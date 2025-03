¿Qué monumentos de Sevilla abrirán el lunes 25 de mayo?

Los monumentos podrán abrir a partir de la fase 2 de la desescalada para acoger las visitas culturales. El próximo lunes 25 , Sevilla entrará en ese nuevo estadio en el que se reducirán las restricciones y se flexibilizará el turismo... autóctono. En la capital hispalense, de momento, no se podrá visitar ningún bien patrimonial.

Los propietarios están ultimando los protocolos de seguridad para reabrirlos cuanto antes, pero ninguno confirma el día concreto en que volverán a acoger visitas. Muchos de ellos están a la espera de que se permita la movilidad interprovincial , que no llegará hasta la fase 3 que, en el mejor de los casos, se iniciará el 8 de junio.

La Catedral

El monumento más visitado de la ciudad, la Catedral de Sevilla, lleva semanas trabajando en las medidas de seguridad que adoptará una vez que se permita las visitas más allá del culto. Este martes se ha celebrado un cabildo extraordinario de cara a las próximas celebraciones con motivo de la festividad de San Fernando y por el Corpus. Sin embargo, en esa reunión no se ha puesto sobre la mesa una fecha establecida para la reapertura.

Los rectores del templo metropolitano pretenden reabrirlo lo antes posible, aunque según las recomendaciones de la Conferencia Episcopal Española no se permitirían las visitas turísticas hasta la fase 3 . En este sentido, el hecho de que no se permita el desplazamiento interprovincial hasta ese momento impedirá que el Cabildo Catedral pueda explotar el monumento como hacía hasta ahora, ya que los nacidos o habitantes de la Archidiócesis entran gratuitamente y pueden hacerlo ya para las eucaristías que allí se celebran.

El Salvador

Al igual que el anterior, está ya abierto al culto pero no tiene fecha aún para recibir visitas turísticas.

Hospital de la Caridad

Al ser una residencia de ancianos, la reapertura será más compleja ya que hay que garantizar el distanciamiento social total. La empresa que gestiona las visitas culturales cree que tardará más que otros monumentos.

Casa de Dueñas

Esa misma empresa es la que gestiona la visita del palacio de la Casa de Alba en Sevilla. Fuentes consultadas por ABC indican que a final de mes estará preparado un protocolo de actuación «Covid free» a expensas de que se decida abrir una vez se permita la movilidad interprovincial. Se estima que la fecha en la que vuelva a recibir turistas será junio, en ningún caso el 25 de mayo , salvo que se acelere esta medida, lo que parece muy improbable. Estas fuentes confirman que el plan de seguridad contempla la reducción a un tercio del aforo normal, con carteles en cada una de las salas con el número de personas que pueden estar en cada ubicación -y que en algún caso es inferior a tres-. El recorrido no debería cambiar, ya que es circular. Dispondrán de gel hidroalcohólico a la entrada, con un medidor de temperatura y los trabajadores usarán mascarillas y guantes.

Real Alcázar

Aunque el Palacio Real sevillano acogerá un evento el día 26 del Consejo de Cofradías, a puerta cerrada, no abrirá el día 25 . Al menos así lo aseguran fuentes del Consistorio, que indican que no hay fecha cerrada. «Se está preparando todo -explican- para abrir con las máximas garantías para la ciudadanía y los empleados públicos». Como ocurre con la Catedral, este monumento no podrá explotarse económicamente hasta que no se permita la movilidad interprovincial aunque, en este caso, sólo están exentos de pago los nacidos o empadronados en la capital.

San Luis de los Franceses

Los técnicos están ultimando un protocolo, que tiene puesto el punto de mira en reabrir el monumento con las máximas garantías de seguridad. También en lo referente a medidas y materiales de desinfección y otras acciones de seguridad, que para este tipo de centros, son especialmente delicadas. Así lo aseguran fuentes de la Diputación Provincial, propietaria de este monumento. El objetivo, en este caso, es que San Luis pueda reabrirse «con la máxima celeridad cuando Sevilla pase a la fase 2».

Itálica

Como ocurre con los museos, la Junta de Andalucía está ultimando la adecuación de los itinerarios para garantizar las medidas sanitarias. Fuentes de la Consejería de Cultura afirman que «a medida que se vayan garantizando, se abrirán». No se espera que abra el día 25.

Otros monumentos como el Antiqvarium o el Espacio Santa Clara tampoco tienen fecha fijada por parte del Ayuntamiento.