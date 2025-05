El Covid-19 destruye 30.000 empleos en el sector turístico de Sevilla

La última Encuesta de Población Activa (EPA) que se publicó el pasado jueves cuantificó el durísimo impacto que la pandemia ha tenido en el turismo: Más de 30.000 empleos perdidos en apenas un año en Sevilla , la mayoría en la ... restauración, hoteles, agencias de viajes, guías, limpieza, organización de eventos, transporte discrecional y servicios aeroportuarios y de ocio. Los sucesivos rebrotes que han seguido a cada relajación de las restricciones sanitarias han dado al traste con todas las previsiones de recuperación y resistir se pone cada vez más difícil .

En lo más alto de esta tercera ola de contagios son ya muchos los que flaquean y se empiezan a acumular los cierres. Los servicios son, sin duda, el ámbito más vapuleado por la crisis y ni siquiera la llegada de las primeras vacunas mejora el ánimo. Por suerte, el resto de los sectores han soportado la embestida, aunque no hayan podido contener la tremenda destrucción de empleo. Por el camino se quedan años de experiencia en u n ámbito cada vez más profesionalizado y exigente que espera volver a respirar en otoño .

Los que están al frente de empresas turísticas confían en anticipar esa recuperación al verano, animados por el compromiso de que para entonces estará vacunado el 70% de la población , pero por delante quedan meses muy difíciles que muchos soportan a pulmón como Carmen Costa , Rafael Carrión , José Miguel Cornejo y Antonio Castro que participan en este reportaje. Todos ellos son autónomos que se mantienen a duras penas mientras la actividad sigue paralizada.

Reclaman más apoyo de las administraciones para soportar este tiempo de espera , unas ayudas prometidas desde hace mucho que no terminan de materializarse. Ni las convocatorias que se han publicado se adaptan a la situación de la mayoría, ni encuentran respaldo en las instituciones para aliviar la carga, a pesar de los compromisos.

Carmen Costa (guía cultural ): «Lo más duro es no saber cuánto va a terminar esto»

Carmen Costa, frente a la Catedral Raúl Doblado

«Llevo dos fines de semanas sin trabajar. Después de la Navidad todo ha sido un desastre», se desahoga Carmen Costa, que regenta la empresa Sevilla Museo Vivo . Hace quince años que trabaja como guía cultural, los ocho últimos por cuenta propia y dice no haber conocido nunca nada parecido. Con el boom turístico diversificó el negocio, incorporando nuevos profesionales y ofreciendo más servicios . «Tenemos visitas teatralizadas con actores, organizamos eventos para congresos y muchas actividades para colegios, pero de la noche a la mañana todo se acabó». Sin turistas de ningún tipo y con el celo de las escuelas para evitar los contagios, su actividad se reduce al mínimo.

Carmen comenta que su público suele ser nacional, principalmente familias que visitaban la ciudad o residentes en la provincia que contrataban sus servicios durante la mañana o la tarde, pero ni siquiera eso ha aliviado el golpe. «Ahora trabajamos en contadas ocasiones» y todo es a pulmón, admite. «Como somos autónomos no tenemos ayudas de ningún tipo», dice. Por el camino se queda su equipo de colaboradores, con los que venía trabajando en los últimos años. «El golpe ha sido terrible –asegura– porque veníamos de una época muy buena, incluso mejor que antes de la crisis de 2008» . Y lo peor de toda esta situación es «la incertidumbre, el no saber cuándo se va a terminar todo esto» y con el temor a que una vez que se haya superado la emergencia sanitaria la nueva crisis económica impida seguir trabajando, pues «en lo primero que se recorta es en el ocio y la cultural y, por muchas ganas que haya de salir y hacer cosas, la economía manda», señala esta empresaria.

Rafael Carrión (hotelero): «Ahora soy el director, el recepcionista y el administrativo»

El gestor del hotel La Alcoba del Rey Juan Flores

Con pagar los gastos que genera el hotel cada mes Rafael Carrión se da por satisfecho. Desde que volvió a abrir La Alcoba del Rey, situado en la Macarena , todo han sido pérdidas. «Es una lucha diaria, estamos bajo mínimos, pero al huésped no se le puede dar un servicio inferior, eso nos obliga a hacer de todo. Yo hay días que soy el director, el recepcionista y el administrativo, todo a la vez» , asegura este empresario, que lleva 16 años al frente del hotel con encanto de quince habitaciones y de un edificio de apartamentos turísticos.

«Este es uno de los negocios de la familia, pero es el que sufre más por la pandemia», aclara. A pesar de que tiene la mayor parte de los trabajadores en ERTE, sigue adelante y no quiere pensar en cerrar de nuevo . «Ese periodo sin actividad ha sido muy duro, no sólo por mí, de esto depende mucha gente, incluso otra empresa, que es el restaurante, y del que viven más personas, entre ellas Rosita, que es una chef maravillosa y que necesitaba volver a trabajar. También por ellos decidí seguir en activo, porque la licencia de ambos negocios están vinculadas».

Carrión no quiere ser pesimista y espera la recuperación para otoño. Sus esperanzas están puestas en las vacunas y s e aferra a ese compromiso de que el 70% de la población estará inmunizado en verano . «Para nosotros julio y agosto son de baja afluencia, pero en otoño, cuando volvamos a movernos y a viajar, habrá reservas», dice convencido. Mientras tanto, confía en poder aguantar y espera algo más de apoyo del sector público, tanto económico como en la regulación del sector para reducir la competencia desleal.

José Miguel Cornejo (agente de viajes): «Ha cerrado un 40% de las agencias y no sabemos si volverán a abrir»

José Miguel Cornejo, propietario de TravelQuinto ABC

A José Miguel Cornejo le llegó la orden de cierre por el estado de alarma con una obra recién terminada en su local. En vista de las buenas previsiones había hecho un esfuerzo para reformar la agencia de viajes que tenía en Montequinto y cambiar el cartel luminoso. Apenas seis meses después renunciaba al alquiler para no acumular más deuda y hoy permanece sin actividad. « Yo quiero volver en cuanto pueda y ya estoy buscando una nueva oficina, pero no tengo idea de cuándo podrá ser », asegura. En los cuatro años que ha estado el frente de TravelQuinto sólo ha conocido buenos momentos. Ya tenía experiencia como comercial en el sector turístico y al fin cumplía el sueño de crear su propia empresa. Cornejo recuerda que en la última edición de Fitur comentaba junto a sus compañeros que « en 2020 se iban a superar todos los récords, pues el cierre del año anterior había sido muy bueno, con un buen nivel de ventas para meses difíciles como diciembre y enero». «Yo aún no me creo lo que ha ocurrido», confiesa. La caída de la facturación en su ámbito ha sido del 80 por ciento . «Tenemos el triste récord de ser el sector más afectado y no sé cuántos vamos a reabrir», señala.

Según los datos de la patronal, de la que es vocal, «ha cerrado un 40% de las agencias de viajes en Sevilla que no sabemos si retomarán la actividad». « Conozco ya muchos casos de profesionales que se están dedicando a otra cosa, porque no todos tienen capacidad para aguantar», asegura. Por eso mismo exige ayudas para resistir estos meses antes de que se recupere la movilidad. «Las subvenciones que se han anunciado no llegan ni al 5% y seguimos soportando gastos con cero ingresos».

Antonio Castro (gestor de pisos turísticos): «Lo único positivo de esta crisis es que solo los buenos aguantarán»

Antonio Castro y su mujer Liana, copropietaria de la empresa ABC

El negocio de los pisos turísticos fue una salida laboral para Antonio Castro tras terminar el grado de Periodismo y pasar cuatro años en Escocia buscando una oportunidad. Junto a su mujer Liana creó la empresa Urkey2Go a través de la que gestiona 15 viviendas para alojamiento ofreciendo todos los servicios, desde la entrega de llaves a la atención al huésped durante su estancia, la limpieza y la conexión a internet. Por eso perciben un porcentaje de la renta que cobra el propietario, pero desde que empezó la pandemia, apenas ha habido movimiento . «Sigue adelante a pérdidas, porque yo me encargo de algunos gastos como el pago de internet y de las cuotas de autónomo». Así lleva desde el pasado mes de marzo, con algunos periodo de actividad.

De los quince pisos que tenía activo, sólo continúan tres, el resto se ha dedicado a alquiler tradicional o están vacíos . «Es una situación desesperante, pero no nos queda otra, la salud es lo primero y hay que seguir luchando contra la pandemia». El 60% de los viajeros que recibía eran extranjeros, principalmente de Francia, Portugal, Italia y Holanda, pero en el último año había notado una mayor presencia de norteamericanos, chinos y coreanos. «Solían venir en familia y piden un servicio muy completo. Esto no es una oferta low cost, porque no hay grandes diferencias de precio, es otro tipo de alojamiento», señala Castro.

Lo único positivo que ve a esta crisis sanitaria que tanto se ha ensañado con el turismo es que «va a servir para seleccionar y sólo los que son buenos van a aguantar y retomar la actividad». Por su parte, admite que hará todo lo posible por seguir en esa carrera y llegar a meta. Sin embargo, lamenta haber tenido que prescindir de colaboradores y trabajadores , entre ellos el personal de limpieza con el que llevaba todo este tiempo.