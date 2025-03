Cuatro bibliotecas municipales cierran desde este viernes por las tardes por impago a los vigilantes

Cuatro vigilantes de seguridad que trabajan en bibliotecas que están adscritas al Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS), dependientes del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, denuncian que no han cobrado sus honorarios desde el ... pasado mes de abril , por lo que les deben una cantidad que llega a los 9.000 euros , en el caso de la persona más adeudada. Esta situación crítica ha hecho que las bibliotecas de El Esqueleto (Polígono Sur), la Alberto Lista (calle Feria), la Luis Cernuda (Bellavista) y la de San Jerónimo se hayan visto obligadas a cerrar oficialmente desde este viernes en su horario de tarde debido a que no hay personal de seguridad.

Los vigilantes denunciaron la situación a los sindicatos hace unos meses y estos se pusieron en contacto con el Consistorio, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento que les asegure que vayan a recibir el dinero que se les debe. Se da también la circunstancia de que los cuatro guardas de seguridad están de baja desde hace un mes y sus plazas no ha sido cubiertas hasta ahora .

Estos trabajadores que están afectados por impagos dependen de la empresa HispanoSegur , que es la encargada de abonarle las nóminas a través del Ayuntamiento. Esta compañía inició su contrato con el ICAS en noviembre de 2019, por lo que dentro de algo más de un mes le correspondería prorrogar dicha relación contractual para los próximos dos años, algo que no se va a producir dada la situación por la que atraviesa la empresa.

Igualmente hay que destacar que las plazas de los vigilantes que estuvieron de vacaciones el pasado mes de agosto no fueron cubiertas , algo especialmente sintomático, ya que se trata de bibliotecas que están ubicadas en zonas conflictivas de la ciudad que necesitan la presencia permanente de personal seguridad. Esta situación afectó en concreto a las bibliotecas del centro cívico El Esqueleto y a la de San Jerónimo, que estuvieron cerradas, pues los vigilantes tienen jornada completa de mañana y tarde. Las otras dos bibliotecas, la Luis Cernuda y la Alberto Lista, no se vieron afectadas por los cierres en agosto al tener sólo jornada parcial de tarde.

El horario de los dos vigilantes de seguridad que trabajan de jornada completa —los de El Esqueleto y San Jerónimo— es de 9.30 a 14.30 horas por la mañana y de 16 a 21 horas por la tarde, que se corresponde con el horario de apertura al público. Los otros vigilantes, los de Bellavista y de la calle Feria, trabajan de 16 a 21 horas. Desde el pasado 16 de septiembre hasta la fecha actual estos centros han abierto en horario de tarde, pero sin contar con personal de seguridad . Por eso los vigilantes también denuncian que tanto el personal como los usuarios de las bibliotecas hayan estado expuestos a una situación de peligro por la falta de vigilancia .

No son trabajadores municipales

Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento consultadas por ABC aclaran que estos cuatro vigilantes no son trabajadores municipales , sino de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia. Asimismo, afirman que el Consistorio está al corriente en sus pagos «y no tiene ningún problema administrativo, pero la empresa tiene problemas económicos y no estaba pagando a sus trabajadores». Estas mismas fuentes añaden que dicha empresa ha presentado la renuncia al contrato que se está tramitando a la vez que se está tramitando un expediente de penalización. En paralelo a esto, desde el Ayuntamiento se matiza que se está trabajando para sacar un nuevo contrato para el servicio que incluya la subrogación de los trabajadores de esta empresa. Igualmente comentan que en cuanto se resuelva por esta vía del contrato nuevo o por otra vía se podrá recuperar la actividad ordinaria por las tardes, que se ha visto afectada por la situación de la empresa adjudicataria.