Las urgencias no relacionadas con Covid-19 empiezan a a aumentar en Sevilla tras más un mes de desplome

Las consultas de Urgencias no relacionadas con Covid-19 han empezado a aumentar durante los últimos días en los hospitales Virgen del Rocío y Valme tras más de un mes de desplome. Este cambio de tendencia, que augura un lento pero progresivo retorno a la normalidad anterior a la pandemia, se inició hace unos días en el mayor centro de Andalucía y se ha apreciado también en el Área Sanitaria Sur de Sevilla. El pasado fin de semana subió la frecuentación en las Urgencias del General entre un 10 y un 15 por ciento, principalmente por pacientes con patologías no relacionadas con coronavirus. Los profesionales del Virgen del Rocío atendieron a unas 170 personas al día, la mitad, no obstante, de las que recibieron en esas mismas fechas en 2019.

En el Hospital de Valme también se está empezando a perder lentamente el miedo a ir a Urgencias. Durante los últimos días se han incrementado un 11 por ciento la consultas convencionales no relacionadas con la epidemia atendiéndose en torno a 130 personas cada día. A pesar del aumento, esta cifra supone el 36,3 por ciento de las consultas del pasado año por estas mismas fechas y que sumaban unas 350.

Menos del 70 por ciento de Urgencias

Desde principios de marzo, cuando llegaron a Sevilla los primeros casos de coronavirus, el número de usuarios de Urgencias en los hospitales sevillanos fue cayendo en picado. El número de visitantes a Urgencias del Virgen del Rocío estaba en torno a 950 y durante los primeros días de ese mes bajó a menos de 700, un treinta por ciento menos. El domingo 8 de marzo, seis días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, recibió 329 visitantes cuando lo normal durante un fin de semana era atender entre 800 y 1.000 personas al día.

Esta tendencia claramente descendente se fue consolidando en los días siguientes y acentuándose de forma imparable tras el confinamiento decretado por el Gobierno el 14 de marzo . Durante las tres últimas semanas se han mantenido en un 20-30 por ciento del volumen anterior al Covid-19, pero hubo días en los que superó a duras penas el 10 por ciento.

Los profesionales sanitarios atribuyeron este desplome sin precedentes de las consultas urgentes a la concienciación de la ciudadanía ante la emergencia sanitaria y al miedo a infectarse de Covid-19 de la población que más riesgo tiene de enfermar por este virus y que es la que más suele acudir a estas unidades. El perfil mayoritario del usuario de Urgencias es el de personas mayores con pluripatologías o alguna enfermedad crónica.

Menos enfermos

Coincidiendo con este cambio de tendencia y el ligero aumento de las urgencias no relacionadas con Covid-19, están disminuyendo también las actuaciones asistenciales relacionadas con coronavirus. De las ocho alas reservadas en el Virgen del Rocío a estos enfermos, varias están ahora cerradas . Este hospital, que ha llegado a tener más de 90 enfermos en planta y 20 en UCI durante los primeros días de abril, ha pasado en los últimos días a tener menos de 50 enfermos hospitalizados con Covid-19 . El número de altas hospitalarias también ha crecido a un ritmo notable, desde la cincuentena de los últimos días de marzo. El número de altas de enfermos de Covid-19 ha superado las 70 durante la última semana.

Sí ha crecido ligeramente el número de pacientes en UCI por la prolongada estancia en estas unidades de enfermos con esta patología, a los que se suman los nuevos casos. El 13 de abril eran más de 22 las camas ocupadas . Sin embargo, no llegan ni de lejos a la mitad de las camas existentes. El Virgen del Rocío , al igual que los demás hospitales sevillanos, habilitó desde el inicio de la pandemia dos circuitos de urgencias, el «sucio» para posibles casos de coronavirus y, y el «limpio» para el resto de patologías. Esta división se hizo justamente para evitar posibles contagios a enfermos y profesionales sanitarios.