Los síntomas de Covid-19 son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia en los casos graves. Consulte las respuestas generales.

Tengo 50 años, con diagnóstico de rinitis alérgica y políposis nasal, llevo tomando ceterezina y flixonase varios años. Aparte tomo inhalador oxy y pulmicort, ya que hace 25 años padecía crisis asmáticas. A día de hoy, llevo más de 23 años sin sufrir asma, sólo congestión nasal con mucosidad y picor en los ojos con lagrimeo. Realizo a diario mi tratamiento y pulmicort y flumucil jarabe en épocas donde noto que la mucosidad es más abundante. Desde que empezó esto del coronavirus estoy muy nervioso y padezco mucha ansiedad. Tomo lorazepam 10 mg. Mi consulta es la siguiente ¿en caso de contagio me tendrían que hospitalizar, mis problemas se podrían complicar y llegar a morir?

No se preocupe. Usted no es paciente de riego. Una gran mayoría de personas superan la enfermedad en su domicilio sin complicaciones. En caso de sospecha de contagio o síntomas comunique con Sanidad.

Llevo más de 20 días con dolor de garganta como si tuviera un tapón, me duele el pecho y la espalda. Este dolor es de las costillas hacia arriba, dolor de estómago como si lo tuviera vacío y a veces malestar de cuerpo. Convivo con 2 personas, una de ellas con asma, lleva 10 días con nosotros pero ninguno tiene síntomas.

Los síntomas de sospecha son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte las respuestas generales

Mi mujer lleva dos días con una pequeña tos, no tiene fiebre ni dolor muscular ni cansancio ni dolor de garganta. Ella está bien, lo único es la pequeña tos que tiene muy continua ¿Podría ser coronavirus?

Los síntomas de sospecha son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte con su médico de cabecera.

Después de haberme dado el alta por neumonía en el hospital y después de un segundo test dar negativo, ¿por qué sigo con diarrea de color naranja y malestar? Llevo 3 días, después de haber salido, peor que cuando entré.

Los síntomas pueden persistir unos días hasta la desaparición del virus. Guarde aislamiento en cuarentena hasta que no tenga síntomas.

Me contrataron el martes para la cuarentena de cajera. No se respeta la distancia, en mi tienda ha habido 3 positivos. Desde ayer me encuentro mal ¿Llamando a mi médico de cabecera me dará la baja?

La empresa debe hacer cumplir las medidas anti-contagio, use mascarillas y guantes.

¿Es eficaz contra el virus aplicar aire caliente con el secador de pelo, sobre los productos de la compra y la ropa utilizada para salir a la calle?

No. Podría ser contraproducente. Para desinfectar objetos use agua y jabón o lejía diluida. Ventile la ropa. Si contacto sospechoso lávela en lavadora con agua caliente.

Soy sanitaria y he dado positivo por Covid-19. En mi trabajo empezaron a salir varios positivos, y a los 5 días empecé a tener los síntomas, me dio positivo la prueba. Aislamiento en casa 14 días, tras los cuales me hacen la prueba y sigo dando positivo, pero he vuelto a hacer vida normal con mi marido e hijo de 2 años ya que me necesita, llevo ya 19 días de baja, y seguramente aún siga dando positivo, ya que llevaba sin presentar síntomas por lo menos 9 días y de repente hace 2 días estoy que me va a explotar la cabeza, estoy tomando paracetamol. Pero digo yo doctor, si los tres estamos haciendo el aislamiento juntos, mi marido de baja por contacto estrecho ¿podemos hacer vida los tres juntos en casa? Yo ya estuve aislada 14 días y ahora, aunque sigo dando positivo pues hacemos aislamiento familiar juntos, ¿está bien hecho? Y es normal este dolor tan fuerte de cabeza tras 19 días desde que me dijeron que era positivo, y ¿por qué me está constando que se me vaya el bicho? Y ¿por qué después de estar bien vuelven los dolores de cabeza tan fuertes? ¿Puedo dormir con mi marido aunque siga dando yo positivo y el está haciendo aislamiento? Gracias por su gran labor. Muchos aplausos para usted y todos los que están batallando en esta lucha.

Completen el aislamiento domiciliario los tres. Los síntomas pueden persistir unos días hasta la desaparición del virus. Guarden aislamiento en cuarentena hasta que no tengan síntomas.

¿Está demostrado que las personas hipertensas son de riesgo? Hay cardiólogos que lo desmienten, dicen que no hay estudios que lo afirmen.

Depende de la edad y de otros factores, pero si tienen daño cardio-respiratorio se consideran pacientes de riesgo.

Estoy en casa desde el 13 de marzo, solo he salido puntualmente a comprar, pero mi marido tiene que salir a trabajar. Cuando llega a casa se ducha y mantiene todas las precauciones, él está bien, pero ¿yo puedo darle besos y abrazos o como sale de casa debo tener distancia? Tengo en casa también a mi madre de 77 años ¿qué debo hacer? Trato a mi marido como si estuviera contagiado por miedo.

Si su marido no tiene síntomas ni es sospechoso y extrema las medidas anti-contagio en el trabajo, puede hacer vida normal en su casa.

El día 13 de marzo tuve fiebre, tos y malestar y a falta de prueba me dieron positivo. He tenido aislamiento, a los 12 días ya no tenía apenas síntomas, y me dieron otros 16 días de confinamiento. Pero hoy día 28 y tras varios días sin síntomas he vuelto a tener un poco de fiebre y me ha vuelto a picar la garganta. ¿Puede ser que no me haya recuperado del todo? ¿Puedo seguir contagiando?

Debería realizarse el test de anticuerpos. Consulte con su médico. Extreme las medidas anti-contagio.

Hace dos días que noto que tengo un poco de conjuntivitis, digo poco porque solo noto legañas por la mañana y en un ojo molestias como si tuviera un granito dentro. Estoy preocupada, no sé si es un inicio de coronavirus. ¿Tiene que haber más síntomas para ser un coronavirus? ¿Y cuándo tendría que ir al médico?

Los síntomas de sospecha son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte con su médico de cabecera.

Desde hace 5 semanas tengo dolor de garganta y tos seca. Fiebre solo la primera semana y algo de diarrea. En mi país no quieren testear casos como el mío. Vino un médico y me dijo que seguramente no es coronavirus, pero que siga en confinamiento y que por mi edad, 35 años, no va a pasarme nada y a mis hijos pequeños tampoco. Mi pregunta es: llevo 5 semanas con síntomas, ¿cuanto más puedo estar enferma? Tengo dos hijos menores de dos años. ¿Cómo puedo saber si están contagiados (solo una tiene síntomas desde el 27/3 )? y ¿cuándo dejarían de contagiar si en mi caso ya llevo 5 semanas enferma?¿Qué se hace en los casos que te niegan el test y dura tanto la enfermedad? Con la nena que tiene síntomas estoy en la misma habitación, ¿hay riesgo de empeorar su cuadro o el mío si me lo saco siendo la misma enfermedad pero en distinto estadio?

No se preocupe, su caso no parece de Covid-19. En todo caso, los niños pequeños no suelen padecer la enfermedad. Pueden convivir en el domicilio sin problemas.

Llevo ya 14 días con unas tos seca y con un poco de carraspera en la garganta. Mi esposa está con tos seca desde hace 10 días, pero no nos viene consecutivo ¿podríamos tener el virus o se trataría de algún resfriado?

Los síntomas de Covid-19 son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte con su médico de cabecera.

He estado con una persona con coronavirus estando al lado de ella sin ponerme nada, abrazado y todo. ¿Por qué yo no me he contagiado? ¿Soy portadora o soy inmune al virus?

Como caso de sospecha debería hacerse pruebas de Covid-19 para saber si está contagiada-inmunizada. Guarde los 14 días de periodo de incubación en confinamiento estricto.

Estoy sufriendo desde hace tres semanas unos dolores tremendos de todo el cuerpo. Creo que es fibromialgia. No me dejan dormir y no me lo quita el paracetamol ni el ibuprofeno. El médico solo me dice tome esto y ya.

Esta sección se ocupa de dudas y consejos acerca del Coronavirus. Lo siento

El martes 31 de marzo empecé con fiebre de 38, tos y fatiga con dolor en el pecho. En el centro de salud me mandaron llamar al número del Covid-19 y me pusieron directamente con el 161 donde un doctor me mandó ir al hospital por mi falta de respiración, al llegar me hicieron una radiografía del tórax y el test. Al salir bien la radiografía me mandaron con aislamiento para casa de 7 días en la habitación. Al día siguiente me llamaron para darme el resultado del test y era negativo pero que tenía que seguir en la habitación aislada. Hasta el día de hoy la respiración mejoró pero tengo todos los días dolor de cabeza, falta de olfato y gusto me siento muy casada y con congestión de moco y la tos aún no cedió, llevo dos días con diarrea. El médico de cabecera me llama todos los días, me ha dicho que me ha solicitado que me hagan otro test pero aún no me llamaron. El médico me dijo que tengo todos los síntomas de coronavirus, mi pregunta es ¿puede ser el coronavirus aunque diera negativo el primer test? ¿Si me encuentro mejor a los 14 días puedo ir ya trabajar, si no me hicieron el segundo test?

Como caso sospechoso por los síntomas, debe guardar aislamiento 14 días y otros 7 más desde que se encuentre sin síntomas, pues puede ser contagioso. Debería hacerse prueba de anticuerpos Covid-19.

Para cuando acabe el confinamiento veré a una persona con esclerosis múltiple, y me gustaría saber si esa persona está considerada factor de riesgo. De ser así me gustaría saber si tengo derecho a hacerme el test para determinar si soy asintomático (yo me encuentro bien y no he tenido contacto con nadie positivo, pero claro, nunca se sabe). Es por tener mayor seguridad y asegurarme de que pese a haber cumplido la cuarentena, no voy a contagiar nada.

Lo ideal es que nos hiciéramos las pruebas todos… Me temo que su deseo de realizarse test es compartido por gran número de ciudadanos, muchos con síntomas de enfermedad y con riesgo de contagiar a familiares.

Soy Laura, terapeuta ocupacional en un centro residencial y contagiada por el Covid-19. He presentado todos los síntomas de manera leve (no requiriendo atención hospitalaria). No me han realizado ningún tipo de prueba (ni test ni PCR). He tenido que pasar la cuarentena en domicilio y hace un par de días (día 13) seguía con dificultad al respirar y me hicieron una placa (donde afortunadamente, ya, no había presencia de manchas). Como consecuencia sigo con tratamiento de paracetamol y salbutamol a demanda. Ahora mi pregunta es: ¿si a día de hoy sin una prueba que confirme un negativo y sin saber si puedo contagiar, es conveniente incorporarme de inmediato?

Consulte las respuestas generales a partir de la nº 35. Creo que debe confirmar que no es contagiosa antes de incorporarse al trabajo.

Hace 12 días tuve contacto con alguien que dio positivo, no he tenido síntomas. Ya no me debo preocupar, una doctora me dijo que a los siete días se manifiesta, pero estoy inquieta.

El periodo de incubación es de 14 días en aislamiento. Consulte respuestas generales.

Tuve durante unos 10 días antes de hacerme el test falta de gusto y olfato, dolor en la parte trasera media de la espalda y fatiga, algo de tos pero no llegué a tener fiebre, a los diez días me fui al hospital a hacerme una placa en la que me descartaron neumonía, me han dado el resultado del test que es negativo, ¿puede ser que haya superado la enfermedad y me diera negativo por esa razón?

Sí, con el test RCP es posible. El test de confirmación o inmunidad se realiza midiendo los anticuerpos en sangre.

En mi trabajo había una mujer enferma y el doctor le dijo que se tenía que quedar en la casa en cuarentena. Mi pregunta es, ¿está supuesto que nos hagan la prueba de coronavirus a todos los del trabajo también igual que a ella?

Las pruebas -en teoría- se deben hacer a todos los casos sospechosos y contactos con positivos. Consulte con Sanidad.

He desarrollado una neumonía bilateral leve y ya salí del hospital. Mi único síntoma ha sido la fiebre, más bien leve salvo un par de días en el hospital. El problema es que no parece acabar de desaparecer del todo y aunque me dieron el alta hace diez días aún tengo algún episodio de 37.2 grados. ¿Hay algo más que se pueda hacer medicamente?

Los síntomas (febrícula, cansancio, tos…) pueden tardar en desaparecer unas semanas. Consulte con su médico.

Mi marido lleva ya un mes siendo positivo. Tiene algo de mocos en la garganta y un poquito de tos... ¿Es normal? ¿Deberían hacerle más pruebas? ¿Podría tomar algo más que paracetamol y flumil? Gracias.

Debe realizarse tets RCP o serológico para ver evolución. No puedo dar consejos terapéuticos, lo siento. Consulte con Sanidad.

¿Es posible que tenga ahogos y no tener neumonía y que se considere síntomas del Covid-19? En un principio pensé en ansiedad pero ya no me encuentro nerviosa, más bien cansada. Llevo con esta situación para dos semanas y en aislamiento por el resto de síntomas. No entiendo los ahogos.

Los síntomas típicos son: gripe, fiebre, tos y asfixia. Consulte respuestas generales.

¿Si te dan un beso en la boca se puede pegar el Covid-19?

Depende de si uno de los dos besadores está contagiado.

A mediados de enero después de estar 8 días en Tenerife y un día en la Gomera, ya en Sevilla, note molestias musculares, tos seca, febrícula y fiebre de 38º, sin olor ni sabor a las comidas. De la gripe estacional me vacune en noviembre. La doctora me dijo que era un proceso gripal, me receto paracetamol 600 y un antibiótico llamado levofloxacino, Ya que por mi edad, 76 años, para prevenir la neumonía ¿Pudo ser Covid-19 lo que tuve? Gracias.

Por las fechas es improbable que fuera Covid-19.

Hola, mi nombre es Clara. Ahora mismo de repente mi madre estando durmiendo, la ha despertado un ahogo, nota que no puede tragar saliva y nota que se ahoga ¿Esto puede ser síntoma del corvid-19 ? Muchas gracias.

Los síntomas de Covid-19 son fiebre, estado gripal, tos persistente y asfixia. Consulta con Sanidad si tuviera estos síntomas.

Buenos días, estoy confinado desde el viernes 13 de marzo. No he salido de casa en todos estos días. Ni mi esposa (que ha salido a hacer las comprar puntualmente) ni yo hemos tenido síntomas. ¿Cuánto tiempo puede ser una persona asintomática (en el caso de que lo fuésemos) y dejar de ser un peligro de contagio para los demás?

El periodo de incubación son 14 días. Consulte repuestas generales.

Tengo 36 años y soy hipertensa desde los embarazos pero controlada con ibersatan. Me asusta pensar y leer comentarios de que es un riesgo contraer el virus siendo hipertensa.

No preste atención a los bulos. Consulte respuestas generales.

Mi pareja es positivo en Covid-19 y a mi han confinado también por contacto estrecho ¿Hasta cuando he de quedarme confinado?

Aislamiento 14 días. Debe hacer se test RCP o serológicos.

Hace 15 días que soy positivo para Covid-19. ¿Cuanto tiempo he de esperar antes de incorporarme a mi trabajo como sanitario?

Cuando los test RCP sean negativos, usted ya no debe ser contagioso.

Hola mi pregunta es que a mí mamá le da tos de noche, y en ocasiones por las tardes, a mí me comenzó una gastritis horrible con diarrea y sinusitis no sé si sea por el mismo reflujo dolor de cabeza. A mis hermanos también a veces les da dolor de cabeza, el único que sale es mi hermano a pasear lo perros. pero cuando llega tiene todas las medidas sanitarias y los perros también, tengo miedo podemos tener el COVID 19.

Los síntomas de sospecha son: estado gripal, fiebre, tos y asfixia.

Mi compañero estuvo en el funeral de su padre que falleció hace 3 semanas de una posible infección en los pulmones...al cabo de 2 semana el hermano ha dado positivo en covid-19...mi compañero estuvo en contacto con él y aún sigue trabajando con nosotros. Mi pregunta es ¿qué puedo hacer? Esto no es un juego me preocupo por mí y por los que lo rodean ....y en un trabajo de repartidor...

Los casos sospechosos por contacto con positivos deben guardar confinamiento domiciliario y realizarse los test RCP.

Sin querer ni recordarlo, salude a alguien de un beso en la cara, luego me lave las manos y el rostro, ¿puedo contagiarme de covid 19? (esa persona no tiene síntomas de covid).

Es necesario el contacto con un contagiado para contagiarse. Extreme las medidas ant-contagio. Consulte respuestas generales.

He tenido síntomas propios del Covid-19. Comencé hace 3 semanas con un intenso dolor de cabeza y de garganta, luego vino la febrícula y finalmente fiebre durante dos días. Estos síntomas han ido remitiendo y ya no me siguen haciendo el seguimiento telefónico. Aún así, llevo dos semanas con la garganta muy muy roja y siento un reflujo horrible que va desde el estómago a la garganta y que se hace mucho más molesto al acostarme por la noche. No sé si podría estar relacionado o qué debería hacer. Estoy muy preocupada porque hasta hace poco he arrastrado un trastorno de la alimentación (bulimia) ¿Qué debería hacer? Gracias.

Puede ser reflujo ácido gastro-esofágico. Consulte con su médico.

Caso hipotético y preguntas serias: Contraje COVID-19, (paciente asintomático) el 21 de Marzo han pasado 15 días desde entonces... 1.- ¿Ya soy inmune al virus? 2.- ¿Aún así puedo ser portador y contagiar a los demás (después de estar aislado estos 15 días)?

Consulte respuesta publicada ayer en respuestas generales.

Buenas doctor, ante todo muchísimas gracias por su consulta, durante unos diez días he sentido pérdida de olfato y gusto sensación de fatiga con un dolor en la parte media trasera de la espalda con una ligera tos seca y apenas dos días dolores de cabeza pero sin fiebre ningún día, por recomendación estoy guardando cuarentena ya 15 días desde que note estos síntomas, el sábado pasado fui al hospital hacerme una placa en la cual me dijeron que no tengo neumonía y me realizaron el test, hoy me han llamado del hospital y me dicen que el resultado es negativo pero que continúe en cuarentena otros quince días, mi pregunta es si es posible que el test me haya dado negativo al haberlo superado? De nuevo muchísimas gracias por su labor. Un saludo.

Si el test realizado es RCP es posible que le de negativo por haber pasado la infección. La confirmación se obtiene realizando análisis serológicos de anticuerpos.

Buenas tardes. He tenido síntomas del Covid, dolores de cabeza, sudores fríos, fiebre, cansancio muscular y molestias estomacales. El pasado 25, me hicieron una RX y me dio neumonía, el 26, me hicieron la prueba del Covid y me salió negativo. ¿Por qué puede ser esto? Muchas gracias.

Es caso sospechoso. Debe repetir test RCP o pruebas serológicas.

Tengo síntomas de coronavirus con tos persistente que me dura ya más de tres semanas. Desapareció cuando tome Paracetamol con codeína pero me ha vuelto ¿Es esto normal?

Los síntomas de sospecha son estado gripal, fiebre, tos y asfixia. Consulte con su médico.

El 25 de febrero tuve una cesárea en la semana 36 porque mi bebé había dejado de crecer en la 34, esto fue luego de estar 5 meses en reposo absoluto por amenaza de parto prematuro. Con una internación de por medio. Gracias a Dios estamos las dos bien. Pero yo quede muy débil y delgada después de todo el proceso. El 1/3 por tener fiebre y sensación de infección urinaria 37,9 fui a una guardia y me hicieron un análisis de orina. Al día siguiente mi obstetra me recetó Optamox por si había alguna infección relacionada a la cesárea. Seguí con febrícula, y me dio diarrea. Y el 6/3 empecé con dolor de garganta (que es cuando considero q empezaron los síntomas 5 días después de ir a la guardia) . El 9 de marzo empecé con tos seca. Y muchas veces tengo la sensación de que me cuesta respirar, aunque a veces es la sensación de necesitar toser desesperadamente. En ese momento no consideré ir al médico porque mi bebé pesaba 2,200 kg y me daba terror tener que dejarla. Luego me enteré que en la guardia que fui el 1/3 dos horas antes que yo estuvo un paciente con Covid 19 que en 7 días se recuperó. Pasó el tiempo Ya estamos en abril y mi cuadro sigue igual, no tuve más fiebre, pero sí perdura el dolor de garganta, la tos seca más que nada y a veces dificultad para respirar. Mi bebé también tiene congestión, mocos y hace ruidos respiratorios. Hace varios estornudos, pero tose poco. Fiebre no tuvo. Un día llego a 37,3 y dos veces 37 pero en general temperatura normal de 36 y algo. No puedo aplicar distanciamiento con ella y alejarme, debo cuidarla y alimentarla. Yo siento que es coronavirus pero mi familia es escéptica al tema, dicen que debe ser otra cosa. Pero no fui a ningún lado, solo coincidí con ese paciente ese día. Mi marido y mi hijo de dos años están en un sector del apartamento y nosotras en otro completamente separados. Yo pensaba que una vez que pasen los síntomas seguir 14 días en aislamiento, pero no esperaba que duren un mes. Como no se me pasan los síntomas no sé que hacer. Porque también pienso que al tener las defensas bajas llamar e ir a hacerme un test (llegado el caso q consideren hacérmelo) es exponerme a otras enfermedades, lo mismo con mi bebé. Además, que no puedo dejarla a cargo de nadie porque si yo estoy enferma ella también. En el embarazo tuve diabetes gestacional que no sé si continúa o no y tengo tiroiditis hashimoto. ¿Qué debería hacer? ¿Existen casos de pacientes que les dura tantas semanas?

Para saber si está contagiada debe realizarse un test coronavirus (RCP o serológico). Si está contagiada y tiene síntomas debe hacer aislamiento 14 días o mientras tenga síntomas. Si su bebé tiene síntomas consulte con su pediatra.

Soy enfermera, tengo faringitis. No tengo fiebre, solo poca tos y malestar en garganta ¿Puedo seguir manejando pacientes con Covid-19? ¿O tendré que avisar para que dejen en otra área donde no estén estos pacientes para que no se me agrave más?

Si tiene síntomas de sospecha debe descartar Covid con prueba RCP. Extreme las medidas anti-contagio y consulte con Sanidad

Fui diagnosticado de Covid-19 por mis síntomas telefónicamente y he estado aislado 21 días en mi domicilio donde vivo con mi familia, mis síntomas no fueron graves. Me gustaría donar mi plasma para ayudar a otras personas, ¿tendrían lo primero que hacerme las pruebas? ¿Donde debo ir para hacerlas y donar?

Debe contactar con Sanidad o con su médico de cabecera. Es necesario confirmar su inmunidad mediante análisis de sangre para ver anticuerpos de Covid-19. Gracias

Sufro de rinitis alérgica, ya tengo como mes y medio con esto y estoy preocupada porque no se me pasa. Y lo que quiero saber es que si por este problema me puedo contagiar de coronavirus. De tanto escuchar tantas noticias siento que me falta el aire. Por favor pido me diga qué puedo hacer o tomar.

Tener rinitis alérgica no le hace más susceptible de contagio por Covid-19. En primavera es lógico padecer alergias respiratorias. Siga las recomendaciones de su médico de cabecera.

He sido dado de alta en el hospital, y el último test fue negativo. Después de la cuarentena de 14 días aislado en casa, ¿puedo hacer vida normal?

Siga las recomendaciones de Sanidad y respete el confinamiento domicilario.

Tengo 43 años, no tengo ninguna enfermedad, lo único que tengo es alergia al polen y asma leve. ¿Qué posibilidad hay de recuperarse en caso de contagio con el coronavirus?

Consulte las respuestas generales.

Tengo Covid-19 y llevo tres días sin síntomas, ¿puedo ahora ver a mis familiares o tengo que seguir en cuarentena?

Después del aislamiento domiciliario de 14 días, debe seguir en confinamiento otros 14 días sin salir por el riesgo de seguir siendo contagioso. Extreme las medidas anti-contagio.

Empecé con los síntomas el 16 de marzo, a la semana fui a urgencias, me hicieron un radiografía y me dijeron que no tenía neumonía, me mandaron a casa. Me hicieron el test y di positivo. Han pasado 21 días y sigo con la tos y con una flema líquida blanca. ¿Es normal después de tanto tiempo seguir con la tos? ¿Me tengo que preocupar?

En caso de enfermedad pulmonar por Covid-19, es normal que después de la fase aguda, persistan síntomas reactivos como tos o expectoración. Debe realizarse test para confirmar que ya es negativo a tiene inmunidad.

Soy una persona en observación porque estuve en contacto con una persona que está con Covid-19. Ya son 14 días y no presenté ningún síntoma ¿puedo salir ya de mi aislamiento sin tener que realizarme la prueba?

Si ya ha pasado el periodo de cuarentena aislado y sin síntomas, sí. Siga en confinamiento domiciliario.

Hola doctor, ¿en la terracita de mi casa puedo estar? Es un balcón pequeño pero al aire completamente. Tengo vecinos abajo y arriba (separación normal de los balcones de un piso de sevilla) y los de enfrente están como a 20 metros.

No hay inconveniente alguno.

Es probable que haya pasado el Covid-19 por los síntomas que tuve desde día 16 de marzo. He estado aislada en mi casa hasta el día de ayer ¿Es tiempo suficiente para poder salir a comprar comida, por ejemplo? Además, convivo con mi marido que es persona de riesgo, tiene diabetes y cardiopatía isquémica, por lo que necesito saber si ya puedo compartir los espacios comunes en nuestra vivienda.

Si ya ha finalizado sin síntomas el periodo de aislamiento de 14 días, puede compartir espacios domésticos con su marido. Use mascarillas y extreme medidas anti-contagio.

Se ha confirmado el contagio de un gran felino (una tigresa en Nueva York) con los síntomas de Covid-19 ¿Hay riesgo de contagio entre animales-humanos? La pregunta viene ante la duda creada con el mensaje contradictorio hasta hace unos días del uso de las mascarillas que han dado autoridades sanitarias.

El Covid-19 es un virus que proviene de algunos animales salvajes que han pasado al humano (zoonosis). Pero lo que debemos evitar es el contagio entre humanos. Use mascarillas y extreme las medidas anti-contagio.

Tengo 7 meses de embarazo y tengo miedo de tener Covid-19. Llevo aproximadamente una semana con la garganta seca, en el día de hoy empecé con tos seca y dolor de garganta, el cual cedió a dolor en el pecho ¿Puedo estar contagiada?

Puede acudir al hospital para que le realicen el test RCP, debido a su estado de gestación y a sus síntomas.

Esperando en la fila del supermercado, el señor que estaba delante de mí tosió en menos de cinco minutos unas diez veces. Ni se ponía la mano ni el brazo ni nada, ¿es posible que al toser y seguir avanzando al fila, se pueda contagiar el virus?

Depende se si el señor estaba contagiado, de la distancia de seguridad, de si usaban mascarillas, guantes, etcétera… De todas formas, el riesgo es bajo. Por eso use siempre mascarillas al salir de casa.

Viajamos a Madrid el fin de semana del 7 de marzo. A los 5 días mis dos hijas tuvieron fiebre (38,5) un solo día y cansancio. El día 16 de marzo mi marido también empezó con fiebre, tos y malestar durante 3 días. Nos indicaron que permaneciéramos aislados por posible caso de coronavirus. Ya nos han dado de alta porque han pasado los 14 días, pero mi marido y yo seguimos teniendo una tos con flemas. No tenemos fiebre, ni nos encontramos mal, pero la tos no se nos va. Nuestra duda es si seguimos siendo contagiosos o no. O solo es una secuela que se ha quedado.

Deben realizarse el test RCP para saber si están contagiados. Permanezcan 14 días en confinamiento domiciliario desde que no tengan síntomas y extremen las medidas anti-contagio.

Hoy hace 15 días que empecé con síntomas compatibles con coronavirus y casi todo este tiempo he tenido febrícula. Hace dos días que parecía que había mejorado e incluso la febrícula desapareció, pero hoy he vuelto a tener calentura y malestar general ¿Estoy empeorando?

Es normal tener a veces una leve recaída de los síntomas. Consulta con Sanidad si presenta fiebre alta, tos persistente o asfixia.

Buenas tardes, les escribo para preguntarles si una persona que ha pasado la enfermedad, puede seguir contagiándolo.

Depende de la carga viral y del nivel de anticuerpos. Consulte respuestas anteriores y generales.

Llevo sin salir de casa desde el día 12 de marzo. Mi marido es el que ha salido a trabajar y a comprar. El día 13 estuvo en contacto directo con un compañero que ha dado positivo. Yo llevo con síntomas desde el día 30 y en sanidad y médico de cabecera me han dicho que haga aislamiento domiciliario en una habitación sola. La única posibilidad es que me haya contagiado mi marido, aunque él haya sido asintomático. Tenemos tres hijos de 15, 13 y 7 años. ¿Tengo que estar aislada de todos ellos?

Aislamiento familiar durante 14 días. Su marido y usted son sospechosos y deberían hacerse el test RCP. Consulte con Sanidad.

Soy una persona con 60 años y tengo un infarto y un ictus. Mi pregunta es: el padre de mi vecino ha muerto por coronavirus esta madrugada en Osuna y el hijo se ha venido a pasar la cuarentena en su piso. Los médicos de Osuna le han dicho que pase la cuarentena en su casa. Aunque él ha estado desde el viernes en la misma habitación, creo que es contraproducente teniendo 2 hijos pequeños y su mujer enferma, y más familias que hay en el bloque ¿qué podemos hacer por favor?

Cualquier persona sospechosa de contagio, como lo es su vecino, debe guardar aislamiento domiciliario 14 días, sin contacto directo con otras personas.

He tenido todos los síntomas de coronavirus y 22 días después del día que tuve el pico de fiebre sigo aún con tos aunque no es continua. Después de tanto tiempo ¿puedo seguir estando infectado? ¿Es normal que dure tanto la tos aunque ya sea escasa?

Es usted un caso sospechoso, permanezca en aislamiento hasta que los síntomas desaparezcan. Consulte con Sanidad para realizar test RCP.

Ante la falta de mascarillas en las farmacias, quisiera preguntar ¿cómo puedo usar una mascarilla varias veces?

Depende del tipo de mascarilla y del material de fabricación. Lo mejor es desechar las mascarillas potencialmente contaminadas.

Si un vecino da positivo y el portero de su comunidad le ha bajado la basura a diario ¿podría haberse contagiado? ¿Debería aislarse?

El vecino positivo debe aislarse, por supuesto. Cualquier contacto directo que haya tenido los días previos deben guardar confinamiento domiciliario y observación.

Tengo 35 años y soy hipertensa controlada con bersatan 300. Mi miedo es que mi suegro dio positivo el 15 de marzo, mi marido tuvo contacto con él y aunque tuvo 19 días de aislamiento sin síntomas sigo con la duda de que pueda seguir siendo portador y pueda contagiarnos.

La probabilidad es pequeña pues el periodo de incubación son 14 días. Consulte respuestas anteriores y generales por favor.

Mi madre y yo el 9 de marzo empezamos con todos los síntomas del coronavirus (tos, diarrea, malestar, flojera y fiebre), la fiebre era de 38,5 hasta el día 19 que no tuvimos fiebre. La tos ha perdurado pero con cada día menos. La sanidad no nos quiere hacer las pruebas, mi pregunta es después de no tener fiebre ¿hay que esperar 15 días? ¿Seguimos siendo contagiosas? Nos vamos a hacer las pruebas por lo privado porque queremos saber que no lo pegamos y claro como leo que a veces luego sale más tarde positivo, necesito información ya que mi padre es de riesgo y no queremos tampoco pegárselo.

Desde que no hayan tenido síntomas deben estar 14 días en confinamiento y observación. La certeza del contagio y curación solo es posible por medio de pruebas RCP o serológicas.

Podría decirnos más sobre el tipo de tratamiento a seguir ya que en ningún sitio nos lo dicen ni los hospitales ni los números de información que facilita el gobierno ni nadie es más la desinformación que hay que otra cosa. Por favor díganos que debemos hacer si no conseguimos hablar con ninguna persona que nos pueda indicar cómo actuar.

Lamento mucho no poder hablar de tratamientos pues eso depende de cada enfermo, de su estado general y su evolución. No se automedique.

El martes salí a comprar con mis guantes y mascarilla. Cuando volví me quité mi ropa y me lavé las manos como dice Sanidad. Hoy domingo me he levantado con tos pero no tengo fiebre ni otro síntoma ¿qué tengo doctor?

Ante cualquier sospecha guarde confinamiento 14 días y avise a Sanidad si tiene síntomas: fiebre, tos, asfixia. Consulte las respuestas generales, por favor.

Tengo hemocromatosis por la mutación de un gen por lo que tengo la ferritina muy alta; tengo más predisposición a contraer coronavirus y si me contagiara, ¿la hemocromatosis complica la evolución del coronavirus a formas más graves?

El riesgo de contagio no depende de las enfermedades previas. La hemocromatosis leve no está considerada patología agravante, salvo que padezca afectación severa hepática, esplénica o medular

Perdí el olfato hace 16 días, aún no me ha vuelto. No me han querido hacer el test. Y convivo con mi madre en un piso de 50m2. Mi pregunta es: ¿cuándo puedo salir del confinamiento en mi habitación? ¿Cuándo sé que ya no puedo contagiar a mi madre que es de máximo grupo de riesgo?

El periodo de incubación es de 14 días. Consulte respuestas generales. Consulte con Sanidad si tuviera tos, fiebre o asfixia.

Llevo ocho días desde que me dio positivo, he estado ingresado y el viernes me dieron de alta y ayer y hoy he tenido décimas.

Aislamiento domiciliario estricto mientras siga con síntomas. Después otros 14 días de confinamiento y repetir el test RCP.

Buenas noches, llevo 15 días con sintomatología de covid sin confirmar, febrícula de 37, dolor cabeza ha mejorado, 4 días de diarrea no líquida, sensación de ahogo va mejorando pero tengo la sensación que no avanzo. Por las mañanas estoy a 36.4 pero por las tardes subo a 36.8 o 36.9. Me hicieron rx y no hay signos de neumonía. ¿Cuánto tiempo puede alargarse y me debo preocupar a partir de un determinado número de días si no mejoro?

Aislamiento domiciliario mientras siga con síntomas. Los síntomas de gravedad son fiebre alta, tos y asfixia.

¿Los hipertensos podemos salir a pasear?

No. Usted debe seguir en confinamiento domiciliario y respetar las normas del estado de alarma, como cualquier ciudadano.

Hola, hace cosa de una semaname dio un mareo y me faltó el aire sin fiebre ni nada más. Me fui a urgencias y me dijeron que tenía el oxígeno bien. Ahora después de una semana me levanto de la cama mareada con diarrea, esta mañana tenía un poco de angustia, dolor en los pechos... Fiebre no tengo... ¿Puede ser corona virus?

Los síntomas típicos del Covid-19 son: estado gripal, fiebre, tos persistente y asfixia. Consulte respuestas generales.

¿Si mi marido y yo tenemos corona virus podemos seguir durmiendo juntos?

Sí. Aislamiento domiciliario 14 días. Consulten con Sanidad.

No tengo tos ni dolor de cabeza ni fiebre, respiro bien, no tengo descomposición y tengo gusto. Y he ido a urgencias y me han dicho que tengo faringitis y me han metido en cuarentena ¿Puedo exigir la prueba del test? Cuando salga de la cuarentena y si sigo con la faringitis ¿puedo exigir que me miren la garganta?

No estamos en tiempos de exigencias, sino de colaboración entre pacientes y médicos. Muchas gracias.

Tengo un bebé de 20 días. Después de nacer solo hacemos consultas telefónicas con la pediatra y todo parece ir bien, ¿qué síntomas serían preocupantes? ¿Funcionan las urgencias pediátricas? ¿Cuándo le tocaría salir para la primera vacuna?

Consulte las repuestas generales. Las urgencias pediátricas funcionan con normalidad. Consulte con su pediatra el calendario de vacunas.

Si tengo una habitación y mi marido acaba de salir del hospital ¿dónde va aislarse si tenemos una habitación y qué hacemos si no podemos guardar la distancia de 2 metros?

Guarden ambos el aislamiento, extremen las medidas anti-contagio y vigile usted sus síntomas sospechosos.

Hay algo que no logro entender ¿En qué momento se contagiaron las personas que están ingresando o muriendo ahora? ¡Llevamos 3 semanas confinados! ¿Cuál es el periodo de incubación del dichoso virus?

El periodo de incubación es de 14 días. (Consulte las respuestas generales). Una vez contagiados, si desarrollan la enfermedad pulmonar (neumonía) esta se puede prolongar durante semanas.

Mi marido ha sido positivo con sintomatología y lleva aislado 9 días, ni yo ni la niña que tiene 12 años hemos desarrollado ningún síntoma. El hecho de que hayamos estado en contacto con mi marido antes del aislamiento ¿supone que obligatoriamente tenemos que ser asintomáticas? ¿o podemos no padecer la enfermedad? Y en el supuesto que seamos asintomáticas, durante cuánto tiempo tenemos que tener precaución para no contagiar. Mi pregunta es porque yo sigo trabajando en contacto con la población y no sé durante cuánto tiempo puedo trasmitirlo en el supuesto que fuese asintomática y también me preocupa mi hija.

El periodo de incubación es de 14 días (consulte las respuestas generales), que debe estar usted en cuarentena domiciliaria por ser sospechosa. Consulte con Sanidad si presenta síntomas de alarma.

El 25 de diciembre de 2019 amanecí con fiebre, estuve en hospital y tras placas me dijeron que no era neumonía. Me mandaron ibuprofeno y paracetamol. Estuve cuatro días con fiebre por encima de 38 y más de un mes con tos. En febrero volví y me recetaron 5 días de antibiótico pero la mejora no se produjo y la tos fue desapareciendo poco a poco. Hoy me pregunto si pudo ser Covid-19.

No parece probable por las fechas en que enfermó.

Si soy un paciente que me han metido en cuarentena por una simple faringitis, ¿puedo exigir una prueba de test?

No estamos en tiempo de exigencias, sino de colaboración entre pacientes y médicos. Muchas gracias.

Tengo 37.7 de fiebre desde hoy son 2 veces. Tengo mucho dolor de cuerpo, sobre todo espalda, y soy asmática. Hace tiempo que no he hecho ningún cuadro pero esta última semana si me he estado aplicando el ventolin. Hace unos días mi pequeña de 10 años y yo tuvimos un ligero picor en los ojos… ¿Podría desarrollarse el coronavirus?

Consulte las respuestas generales, por favor. Extreme las medidas anti-contagio.

Una niña de 6 años por fiebre de solo 2 días confinada ya más de 15 días, hija de enfermera que se contagió y ya está curada ¿no hay forma de que se la haga la prueba? En una niña por Dios, y está solita un día tras otro sin ni siquiera saber si lo tiene. Gracias y comprendo la situación pero como abuela que estoy siguiendo al máximo las restricciones espero me comprenda.

Gloria, la comprendo, no se preocupe que a los pequeños no les afecta el coronavirus como a los mayores. Consulte con el pediatra y le aconsejará lo mejor para su nieta y para usted.

Tengo infección por streptococcus agalactiae. Cuando me quedé embarazada, ahora el bebé tiene 10 meses le doy lactancia y tengo la infección aún exactamente en la nariz y cada vez más ¿puedo tomar antibiótico? ¿Tengo que ir al centro de salud o llamar por el estado de alarma y confinamiento?

Consulte telefónica con su médico de cabecera. No se automedique.

Tengo a mi hijo en cuarentena y lleva una semana, la fiebre remite pero la tos no, tiene que ser así ¿son pocos días?

La cuarentena de los casos sospechosos es de 14 días.

Ayer empecé con un leve dolor de garganta, tomé paracetamol, me he levantado prácticamente igual. Me suena leer algún método de medida como enjuague para ayudar en caso de posible virus Covid-19 para que este se desplace al estómago y no continúe por las vías respiratorias, si es que estuviera manifestándose. También es porque convivo en un piso con mi madre de 80 años y mi hijo de 16.

No preste atención a los bulos. Por favor consulte las respuestas generales.

Buenas tardes, hace trece días me encontré regular, con molestia en la garganta y febrícula de 37,5°. Desde entonces he permanecido aislada en mi habitación. En estos días he seguido con leves molestias en la garganta y mi temperatura, sin tomar nada, no ha superado los 37,1°. Creo que mi temperatura habitual es 36,8°. Mi pregunta es, dado que no he sufrido empeoramiento, ni presentado fiebre alta, ni tos, ni asfixia, ¿se puede descartar ya que sea coronavirus? ¿Debo seguir estando aislada?

La certeza solo se puede tener con el test RCP. Desde que no tenga síntomas debe guardar confinamiento estricto de 14 días.

Llevo en mi casa desde que empezó el confinamiento y voy a casa de mis padres, que son mayores, a llevarles comida cada dos o tres días. Se me ha venido una situación que me pone en la necesidad de irme de mi casa y tendría que irme con mis padres, ¿si voy ellos corren riesgo de que yo les contagie? A pesar de que yo no tenga coronavirus en principio, porque según creo puedes tenerlo o incubarlo y no saberlo.

Extreme las medidas anti-contagio con sus padres: distancia de seguridad, mascarilla, lavado de manos. Si tuvieran síntomas, consulten con Sanidad.

Buenos días si llevamos en casa encerrados durante 22 días ¿aún podemos contraerlo a pesar de estar aislados?

Escasa probabilidad.

Estoy aislada en una habitación de mi casa como posible caso de Covid-19 ya que no están haciendo la prueba. ¿Puedo estar segura de que no contagiaré a mis hijos o marido después de los 14 días de aislamiento? Es algo que me preocupa bastante.

Después de 14 días de aislamiento, extreme las medidas anti-contagio durante otros 14 días en confinamiento. Consulte respuestas generales.

Hola no salgo solo a comprar, pero he salido 3 veces desde el confinamiento y no puedo salir me sienta mal me ha salido un herpes, me da dolor de huesos y tengo la sensación de que es el ambiente, ¿me puede decir si pasa algo en el ambiente?

Afortunadamente el aire está más limpio y hay menos contaminación. Use mascarilla para salir a la compra y extreme las medidas anti-contagio.

Buenas tardes, en mi trabajo hay una compañera que le han dicho los médicos que es sospechosa de contagio, y está en su casa de cuarentena, mi pregunta es: si el mismo día que le dijeron que guardara cuarentena trabaje con ella siempre manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m ¿Cómo tengo que actuar? No tengo ningún síntoma, pero sólo han pasado 3 días, y el miedo que tengo es que vivo con mi mujer y mi hijo de 6 meses

Como caso sospechoso debería estar en cuarentena 14 días. Informe a Sanidad si presenta síntomas.

Soy enfermera en una residencia de personas con discapacidad en la que actualmente hay 2 residentes que han tenido fiebre, pero aún no tenemos los resultados de la prueba del Covid-19. Yo tengo dolor de garganta a ratos, pero mi hijo tiene tos seca y dolor abdominal. ¿Qué me aconseja?

Si se confirman los positivos en su residencia, deben guardar aislamiento domiciliario durante 14 días. Los síntomas de riesgo son fiebre, tos y asfixia.

Yo di positivo al Covid-19 el 14 de marzo. También han pasado 14 días desde el último día sin síntomas. Por supuesto, seguiré con las medidas de confinamiento, pero la pregunta es: ¿si vuelvo a estar en contacto con el virus, podría ser portador asintomático?

Una vez creada la inmunidad (el nivel de anticuerpos alto) usted ya no se debería contagiar ni ser contagioso.

Llevo 17 días aislada, no me hicieron la prueba pero tenía síntomas. No he tenido fiebre ni asfixia, sí dolor de pecho, tos, moco en garganta clarito y náuseas con diarreas... Me siguen por teléfono y me dijeron diez días más. Pero después de esos días ya podré salir de la habitación sin mascarilla. ¿Dormir en mi habitación y comer junto a mis hijos?

Después de 14 días aislada sin síntomas, se supone que usted ya no es contagiosa y puede convivir con su familia

Mi marido lleva enfermo aislado desde el 12 de marzo con dolores de cabeza, musculares y de 37 a 39 de fiebre. Aproximadamente a los 8/9 días cuando acudió a urgencias dio negativo en la prueba y tenía neumonía bilateral (pequeña), le mandaron a casa con antibiótico y fluimucil. El neumólogo piensa que es falso negativo, por supuesto. Deja de tener fiebre y empieza a toser expulsando flemas blanquecinas, tiene momentos buenos, otros con náuseas y sudores repentinos con «calores» en el cuerpo pero afebril, y así seguimos con miedo porque parece que esto nunca acaba... ¿es normal lo que le sucede? ¿Habrá cogido otra enfermedad? Desesperados estamos y con mucho miedo.

Consulte con Sanidad por si le repiten la prueba y una radiografía de tórax. Vigile los síntomas de alarma.

En el hospital me hicieron una radiografía de tórax y me dijeron que estaba limpia. Posible bronquitis aguda. Mi doctora de cabecera dice que estoy contagiada porque tengo algunos síntomas secundarios del Covid-19 ¿A quién debo creer?

Si tiene síntomas de sospecha actúe como contagiada. Aislamiento 14 días. Consulte si tuviera fiebre, tos o asfixia.

Regresé de viaje el 19 de marzo, hicimos una cuarentena voluntaria por 14 días, seguimos sin salir pero 2 personas con las que convivimos nos avisaron que dieron positivo a Covid-19. ¿Podríamos estar contagiados aun habiendo estado sin contacto con ellos por más de 14 días y no tenemos síntomas?

Después de la cuarentena sin síntomas la probabilidad de contagio es baja. Vigilen los síntomas y extremen las medidas anti-contagio.

Sobre el 20 de marzo comencé a sentir dolor en el centro del pecho cuando respiraba profundo. Sólo eso, nada de tos ni fiebre. Como sensación de falta de aire cuando intentaba llenar al máximo mis pulmones. En enero de 2019 tuve un principio de neumonía y a veces cuando toso me sale una tos como de perro que raspa el pecho. Mi síntoma solo era dolor al coger mucho aire. Nada más. Hablé con mi médico de cabecera y me recetó Diazepam 5 noches. No mejoró pero tampoco empeoró. El miércoles 1 de abril me llama para ver qué tal y le comento que igual, tomando la fiebre a diario pero nunca pasa de 36,3. Me dice que vaya al hospital a hacer una placa para su tranquilidad. He ido, me hicieron placa, electro, analítica y salió todo bien. Dolor oseomuscular y paracetamol cada 8 horas. No me hicieron prueba de Covid-19. Dicen que puede ser un posible caso de coronavirus, que me aisle en mi casa. Desde el 2 de abril no me duele nada ¿Debo aislarme? ¿Cuarentena hasta qué fecha? Mantenemos distancia pero necesito atenderle y mi marido teletrabaja 10 horas en zona apartada de la casa. Coincidimos en comidas y dormir. Sin la prueba de Covid yo dudo que tenga coronavirus y tener que aislarme en una habitación lo veo imposible. Por la rutina de familia a estas alturas ya les habría contagiado, ¿no?

Debe aislarse toda persona que sea sospechosa o portadora o enfermo de coronavirus. En todo caso guarden ambos confinamiento domiciliario y extremen las medidas anti-contagio.

¿Cuánto tiempo después de cursar la enfermedad las pruebas de laboratorio siguen positivas?

Depende de que tipo de pruebas, Test RCP, anticuerpos «rápidos», serología…

¿Se puede uno contagiar al coger un producto del supermercado? ¿Envases de cartón, papel, cristal o latas? y ¿la bolsa de plástico donde a veces la cajera te ayuda a guardarlo todo? Muchas gracias. ¿Depende de si el producto está o no contaminado?

Por eso se debe usar mascarilla y guantes. Revise las respuestas generales.

Mi marido lleva aislado en la habitación 19 días porque tuvo contacto con su padre que dio positivo. Él no ha tenido ningún síntoma pero nos da miedo ya que dicen que hay casos asintomáticos que pueden contagiar ¿qué tenemos que hacer?

Después de estar en aislamiento 14 días sin síntomas, es improbable que sea portador contagioso. Pueden convivir con normalidad, cumpliendo las normas de Sanidad y confinamiento domiciliario.

Trabajo en un centro de salud en la zona de urgencias (limpieza), me puse enferma y al principio en el parte de baja me pusieron gripe pero a los 2 días era corona, tengo positivo, llevo 21 días. Dos semanas de las cuales muy malas me han dicho en el hospital que me deberían cambiar en el parte de baja que lo que tengo es infección por el corona, se lo he dicho a mi médico y ha contestado que eso lo hace un inspector, ¿es así o se hace de otra forma?

Lamento no poder contestarle a temas burocráticos.

Una persona que (con síntomas leves) ha dado positivo y a la que tras un confinamiento le han vuelto a hacer la prueba con resultado negativo, ¿ha desarrollado capacidad inmunológica? ¿Puede volver a contraer el virus? Gracias

Una vez pasada la fase activa comienza a crearse la inmunidad (el nivel de anticuerpos alto) y usted ya no se debería contagiarse ni ser contagioso

Mi padre fue a urgencias y le indicaron que permanezca aislado 14 días en nuestro domicilio por neumonía intersticial por posible SARS-COVID2. Nos comentó que le hicieron 3 análisis de sangre y observaron la forma en la que tosía y lo enviaron a casa. Tengo dudas porque su tratamiento solo tiene una duración de 5 días. ¿Qué debo hacer los 9 días restantes? Aún no le ha desaparecido la tos y hay momentos en los que acaba sudando después de tomar la hidorxicloroquina.

Lo normal es que pongan en contacto con ustedes. Si no es así consulte con Sanidad ante cualquier duda.

Creo que he pasado coronavirus de una forma leve. Antes de que decretaran la alarma anduve con tos pero sin fiebre ni ningún otro síntoma. Llevo aislada desde el día 14 y sin olfato ni gusto desde el día 16. Me encuentro bien y no sé si tengo que seguir aislada, aununque sigo sin olfato.

Después del aislamiento de 14 días, y aunque se encuentre bien, debe guardar estricto confinamiento domiciliario otros 14 días, pues puede seguir siendo contagiosa

Llevo aislada 10 días con coronavirus y sigo con síntomas. Llegado al día 14 me dan el alta. ¿Puedo contagiar a alguien? ¿Cuándo se me irán los síntomas? Tengo dolor de cabeza y garganta.

Debe continuar en aislamiento hasta que desaparezcan los síntomas. Después 14 días más de confinamiento con extremas medidas anti-contagio.

Si llevo 20 días en casa sin ver a nadie, solo a los repartidores de las compras y estos con mascarillas, distancia de seguridad etc, o paquetes que llegan a casa ¿debo estar preocupada con el contagio? Llevando también cuidado con todo lo que llega a casa, dicen que el contagio a través de productos es bastante improbable pero no hay riesgo cero, esto me preocupa.

Su riesgo de contagio es muy bajo. Debe lavarse las manos con jabón después de recibir mercancías, sobre todo si manipula dinero.

Soy una mujer de 69 años y mi esposo trabaja, mayor de 65 años. Él sigue todos los procedimientos cuando llega a casa ¿es cierto que no podemos dormir en la misma cama?

Deben tener una convivencia normal dentro del domicilio mientras su marido cumpla las normas anti-contagio correctamente y no tenga síntomas.

Hola, ¿puede venir mi pareja a pasar una semana? Ella está con su hija y no sale. Yo estoy solo y solo hago compras. Ella seguiría sin salir.

Las normas de Sanidad y el estado de alarma no lo permiten. Deben cumplir las normas estrictamente.

Los familiares de un positivo de Covid-19 ¿pueden salir a hacer la compra tomando las precauciones necesarias, con mascarilla, guantes, etc?

Los familiares de pacientes positivos se consideran sospechosos de contagio y deben guardar aislamiento durante 14 días, hasta comprobar que no tienen síntomas.

A últimos de enero empecé con tos seca durante las 24 horas del día, después empecé con dolor de articulaciones, pero sin fiebre, acudí a urgencias y me dijeron que tenía infección en pulmón. Me recetaron azitromizina y un broncodilatador y un corticoide que me empezó a hacer efecto después de 7 días ¿puede ser que fuese el Covid-19?

Depende de muchos factores: contactos previos, viajes al extranjero, lugar de residencia… Consulte respuestas generales.

El día 13 de marzo desarrollé síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, dolor muscular, tos,...) Tras una convalecencia en casa he guardado los 14 días de aislamiento desde la recuperación. Hoy (2 de abril) me he realizado las pruebas y he vuelto a dar positivo. ¿Es posible que el virus perdure tanto? ¿Debo aislarme otra vez un período largo de 15 días?

Debe estar en confinamiento domiciliario hasta que el test sea negativo. Extreme las medidas anti-contagio.

Tuve un poco de tos seca y escozor en el pecho durante 3-4 días, pero sin trastorno en el sueño ni ser excesivo. De eso hace unos 14 días. Mi mujer tuvo fiebre unos días antes de empezar a tener yo la tos, la cual le duró 2 días. No hemos tenido ningún síntoma más y nos encontramos bien. A veces m sigo notando un poco de picor en la garganta. ¿Podemos ser portadores del coronavirus después de 16-18 días sin síntomas y sin salir de casa o ya hemos pasado el periodo de cuarentena?

Después de la cuarentena sin riesgo de contacto externo y sin síntomas, es improbable que sean portadores contagiosos. La seguridad solo se obtiene mediante el test RCP.

Yo me contagié sobre el 9 o 10 de marzo. Empecé a sentir fuertes dolores musculares y un poco de fiebre, el día 15 tuve fiebre aunque poca hasta el día 23 sin tos ni dolor. Estoy aislado en una habitación ¿Hasta cuándo tengo que permanecer aislado pues no hacen pruebas?

El protocolo es aislamiento domiciliario mientras tenga síntomas y 14 días más desde que esté asintomático. Extreme las medidas anti-contagio.

Mi pareja ha estado con síntomas, dolor de cabeza, fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto, empezó el 19 del mes de marzo. Hoy ha hecho ya 14 que ha estado aislada en su habitación, está mejor, ya no tiene síntomas ¿podemos hacer ya vida de matrimonio? O sea ¿podemos dormir juntos? El médico me llamaba todos los días y hoy por fin me ha dicho que ya puede salir del cuarto y que podemos hacer vida normal ¿qué me recomienda usted?

Desde que esté sin síntomas y finalice el asilamiento, deben seguir ambos conviviendo 14 días en confinamiento domiciliario. Todavía puede ser contagiosa.

Somos 3 personas que llevamos conviviendo durante 15 días. Hoy se ha ingresado en el Hospital San Juan de Dios a una de ellas con 78 años y esta misma tarde nos han dicho que tiene los pulmones encharcados y que tiene Covid-19. Yo tengo 75 años y tengo tos y mi mujer tiene 71 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tendrán que hacer el test, no?

Al ser pacientes de riesgo consulten con Sanidad para realizar el test. Guarden aislamiento domiciliario y consulten con su médico. Los síntomas de alarma son: fiebre, tos y asfíxia.

Mi pareja y yo estamos los dos malos... según el médico por teléfono tenemos el virus. ¿Es necesario que cada uno duerma en una habitación solo? No salimos para nada y lo limpiamos todo con lejía cada hora. ¿Y después de los 15 días como sé que estamos limpios del virus?

Pueden realizar el aislamiento juntos. Deben comunicar a Sanidad su situación para realizar seguimiento y test RCP.

Soy de Toledo, el 27 de febrero empecé con los síntomas de un catarro, dolor de garganta, por la noche febrícula y malestar general. Todo esto siguió hasta la semana siguiente, el martes tuve que acudir a urgencias porque estuve desde el sábado con tos y por la noche notaba como si no pudiera respirar, pero en urgencias me dijeron que era una faringitis porque tenía la garganta roja, la tenía irritada creo que de la tos que tuve. Así he estado hasta la semana pasada. Me da miedo que hubiera sido el virus porque el médico de urgencias ni se lo planteó. Luego a mi hijo de 6 también le tuve que llevar a urgencias y le pusieron aerosoles y también tuvo fiebre y mi otra hija de 3 también estuvo con fiebre y mocos ¿Puede haber sido Covid-19?

Actúe como si lo fuera y guarden aislamiento domiciliario 14 días. Consulte con Sanidad.

Me han comentado que es bueno tomar Inmunoferon para aumentar las defensas del organismo ¿sería bueno para no contagiarse del Covid-19 o si nos infectamos, tener síntomas leves?

No. Otro bulo más. Consulte las respuestas generales.

Mi marido ha dado positivo y está ingresado. Ahora llevo yo la casa y la compra, además cuido a mi suegra de 83 años, y me dijo mi médico que estoy contagiada y tengo que salir a la calle y cuidar a mi suegra y buscar a mi marido… ¿todo esto que hago está bien o es malo para mí?

Usted debe quedar en aislamiento domiciliario 14 días como paciente sospechosa de contagio. Avise a Sanidad si presenta síntomas: fiebre, tos o asfixia.

Mi madre de 85 años tiene mucha tos desde hace varios meses, la han mirado médicos varias veces e incluso le han hecho placas de tórax y siempre nos dijeron que estaba bien, a pesar de haber tomado cantidad de remedios (jarabes, infusiones de todo tipo e incluso antibiótico de tres días). Sigue con mucha tos y ahora por primera vez tiene 37,5 grados de fiebre ¿podrá ser coronavirus?

Consulte con Sanidad si persiste la fiebre y tiene asfixia.

Soy asmática desde los 4 años. Desde que me quedé embarazada de mi primer hijo, que ahora tiene 15 años, no tomo medicación para ello aunque a veces cuando me resfrío noto un ligero ahogo que se me pasa cuando toso y empiezo a expectorar. Uno de mis síntomas habituales ha sido siempre la tos y el ahogo que mejoraba gracias a los broncodilatadores. He llegado a estar tosiendo sin parar hasta dos horas hasta que me pasaba la tos y el ahogo. Mi pregunta es ¿yo puedo coger la baja laboral por ser asmática? Trabajo en un centro de salud como administrativa y atiendo a todo el que llega sin saber si está enfermo de coronavirus o no.

Extreme las medidas anti-contagio laborales. Consulte con su médico de cabecera por si la considera paciente de riesgo.

¿Puedo esterilizar las mascarillas? Es imposible usar y tirar.

Hay muchos tipos de mascarillas. Las más simples son para un uso determinado, como trabajar de cara al público u otras actividades no específicas, estas mascarillas se deben desechar después de usarlas. Hay varios modelos exclusivos para hospitales y/o profesionales de alto riesgo que se pueden lavar y esterilizar. Guarde el confinamiento y extreme las medidas anti-contagio

Mi marido lleva ingresado 7 días por coronavirus. stá muy malito en la UCI entubado y sedado, yo llevo dos días tomándome la temperatura y tengo 37, solo ese síntoma, no sé si será de la congoja que tengo ya, que me paso el día llorando por lo sucedido.

Puede ser que usted sea un caso sospechoso de contagio. Debe guardar confinamiento durante 14 días observando si aparecen síntomas de alarma: fiebre, tos o asfixia. Consulte con Sanidad.

Tengo 44 años y soy hipertenso controlado con lorsatan, soy sedentario por mi trabajo y no hago ejercicio, dejé de fumar hoy debido a este problema tan grave y cruel del Covid-19. Doctor ¿qué hago para salvarme? ¿es muy tarde el haber dejado de fumar ahora? ¿debo resignarme a morir?

Le felicito por dejar de fumar. Guarde confinamiento en su domicilio y extreme las medidas anti-contagio. Espero que cuando todo esto pase, cambie sus hábitos de vida por otros más saludables.

Un posible caso sospechoso, sin confirmar, desde que no tiene síntomas ¿cuánto tiempo tiene que permanecer aislado del resto de la familia? Es un niño, desde el día 21 no presenta ningún síntoma, intentamos mantener las distancias, pero es complicado. ¿Después de 14 días sin síntomas ya podemos hacer vida normal en casa con él?

Correcto, pero deben seguir todos en confinamiento domiciliario.

Buenos días, trabajo de conserje. En la finca se ha confirmado algún caso de coronavirus. Hace una semana he empezado a tener algunos síntomas, por la tarde de repente he notado que me quedaba sin aire, al día siguiente ya no tenía esa falta de aire pero si problemas digestivos, la tripa hinchada, sin poder comer. También notaba como si tuviera un peso en el pecho y mareos y debilidad pero sin fiebre o tos. Ahora una semana más tarde estoy bastante mejor sin mareos, el pecho no me molesta tanto, aún no puedo comer muy bien pero no tengo diarrea ya, quería preguntarle si el virus se puede levantar también con el polvo cuando estoy repasando los felpudos. Un saludo

No hay datos que indiquen contagio por las suelas de los zapatos… De todas formas, use guantes, mascarilla y medidas anti-contagio.

Mi padre tiene 86 años y parkinson. Lleva varios días con fiebre sólo por la noche, durante el día ni una décima. Por la noche le ha subido hasta 38'5. No tiene tos ni dificultad para respirar. Orina menos cantidad de lo habitual ¿Sería conveniente hacerle la prueba del coronavirus?

Al ser un caso de riesgo y sospechoso, sí estaría indicado realizarle el test. Obligado aislamiento y medidas estrictas anti-contagio, por favor.

Llevo 22 días con tos a ratos durante el día (a veces con flemas), cansancio general y no he tenido fiebre, pero desde hace 3 días tengo un fuerte dolor en el pecho centro izquierdo y respiración un poco acelerada ¿puede dar síntomas graves a los 20 días de haber tenido los primeros síntomas de la enfermedad y cuánto suele durar en el organismo? Estoy un poco preocupado.

Los síntomas de alarma son fiebre alta, tos persistente y asfixia. Si es así, consulte con Sanidad.

Mi pregunta es: si yo llevo 20 días de aislamiento sin tener contacto con nadie y siguiendo las medidas de higiene y protección en un hotel y no presento ningún síntoma ¿debo hacerme la prueba del coronavirus?

Por lo que cuenta no parece que sea usted un caso sospechoso de contagio ni de enfermedad.

Buenas tardes, con síntomas leves de coronavirus y sin haberme podido hacer ningún test por la falta de medios del sistema sanitario, ¿es suficiente y segura la cuarentena de 14 días para haber dejado atrás la enfermedad del Covid-19, o debería ser más extensa por ser un virus aún bastante desconocido?

Si ha tenido síntomas sospechosos de coronavirus debe guardar aislamiento 14 días, y hasta 14 días después de no tener fiebre ni síntomas. Extreme las medidas anti-contagio.

Estuve en Nueva York con mis nietas del 30 de enero al 12 de febrero. Los dos últimos días, las tres tenían dolor de garganta, fiebre, no comían. Ya de vuelta me empezó dolor de garganta e hice muchas gárgaras con agua oxigenada. A la semana me dio un dolor muy fuerte de cabeza que me hizo devolver el estómago, a los tres días empecé con fiebre de 38. No comí nada en 5 días, no vomitaba, no tuve tos, ni dolieron los pulmones. Fuero varios días sintiéndome con dolor de cuerpo. Me vio un doctor aquí y me dijo que era infección intestinal, no tuve diarrea. Me mando antibiótico y a la semana ya estaba bien. Me entere después de que la comida no te sabia, eso me pasó dos días también. Eso terminó como el 15 de marzo. Nunca tuve gripe ni tos. Mi pregunta es ¿pudo ser Covid-19?

No se puede descartar, aunque los síntomas no son típicos. Consulte con su médico si aparece fiebre, tos o asfixia.

Mi hermana trabaja en una tienda alimentaria muy pequeña y mi cuñado militar. Han tomado la decisión de dejar a su hija con nuestros padres e ir a visitarla según el horario aproximadamente 3 veces a la semana. El problema es que mi padre tuvo hepatitis C hace 8 años y se curó de casualidad, gracias a Dios y a los médicos por supuesto. Pero claro se curó en el sentido de que no murió, está tomando medicamentos para toda su vida, le han recetado ventolin. También tiene sobrepeso, en fin un sistema inmunitario malísimo... ¿Hace bien mi hermana en dejar a la niña e ir a visitarla de vez en cuando?

Si sus padres son pacientes de riesgo, este tipo de visitas están expresamente prohibidas. Los niños pueden ser portadores asintomáticos. Los perjudicados pueden ser los abuelos.

Soy un hombre de 43 años. El día 24 de marzo empecé con dolor de garganta leve, sensación de picor y lengua áspera, muy reseca. El cuerpo me pedía beber mucha agua. Lo que me preocupaba es que tenía un dolor en el lado izquierdo, a la altura de la clavícula. Estiraba los brazos hacia delante juntándolos y me dolía en la zona de las costillas/pecho. No tenía fiebre, y tos en momentos puntuales. Conforme han ido pasando los días he ido comprobando que la garganta me molestaba mucho más, tosía más, sobretodo al estar acostado (2 días bastante, solo de noche). He tenido los ojos muy rojos y me escocían al cerrarlos. Algunas tardes me dolía la cabeza. El sábado día 28 de marzo llamé al número de JCCM, al pertenecer a esta comunidad. Me dicen que no son los síntomas claros de coronavirus, al no tener fiebre y tos más continua (Que si me da fiebre o falta de aire vuelva a llamar). Ayer estaba super agotado llevando varios días con dolor de espalda, incluso inflamada, y hoy sigo con dolor de espalda y sigue un poco inflamada. Temo que en estos días vaya a más y cuando me dé cuenta empeore. El caso es que no me ha dado fiebre. Todos estos días me dijeron que tomara paracetamol. De hecho, el día 30 llamé al médico de cabecera y me dijo lo mismo: Quedarme en casa y seguir con paracetamol ¿Puedo estar pasando el coronavirus a pesar de no tener fiebre? Al no hacerse los test estoy preocupado. Estoy en casa. Con el día de hoy llevo 8 días con estos síntomas ¿Puede ir a más? Decir que hoy apenas me duele la garganta. Pero me duele bastante la espalda (sensación de quemazón muy fuerte y molesto). Convivo con mi mujer y me hija de 16 meses.

Le remito a respuestas anteriores y a las respuestas generales. Lo síntomas de alarma son fiebre alta, tos y asfixia.

Mi madre lleva recuperada de coronavirus 9 días en el domicilio y mi mujer y yo llevamos en cuarentena desde el día 17/4 por ese motivo. La pregunta es, ¿podemos dormir juntos a partir de cuándo? ¿Cuando podemos hacer una vida normal los tres dentro de casa? Muchas gracias y un saludo

Su madre debe estar aislada 14 días después del alta del hospital. La cuarentena preventiva es de 14 días para los sospechosos. Después pueden convivir juntos, extremando las medidas anti-contagio

Soy una mujer de 48 años operada hace tres meses de corazón. Reemplazo de válvula mitral mecánica, por lo que también estoy anticuagulada. Mis médicos me exigieron el aislamiento, pero mi marido por cuestiones laborales sale, por lo que puede ser portador del virus Covid-19. ¿Qué medida debo tomar, ya que él no se va de la casa y temo por mi integridad física emocional y las de mis dos hijas adolescentes y un hijo adulto? Ellos sin patología previas.

Usted es un caso de riesgo por sus antecedentes y debe evitar cualquier riesgo de contagio. Cumpla el aislamiento indicado por su médico y evite contacto con los posibles portadores o sospechosos.

Después de los 14 días aislado por sospecha de Covid-19 ¿puedo dormir ya con mi mujer? ¿Puedo hacer vida normal?

Después del aislamiento de 14 días sin síntomas, el riesgo contagio es mínimo. Extreme las medidas anti-contagio y el confinamiento domiciliario.

He estado dos semanas ingresado por neumonía bilateral. El domingo me dieron el alta porque llevaba tres días sin fiebre, saturaba al 97-98% y el resultado de mi última placa era muy satisfactorio. Me dijeron que un doctor me controlaría cada 48-72 horas y me mandaron a casa en aislamiento diciéndome que en unas tres semanas, si todo iba bien, me llamarían para hacerme la prueba. El domingo y lunes me encontré perfectamente en casa (así se lo hice saber al doctor que me llamó), pero ayer martes, sobre las 14 horas empecé con episodios de fiebre de entre 37.6 y 37.8 (solo una vez he llegado a 38). Los doctores en el hospital me dijeron que es algo normal, que podría ocurrir y que no me preocupara mientras el paracetamol controlara la fiebre, como así ha sido. Pero yo estoy francamente preocupado. Me gustaría saber su opinión.

Hasta la desaparición completa del virus y mientras el cuerpo produce anticuerpos, es posible tener leves reactivaciones con síntomas y fiebre. Si tiene otros síntomas consulte con su médico.

Vivimos en Galicia, y mi hija llegó de Madrid el lunes 23 de marzo, por precaución, ya que mi madre de 80 años vive conmigo, la tenemos cumpliendo 14 días de aislamiento y hasta hoy no ha presentado ningún síntoma ¿es posible que pasando los 14 días sin síntomas pueda estar contagiada?

Después de 14 días de aislamiento y sin síntomas, se considera paciente de bajo riesgo. Extreme las medidas anti-contagio.

Trabajo en un gran supermercado y tengo un hijo de 5 años con asma diagnosticado. Una compañera cogió la baja laboral debido a que también padece de asma. Mi duda es, si pudiera responderme, que si por el asma de mi hijo ¿yo debería solicitar la baja laboral? ¿Sabe usted si el gobierno ha adoptado alguna medida para este tipo de situaciones?

Usted no parece ser un caso de riesgo ni cumple los requisitos para solicitar la baja. Extreme las medidas anti-contagio laborales

Trabajo en un mercado de alimentación donde hay casos de coronavirus y en mi puesto de trabajo somos 7 personas, una de ellas en cuarentena por décimas de fiebre y estaba a mi lado trabajando durante 10 horas. Soy una persona con deficiencia inmunológica y me han dado la baja una semana al estar en contacto con esta persona, después de esa semana yo empiezo con dolor de cabeza corporal y de estómago y me dejan en cuarentena... ¿cree usted que la pauta médica es correcta? Y cuando me incorpore ¿debo estar trabajando con 8 personas en pocos metros cuadrados o debería la empresa restringir algún trabajador?

Si usted es persona sospechosa de contagio, debe estar en cuarentena domiciliaria 14 días. Si tuviese síntomas consulte con Sanidad e informe de sus antecedentes. En el trabajo se deben cumplir las medidas anti-contagio: distancia de seguridad, guantes, mascarillas.

Soy Policía Nacional de 42 años, el pasado 27 noviembre he estado ingresada por una neumonía atípica durante 9 días y también padezco de bronquitis asmática porque soy alérgica, tomo medicación e inhalador pero en ocasiones preciso desplazarme al centro de salud para que me pongan oxígeno. Llevo dos días con los bronquios más cerrados y pitido pero no quiero desplazarme al centro de salud dado que temo me contagie. En mi trabajo estoy en oficina de denuncias, no sé qué medidas tomar, ¿debo acudir al trabajo?

Contacte con su médico de cabecera o de empresa y siga sus instrucciones. Los síntomas de alarma de infección por coronavirus son fiebre, tos y asfixia.

A raíz de leer un artículo periodístico en el que se relaciona el consumo de melatonina como tratamiento y como parte de tratamiento contra el Covid-19 me han surgido varias preguntas: 1. ¿Está usted de acuerdo con todo lo dicho en él, y especialmente con el contenido del copete y las recomendaciones de dicho artículo? ¿Debería difundirlo entre mis conocidos? 2.¿Es conveniente o necesaria la prescripción médica, o el consentimiento y aprobación por parte de un facultativo, del consumo de dicha sustancia? y si así es ¿en qué casos lo sería (embarazadas, personas que toman otros medicamentos, etc)? ¿O es a partir de una cierta cantidad, por ejemplo más de 10g al día, cuando sería recomendable o necesario la prescripción médica?

No hay ninguna base científica que justifique este tratamiento. Le ruego que no comparta material que pueda alarmar o crear falsas expectativas.

Desde el día 18 de marzo estoy casa. Hace más de una semana me resfrié con bastante moco y desde hace unos dos días, tengo tos sobre todo por la noche, algo de malestar, no tengo fiebre, un poquito de afonía, malestar de garganta. No sé si puede ser coronavirus o no, lo mismo es una faringitis. Pero si es una faringitis bacteriana me tendrán que mandar antibióticos para mejorar. Y de ahí mi pregunta si dicen que llamas al teléfono y te dicen que te quedes en casa, ¿como van a saber si necesito antibióticos o no si no me ven la garganta? ¿Podría ir a peor?

Siempre puede acudir a su médico de cabecera para ser explorado, eso no se lo prohíbe Sanidad.

Llevo 16 días metido en mi casa, no me han hecho pruebas pero tengo dificultades respiratorias, me mandaron seretide ventolin, paracetamol, después omeoprozol, azitromicina, lorazepan, otro spray para la nariz y otra medicina para la alergia durante estos días. He ido al hospital varias veces me han hecho rayos por gasometría sangre orina, y me han dicho vete a casa te sale 98 de saturación... y lo más gracioso no puedo respirar...el médico de cabecera me llama todos los días pero no sabe qué hacer..

¿Ansiedad?

Mi hijo probablemente ha tenido la enfermedad, pues ha tenido fiebre de 38 y 37,5 durante varios días. No le han realizado las pruebas. Desde hace 14 días no tiene fiebre. Ha permanecido aislado de nosotros durante todo ese periodo pues trabaja en otra localidad. Mi pregunta es ¿Cuándo podemos volver a reanudar un contacto más o menos normal con él?

Lo importante es guardar el confinamiento domiciliario y no realizar visitas ni traslados por carretara. Extremen las medidas anti-contagio

Si yo he estado en cuarentena no he salido y no recibo visitas ¿Al salir no me contagiare del virus aunque el virus este en aumento? ¿O debo seguir en casa?

Usted puede contagiarse si no cumple estrictamente las medidas anti-contagio y el confinamiento en domicilio. Siga las normas de Sanidad.

Hace dos semanas ingrese con una neumonía bilateral por coronavirus. Después de catorce días, el sábado, me dieron el alta, ya que llevaba tres días sin fiebre, respiraba bien y saturaba al 97-98%. Me mandaron a casa en aislamiento y me dijeron que en dos-tres semanas me llamarían para hacerme la prueba. He estado en casa tres días sin síntomas, pero hoy alrededor de las 13:00 tenía 38 de fiebre. Me he tomado paracetamol y me ha bajado. El doctor que me hace el seguimiento me comentó que podía tener episodios de fiebre y sería normal, siempre y cuando el paracetamol controlara la temperatura. Me dijo que el problema sería si la fiebre pasaba de 38,6 y no bajaba con paracetamol. A pesar de todo al haberme subido la fiebre estoy preocupado.

Hasta la desaparición completa del virus y mientras el cuerpo produce anticuerpos, es posible tener leves reactivaciones con síntomas y fiebre. Si tiene otros síntomas consulte con su médico

Mi señora de 70 años y yo de 75, estamos confinados desde el primer día que decretaron en casa. No recibimos visita, salvo las compras del supermercado que me traen y me la dejan en el zaguán de casa y que después se recoge cuando se han ido. Al día de hoy podemos tener alguno de los dos contagio del virus o es imposible.

Si han realizado correctamente la cuarentena y las medidas anti-contagio, las probabilidades son mínimas. Saludos.

Llevamos 18 días confinados mi mujer y yo, no sabemos si tenemos el virus, no tenemos síntomas, ¿podemos estar contagiados? ¿Cuándo sabremos si somos positivos? Tenemos 71 y 73 años.

Quédense tranquilos, no parece que estén contagiados. Extremen las medidas anti-contagio.

Soy sevillano residente en Mexico y regresé el martes 24 en el último vuelo que salía de Cancún. Antes había volado de Antigua a Cancún, vía Miami. Al haber pasado por Barajas y Atocha, me confiné en un piso vacío de un familiar por si tenía síntomas no contagiar a mis padres, esposa embarazada e hijo de 4 años, que ya estaban en Sevilla desde nero. ¿Cuánto tiempo debo esperar para reunirme con ellos? Hoy es el séptimo día y no tengo síntomas.

En su caso el aislamiento obligado son 14 días, debido al periodo de incubación del SRSA Cov2. Consulte las respuestas generales al respecto.

A mi padre le hicieron la prueba de coronavirus el día 23 de marzo, y le recetaron preventivamente Cloroquina durante una semana, cada 12 horas. Sabemos que ha dado positivo porque hemos visto el resultado del test en el portal del paciente del hospital, pero nadie se ha puesto en contacto con él para informarle o hacerle seguimiento, y ni en el hospital ni en Salud Pública atienden nuestras consultas. Por ello no sabemos si debería seguir tomando la Cloroquina, dado que, completada la semana, aún tiene síntomas (si bien ha mejorado en este tiempo), y en caso afirmativo durante cuánto tiempo. Por otro lado, él estaba tomando Adiro, ¿puede seguir tomándolo?

No aumente ni suspenda ningún medicamento sin orden médica. Debe consultar con Sanidad y seguir las instrucciones de tratamiento y evolución.

Vivo con mi marido y con mi hijo de dos años. Mi marido lleva sin salir de casa desde que comenzó el confinamiento. Yo soy sanitaria, y todos los días voy a trabajar. El viernes empecé con síntomas que a día de hoy lunes ya han remitido a excepción de la perdida de gusto y olfato. Mi marido ha empezado hoy con febrícula. No podemos aislarnos por dificultad de trabajo y el niño. ¿Deberíamos ponernos mascarillas por el niño? ¿Como no puedo tener aislamiento, cuando sabré en que momento ya no contagio?

Usted es paciente sospechosa y debe guardar aislamiento 14 días, conjuntamente con su marido y su hijo, puesto que igualmente son sospechosos. Cuando estén asintomáticos deben guardar otros 14 días de confinamiento sin salir a trabajar. Consulte con Sanidad.

Desde el día 20 de marzo estoy con décimas de fiebre ( máximo 37,5°). He ido al médico y me dieron antibiótico de tres días y yo sigo igual. No me hicieron la prueba del Covid, ¿debo volver al médico?

Consulte por teléfono con Sanidad.

Mi mujer está con los síntomas típicos del covid-19, ha llamado y le han dicho que guarde aislamiento en casa. ¿Puedo salir yo de casa o tengo que guardar cuarentena? ¿Puedo ir a trabajar o me tienen que dar la baja?

Cuarentena por riesgo de contagio. Consulte con su médico de familia o de empresa.

En mi domicilio, una persona sanitaria ha sido PCR +, convive con otra de 68 y 95 años , En la actualidad es PCR -, vuelve al hospital a trabajar , aunque él sea inmune ,puede ser portador nuevamente del corona ¿Y el resto tener riesgo de contagio?

Una vez es negativo, con 2 pruebas negativas, no existe riesgo de contagio.

Ayer me dijeron que soy posible caso de oronavirus. No me hicieron la prueba porque no estoy grave. Yo vivo con mi hija de tres años y me dijeron que tengo que aislarme en una habitación yo sola ¿qué puedo hacer para atender a mi hija?

Los niños, aunque se contagien, no suelen tener síntomas de enfermedad activa. Debe usted pasar el aislamiento con su hija si no puede hacerlo sola. Informe a Sanidad de su situación.

Desde ayer tengo un ligero picor de garganta y también segrego mucosidad de la misma. Llevo confinado en casa desde el día 13 y mis hijos pequeños han estado con un ligero constipado de lo que ya se han recuperado y les queda alguna tos residual muy de vez en cuando ¿Lo que tengo puede ser un síntoma de Covid-19? Por el momento no tengo fiebre, muy poca tos y mi saturación está al 96, 97.

Actúe como si lo fuera. Confinamiento sin salir estricto 14 días, desde que no tenga síntomas

¿Estando embarazada se puede salir a caminar por el dolor de piernas?

No. Usted, como todos los españoles, debe cumplir estrictamente el confinamiento. #YoNoSalgo

Tengo un familiar que tiene 12 días con coronavirus. Aún tiene mucho sueño y ya está en casa estable, mi pregunta es ¿cuántos días más puede estar con síntomas?

Depende de cada persona. Su familiar debe estar en aislamiento 14 días desde que llegó a casa. Consulte las respuestas generales al respecto.

Tengo 45 años, llevo en casa sin salir hace más de dos semanas, anoche tuve 38 de fiebre, malestar en el cuerpo, y garganta con escalofrío, ¿es posible que tenga coronavirus?

Actúe como si lo tuviera. Catorce días de aislamiento. Si otros síntomas consulte con Sanidad.

Mi marido ha estado en contacto con un compañero de trabajo al que su suegro han diagnosticado con coronavirus, su mujer estaba de cuarentena, pero él no había comunicado nada en el trabajo. Ambos usan guantes, y guardan más de un metro de distancia ¿Tenemos motivos de preocupación?

Si guardan las medidas anti-contagio correctamente no deben preocuparse. Si aparecen síntomas, quédese en aislamiento y consulte con Sanidad.

Tuve síntomas pero ya transcurrieron 8 días y no he vuelto a presentar síntomas ¿puedo regresar a trabajar?

Cumpla los 14 dias de aislamiento obligatorio. Consulte las respuestas generales, por favor.

Tengo 31 años, soy hipertenso controlado, siempre hice ejercicio y nunca fumé. Estoy abrumado porque dicen que la hipertensión es un factor de agravarse el Covid. Yo inicié hoy lunes con febrícula una sola hora (37.7) luego mi termómetro no marcaba fiebre pero todo el día me sentí con calor en mi rostro como si tuviera fiebre y un poco cansado. ¿Debo preocuparme? No quiero morir aislado de neumonía. Espero que en los siguientes días mis síntomas se mantengan estables.

Usted presenta bajo riesgo en caso de contagio e infección. Cumpla estrictamente las medidas de confinamiento y anticontagio de 14 días. Consulte las respuestas generales.

Si pasados los 14 días sigo con fiebre alrededor 38.0 ¿debería llamar al hospital para que me hagan la prueba del Coronavirus? Mi novio y yo tenemos fiebre desde hace 14 días ¿deberíamos llamar al hospital?

Compórtense como pacientes sospechosos y sigan las normas generales al respecto. Consulten con su médico de cabecera.

Mi niño empezó con tos el miércoles 18, el jueves con dolor de garganta fuimos al centro de salud y le diagnosticaron faringitis. or la tarde le subió la fiebre, el viernes le volvieron a mirar porque no podía ni tragar del dolor de garganta y le mandaron antibióticos, a la segunda toma mejoro muchísimo, se le fue la fiebre, por la noche nunca ha tenido tos, solo la tuvo hasta que empezó con el dolor fuerte de garganta, ¿ha podido ser Covid? Nos dijeron que el dolor de garganta tan intenso no es síntoma, de todos modos hemos guardado las distancias en casa usa un baño para el solo y desinfecto con lejía las superficies, mi marido tienen 64 años e hipertensión con buen control, ¿es necesario seguir con estas medidas? ¿Hasta cuándo?

Posible caso sospechoso. Su hijo debe guardar aislamiento 14 días y cuando no tenga síntomas otros 14 días de confinamiento estricto

Durante el confinamiento ¿puedo ir a ver a mi madre que está enferma en cama por una lumbociatica?

No. Cumpla las normas de confinamiento estrictamente, por favor.

Vivo con mi mujer y mis dos niños confinados desde el día 13 de marzo y uno de los niños ha tenido fiebre tres días y tos varios días. Esto pasó el día 17. Los demás estamos asintomáticos, yo con algún ligero picor de garganta. A partir de que pasara los síntomas nadie ha tenido ni fiebre si síntomas destacables. ¿Cuál es su consejo?

Confinamiento y vigilancia para todos al menos 14 días. Si aparecen síntomas consulte con Sanidad.

Soy padre de 3 hijos, soy de un pueblo de Asturias. Llevamos 17 días en casa, yo he salido a hacer alguna compra al supermercado pero el resto del tiempo he estado en casa y he tomado todas las medidas para no contagiarme por el virus pero mi mujer que no ha salido para nada lleva desde ayer con fiebre, dolor de cuerpo y 38 de fiebre y se le quita unas horas cuando toma parecetamol ¿puede estar contagiada?

Actúen como si estuviera contagiada. Aislamiento 14 días y contactar con Sanidad.

Mi duda es que tengo una compañera de piso que su madre está ingresada con Covid-19 y ya está mejor, pero en unos días le dan de alta y mi compañera va a estar con su madre y luego viniendo a mi casa a dormir tendría que guardar ella cuarentena al tener contacto con su madre que esta recién salida del hospital aunque esté curada. Me da mucho miedo porque tengo una niña de 12 años asmática.

Su compañera debe quedarse cuidando a su madre y realizar cuarentena durante al menos 14 días después del alta, sin salir.

Padezco esclerosis múltiple desde hace tres años y me inyecto interferon beta 1-a una vez por semana. La verdad es que estoy muy asustado por mi sistema inmunitario, que creo que estará débil por la medicación que me inyecto. He leído por las noticias que se está investigando con el interferon con pacientes que tienen el Covid-19. Sé que ese medicamento no cura respecto a ese virus, pero creo entender que sirve para aliviar los síntomas y luchar mejor contra él. Me gustaría saber un poco más sobre los datos de esa noticia y espero quedarme un poco más tranquilo ya que tengo mucho miedo.

Ahora mismo están en marcha varios ensayos clínicos al respecto. Debemos esperar hasta tener resultados fiables y sacar conclusiones. Extrema las medidas anti-contagio. Si tuviese sospechas, informe a Sanidad

Mi marido empezó con síntomas el 14 de marzo y el 20 tuvo que ingresar, hoy día 30 ha recibido el alta. A mí no me ha hecho la prueba pero desde el día 22 de marzo empecé a tener destemplanza, incluso un día 38 de fiebre, dolor de riñones y espalda, un poco de tos y un poco de dolor en el pecho, pero no me han hecho la prueba. Ahora que mi marido está en casa pues no sé cómo actuar por ejemplo ¿puedo dormir con él? Esta tan débil que no me atrevo a irme a otra habitación por si me necesita

Pueden pasar el aislamiento y confinamiento los dos juntos, sin problemas

¿Estar tratándose con Dolquine 200 mg, recetado por artritis, cuyo componente es la hidroxicloroquina, sulfato, puede resultar una barrera protectora contra un posible contagio?

Lea las respuestas generales por favor.

En los meses de octubre y noviembre pienso que pueda volver esto ¿cree que investigarán lo suficiente como para encontrar un medicamento que nos haga mejorar? La vacuna sé que tardará más.

Hablamos de hipótesis. Suponemos que se comportará como una epidemia estacional invernal. En la actualidad se están investigando sin descanso varios tratamientos, algunos de ellos ya están en fase de ensayo clínico en contagiados y en enfermos de neumonía. Si hay tratamientos para otras enfermedades por virus,es lógico pensar que también lo habrá para este SRAS Cov-2.

El vecino de arriba de mis padres murió por Covid-19 hace tres días. Su viuda se encuentra sola. L hicieron pruebas en el hospital, cuando la llamaron para darla la triste noticia y todo está bien. Los vecinos la oyen llorar, hablan con ella por teléfono o desde las ventanas pero se nos parte el alma. Casi todos los vecinos son factor de riesgo pues casi todos pasan los 60 años. Su hija se encuentra aislada lejos con síntomas y su marido ingresado, lo que incrementa su drama

Yo espero que este confinamiento termine lo antes posible y todos podamos visitar y abrazar a nuestros padres, abuelos, hijos y nietos. Hasta entonces debemos cumplir las normas de Sanidad y sobre todo evitar contagiar a la población de riesgo.

Siempre he sufrido de amigdalitis y los síntomas del Covid-19 son un poco parecidos. Llevo varios días con dolor en la garganta, fiebre y dolor de cabeza. Tomo axitromicina porque es lo que me mandan cuando presento la amigdalitis. Se me calmo el dolor de garganta pero nuevamente volvió y más por las noches y me arden los ojos y las manos calientes. No sé si es la amigdalitis o contagio por Covid-19. No he tenido tos constante ni dolor en el pecho pero tengo un poco de temor.

Lea las respuestas generales por favor. Actúe como si fuese positivo y contagioso. Aislamiento mientras tenga síntomas sospechosos. Después, 14 días de confinamiento estricto.

Hace unos años tuve una neumonía multiglobar grave con ingreso en la UCI, con ventilacion mecanica (mis pulmones no funcionaban) y actualmente estoy con inhaladores, tengo asmay neumopatia. Después del confinamiento tengo que volver al trabajo, y trabajo con personas mayores. Me da miedo ir a trabajar ya que mis pulmones no están bien y he tardado años en poder andar sin ahogarme, me sigue pasando pero menos, ¿podría hacer algo para no acudir por ser de riesgo?

Por lo que cuenta es usted un paciente de alto riesgo en caso de contagio. Consulte con su médico de cabecera. Extreme las medidas anti-contagio: mascarilla, guantes, distancia de seguridad..

¿Puedo visitar a mi novio si ninguna de los dos tenemos síntomas del virus?

No. Todos Estamos obligados a confinamiento domiciliario. Colabore por favor.

He escuchado que en los Juzgados y en varios hospitales han dado de baja mientras dure el coronavirus a sus trabajadores que tienen diabetes. Yo soy Guardia Civil con diabetes y estoy trabajando. Varios compañeros ya han dado positivo ¿Debería de estar de baja confinado en casa?

Depende de su edad y otros factores de riesgo cardio-pulmonares, pero solo si se contagia o tiene sospecha fundada. La diabetes no aumenta el riesgo de contagio. Extreme las medidas anti-contagio.

Mi madre ha estado un poco resfriada esta semana. No ha tenido fiebre y ha tenido un par de diarreas. Tiene 78 años y ahora aparte de tener un poco de tos con moco se encuentra bien. Pero los días que no se encontró bien la cuidé yo, y al cabo de 3 días he empezado a encontrarme yo mal, un poco de dolor muscular, un día a 37, dolor de garganta y un poco de tos. He estado en contacto con mi médico de cabecera y me ha dicho que estemos tranquilas que no es coronavirus, pero estoy muy preocupada y me crea mucha ansiedad y entonces tengo sensación de presión en el pecho.

Lea las respuestas generales por favor. La ansiedad puede provocar opresión de pecho y sensación de falta de aire.

Soy integrante del cuerpo médico de una institución de salud, sabiendo que soy de mayor riesgo en contraer el virus, qué medidas debo tener en mi hogar con mi esposa e hijo.

Depende de si debe estar en contacto con sospechosos o casos positivos. Medidas extremas anti-contagio en el trabajo: bata de protección, gafas, guantes, mascarillas, distancia de seguridad. Descontaminación general al llegar al domicilio, es decir lavado de manos nada más entrar y una ducha reparadora antes de nada. Ropa a la lavadora si no usa bata de protección.

Tengo que salir todos los días a atender a mi madre (99 años) pues mi hermana la atiende por la mañana y yo voy por la tarde. Llevo guantes y mascarilla y cumplo con todas las medidas de higiene. No tengo contacto con nadie y cuando regreso a mi domicilio convivo con mi esposa que está recluida en casa sin salir desde ya hace 18 días ¿Puedo contagiarme o contagiar a mi madre?

El riesgo de contagio depende de muchos factores, si su hermana tiene hijos pequeños u otros contactos de riesgo, etcétera... Lea las respuestas generales por favor.

Tengo una niña de 6 años a la que iban a intervenir quirúrgicamente el 16 de marzo porque tiene hipertrofia adenoidea (vegetaciones). Además le han visto un soplo inocente al corazón. ¿Qué riesgo hay si contrae el virus?

Bajo. Si tiene síntomas consulte con su pediatra.

Tengo que ir al ambulatorio con mi bebé de 15 meses a vacunarle ¿es recomendable ponerle guantes y protegerle la nariz y boca?

Póngale guantes si quiere. No le recomiendo que tape la nariz y la boca a un bebé

¿Cuánto tiempo cree que durará el confinamiento? ¿Usted también cree que los niños deberán estar en casa hasta finales de mayo, principios de junio en casa, tal como afirmó la ministra Celaá?

No puedo contestar, dependerá de la evolución de la epidemia en las las distintas regiones y las estimaciones de epidemiología. Espero que los más pequeños puedan salir cuanto antes, lo necesitan.

Mi padre lleva ingresado por el Covid-19 desde hace 8 días, yo llevo con febrícula y dolor de cabeza intenso 2 días. ¿Eso significa que estoy pasando en menor medida el Covid-19? Tengo que volver a contar los 15 días desde el día que tuve los primeros síntomas o cuando se fue mi padre, es decir, ¿me quedarían 7 días?

Usted es contacto sospechoso. Aislamiento de 14 días desde los primeros síntomas. Luego 14 días de confinamiento en domicilio. Lea las respuestas generales por favor.

El día 2 de marzo tuvimos una comida familiar y a los 6 días nos enteramos de que un compañero de mi sobrino del colegio y su padre tenían el virus. Decidimos no juntarnos por si pudiera habernos transmitido algo. El 12 de marzo mi cuñada comenzó con molestias de garganta y afonía, febrícula, dolor muscular y dio positivo. De esto nos enteramos el día 15. El dia 7 amanecí con dolores y calambres en piernas, tobillos, dedos, manos, etc y el mismo día 12 comencé también con molestias de garganta que traté con ibuprofeno y al día siguiente estaba muy ronca. Nunca tuve fiebre pero sí me note con mucho calor en la cara y ligero dolor de cabeza durante varios días. El dolor de garganta se fue y comencé con una tos ligera acompañada de un poco de moco. Al día siguiente comenzaron estornudos continuos y mucosidad que duraron dos días y traté con paracetamol. En dos días desaparecieron los estornudos y el moco y volvió la tos seca y una especie de opresión en el pecho y en la espalda pero sin problema respiratorio. Poco a poco empecé a notar falta de aire, pero como soy alérgica y alguna vez me ha dado asma empecé a tomar Aerius y en dos días la tos y la falta de aire han ido desapareciendo. ¿Que cree que puede haber sido? He estado 15 días sin salir de casa para nada y todos en casa están bien

Considérese caso sospechoso, posible contagiado. Cuarentena estricta. Lea las respuestas generales por favor.

Llevo desde el día 19 de marzo diagnosticada como coronavirus. Ese día en urgencias me hicieron una placa de torax y me dijeron que todo estaba bien. Desde entonces estoy en casa, la sensación de asfixia ha mejorado, pero no desaparece la febrícula ni el dolor en pecho y espalda. ¿Es normal?

Mientras tenga síntomas debe seguir en aislamiento estricto. Lea las respuestas generales por favor.

Si en mi casa hay un posible positivo y el resto no tiene ningún sintoma, ¿hay que hacer cuarentena?

Si. Todos deben hacer cuarentena, tal como exigen las normas. Lea las respuestas generales por favor.

Amanecí esta mañana (8am) con 38.5. En el transcurso del día ha bajado a 37.2 y sigue igual (18h). Síntomas: fiebre, no tengo tos, una ligera molestia de cabeza, no tengo problema para respirar, una molestia no fuerte en la garganta. Tengo dolor muscular y molestias en articulaciones. Boca seca. Tengo 64 años. Tomo medicamento para la tensión. ¿Merece la pena que consulte en un centro médico?

Los síntomas de alarma son fiebre, tos y asfixia. Lea las respuestas generales por favor.

Mi marido empezó anoche con náuseas y dolor de barriga. Esta mañana ha hablado con el médico y le a dado la baja 15 días, y que se tome la temperatura tres veces al día. ¿Tiene el Covid-19? A mí me está empezando a doler la tripa, ¿puede ser que también este contagiada? ¿Cuando nos pueden hacer las pruebas? Tengo miedo por mis dos hijos.

Actúen ambos como casos sospechosos de estar contagiados. Lea las respuestas generales por favor.

oy una mujer de 47 años. Tengo asma y tomo mi medicación preventiva. No estoy en crisis y por tanto no tomo Ventoline. ¿Soy una persona de riesgo si cojo el Covid19 y, en ese caso, si me faltase la respiración y sospechase que tengo el virus, me aliviaría el Ventolín?

No se automedique. Lea las respuestas generales por favor.

¿El medicamento Tramadol influye de alguna manera en el coronavirus?

No. Lea las respuestas generales por favor.

Tomo Citalopram 20 mg por la mañana, Sedotime de 15 mg después del almuerzo, y Valium 5 de noche pero al salir a la calle me entra muchísima ansiedad ¿debo aumentar el tratamiento? Tengo 33 años, padecía agorafobia y no quiero que vuelva a pasarme lo mismo. Llego de la compra con mucha ansiedad.

Usted no debe automedicarse sin prescripción de su médico. Trate la ansiedad con medidas anti estrés: yoga, meditación, música, etcétera…

El 19 de marzo me detectaron que supuestamente estaba contagiada de Covid-19, tuve 38 de fiebre y fui al médico pero no me hicieron la prueba. Estuve 24 horas con fiebre, durante estos días he tenido dolores musculares etc. y ayer me empezó un poco a doler el oído, con calor parece que se me ha pasado. El porcentaje de oxígeno en sangre que suelo tener no me ha bajado en ningún momento de 95 pero sigo preocupada. No sé si llamar al médico de cabecera o los síntomas son normales...

Usted es un caso sospechoso. Siga las indicaciones de Sanidad. Lea las respuestas generales por favor.

¿Es normal llevar 9 días con fiebre?

No. Consulte con su médico. Lea las respuestas generales por favor.

Mi madre tuvo contacto directo con su hermano que dio positivo, ella estuvo en casa con malestar hasta que ya empezó a tener fiebre de 38'5 y se ahogaba. La llevaron al hospital en ambulancia el día 17 de marzo, le hicieron radiografías y salió neumonía y la prueba del coronavirus salió positivo no concluyente. Estuvo aislada. Le volvieron a hacer las pruebas dos veces más y salió negativo. Le quitaron el aislamiento. Estaba mucho mejor pero el viernes día 26 le hicieron un TAC de los pulmones y los tenía infectados como si fuera coronavirus. Estoy muy perdida porque no entiendo el motivo. Si no lo tiene ¿cómo puede ser? Ahora vuelve a estar aislada. ¿A qué puede ser debido? ¿Puede tenerlo, ha sido erróneo? No entiendo nada.

Actúe como si su madre fuese un caso positivo, ya que puede haber sido un caso de test «falso negativo». Debe cumplir el aislamiento de 14 días. Después estrictas medidas de confinamiento y medidas anti-contagio. Vigile los síntomas de alarma e informe a Sanidad si aparece asfixia.

Tengo un bebe de 6 meses con mucha tos ya hace 3 días y tiene 37 de fiebre ¿sería conveniente hacerle la prueba del Covid-19?

No. Consulte con su pediatra.

Un familiar cercano ha dado positivo en Covid-19 mediante test. Mi último contacto físico con esta persona fue el pasado 8 de marzo, ¿qué debo hacer?

Usted ya ha superado el periodo de incubación que son 14 días. Si no ha tenido síntomas es probable que no se haya contagiado. Extreme las medidas anti-contagio y guarde el confinamiento obligatorio.

Soy policía local y estuve trabajando la anterior semana de lunes a domingo durante 8 horas de turno. El último día de trabajo, mi compañero se marchó a casa con malestar general y mareos, a los dos días empezó con fiebre. Pasaba solamente unas 3 horas con él cada día en el vehículo patrulla, yo con guantes y mascarilla, él solo usó mascarilla los 3 últimos días. Su médico le ha dicho finalmente que es positivo pero no le han realizado el test. ¿Qué debo hacer yo? Vivo con mi marido y dos niños pequeños, ellos desde el 13 de marzo sin salir y yo desde el 22.

Si damos como positivo a su compañero de trabajo, usted ha estado en situación de riesgo de contagio. Las normas dicen que usted debe guardar confinamiento domiciliario sin salir durante 14 días desde el último contacto con su compañero. Durante este tiempo, si tiene síntomas, debe estar en aislamiento y consultar con Sanidad. Si no tiene síntomas es posible que no haya sido contagiada, o que haya cursado como contagio sin síntomas. Su marido debería hacer el mismo confinamiento que usted. Los niños no suelen tener síntomas en caso de contagio.

Tuve un mínimo contacto con un positivo hace 20 días. Vivo con mi mujer y dos niños. No he tenido síntomas importantes, pero tengo molestia leve en el cuello más que en la garganta, por debajo de la mandíbula. Nada de fiebre, ni tos...pero si mucho miedo por mi familia y por mi. En principio entiendo que el aislamiento es familiar más que individual. Llevamos 14 días en casa... bueno yo 12, trabajé en alimentación dos días más.

Confinamiento familiar durante 14 días a contar desde que usted no tenga síntomas como molestias de garganta o fiebre. Si presenta tos o asfixia consulte con su médico.

¿Si una persona es asintomática pero es portadora del Covid-19, se ha curado si ha pasado la cuarentena aislada en casa?

Los positivos deben estar en aislamiento 14 días. Si durante este tiempo han estado asintomáticos, es posible que estén curados, pero deben seguir en confinamiento domiciliario.

Convivo con mi marido, el cual es posible positivo en coronavirus Empezó con fiebre hace 10 días, ha estado con paracetamol y antibiótico recetado por su médico de cabecera, ha mejorado y la fiebre ha remitido, pero sigue muy cansado y se le ha quitado el apetito. Está en aislamiento, pero no de una manera estricta la verdad. Mi pregunta es ¿podemos estar contagiados mi hija y yo? Y con respecto de la carga viral ¿nos puede contagiar varias veces, o sea, trasmitirnos más carga si no realizamos el aislamiento de forma estricta?

Su marido debe estar en aislamiento hasta que desaparezcan los síntomas y luego 14 días más de confinamiento. Su hija y usted al estar en contacto familiar domiciliario con un positivo deben guardar 14 días de cuarentena sin salir por el riesgo de ser portadoras/contagiadoras. Consulte con su médico si aparecen síntomas específicos.

Hoy iba con mascarilla por la calle un hombre que también iba andando. Ha tosido y seguidamente he pasado yo, sé que me tenía que haber parado pero no me he dado cuenta. ¿Me he podido contagiar?

Depende si el tosedor era positivo contagioso, de la distancia de seguridad (dos metros) y de otros factores ambientales. Es muy importante realizar estrictamente las medidas anti-contagio y la cuarentena. #YoNoSalgo

¿na vez que hayas superado al Covid-19 puedes volver a cogerlo?

Una vez inmunizado y con nivel correcto de los anticuerpos específicos, no hay constancia de reinfección

Mi hija de 12 años puede haber estado en contacto con su abuela, que ha contraído coronavirus. Ella no tiene ningún síntoma pero en su casa han tenido fiebre sus familiares ¿puede ser portadora y serlo cuando deja de tener riesgo y deja de poder contagiar a los demás?

Si su hija ha tenido contacto con un caso positivo o sospechoso, debe guardar aislamiento 14 días, pues los jóvenes suelen ser contagiadores aunque no tengan síntomas.

Hace 12 días estuve en un país foco de Covid-19. No he presentado ningún síntoma en absoluto, el lunes termino la cuarentena. No he podido ver a mi madre e hijo debido a esto, pero quiero saber si luego de mi cuarentena ya que no he presentado síntomas es seguro poder salir y verlos. No quiero perjudicar a mi familia, mi madre es diabética y mayor. Si no presento ningún síntoma ¿es seguro poder verlos?

No. Lo seguro para su madre y familiares es que usted siga en confinamiento domiciliario, sin salir, cumpliendo las normas del gobierno y de Sanidad.

Tengo 60 años, tuve 2 infartos y soy hipertenso, trabajo en servicio de limpieza de mi ciudad en la calle, con mis antecedentes no tendrían que enviarme para mi domicilio los servicios de vigilancia de la salud.

Por sus antecedentes podría ser paciente de riesgo en caso de contagio u enfermedad. Informe a su médico de cabecera. Extreme por eso las nomas anti-contagio.

Soy una señora con enteritis actínica y tomo como tratamiento habitual Corticoides Budosonida además de otros antinflamatorios ¿no serían contraproducente con el Covid-19?

No debe abandonar ningún tratamiento sin prescripción médica. Consulte con su médico si tiene síntomas y extreme las medidas anti-contagio.

Si un niño de 12 años tiene mucha tos pero buen aspecto de salud ¿habría que preocuparse por la situación que estamos viendo?

Los niños y jóvenes pueden estar contagiados y no tener síntomas importantes. Si tiene tos, que guarde aislamiento 14 días, para evitar posibles contagios.

Mi mujer está embarazada de 26 semanas. En el análisis trimestral la curva corta de glucosa le salió algo más alta y le han mandado hacerse la prueba larga de glucosa (3h). El problema es que la mandan al hospital San Juan de Dios para esa prueba porque los centros médicos del ljarafe no se la hacen, tiene miedo ya que no sale desde el inicio del estado de alarma. Yo no estoy con ella al trabajar en Madrid de policía y prefiero estar lejos de ella en estos momentos para protegerla, no quiero que se arriesgue en un hospital ahora mismo. ¿Hay alguna solución diferente de ir a un hospital para dicha prueba, por qué no lo hacen en el centro médico que actualmente no hay tanta gente y se puede controlar la afluencia de personas para mayor seguridad?

En el ambulatorio se la pueden hacer sin problemas. Estoy seguro que en una Farmacia que tengan test de glucemias capilares (pinchazo en dedo) le pueden realizar la prueba que necesita sin tener que acudir al Hospital.

Sucede que siempre ante cualquier resfriado común sea cual sea, siempre me aparecen flemas y me cuesta respirar un poco. La doctora me dijo una vez que en seguida mis pulmones no ventilaban bien. Mi duda es si ante esta situación tengo algún riesgo más complicado al momento de contagiarme de Covid-19 en algún momento. Ya que es muy probable que todos lleguemos a contagiarnos.

En caso de contagio el aumento de riesgo depende de la edad y de las enfermedades cardio-respiratorias, metabólicas o inmunosupresoras que padezca. Extrema las medidas anti-contagio.

Un familiar cercano ha dado positivo en Covid-19 mediante test. Mi último contacto físico con esta persona fue el pasado 8 de marzo ¿qué debo hacer?

Desde el último contacto con un positivo o sospechoso se debe guardar 14 días de aislamiento y después confinamiento estricto domiciliario. Consulte con Sanidad si aparecen síntomas.

Soy asmático y soy conductor de autobús, no tengo síntomas del Covid-19 pero soy persona de riesgo por el asma y porque trabajo con personas que se montan en el bus ¿tengo derecho a darme de baja?

Las bajas las tramitan los médicos de familia. Consulte su caso particular por si cumple los criterios de paciente de riesgo elevado.

En casa de mis padres viven mi hermana, mi madre y mi sobrino. Mi hermana está aislada desde hace 8 días y ha dado positivo. Hoy mi madre tiene décimas y malestar. Posiblemente será positivo, pero como hacemos para poder aislarla. ¿Me traigo a mi sobrino a mi casa? ¿Me voy con ellas a ayudarlas? ¿Me traigo a mi madre a mi casa?

Los pacientes contagiados positivos y los sospechosos que convivan en el mismo domicilio, deben guardar el aislamiento y confinamiento en el domicilio donde se encuentres, sin mudanzas. Su sobrino debe guardar también aislamiento y confinamiento en el mismo domicilio. Consulte con Sanidad si aparecen síntomas de alarma como fiebre alta, tos o asfixia.

He leído un documento de usted sobre anosmia y Covid-19, ¿es cierto que puede ser un síntoma de tener el virus?

La anosmia (disminución del olfato) puede ser síntoma de catarro, alergias, sinusitis y otras infecciones por virus de vías altas. Algunos pacientes infectados por Covid-19 refieren anosmia y síntomas catarrales, no todos.

¿Se puede limpiar la vivienda con vapor o mejor el uso de lejía para desinfectar el domicilio?

La lejía es un excelente desinfectante y se debe usar ante la sospecha de contaminación de superficies. La utilización del vapor de agua sin desinfectante puede no ser eficaz del todo.

Mi madre ha pasado casi 2 semanas con los síntomas del coronavirus. Nadie le hace la prueba., pero creemos que lo ha tenido por los síntomas (sin olfato, sin gusto, fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea y dolor de pecho...) Casi todos los síntomas ya se le han ido, ero aún le queda el dolor de pecho y garganta ¿es normal? ¿Tiene que ir al médico? Fiebre ya no tiene pero el dolor en el pecho le sigue ¿cuantos días tarda en irse el dolor después de haber pasado esta enfermedad?

a evolución que cuenta parece normal. El dolor de pecho puede ser secundario a la tos que produce la infección. Debe consultar con su médico por teléfono.

Mis hijos están con el padre hace 8 días ¿Pueden volver a mi casa? ¿O será prudente que se queden hasta cumplir los 14 días de cuarentena por mi salud? ¿Será peligroso que vuelvan? La verdad es que estoy muy angustiada, tengo miedo de que algo pueda pasarme.

Lo sensato es que estén los 14 días en cuarentena antes de volver a su casa. Si no han estado en contacto con un caso sospechoso o contagioso, no debe existir ningún peligro para usted.

Tengo diabetes y trabajo en una tienda de autoservicio ¿en algún momento por el riesgo tendría que dejar de trabajar o sería penada por mi empresa?

Desconozco las normas laborales al respecto. Si no es usted un caso de sospecha o contagiado, debe seguir su actividad laboral habitual, siguiendo estrictamente las normas anti-contagio.

Estoy diagnosticada de tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto. Con el embarazo se me disparó y durante el postparto desarrollé un hipotiroidismo. Tomo Eutirox, ahora está controlado. ¿Soy paciente de riesgo?

La tiroiditis no se considera factor de riesgo por sí sola.

¿El coronavirus deja secuelas en los pulmones o en otro órgano del cuerpo si se sufre de manera leve o asintomática?

En los casos que usted menciona, no se conocen secuelas por el momento.

Tengo 55 años y presento cuadro de rinitis crónica con poliposis nasal grado 3. Intento evitar de nuevo operación con corticoides orales entre 1 o 2 veces al año, aparte de llevar mi medicina de corticoides tópicos en este caso, gotas nasales, durante todo el año. ¿Puedo ponerme los corticoides orales durante 9 días siguiendo las pautas del médico o acaso me afectará en las defensas ante un posible contagio de coronavirus?

Siga su tratamiento habitual prescrito por su médico si no tiene síntomas. Si tiene sospecha de contagio debe llamar a Sanidad e informar de sus antecedentes y tratamiento.

¿Qué hacer si padezco apnea del sueño y contraigo el coronavirus?

El SAOS (Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño) puede ser un factor de riesgo si va unido a otros diagnósticos como hipertensión arterial o patología cardio-respiratoria. Informe a su médico si tiene síntomas sospechosos.

¿La radiografía de pulmón puede servir de diagnóstico diferencial de Covid-19 aún cuando curse con sintomatología leve?

La radiografía de tórax solo debe hacerse cuando un sospechoso tenga síntomas de neumonía (fiebre, tos, asfíxia) y siempre por orden de su médico. No acuda al hospital si no es requerido, tan solo si presenta síntomas de alarma.

Si mi pareja tiene el coronavirus y me lo pega y seguimos haciendo vida normal ¿se crea más carga viral o eso solo es cuando te lo pegan muchas personas?

No se preocupe por eso y olvídese de la «carga viral» (es un complicado concepto médico). Lo importante es que extreme las medidas anti-contagio y el confinamiento en domicilio. Su preocupación debe ser no contagiarse ni por supuesto ser contagiador.

Llevo con tos casi un mes, pero sin fiebre, y después de toser estornudo. Hace dos años dejé el tabaco, la tos no es continua, tomo para la tensión Ramipril 5 mg ¿Puede ser un efecto secundario del medicamento o algún componente alérgico?

El Ramipril, como todos los IECAs, puede producir tos persistente como efecto indeseable. Las alergias también producen tos. Consulte con su médico si persiste la tos o aparece fiebre o asfixia.

Llevo una semana con mucho cansancio, dolor muscular y una fuerte presión en el pecho y mareos, es una sensación como cuando te va a dar un bajón de tensión. No he tenido fiebre y apenas toso, tampoco sensación de ahogo. ¿Puede ser síntoma de coronavirus únicamente la presión en el pecho y el cansancio? Por prevenir, decir que estoy en aislamiento en mi habitación. No sé si es necesario. La prueba no la hacen.

La presión de pecho y el cansancio no son síntomas típicos de infección por coronavirus. Guarde confinamiento en su domicilio. Llame a su médico si tuviese fiebre, tos o asfixia.

Tengo 28 años y empecé con síntomas de falta de respiración y décimas de fiebre. A los cinco días note mejoría, volvió a darme fiebre 37,5, me realizaron una radiografía que salió limpia, he tenido dolor de cabeza, dolores musculares, mucho cansancio. Hoy hace 15 días de todo esto y de repente se me ha ido el olfato y el gusto y todavía me encuentro cansada. Lo que sí noto mejor es la falta de aire, pero ya pienso que el virus no se va a ir de mi cuerpo y estoy muy preocupada.

Son síntomas de haber pasado infección por coronavirus. Guarde el aislamiento obligatorio y después cuarentena anti-infecciosa. Se pondrá bien.

Mi mujer lleva 10 días con fiebre y diarrea, aislada en su habitación ¿Cuándo tengo que llamar para que la vean? Ya hemos llamado al médico de familia pero no se le quita la fiebre y mareos.

Los síntomas de alarma para llamar a Sanidad son fiebre alta, tos y asfixia. Cumpla estrictamente las normas anti-contagio y la cuarentena de 14 días.

Si hace 15 días que no salgo de casa ni mis hijos tampoco, de 6 y 8 años, ¿podemos ir a casa de la abuela? Ella tampoco sale y se encuentra bien.

No deben de salir con niños de casa, está prohibido y pueden ser sancionados. Y menos para visitar a una paciente de posible riesgo. Debe cumplir estrictamente el confinamiento domiciliario. Los niños pueden se run potencial foco de contagio aunque estén asintomáticos.

¿Puede influir en algo tener barba? En caso positivo, ¿mejor con ella o sin ella?

La barba no está considerada un factor de riesgo de contagio. Ni tener el pelo más o menos largo. Siga las normas de higiene y anti-contagio estrictamente.

Quizá sea una pregunta más para un microbiólogo pero me preocupa la capacidad de mutación que pueda tener este virus. Aunque no es de la misma familia que los virus de la gripe, ¿se sabe algo sobre esta capacidad? ¿Es de temer que el año que viene pueda regresar mutado y las personas inmunes vuelvan a poder contagiarse?

Creo que usted no debe preocuparse por eso. Ya hay muchos científicos en todo el mundo dedicados a esos temas. Le mantendremos informado.

Mi mujer dió positivo en Covid-19 el 23 de marzo y se encuentra en aislamiento domiciliario a la espera de que le hagan en breve nuevamente la prueba para ver si ya fuera negativo. A mí me han dado la baja por 14 días, con aislamiento domiciliario también. Una vez que le repitan la prueba y le confirmen que ya es negativo ¿tengo yo que permanecer en cuarentena durante algún tiempo más o ya me podría incorporar al trabajo?

Usted es caso de sospecha. Debe estar en aislamiento con su mujer los 14 días. Si en este tiempo no presenta síntomas, se supone 1º) que ha pasado la infección asintomática y se ha curado. 2º) que no se ha contagiado. Teóricamente podría volver al trabajo. Extreme las medidas anti-contagio en su trabajo.

Mi esposo tuvo que salir durante una semana todos los días a su trabajo y también es el que sale a hacer la compra y al ingresar a la casa tomamos las medidas de higiene indicadas, pero mi pregunta es: ¿es necesario dormir temporalmente en otra habitación y no utilizar el mismo baño? ¿O podríamos hacer nuestra vida normal?

Si no existe sospecha de infección ni síntomas de contagio, no es necesario tomar medidas de aislamiento. Deben convivir con normalidad.

Llevamos 14 días en aislamiento total con mi marido e hijos pequeños, pero el día de ayer me ha empezado a doler la garganta y la última persona que vimos hace 14 días me ha dicho que está con una especie de gripe. Mi consulta es, si llevamos tiempo aislados los 4 juntos, y alguno de nosotros tiene Covid-19 ¿debe aislarse del resto? ¿O ya con estos 14 días en estrecho contacto estaríamos todos contagiados? Y si yo pudiese estar contagiada, ¿debería aislarme de mi familia por 14 días más?

Si llevan 14 días de aislamiento los cuatro miembros de la familia sin riesgo de contagio, y no han tenido síntomas, no debe preocuparse. Sigan en confinamiento domiciliario.

¿Se ha verificado si hay diferencia entre la población vacunada el pasado otoño de la gripe y no vacunada en relación al contagio con coronavirus?

La vacuna de la gripe no protege ni evita el contagio por el coronavirus. Extreme las medidas anti-contagio.

Llevo desde el día 13 sin salir de casa con mi novio pero desde el día 14 tengo sensación de opresión en el pecho y falta de aire, tos apenas y que yo sepa no he tenido fiebre. Sí que siento cansancio y falta de apetito, ¿es normal lo de la falta de aire y la opresión casi constante? Como si tuviera un nudo en la garganta, es más si respiro profundo me duele la garganta, no sé si es que es algo grave o ansiedad teniendo en cuenta que llevo 2 meses tratándola con Diazepam.

Parecen síntomas típicos de ansiedad. Intente mantenerse al margen de las informaciones truculentas que invaden las redes sociales. No consuma demasiado «coronavirus». Haga su vida lo más normal posible dentro del confinamiento obligado. Son beneficiósas las medidas anti-estrés como yoga, pilates, meditación, mindfulness, música, lectura, pintura, manualidades, etcétera.

Hola, tengo 16 años, en el mes de marzo he tenido gripe dos veces, y es una gripe bastante fuerte. Me costaba mucho respirar, estaba demasiado tapada, me dolía la garganta durante todo el tiempo que me duraba la gripe que era alrededor de 10 días, el dolor de cabeza era fuerte pero soportable, pero la fiebre no era constante durante estas dos veces. De los 10 días 3 me dio fiebre y la primera vez que me dio gripe tuve diarrea. Me dijeron que esto era normal y la diarrea era efecto del antibiótico. ¿Me tengo que alarmar por un posible contagio de coronavirus?

No. Usted no es paciente de riego por infección de coronavirus. Por sus síntomas, es sospechoso de haberla pasado. Extreme las medidas anti-contagio y cumpla la cuarentena.

Querría saber si en el caso de que en mi familia lo tuviéramos, pues tenemos síntomas compatibles, si él tose o yo estornudo, estaríamos infectándonos de nuevo y tardamos más en curarnos.

Una vez contagiados e infectados los miembros de una familia, pasarán la enfermedad sin reinfectarse continuamente, aunque estén en el mismo domicilio. El periodo de incubación puede ser distinto para cada persona. No hay evidencia de reinfección una vez inmunizados y con anticuerpos específicos. Todos deben cumplir estricto aislamiento y cuarentena post-infecciosa, tal como ordena Sanidad.

Mi madre, que tiene 75 años, lleva 20 días enferma con una tos tremenda y malestar general. Ha tenido algunas veces dolores de cabeza y según ella no ha tenido fiebre, pero en la primera semana que se encontraba peor y estaba sola en casa nunca se puso el termómetro. Como empeoró y tenía un dolor en el lateral, fue a urgencias donde le hicieron una radiografía para comprobar que no tenía neumonía. La radiografía fue bien y la mandaron a casa. Se fue con mi hermana y su familia y uno de sus hijos que es joven ha estado enfermo (con varios síntomas como pérdida de gusto y olfato). Mi sobrino está mejor pero ella no termina de curarse y de hecho ha empeorado, aunque se niega a ir al hospital para evitar coger el virus. Ha tomado de todo, ventolín, paracetamol, antibiótico, y lo último que le han recetado por teléfono sin verla son corticoides. Ha vuelto a empeorar con la tos y la falta de aire. Yo estoy convencida de que lo tiene, pero ella no porque no tiene fiebre. ¿Que nos recomendaría?

Cuarentena domiciliaria, observación, toma de temperatura y estrictas medidas anti-contagio. Avisar a Sanidad si aparece fiebre, aumento de tos o asfixia.

Llevo una semana con síntomas del Covid-19 y mi médico de cabecera me ha dicho que me aisle. Pero tengo dos niños pequeños y tengo que estar con ellos. Salgo a ratos de la habitación ¿hay algún peligro?

Los niños, aunque se contagien, no suelen tener síntomas de la infección por coronavirus. Si usted contacta con ellos, todos deben estar en aislamiento durante 14 días.

¿Hay alguna manera de que una persona de 82 años, invidente y con patologías cardíacas, pueda evitar acudir al centro médico para realizarse la prueba del Sintrom que le tienen que hacer esta semana? Desde el centro de salud le insisten en que tiene que acudir allí in situ.

No creo. Si los enfermeros tuvieran que acudir a cada domicilio del elevado número de pacientes que se deben realizar el control de Sintrom, el resultado sería restar efectivos a la lucha contra el coronavirus. ¿No cree?

Si realmente estamos en el pico de la curva, ¿cree usted que prolongarán el estado de alarma más allá del 11 de abril?

Depende de muchos factores, pero no se puede hacer una predicción generalizada. Habría que hacerla por regiones y por focos de contagios. En todo caso todos tenemos que hacer un esfuerzo para contribuir a un rápido descenso del número de contagiados, enfermos y colapso del sistema sanitario.

Soy una enferma de Covid-19 asintomática. Pero hace dos/tres días noto en la parte izquierda de mi abdomen espasmos y dolor (no muy fuerte) al tocarme en una zona las costillas. Me gustaria saber si es de importancia como para contactar con mi centro sanitario o si es normal y se me quitará solo.

Si ha tenido accesos de tos es posible que esa sea la causa del dolor. En caso contrario consulte con su médico.

Soy una mujer de 55 años que tengo esclerosis múltiple y artritis reumatoide. ¿Tengo algún factor de riesgo con el coronavirus?

Su riesgo de infección es igual al de la población general. El riesgo de complicaciones, si usted se infecta, dependerá de su afectación neuro-muscular y de su capacidad respiratoria. Si toma inmunosupresores, informe a Sanidad. Extreme por eso las medidas anti-contagio.

Mi marido tiene una vía alterna en el corazón. ¿Se consideraría grupo de riesgo para coronavirus? Debe seguir trabajando y quiero conocer riesgos y si dicha patología implicaría el estar exento de trabajo presencial como sí son considerados otros en su empresa.

Depende de su edad, de si tiene patologías cardio-respiratorias o metabólicas actuales y de si tiene secuelas pulmonares graves. En caso de sospecha de contagio, informe a Sanidad.

¿Debería abandonar el tratamiento inmunosupresor para la artritis durante este periodo?

Depende de qué tipo de tratamiento esté realizando, de su estado inmunológico y de otros factores de riesgo como son la edad, patologías cardio-respiratorias o metabólicas. En todo caso consulte con su reumatologo o internista.

Mi marido empezó con fiebre y tos hace varios días. En el teléfono de atención le dijeron que estuviese en cuarentena aislado en una habitación. El lunes empecé yo también con fiebre, tos y dolores corporales. ¿Es necesario que él siga aislado en una habitación? ¿O podemos estar juntos? Realmente ahora estoy yo peor que él y no sabemos si tiene sentido estar así. Si me puede ayudar se lo agradezco, y en caso de que no pueda, también le agradezco muchísimo el trabajo que están realizando ayudando a toda la ciudadanía.

Los pacientes sospechosos - ambos con síntomas - o los positivos confirmados que convivan en el mismo domicilio pueden dormir en la misma habitación en régimen de aislamiento.

Si no estoy infectado, ¿puedo usar la misma mascarilla todos los días?

Si no está infectado y cumple correctamente el confinamiento en domicilio, no necesita mascarilla. Si trabaja de cara al público y se la exigen, debe cambiar de mascarilla en cada turno de trabajo. Las mascarillas deben restringirse para pacientes sospechosos o infectados, para evitar que contaminen y contagien al hablar o toser.

He escuchado en un programa televisivo que hay que dejar los zapatos a la entrada de las viviendas, sin especificar si la entrada se refiere a la parte interior o a la parte exterior. Yo vivo en un bloque de pisos donde están todos los rellanos llenos de pares zapatos. Mi pregunta es si eso puede ser un foco de infección. Yo particularmente me los quito cuando entro en la vivienda e inmediatamente me los llevo a la terraza, pero la mayoría de los vecinos los tienen en los rellanos. Me gustaría saber su opinión sobre este tema.

No es necesario descalzarse antes de entrar en casa y mucho menos dejar los zapatos fuera. No hay riesgo de contagio por caminar por la calle, manteniendo la distancia de seguridad. La suela de los zapatos no está considerada un foco de contagio, a no ser que anduviera por dentro de determinadas zonas potencialmente contaminadas de un hospital.

Mi marido empezó la noche del lunes 16 con 39 de fiebre, dolor de articulaciones, de cuerpo y mucho dolor de cabeza. También tuvo alguna tos y sensación de presión en el pecho. Llamó al número de información del coronavirus y nos dijeron que podía ser, que si empeoraba llamara a su médico de cabecera. Aunque fue mejorando llamó al centro de salud. Dijo que no hacían pruebas a no ser que fueras al hospital muy grave. Pero los síntomas eran compatibles. En casa hemos estado desde entonces y ya está recuperado. Ahora ha solicitado la baja a su médico de cabecera y no se la ha querido dar. Ha dicho que ante síntomas leves no la dan. Que si tiene que ir a trabajar, vaya con las medidas de higiene y protección indicadas. Me parece totalmente contradictorio a las indicaciones que se dan de quedarte en casa. ¿Qué debemos hacer ante esta situación?

Desde el último día que tuviera síntomas como fiebre, tos o gripe, es decir, una vez curado, debe permanecer en casa 14 días sin salir. Consulte con Sanidad.

Se está hablando de que por una respuesta de las defensas del organismo al virus, a veces se produce tormenta de citosinas, que puede llevar a la muerte por inflamación descontrolada en los pulmones. Ante esto ¿puede ser peligroso tener sistema inmunológico fuerte?

Esos son artículos médicos muy específicos que no deberían llegar a la población general por las redes sociales. Y yo no debo fomentar este tipo de alarmas. Cuanto más normal el sistema inmune mejor. No se preocupe. El exceso de información crea a veces alarma y ansiedad en la población.

Mi hija y su pareja han estado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus. Ellos no tienen síntomas, pero están aislados en casa. Mi duda es si entre ellos también tienen que adoptar medidas preventivas como estar a más de 2 metros o usar diferente baño, etc.

De momento no. Los sospechosos del mismo contacto, si previamente conviven y están sin síntomas, deben aislarse hasta pasar la cuarentena en el mismo domicilio.

¿Ser diabética es ser persona de riesgo? ¿Debería estar de baja ya que en mi trabajo no hay ni mascarillas ni metro de separación ni nada de medidas para no contagiarnos? Yo tengo un botecito que yo misma me he hecho con agua y bastante lejía con detergente y siempre lo llevo encima y constantemente me lavo las manos con ello, ¿es efectivo para las manos o la lejía solo es efectiva para las superficies?

Ser diabética puede ser de riesgo dependiendo de otros factores, edad, estado general, etcétera. Solicite medidas anti-contagio en su trabajo, la ley le ampara. No use lejía para la piel, puede ser muy peligroso, lo mejor es agua y jabón o desinfectantes con gel-alcohol.

Tengo niveles altísimos de ferritina desde hace muchos años. ¿En caso de padecer la enfermedad como afectan estos niveles? ¿influyen negativamente? Gracias

No afectan negativamente si usted no tiene otras patologías metabólicas que aumentan los niveles de ferritina o daño hepático, esplénico o medular. En todo caso si sospecha infección comunique esta situación.

Si yo he superado el Covid-19 ¿puedo hacer vida normal y salir a la calle?

Usted debe seguir en todo momento las normas de Sanidad al respecto. Cuarentena post-contagio y continuar en confinamiento hasta nueva orden.

Buenos días, mi marido el domingo empezó con fiebre y tos, en el teléfono de atención le dijeron que estuviese en cuarentena aislado en una habitación etc. El lunes empecé yo también con fiebre, tos y dolores corporales. ¿Es necesario que él siga aislado en una habitación o podemos estar juntos? Realmente ahora estoy yo peor que él y no sabemos si tiene sentido estar así. Si me puede ayudar se lo agradezco, y en caso de que no pueda, también le agradezco muchísimo el trabajo que están realizando ayudando a toda la ciudadanía. Mil gracias.

Los casos sospechosos o contagiados que conviven en el mismo domicilio pueden estar en la misma habitación haciendo el aislamiento. Consulte con Sanidad ante síntomas de alarma de cualquiera de los dos.

¿Una mujer embarazada puede mandarla a casa si recién le ha dado positivo el coronavirus? ¿Qué riesgos tiene ella y el bebé?

Depende del tiempo de gestación, de su estado general, de los síntomas que tenga la paciente y su evolución. El bebé seguramente no tendrá riesgo alguno. Consulte con su Ginecólogo.

El viernes tengo que salir de casa para ir al centro médico a hacerme unas radiografías ¿tengo que llevar mascarilla y guantes?

Si eso le tranquiliza no hay inconveniente alguno.

Haber padecido dos neumonías hace algunos años deja nódulos pulmonares que pueden observarse aún años después en radiografía. ¿Eso supone entrar en grupo de riesgo? Gracias.

Depende de su edad, patologías previas, metabolismo, del estado actual de sus pulmones y su corazón…

Soy un varón de 69 años y tengo colocado un stend (hace Justo un año). Cuando comenzó el confinamiento me encontraba bien, a los 6 días me dio 37,8 de fiebre que bajo con un solo paracetamol, dolores de estómago y musculares, al día siguiente igual, a partir de entonces ya no tengo fiebre, pero si tengo sensación de escalofríos y algo de cansancio. No he tenido tos seca. Mis preguntas: ¿Debo comunicar con la Seguridad Social? y la otra, ¿si se tiene el virus asintomático, puede en cualquier momento dar la cara? Gracias y saludos. Fdo. De Haro

El periodo de incubación del virus tras un contagio es de 14 dias. Debe comunicar a Sanidad si tiene síntomas sospechosos de neumonía: fiebre alta, tos persistente y asfixia.

Tengo 5 stend, bronquitis crónica de exfumador 18 años, EPOC, SAO, tensión alta, 107 kilos. Desde hace 11 días tengo por las tardes un grado más de mi temperatura corporal normal y molestias en la garganta, pensando que pueda ser un constipado he empezado a tomar Levoflacino recetado por mi Neumólogo habitual, para cuando me resfrío con el Tavanic. Respiro bien y no me duele el cuerpo, convivo con mi mujer que esta sana. En diciembre tuve una bronquitis con dos ingresos en el Hospital Quirón por asfixia. Doctor, ¿qué debo hacer?, me preocupa mi mujer, yo soy optimista, con una gota veo el vaso lleno, tengo 67 años, gracias.

Al ser paciente de riesgo si se contagia, su esposa y usted deben realizar extremas medidas anti-contagio. Vigile la temperatura y los síntomas de alarma. Consulte con Sanidad si tuviera fiebre, tos o aumento de asfixia.

Buenas, soy mujer tengo 48 años, actualmente de baja, pero trabajo en atención individual con personas. Desde el viernes pasado, 20 marzo, empezamos con fiebre llegue a 37,6 y dolor de garganta, de ojos y de cabeza. Después el sábado ya empezamos con presión al pecho que lleva ya hasta hoy, es constante a veces más otras duele menos, además de mucho cansancio y dolor muscular. Ayer también tuve diarrea. Tos poca y la fiebre se quitó, pero ya son 6 días con la presión en el pecho. Tengo que estar con cabeza alta para respirar mejor, y dolor ojos y cabeza, llame al médico y me dijo que me aislara, pero no me hace prueba por que dice hay pocas. ¿No sería necesaria hacerla? soy madre de varios niños, ¿hay problema con los niños? ¿cuándo debo llamar otra vez médico? Me preocupa el que se desarrolle neumonía. Gracias.

Sus síntomas son sospechosos de infección por Covid-20. Considero que en su caso se debería hacer el test-PCR. Debería estar en aislamiento domiciliario. Si empeora con fiebre alta, tos o asfixia avise a su médico inmediatamente. Los niños, si se contagian, no suelen manifestar síntomas de la enfermedad, pero son portadores contagiosos.

Mi marido ha dado hoy positivo, llevamos una semana aislados, pero no sabía que está positivo hasta hoy. Tenemos 3 niños que no tienen ningún síntoma. ¿Qué hay que hacer en este caso?

Continúen aislados hasta los 14 días y luego confinamiento domiciliario estricto. Los niños, si se contagian, no suelen manifestar síntomas de la enfermedad, pero son portadores contagiosos.

Tengo una duda y por más que busco en Internet no consigo resolverla. Todos los medios nos dicen que lo peor está por venir, que la peor curva en Catalunya será a finales de abril. Mi pregunta es, ¿si estamos confinados en casa, solo salimos lo justo, si el virus tiene un periodo de incubación de 15 días, de donde proceden esos contagios de lo "peor está por llegar"? Si no hay gente en la calle, apenas hay contagios, por lo tanto, ¿cómo puede ser que se alargue tanto en el tiempo y todavía queden tantas muertes por llegar? Espero su respuesta. Un beso

Es una cuestión estadística matemática. Se hacen estimaciones logarítmicas basadas en número de habitantes y casos que van apareciendo. Se espera que, de todos los contagiados en las últimas 2-3 semanas, un porcentaje de enfermos van a necesitar hospitalización por complicaciones y neumonías. Por eso debemos resistir confinados, es la única manera de disminuir en pocas semanas esta progresión.

Un niño que haya superado el Covid-19, si convive con una persona adulta infectada, ¿puede volver a contagiarse?

No. Si el niño ha pasado la enfermedad y ha creado anticuerpos no debe volver a contagiarse.

Si no estoy infectado, ¿puedo usar la misma mascarilla todos los días?

Se aconseja usar una mascarilla diaria si está en contacto con posibles contagios.

Buenos días, mi madre tiene Alzheimer y tantos días de encierro le provocan entrar en crisis, es imposible retenerla a que salga a la calle ¿es posible salir a dar un paseo con ella?, creo que hay alguna excepción para personas con este tipo de problemas. Gracias.

Exacto, pero debe pedir un informe médico que lo justifique y creo que debe seguir cierto protocolo anti-contagio, consulte con Sanidad.

Mi marido empezó la noche del lunes 16 con 39 de fiebre, dolor de articulaciones, de cuerpo y mucho dolor de cabeza. También tuvo alguna tos y sensación de presión en el pecho. Llamé al número de información del coronavirus y nos dijeron que podía ser, que si empeoraba llamara a su médico de cabecera. Aunque fue mejorando llamó al centro de salud. Dijo que no hacían pruebas a no ser que fueras al hospital muy grave. Pero los síntomas eran compatibles. En casa hemos estado desde entonces y ya está recuperado. Ahora ha solicitado la baja a su médico de cabecera y no se la ha querido dar. Ha dicho que ante síntomas leves no la dan. Que si tiene que ir a trabajar, vaya con las medidas de higiene y protección indicadas. Me parece totalmente contradictorio a las indicaciones que se dan de quedarte en casa. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Gracias por su atención.

Ante un caso sospechoso y con síntomas (fiebre, tos, etc) el paciente debe estar en aislamiento 14 días y posteriormente desde que esté sin síntomas, obligado confinamiento durante otros 14 dias, pues puede ser contagiador. Confírmelo con Sanidad.

Hola soy una mujer de 54 años y he tenido contacto con un posible positivo, llevo en aislamiento desde el día 19, ya no tengo febrícula ni tantos dolores, aunque estoy muy cansada. Me han dicho que cuando desaparezcan los síntomas tengo que esperar 14 días más de aislamiento. Vivo en una casa con espacios al aire libre, ¿podría salir a ellos con mascarilla y sin estar cerca de mi familia? Si durante ese proceso mi esposo se pusiera malo y yo ya estuviera en la última fase del aislamiento, ¿tuviera que venirse a mi habitación para aislarse o podría yo recaer de nuevo?

Debe extremar las medidas anti-contagio en su domicilio para no contagiar, aunque esté sin síntomas. No habría inconveniente en compartir habitación con su marido si ambos están contagiados, pero en aislamiento hasta que su marido se recupere.

¿Un niño que ha tenido asma y ahora presenta rinitis crónica es paciente de alto riesgo contra el coronavirus?

No. Los niños no suelen tener síntomas ni complicaciones. Consulte con su Pediatra si tiene dudas.

Veo en muchas respuestas recientes que se habla de Covid-20, ¿es 20 o 19? ¿tenemos una nueva variante?

No. Es el mismo virus. Su nombre científico es SARS Cov-2

Tengo 55 años y soy epiléptica, estoy tomando 1500 mg de Depakin, e hipertensa, estoy tomando 20 mg de Enalapril, y sufro desde hace años de una fuerte depresión tomé Trankimasin y Transilium y estoy tomando hierro porque tengo las defensas bajas. Mi pregunta es si puedo estar expuesta al Covid-19.

La exposición que tenga dependerá de las medidas anti-contagios y de si cumple las normas de Sanidad. Si se contagia podría ser considerada paciente de riesgo por la hipertensión y por tener las “defensas bajas”…

Tengo tiroides, ¿tengo que salir con mascarilla a la calle?

No necesariamente. Cumpla las medidas anti-contagio.

Tengo enfermedad de Behcet y estoy tomando Adalimumab (humira) cada 14 días, Azatriopina, Ikerbis y Predidsoma de 10 mg, la pregunta es: ¿al ser inmunodeprimido debería suspender el tratamiento temporalmente? Gracias.

No. Lo que debe hacer es extremar las medidas anti-contagio por ser paciente de riesgo (si se infecta). Informe a Sanidad si tuviera síntomas de sospecha

Mis padres con los que vivo son pacientes de riesgo. Mi padre toma Sintron, mi madre le quitaron un pecho y está con quimio, además de hipertiroidismo. El caso es que cogí mis vacaciones anticipadas, porque mi última gripe me costó una neumonía y estar quince días en cama. Desde hace dos años me ponen la vacuna por paciente de riesgo, además tengo fibromialgia. Hoy me llaman que tengo que incorporarme a trabajar y no paro de llorar, ¿qué debo hacer? Llevo desde el día 14 sin salir de casa. Muchas gracias.

Extreme las medidas anti-contagio en su trabajo y en su casa. Sus padres son pacientes de riesgo alto. Si tiene dudas consulte con Sanidad.

Soy alérgica anafiláctica a aines, acido acetil salicílico, buscapina, además del miedo normal a entrar estos días en un hospital debido al caos, ¿debo considerarme grupo de riesgo? Gracias.

Depende de su edad y de si tiene otras patologías añadidas. Las alergias no aumentan la probabilidad de contagio.

Buenas, en el 2018 tuve un pequeño infarto cerebral sin secuelas, fue consecuencia de un agujero oval que no se cerró de chico. En octubre del 2018 me lo cerraron mediante cateterismo y hasta ahora sin problemas, hago vida normal practico ciclismo y lo único que tomo es Adiro 100. Mi pregunta es ¿en caso de que me contagiara sería muy grave, habría muchas posibilidades de que mi cuerpo pudiera responder?

No creo que tenga usted más riesgo que cualquier otra persona en caso de contagio. Informe a los médicos de sus antecedentes en todo caso.

Hola, mas que una pregunta es una forma de animar a la gente que no hay que alarmarse tanto... solo en el caso extremo de no poder respirar, nada nada bien... porque ir al hospital debe ser en caso ya de sentirte que te vas. Creo que he tenido el virus, 46 años. Desde ayer ya me encuentro bien, en total unos 12 días con distintos síntomas que van y vienen, que en mi vida había tenido. El penúltimo día de los síntomas fue cuando note ligera falta de aire y nuevamente febrícula y escalofríos. Empecé con muchos mocos en vías altas y ligero dolor de cabeza en toda ella. Mucho cansancio los 12 días y ligero dolor muscular y articular. Luego bajó a ligero escozor de garganta y tos, pero no seca, con ligero esputo y a la vez que aparecía febrícula. Ya hasta el final con la sensación de fiebre baja varios días y tos con esputo. Dolor de cabeza no volví a tener, al inicio los dos o tres primeros días, y los ojos también se notaban cansados y ligeramente doloridos. En los últimos 4-5 días he tenido problemas de gases y diarreas, que a día de hoy persisten. Mucho ánimo a todos y suerte.

Muchas gracias por contarnos su experiencia y dar ánimos, que tanta falta hace en estos días de incertidumbre. Espero que la recuperación sea total en los próximos días. Saludos

¿Se sabe si quedan secuelas después de superar el virus?

En los casos leves y sin complicaciones no se están evidenciando secuelas. En los casos graves con neumonía severa todavía es pronto para determinar si queda alguna secuela respiratoria. El tiempo dirá.

Soy asesora y me tienen que dar los clientes documentación en papel. ¿Cómo debo tratar esos papeles? ¿Trasmiten el coronavirus?

El virus puede contaminar algunas superficies mediante tos directa o contacto manual. Las superficies porosas como la ropa y el papel “atrapan” y absorben las partículas húmedas infecciosas, haciendo muy difícil el contagio. Use guantes y mascarilla si tiene sospecha de contaminación.

Personas que hayan pasado la enfermedad sin saberlo y ahora tienen anticuerpos, dan positivo en los test? ¿Discrimina el test?

El test RCP de moco de vías altas da positivo durante el tiempo que dura la enfermedad hasta la curación, posteriormente cuando el virus desaparece, será negativo. El Test “rápido” realizado en fluidos o sangre si puede poner de manifiesto anticuerpos específicos en personas asintomáticas o curadas.

¿Rozarse con una persona o que ésta no haya respetado el metro o dos metros de distanciamiento en un supermercado, puede contagiar el coronavirus?

Es muy improbable el contagio por roce accidental que no sea manual, abrazos, besos, etcétera. La distancia de seguridad de dos metros se debe respetar en todos los espacios públicos. El motivo es que una persona contagiada (asintomática o no) al toser expulsa en forma de aerosol gotitas de saliva con virus, que no llegan a los dos metros.

Tengo un hijo de 9 años que tiempo atrás ha tomado Budesonida de fondo para evitar las bronquitis alérgicas, que a veces han durado hasta el mes de julio. Actualmente, no se la toma ya que tienes menor número de bronquitis al año que cuando era más pequeño, pero aún le dan fuertes bronquitis. Mi consulta es si con el riesgo de dichoso coronavirus debería seguir tomando Budesonida para tener los pulmones más fuertes o es contraproducente.

Su hijo no debe tomar ningún medicamento no prescrito por su Pediatra. La Budesonida no protege frente a infecciones, ni hace que los pulmones sean más fuertes. Pude ser contraproducente si la toma sin indicación médica.

Desde hace cerca de 3 días siento molestias en el pecho, sobre todo en la parte derecha y estas se van desplazando hacia los lados y finalmente hacia la zona media alta de la espalda. No me he dado ningún golpe, no tengo ningún síntoma más y por lo demás me encuentro con energía. Que yo sepa no tengo ninguna patología previa, aunque no suelo ir mucho al médico ni suelo hacerme muchas pruebas, pero esta molestia me está preocupando. Muchas gracias.

Sus síntomas no son sospechosos de contagio ni de enfermedad por Covid-19. Consulte si tuviese fiebre, tos o asfixia.

Tengo una muela que me duele mucho, pero me da miedo visitar al dentista por el coronavirus, ya que al ser algo de la boca me parece muy delicado por si me infecto del virus. ¿Qué puedo hacer?

Si tiene infección o flemón debe consultar con su Odontólogo o Médico de Familia. Es probable que necesite tratamiento. No se automedique.

He estado en contacto estrecho con un positivo en corona virus que está ingresado. Me han mandado que haga cuarentena, pero como no tengo síntomas no me han hecho pruebas. Soy funcionaria de prisiones y me da miedo contagiar y mi marido si ha tenido que ir a trabajar. ¿Qué puedo hacer?

Los contactos con positivos deben realizar estricta cuarentena (14 días) y extremar medidas anti-contagio familiar. Si durante este tiempo presenta síntomas: fiebre, tos, asfixia, debe ponerlo en conocimiento de Sanidad.

Hola, tengo a mi niño de 6 años que comenzó desde ayer con tos seca, pero sin fiebre. Llegado al cas√o de que tuviera fiebre ¿le puedo dar baños de agua o pañitos en la frente?

Consulte con su Pediatra si su hijo tiene fiebre, tos persistente o asfixia. Los paños en la frente pueden ser un alivio si tiene fiebre, pero consulte con su médico antes de nada.

Mi madre tiene 86 años y desde hace unos 9 días, tiene diarrea (aunque previamente ya tenía un pequeño problema de incontinencia) está teniendo desde 37,7 hasta 38 de febrícula, pero por su edad y tanto tiempo está muy débil. Ha hecho dieta como si fuera gastroenteritis, pero también es cierto que varios hermanos la visitamos y las parejas o los hijos de algunos estuvieron en Milán, volvieron justo antes de que aquí se decretara la alarma. En casa somos 4, y 3 de nosotros tiene febrícula baja (mi hijo de 14 años tiene también tos y mucosidad) aunque no lo veo muy mal, solo calores y escalofríos de vez en cuando. ¿Qué hago con todo?

Los contactos sospechosos no deben salir del domicilio ni visitar a pacientes de riesgo. Si su madre sigue con fiebre, diarrea, tos o asfixia, debe contactar con Sanidad. En cuanto a sus hijos debe seguir los consejos y normas de prevención anti contagio de Covid-19: cuarentena y vigilancia de los síntomas de alarma: fiebre, tos y asfixia. Consulte con su médico.

Llevo con tos desde el día 8 de marzo, empecé con tos leve, pero cada vez es peor, llevo cuatro noches que no paro de toser y noto un poco de fatiga. Luego por el día me encuentro algo mejor. En ningún momento he presentado fiebre. ¿Podría ser coronavirus? Ya que en los teléfonos de emergencia es muy complicado que te atiendan, ¿en qué momento hay que tomar la decisión de ir al hospital?

No se puede descartar coronavirus, aunque parece que no es una emergencia. Los síntomas de alarma son fiebre alta, tos persistente y asfixia. Consulte con su médico de cabecera si no pude contactar con Sanidad.

¡Hola! Tengo 43 y soy hipertenso. Me regulo la tensión con Enalapril 20. ¿Debo dejar de tomarlo por el supuesto riesgo que supone? Muchas gracias.

No existe ningún motivo actualmente para que abandone su medicación habitual. No se ha comprobado el “supuesto riesgo” de este tipo de medicamentos en contagiados. El riesgo de abandonar la medicación anti-hipertensión es elevado. No se automedique.

Estuve en contacto con compañeros que han dado positivo en Covid-19. Hace 2 semanas me dolía la garganta y la cabeza, ahora mismo llevo 3 semanas y no he presentado fiebre, pero si he notado que me falta el aire y me cuesta respirar bien, una sensación de ahogo. Soy consciente que soy una persona nerviosa y toda la situación que estamos viviendo me afecta mucho. Mi pregunta es, ¿se puede presentar un solo síntoma para ser positivo de Coronavirus sin tener fiebre? ¿la fiebre es un factor importante? Gracias por su ayuda.

Los contactos con positivos o sospechosos deben extremar la cuarentena y las medidas anti-contagio. Muchos contagiados (positivos) cursan asintomáticos o tienen pocos síntomas de enfermedad. La fiebre es uno de los síntomas, también la tos persistente y la asfixia. Si aparecen estos síntomas deben informar a Sanidad. La ansiedad puede producir sensación de opresión de pecho y falta de aire.

¿Puede beneficiar el estar vacunado de la gripe de cara a tener menor riesgo de contagio? ¿Y de la neumonía?

No. Ni la vacuna de la gripe ni la de la neumonía nos protegen frente al contagio por Covid-20. Extremen las medidas anti-contagio y el cumpla el confinamiento obligado.

¿Hay probabilidades de sobrevivir siendo hipertenso y diabético?

Por supuesto que sí. Un alto porcentaje de contagiados son hipertensos y diabéticos que padecen la infección sin mayor problema y se curan sin complicaciones. La probabilidad de sobrevivir, como usted dice, es altísima. No se preocupe.

Ante la ausencia de geles desinfectantes, ¿habría alguna alternativa? por ejemplo con el uso de agua de colonia, en cuya composición se observa que tienen un 65% de etanol. Los geles tienen a partir del 70% y se me ocurre que incluye se podría añadir la proporción con algún resto de alcohol para así conseguir que el agua de colonia tenga una proporción mayor.

Agua caliente (sin quemarse) y jabón son el mejor desinfectante de superficies corporales contra el Covid-20. Por supuesto que cualquier solución con alcohol y otros antisépticos son útiles para descontaminar. Le sugiero que siga las normas de Sanidad con respecto a las medidas anti-contagio y lavado de manos.

Yo guardo rigurosamente la reclusión. ¿Alguien puede asegurarme que no me contagio? No estoy en contacto con nadie físicamente ni salgo. ¿No es cierto que ningún científico sabe como se contagian las personas?

Si guarda reclusión a solas sin contacto con contagiados, la posibilidad de contagio es prácticamente nula. Los científicos saben perfectamente como nos contagiamos las personas, afortunadamente para nosotros, y por eso estamos como estamos en cuarentena. Gracias por su rigurosa reclusión.

Si mi pareja y yo estuviéramos contagiados o lo suponemos, ¿podríamos estar en la misma habitación o tenemos que estar separados? ¿Podemos mantener relaciones sexuales?

Los contagiados pueden compartir habitación sin ningún problema. No hay recomendaciones que impidan tener relaciones sexuales entre contagiados.

¿Qué diferencia hay entre el asma por alergia y el coronavirus? ¿Tener mocos es síntoma de coronavirus?

El asma exógena alérgica es una enfermedad inflamatoria-autoinmune por alérgenos. El Covid-20 es un virus que produce una infección y, a veces, una neumonía. Ambas patologías pueden producir mocos de vías altas.

Estoy tomando pastillas para la alergia del polen, ¿debo dejarlas por lo del coronavirus?

No. No se debe suspender ningún tratamiento. Si tuviera síntomas de sospecha, informe de sus antecedentes a su médico.

¿Se puede contagiar el virus por el ambiente sin estar en contacto con otra persona?

El contagio es muy improbable si guarda las normas anti-contagio: mantener distancia de seguridad de 2 metros y no tocar superficies potencialmente contaminadas. Por