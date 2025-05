El decano de Derecho hará exámenes presenciales

El decano de Derecho de la Universidad de Sevilla, Alfonso Castro, ha escrito una carta a profesores y estudiantes en las que explica que los profesores podrán elegir entre hacer exámenes on line, evaluación contínua o pruebas presenciales pero avisa de que él, en la asignatura que imparte, hará exámenes presenciales.

En el documento que ha enviado tras la celebración el pasado miércoles del consejo de gobierno, Castro, recuerda que hay asignaturas en las que con el uso de los procedimientos de enseñanza virtual (entre los que se cuenta la clase telemática) a disposición de los profesores, pueden realizar la evaluación on line.

Pero también hay otras que, por imposibilidad material o personal o por convicción de los docentes encargados, no se sirven de las plataformas o instrumentos digitales y/o se ven incapaces de cumplir con la programación docente en las actuales circunstancias.

Por ello Castro recuerda que los exámenes podrán realizarse, si lo decide el profesor, en formato presencial con las medidas oportunas de distanciamiento sanitario, tal y como reconoció desde el principio el Rector en las reuniones con los Decanos, ayer en Consejo de Gobierno. E incluso avanza que está trabajando ya en un plan de contingencia espacial y logístico, que se aquilatará plenamente en el momento en que conozcamos cuántos grupos (y por tanto para cuántos alumnos) realizarán sus evaluaciones presencialmente.

Libertad de cátedra

«Es lo que, por ejemplo, hará el Decano de la Facultad como opción metodológica en el ejercicio de su libertad de cátedra como Catedrático de Derecho Romano de esta Universidad», dice adelantando que sus alumnos tendrán que examinarse de esa manera y recuerda que los exámenes de Selectividad está previsto a día de hoy se celebren en formato presencial.

El calendario de exámenes se mantiene tanto para los exámenes telemáticos como para los presenciales aunque, según Castro, si no pudieran realizarse estos en las fechas oficiales de junio, cuando están previstos en el calendario oficial aprobado y vigente, porque las autoridades no permitiesen en su momento la apertura de las Universidades, está previsto su retraso a julio; si no fuese suficiente, su retraso a septiembre.

En cualquier caso, Castro recuerda que los que opten por esa vía tendrán que reprogramar sus actividades presenciales para el momento en que ello sea posible, en julio o septiembre, y deja abierta la posibilidad de que el Consejo de Departamento les despoje de su docencia si existe otro docente dispuesto a asumirla y así lo decide el órgano. Sin embargo y pese a que se compensaría la carga docente entre los dos profesores en el curso académico 2020-2021 en un procedimiento que aún no se ha precisado, recuerda que es un proceso sobre el que han llamado la atención los órganos de representación sindical.

Temor a ser grabado

Castro advierte de que no existe ninguna obligación para el profesor de grabar sus clases telemáticas, en caso de que las esté impartiendo. De hecho Castro ha mostrado su preocupación por el hecho de que el contenido de las actividades docentes, de las sesiones de órganos e incluso de las reuniones de trabajo realizadas en las plataformas virtuales de la Universidad pudiesen ser filtradas, difundidas y en su caso alteradas mediante un acceso no permitido alas mismas, sin permiso e incluso contra la voluntad de los profesores y participantes.

En esta linea el decano recuerda que los profesores podrán asumir, en caso de no acogerse a la evaluación continua, la realizada a través de examen telemático . Pero también aclara que es sólo una recomendación que la nota del examen, en caso de haberlo, se reduzca en lo posible respecto del total de la calificación final. Y que, como ya han advertido anteriormente, hay problemas inherentes al sistema telemático de evaluación on line que se deben tener en cuenta.

El decano recomienda a los profesores que opten por la realización de una examen final on line que realicen pruebas y ensayos con anterioridad y eventualmente tengan en cuenta la posibilidad de que pueda haber problemas técnicos en momentos de conectividad máxima.

