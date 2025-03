El Covid obliga a cerrar once aulas y una guardería completa en Sevilla

La sexta ola del coronavirus ya se está sintiendo también en las guarderías de Sevilla. Aunque los datos no son aún demasiado altos, hay centros de educación infantil, en los que el protocolo sanitario no exige que los pequeños lleven la mascarilla, que ... se están viendo obligados a cerrar aulas por culpa de los contagios.

El dato oficial facilitado por la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla refleja que la incidencia es baja y que no supera el 0,4 por ciento de las escuelas infantiles de la provincia. Concretamente hay 11 aulas cerradas del total de 2.325 que existen en todas las escuelas infantiles de la provincia aunque podrían ser más los centros afectado por la pandemia.

Según la delegada de Educación en Sevilla, María José Eslava, esos datos suponen que la incidencia «es baja» y que esa situación se ha llegado «fruto del esfuerzo de la comunidad educativa al completo». En este sentido Eslava ha insistido en un su mensaje de tranquilidad. «Tenemos que seguir siendo responsables, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Prudencia y responsabilidad», ha recalcado la delegada.

Vacaciones de Navidad

Estos datos se conocen cuando está a punto de finalizar el cuatrimestre en los colegios de Sevilla ya que este miércoles 22 será el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad.

En cualquier caso, las guarderías se rigen por horarios distintos ya que los padres pueden elegir entre el calendario escolar (el mismo que se mantiene a partir del segundo ciclo de Infantil y el resto de los escolares) o el horario laboral que incluye también los días que no hay clases en los colegios pero sí son días laborables para que los padres puedan conciliar la vida laboral.

Además hay que tener en cuenta que en estos centros los pequeños están más expuestos ya que la mascarilla no es obligatoria. Por ello en los últimos días, coincidiendo con el aumento de positivos de la sexta ola, se han producido mayores números de contagios .

Es el caso de una escuela infantil del centro histórico de Sevilla que el pasado domingo por la noche comunicó a los padres que no podría abrir el lunes tras el positivo de una de las profesoras que atienden a los niños. En ese caso el centro alegó que por razones de «logística y prevención» cerraba la escuela para su desinfección y organización pese a que la monitora contagiada no ha presentado síntomas. Además de eso datos oficiales, ABC ha tenido conocimiento de otros centros que se han visto afectados por casos de Covid con cierres parciales de aulas aunque, de momento, esas escuelas infantiles no aparecen reflejadas en la contabilidad oficial.

Casos puntuales

La vicepresidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Raquel Herrasti, ha asegurado a ABC que se confirma una vez más que la incidencia del covid 19 en las aulas de 0 a 3 años « son casos puntuales» . Según asegura, los pocos positivos detectados, suelen ser en alumnos cuyos contagios se producen en su entorno familiar y después de realizar controles a los demás menores del aula, rara vez se producen contagios entre ellos. Por ellos, desde la asociación se consideran «muy satisfechas» del trabajo que se está realizando desde los centros, aplicando correctamente los protocolos de actuación, lo cual ratifica una vez más que las guarderías son «espacios seguros».