El cuerpo hallado junto al estadio de la Cartuja de Sevilla fue arrojado allí

La Policía Nacional ha abierto una investigación por homicidio a partir del hallazgo de un cadáver calcinado cerca del estadio de La Cartuja, en una suerte de vertedero que hay próximo al recinto deportivo y al parque del Alamillo. Una persona ... que merodeaba por allí lo encontró sobre las cinco de la tarde de este pasado lunes y dio el aviso.

Según confirman desde la Policía, el estado de los restos impedían saber a simple vista el sexo de la persona fallecida en un primer momento. Sin embargo, los trabajos forenses confirmaron ayer que se trata de un varón y que murió por causas violenta s.

El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las pesquisas. Pasadas las nueve de la noche del lunes, la autoridad judicial ordenaba el levantamiento del cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde en el día de ayer se le practicó la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y poder obtener algún vestigio que permita la identificación de esa persona. Aún no se había concluido con ese trabajo, que es fundamental para poder avanzar en las pesquisas. Esa labor forense va a tardar días en dar frutos, según señalan fuentes policiales, debido al mal estado de los restos mortales .

En paralelo, una de las primeras averiguaciones que realizan los agentes en este tipo de casos es bucear en las denuncias de desapariciones para ir acotando posibles víctimas que pudieran cuadrar con la persona calcinada.

La víctima es un hombre pero no está aún identificado porque los restos se encuentran en muy mal estado

En el punto donde se localizaron los restos, en una cuneta de la SE-20, los servicios de emergencia no han registrado ningún incendio en los últimos días. La Policía Científica realizó una inspección ocular en el lugar donde se encontró el cuerpo y no hallaron indicios de que se hubiera producido un fuego. A eso se suma que la persona que encontró el cadáver detalló a los agentes que todos los días pasea por esa zona y que no había visto nada hasta el mismo lunes. Una de las hipótesis es que fuera arrojado el domingo por la noche. A pesar de que se acumula la basura, no es una zona del todo solitaria. Hay personas que pasan por allí haciendo deportes o que se citan para encuentros sexuales.

La Policía Nacional tiene que montar a partir de ahora todo un caso por homicidio a partir del hallazgo del cuerpo. Es una situación muy similar a la ocurrida en 2016 , cuando se localizó en el interior del maletero de un Seat León un cuerpo calcinado. El vehículo había salido ardiendo en un camino de difícil acceso de la localidad de Alcalá de Guadaíra . Desde un primer momento los agentes se percataron de que los responsables del fuego habían intentado por todos los medios dificultar la identificación de la víctima y borrar cualquier indicio que los pudiera implicar.

Como está ocurriendo con este caso, los agentes buscaron entre las fichas de denuncias de desaparecidos recientes y se encontraron con la de un vecino de la barriada de Rochelambert al que su familia le había perdido la vista cuatro días antes del hallazgo en Alcalá. La investigación se vio frenada precisamente por el mal estado en el que se encontraba el cuerpo. Hasta que los agentes no obtuvieron una identificación plena no pudieron enfocar las pesquisas hacia una dirección determinada. El caso se acabó resolviendo policialmente en menos de un mes. Tres personas fueron detenidas y condenadas. Detrás del macabro suceso había una deuda de 5.000 euros .

Escenario de otros hechos delictivos sonados Las inmediaciones del estadio olímpico ha sido escenario de la crónica de sucesos en anteriores ocasiones. La falta de vigilancia por las noches y que se trata de una zona apartada facilita la comisión de delitos o al menos poder ocultarse. Muy cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo calcinado, una joven sufrió una violación grupal a manos de tres individuos que fueron condenados finalmente a 14 años de cárcel. Ocurrió en 2017 y los agresores, que habían conocido a la chica en una discoteca, aprovecharon que estaba muy bebida para violarla, agredirla y dejarla abandonada en una cuneta. También esa zona es usada por los amantes de las carreras ilegales para competir poniendo en riesgo sus vidas y la del público que acude a contemplarlas. La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones.