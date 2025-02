Cultura pide que el tesoro del Carambolo se exponga en Santa Inés durante la obra del Museo Arqueológico

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha pedido este miércoles que el tesoro del Carambolo sea expuesto al público en la Sala Santa Inés, espacio que albergará de forma temporal las colecciones del Museo Arqueológico mientras este edificio se restaura en los próximos años.

En un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla en Abades Triana, donde ha sido presentada por el periodista de ABC Ignacio Camacho , Del Pozo ha dicho que la intención de su departamento es que el tesoro, que es de titularidad municipal, « se exhiba al público en la sala Santa Inés , sede temporal del Museo Arqueológico, y que de ahí pase a una sala del Arqueológico» para que se exponga de forma permanente. De ese modo, ha asegurado que trabaja «para ponerle fin de forma definitiva a la situación anómala que vive el tesoro del Carambolo», que no ha podido ser expuesto en los últimos años.

«Mi pretensión es que ese conjunto de piezas sea exhibido ya en la sede temporal del Arqueológico en Santa Inés y de ahí pase a las nuevas salas del reformado Museo», ha añadido Del Pozo. «Estoy convencida de que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio compartirán conmigo este objetivo».

La consejera ha recordado también que la rehabilitación del Arqueológico «está en marcha gracias al diálogo con el Ministerio de Cultura» y que este edificio « será el gran reclamo para la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana del 29 ».

«Los turistas vienen a Andalucía no se preguntan la titularidad de la iglesia que visitan, sino que los retablos estén bien restaurados», ha dicho Patricia del Pozo

Por otra parte, la consejera ha adelantado que Cultura firmará protocolos de colaboración mutua con los obispos de Andalucía para crear una comisión mixta patrimoniales entre la Iglesia y la Consejería de Cultura. Ese acuerdo permitirá ir restaurando iglesias de toda Andalucía. «Los turistas que vienen a Andalucía no se pregunta la titularidad de la iglesia que visitan, sino que los retablos estén bien restaurados».

También Del Pozo ha adelantado que su departamento va a enviar toda la documentación necesaria al Ministerio de Cultura para que se pueda ampliar el Museo de Bellas Artes de Sevilla hacia su salida natural, que es el Palacio de Monsalves, y también para la restauración del Museo de Artes y Costumbres. «Si yo fuese la ministra de Cultura -ha continuado- no tendría dudas en ampliar el Museo de Bellas Artes hacia el Palacio de Monsalves». La consejera ha recordado que «en 2010 se firmó un convenio con el importe del presupuesto total para la restauración del Museo, por eso estamos preparando toda la documentación para pedirle al Ministerio de Cultura que haga la restauración del Palacio de Monsalves y también para que amplíe el Museo de Artes y Costumbres Populares». Además, ha indicado que más de 90.000 personas han pasado ya por la exposición de Valdés Leal del Bellas Artes, que concluye este 27 de marzo.

«Si yo fuese la ministra de Cultura no tendría dudas en ampliar el Museo de Bellas Artes hacia el Palacio de Monsalves», ha comentado la consejera de Cultura

Del Pozo ha recordado logros en la gestión cultural «del gobierno del cambio de Juanma Moreno », como ha ocurrido con las Reales Atarazanas de Sevilla. « Pasaron veinte años y cinco consejeros distintos hasta que con Juanma Moreno han empezado las obras de restauración el pasado mes de febrero», dice la titular de Cultura. Durante su intervención ha incidido igualmente en que ha sido este nuevo gobierno también el que ha recuperado otros espacios «que estaban abandonados», como el monasterio de San Isidoro del Campo, que «está recibiendo una inversión cercana a los cinco millones de euros para evitar su deterioro, lo cual permitirá que pueda ser restaurado en el futuro».

En esta línea, la titular de Cultura ha destacado que «este Gobierno convoca, publica, tramita y paga en tiempo récord, abonando además lo impagado por los anteriores ejecutivos». Igualmente ha señalado que, a través de la Consejería de Empleo, «hemos tramitado ayudas a los autónomos y pymes culturales por valor de 16,4 millones de euros ».

Sobre la consejería, ha recalcado que «trabaja con humildad, transparencia y constancia, dialogando con todos los colectivos y sectores y sin dejar de pensar en el beneficio de los andaluces, de su cultura y su patrimonio». «Por ello, pusimos en marcha medidas para consolidarlos como tercer pilar de riqueza, como la gestión correcta de las ayudas a los sectores , la ampliación de la programación o la inversión sostenida en patrimonio histórico con más de 233 millones de euros invertidos a finales de la legislatura», ha indicado.

«Todas estas medidas no tendrían cabida sin una oferta cultural de excelencia, como las exposiciones de Valdés Leal o Picasso y las colaboraciones con las colecciones Thyssen Bornesmiza y Sandretto - que se podrá ver próximamente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo- , así como con la combinación de las artes y el patrimonio en programas como el Festival Anfitrión o el Ciclo Música y Museos , proyectos innovadores que han tenido una gran acogida entre el público", ha precisado Del Pozo.

Los toros, fuera del bono cultural

Otra de las cuestiones que ha abordado en este encuentro Patricia del Pozo ha sido el polémico bono cultural que acaba de aprobar el gobierno central. «Lamentamos que el Ministerio de Cultura no haya tenido en cuenta las alegaciones que hemos hecho a ese bono cultural. ¿Por qué sólo pueden acogerse jóvenes que cumplen los 18 años en esta año 2022 y no aquellos que, por ejemplo, cumplen esa edad en enero de 2023 y que, por unos días, se quedan fuera?. Eso no se entiende, por eso habría que ampliar el tramo de edad », se ha lamentado. Asimismo, la titular de Cultura ha criticado que « tampoco se entiende que haya quedado fuera de este bono el sector taurino , que es patrimonio cultural por ley, ni que tampoco jóvenes músicos no puedan comprar sus instrumentos musicales».

También durante su intervención la consejera se ha referido al «gran espacio cultural» que se ha creado en la isla de la Cartuja, «con la apertura reciente después de muchos años de espera del Archivo General de Andalucía ». Igualmente ha subrayado la importancia de otros espacios de esta zona, como el Teatro Central o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, incidiendo en el hecho de que la Junta ha licitado las obras de rehabilitación del Pabellón del Siglo XV , que funcionará a modo de ampliación del CAAC.

Por otra parte, Patricia del Pozo ha insistido en la importancia de la colaboración entre Cultura y otras consejerías de la Junta de Andalucía , como las de Fomento, Hacienda, Salud y Familias, etc. « La cultura ha sido un eje transversal en todas las consejerías , ya que seguimos un modelo de vertebración y cohesión. Con Salud hemos restaurado el retablo del Hospital de San Lázaro y queremos poner en marcha una red cultural infantil para los niños enfermos de larga duración». Asimismo, ha dicho que gracias a la aportación de seis millones de euros de la Consejería de Fomento, «hemos podido musealizar todos los restos arqueológicos que han aparecido en el metro de Málaga».