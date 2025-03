Los centros comerciales de Sevilla abren con un 80% de las tiendas operativas

Maceteros para acotar las zonas comunes, alfombras desinfectante y vinilos en el suelo para dirigir la dirección de la marcha. Así han abierto este lunes los centros comerciales de Sevilla , que han recibido a los primeros clientes en el estreno de la fase 2 del plan de desescalada. Los complejos han retomado la actividad entre fuertes medidas de higiene con las que darán confianza, pero procurando recuperar esa normalidad para animar al consumo.

Y vaya si había ganas. El público ha respondido con una afluencia moderada en la primera hora de apertura, «muy por encima de lo esperado», admite Carlos Fita, gerente del centro comercial Lagoh , el último que se inauguró en la ciudad. Tras estos dos meses de «shock e incertidumbre», el equipamiento se vuelve a poner en marcha con el 80% de las tiendas abiertas, como confirma este responsable. El volumen es parecido en el resto de complejos que hoy han retomado la actividad.

Los más de 10.000 empleados que trabajan en estos recintos de Sevilla y su área metropolitana, se han despertado con «mucha ilusión», como señala a ABC Manuela Gómez, dependienta de 28 años de una de las tiendas Zara . «No sabíamos cómo sería el regreso, pero estamos viendo mucho movimiento y eso nos da ánimos». Ella no se ha visto afectada por los ERTE como compañeros de otros grupos, pero «tengo miedo por lo que pueda pasar, porque nadie garantiza que no vaya a haber recortes de plantilla».

Reconoce que el miedo al paro es mayor que al contagio . «Sé que vivimos una situación complicada y que no hay que relajarse porque el virus está ahí, pero también la crisis económica», reflexiona. Más prudente se muestra Teresa, una de las primeras clientas que ha accedido a Lagoh esta mañana. Con la mascarilla puesta desde que salió de casa y los guantes de vinilo, esta sevillana de 53 años ha regresado al centro comercial que vio construir desde la azotea de su bloque.

«Me dio tanta pena cuando lo cerraron por el coronavirus», admite. Ella es vecina de Los Bermejales y ha seguido viniendo para hacer la compra en el supermercado. Y hoy no quería faltar. Ha aplaudido como otros clientes cuando se han abierto las puertas. «Tengo que comprarle un regalo a mi hija, pero me sigue dando miedo», asegura. Aún no ha ido a ninguna terraza, pero se ha animado a salir de tiendas.

La mayoría de las grandes distribuidoras han abierto en este enclave, salvo tres firmas estrella: Primark , HyM y Mediamarkt , que lo harán a lo largo de la semana. Así rezaba en la puerta metálica para desilusión de muchos clientes que esperaban hacer alguna compra en sus establecimientos. También han permanecido cerrados en el resto de centros comerciales como Torre Sevilla .

En Nervión Plaza la situación es muy parecida. La afluencia de público en la calle y en el interior del centro comercial es también moderada. Pendiente de la entrada de clientes están los trabajadores de seguridad que velan por el cumplimiento del aforo (un máximo del 30% en las zonas comunes) que ha sido la principal condición impuesta por el Ministerio de Sanidad.

Los dependientes ofrecen hoy un trato individualizado y están atentos a las necesidades de cada persona. « Toda la ropa que sale de los probadores es desinfectada y no se devuelve a los percheros hasta el día siguiente», señala una de las trabajadoras de la cadena Mango. «Como hay menos público podemos dar una atención más cercana», asegura.

A lo largo de la semana abrirán todas la todos los operadores y poco a poco el sector recuperará la normalidad sin olvidar las medidas de seguridad para mantener a raya el contagio de Covid-19.