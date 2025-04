«Con lo que crece el cultivo de marihuana en Sevilla es raro que aún no haya pasado lo de la Cañada Real»

Amparo Camacho , nueva fiscal jefe del Área de Dos Hermanas, tiene dieciséis fiscales a su cargo que cubren un área que incluye L ebrija, Utrera, Los Palacios y Alcalá de Guadaira, donde viven más de trescientas mil personas . No olvidará nunca que ... aprobó las oposiciones a la carrera judicial el 4 de julio de 2001, día nacional de los Estados Unidos, dos meses antes del atentado de las Torres Gemelas que cambió el mundo. Su primer destino fue Marbella , donde inició su lucha contra el tráfico de drogas. Especialista en salud pública, trabajó codo con codo con la exfiscal general del Estado y exfiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

Vino a la fiscalía de Dos Hermanas desde Marbella.

Allí, como en todos los lugares costeros, había mucha droga pero no me podía imaginar que hubiera tanta droga aquí. Se mueve muchísimo dinero en Dos Hermanas, Utrera y Lebrija con las drogas.

¿La marihuana es la droga cuyo consumo está creciendo más en todas esas ciudades y en la provincia de Sevilla?

Sí. Y parece que la gente le ha perdido el respeto a esta droga, tal vez por su usos médicos. Cada vez más personas creen que no pasa nada por fumar porros y crece la tolerancia social hacia esto pero hay muchos estudios que demuestran que es la droga más psicotrópica que hay. Quizá no sea tan adictiva como la cocaína pero si una persona tiene predisposición a sufrir una enfermedad mental, está demostrado que el consumo de marihuana acelera su aparición y agrava sus efectos. Hemos comprobado, además, que está asociada a muchos accidentes de tráfico. En Andalucía hay una expresión muy coloquial que se dice con frecuencia (estar malo de los nervios») y vemos a menudo consumo de drogas detrás de estas personas que se sienten «malas de los nervios». Esta droga y todas las demás son una gran lacra que tenemos que combatir.

En Dos Hermanas y Sevilla capital se detectan con má frecuencia pisos con cultivos de marihuana. Les denominan marihuana «in doors».

Está creciendo mucho en Sevilla, en Dos Hermanas y en todo el área de nuestra Fiscalía, que cubre localidades mucho más pequeñas y con menos población. Se cultiva en un dormitorio de muchas casas, en un patio o en una nave. Es un negocio creciente y muy lucrativo.

Estos cultivos domésticos provocan muchas subidas de tensión y cortes de suministro, como ha sucedido en la Cañada Real de Madrid. ¿Puede empezar a pasar esto en Sevilla?

Aquí también hay muchos cultivos y realmente no sé cómo no han pasado más sucesos como los de la Cañada Real. No hablo sólo de Dos Hermanas sino de otros pueblos más pequeños. En el Palmar de Troya encontramos muchas viviendas y naves con plantaciones ilegales. Todos los que han pasado por la Fiscalía estaban enganchados ilegalmente al suministro eléctrico porque el consumo es muy elevado y la factura de la luz le restaría muchos beneficios al negocio. Hablamos de facturas de 5.000 euros al mes. Hemos constatado que tienen más de una cosecha al año y que lo hacen en viviendas particulares para evitar que la Policía pueda entrar, salvo con orden judicial. Las fuerzas de seguridad nos dicen que los narcos están perfeccionando sistemas para camuflar el olor que producen estas plantaciones caseras, algo que las delata.

¿El tráfico de drogas es el principal delito en Dos Hermanas?

Es uno de ellos pero hay muchos más: seguridad vial, violencia doméstica. Detrás del consumo de drogas encontramos muchos delitos violentos.

¿Ha crecido la violencia doméstica?

Hay muchos casos pero hay menos casos de maltrato habitual y más casos de violencia puntual. Las amenazas verbales se denuncian mucho más y decirle a tu pareja «como te coja, te mato» es un delito penado. Antes era una falta.

¿El cambio legislativo ha producido un cambio cultural?

Es difícil decirlo. Un maltrato habitual es una tortura psicológica y muchas veces también física. Conozco casos que me conmueven como el de una mujer a la que su marido le disparó con una escopeta y la mujer no quería denunciarlo. Pero cuando las mujeres denuncian y se separan de su maltratador, recuperan sus vidas y su libertad. Y son más felices.

¿Sigue costando denunciar a la pareja o expareja?

En los maltratos habituales es muy difícil que denuncie la persona maltratada. En los puntuales se denuncia casi siempre. Se denuncian muchos delitos de amenazas tipo «como te coja, te mato». Esto siempre se ha denunciado pero antes no era un delito sino una falta