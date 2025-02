El Covid cambia el mercado de locales comerciales en Sevilla: ahora interesan grandes

La crisis sanitaria ha puesto patas arriba el mercado de locales comerciales de Sevilla. Las calles más céntricas empiezan a acumular establecimientos vacíos que no encuentran nuevo negocio. Sin turismo y con restricciones cada vez más duras que limitan el movimiento de los ciudadanos, los ... propietarios de estos inmuebles se ven en la tesitura de bajar precios para conservar a sus inquilinos o renegociar rentas. «Nada tiene que ver con la situación de antes de la pandemia, incluso el interés de los inversores ha cambiado», como confirma a ABC Pedro Zubiría , director de la consultora sevillana Inerzia . «Lo único que ahora tiene salida son espacios más grandes para instalar supermercados. Eso es lo que vemos últimamente, pues son los que han seguido funcionando desde que comenzó la pandemia y los que tienen más demanda », comenta.

El experto reconoce que «todavía es pronto para saber cuánto han bajado los precios», pero ya se nota esa rebaja, porque no todos tienen pulmón económico para aguantar sin ingresos. También ocurre en las zonas de primer nivel como la Campana, Sierpes, Tetuán y la Plaza Nueva . En estos enclaves privilegiados se empezaron a instalar numerosas empresas de servicios turísticos y de souvenirs que apenas facturan desde enero. Y eso la que ha abierto, porque muchas optaron por mantener la persiana bajada para ahorrar costes .

«El turismo es lo que mantenía vivo el Centro de Sevilla, donde ya se evidenciaba un cambio importante de tendencia por el comercio electrónico antes de la pandemia», señala Zubiría. En ubicaciones como la Plaza Nueva, que siempre ha sido eminentemente comercial, se han empezado a introducir negocios de hostelería y de servicios a visitantes que ahora se ven seriamente afectados por la crisis. « Habrá quien pueda aguantar, pero es posible que veamos nuevos cierres también en esta parte de la ciudad », asegura.

El negocio de alquiler de locales está totalmente parado. « Con esta incertidumbre muy pocos se atreven a emprender y los que lo hacen se centran en sectores muy limitados », asegura. Uno de ellos es la alimentación, cuya facturación creció durante los meses de confinamiento y sigue siendo alta. En los últimos meses estamos viendo nuevas referencias de bajo coste, aunque por el momento estas aperturas se realizan en zonas de extrarradio».

Eso no significa que lleguen también al Casco Histórico. El consultor pone como ejemplo la ocupación del local de Aldi en la plaza del Duque que durante años había permanecido sin uso. Respecto a los contratos que se están realizando, comenta que « ninguno es a largo plazo. Se firman por cinco años, cuando lo habitual era hacerlos a diez, especialmente cuando son necesarias las reformas ».

Varios locales cerrados en la calle Sierpes Vanessa Gómez

Calles de primer nivel

Será a final de este 2020 cuando su compañía inicie el estudio de calles para ver cómo evolucionan las rentas en Sevilla. En el informe anual de 2019 ya se detectaba un cierto estancamiento en el coste por la irrupción del comercio electrónico. Sobre la situación de las zonas comerciales, resalta que las de primer nivel seguirán manteniendo su especialización en moda, zapatería o complementos, mientras que se producirá una transformación más acusada en las de segundo nivel como Cuna, San Eloy o incluso la propia calle Asunción, en Los Remedios, que tiene una rotación mayor que las del resto de su entorno .

Rebajas de hasta el 20 por ciento con respecto al precio inicial detecta el director gerente de la consultora Realtis , Álvaro Rojas , quien aclara que «esa es la caída a la hora de la firma, pero los propietarios intentan mantener el precio de antes de la crisis». La capacidad para aguantar sin inquilino es cada vez menor, pues «son ya muchos meses sin actividad o de limitaciones», reconoce . «Lo único que genera interés son los supermercados, tanto para las marcas que quieren ampliar la red como para inversores que quieren comprar locales con negocios ya en marcha o para destinarlos a este fin», continúa el consultor.

Otro local del Centro V. G.

Pero para abrir nuevos establecimientos de este tipo es necesario, al menos, un espacio de 300 metros cuadrados y no se encuentran en las zonas de alta demanda. « El Centro es el que acumula más cierres y donde la renta es más cara. La actual caída de precios permitiría la entrada de marcas o negocios que antes no podían permitírselo, sin embargo, la oferta de este tamaño es escasa» , señala. La situación en el Casco Histórico es complicada, especialmente por la apuesta tan fuerte por el turismo. «No dudo de que una vez que pase la pandemia se recupere la actividad casi al mismo nivel, pero no todos van a poder aguantar y eso es clave», reflexiona.

Por su parte, Álvaro González Zafra , el secretario general técnico de la confederación andaluza de empresarios de alimentación y perfumería, confirma que «hay muchos movimientos en este ámbito, tanto de grandes distribuidoras como de franquicias y cooperativas de supermercados». Recuerda que, «en tiempos difíciles, el sector de la alimentación es un refugio de empleo».

González Zafra menciona casos tanto de grandes cadenas europeas como de empresas locales como una de origen sevillano que se ha instalado en el centro comercial Way de Dos Hermanas. «Estamos asistiendo a un momento de muchas operaciones, porque el resto del mercado se mueve a otros ritmos a causa de la pandemia», comenta. La demanda de este tipo de negocios sigue creciendo, la semana pasada registró otro pico tras la entrada de vigor del decreto de la Junta que obliga al cierre de comercios y hostelería a partir de las seis de la tarde. «Ha pasado lo mismo que durante el confinamiento, lo que antes se consumía en la calle ahora se hace en casa» , señala. Es un efecto directo que transforma el mercado.