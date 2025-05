Espadas propone cambiar el festivo de Feria del miércoles 29 de abril al miércoles 23 de septiembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado este lunes su actividad tras la Semana Santa y, aunque con todos los condicionantes extraordinarios que genera el estado de alarma y el confinamiento por la pandemia de coronavirus Covid-19 , ha reiniciado sus trámites con la reunión prevista de la junta de portavoces de todos los grupos de la Corporación para evaluar las medidas que se están adoptando en materia social y sanitaria durante este periodo y para comenzar a gestionar las ayudas económicas que se van a adoptar para autónomos, pequeñas empresas o a los propios planes de inversión pública con los que reactivar la economía local una vez se supere la etapa crítica del virus.

Otro de los asuntos que se ha tratado en esta reunión de todos los grupos es el del aplazamiento de la Feria , que debía celebrarse dentro de dos semanas y que, como es sabido, quedó suspendida por las medidas de confinamiento y de reducción drástica de la movilidad y las concentraciones, algo que ya obligó a suspender la Semana Santa. En ese sentido, de momento se mantiene la idea de celebrar la Feria en septiembre y no suspender definitivamente la edición de este año, trasladando la fiesta a la semana que va del sábado 19 al sábado 26 del mes de septiembre .

En cuanto al festivo local, que este año de nuevo se había señalado para el miércoles de la semana de Feria, el 29 de abril, el planteamiento del alcalde, el socialista Juan Espadas , es consolidar ese modelo y trasladar también la jornada no laborable a ese día, pero de la Feria que se celebrase en septiembre, con lo que el festivo pasaría a sar el miércoles 23 de septiembre . Al hilo de ello, la posición del gobierno local es reubicar también ese miércoles y no utilizar como segundo festivo al que tiene derecho cada administración local (el otro es el Corpus Christi, el 11 de junio) el 3 de mayo, como tradicionalmente ocurría al ser la festividad de San Fernando, patrón de Sevilla. Este año tampoco va a ser festiva esa fecha ocurra lo que ocurra con la Feria. El gobierno local argumenta al respecto, como ha trasladado a los grupos, que el 30 de mayo de este año cae en sábado, de modo que se perdería un festivo a efectos prácticos al no ser un día laborable en sí. Ya se descansa ese sábado sea o no festivo local.

El asunto de reubicar el festivo el 23 de septiembre se debatirá en el pleno de este jueves, que volverá a ser telemático a causa de las medidas de confinamiento decretadas. El gabinete municipal, de momento, persiste en su planteamiento de celebrar la Feria la tercera semana de septiembre , como una especie de reedición de la de San Miguel, a pesar de las reticencias por parte de los empresarios de las atracciones de la calle del Infierno, que tienen en esas fechas otras ferias previstas. Con todo, el Ayuntamiento ya ha comenzado a devolver a los feriantes las tasas que habían adelantado (unos 2,3 millones de euros) por participar en la edición de este año, volviéndose a abrir el proceso en verano si, definitivamente, se mantiene la Feria para septiembre.