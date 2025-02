Una tienda de moda flamenca se viste de luto por las víctimas del coronavirus

La tienda sevillana de moda flamenca Mari Cruz Palacios ha vestido su escaparate de riguroso luto para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus en España. Este establecimiento, que se encuentra justo al inicio de la calle Francos, ha cambiado los lunares, las flores y los coloridos mantoncillos por dos trajes de gitana negros con una gran bandera de España y un crespón de fondo , la particular manera que el propietario tiene para recordar el coste humano de la pandemia y el riesgo que todavía hay.

El negocio lo regenta desde hace apenas seis meses el empresario Pepe Jiménez Fernández , que se hizo cargo del traspaso, pero conservó el nombre de la anterior propietaria. «Me constaba que funcionaba bien y no quise cambiar nada», señala en declaraciones a ABC. Y así comenzó su aventura en Sevilla tras más de veinte años de experiencia en el sector en Dos Hermanas, su ciudad natal.

Pero la crisis sanitaria le ha arruinado este sueño. Desde el 14 de marzo y con el almacén repleto con los modelos de la temporada, Pepe Jiménez bajó la persina de la tienda y se encerró en su casa. «Así llevo dos meses. La única vez que he salido ha sido para cambiar el escaparate» , comenta, una decisión que tomó casi por impulso y motivado por el dolor de las víctimas del contagio de Covid-19 . Admite que no ha tenido que llorar a niguna cercana, pero sí siente el pesar de tantas familias que han perdido a un ser querido en residencias y en hospitales.

Ciudadanos con banderas se hacen fotos ante la tienda Vanessa Gómez

«Eso nos debe hacer pensar que todavía hay riesgo y tenemos que ser respetuosos con las medidas de seguridad », lamenta. El empresario todavía no sabe cuándo abrirá con normalidad, la escena que se encontró al regresar al local fue «desoladora». Admite que «nuestro sector también está de luto, porque no hay un alma en la calle y además es un tipo de prenda tan estacional que nos supone la ruina absoluta». Con todas las ferias y el resto de fiestas canceladas queda poco margen para este tipo de negocios.

«En Sevilla ya sabemos que no habrá celebración en septiembre como se dijo al principio y muchos pueblos las han suspendido también. Tampoco hemos tenido Rocío ni Fallas en Valencia », asegura. Jiménez aclara que este es uno de los mercados que demanda moda flamenca, «pues muchas valencianas visten el traje de volantes en la elección de la fallera mayor». « También tenemos tirón en el norte, en Madrid y en Barcelona , que tiene una feria grande», recuerda. Incluso el turismo internacional empezaba a comprar mantoncillos, abanicos, peines y flores como recuerdo, con lo que el golpe ha sido doble.

«Te hablo con la mano en el corazón, ayer me dio miedo la impresión de la ciudad desierta. Parece un sueño del que no podemos despertamos y no sé qué expectativas nos quedan, porque nadie garantiza que esto vaya a terminar en los próximos meses », se sincera este empresario. Tampoco ve mejores perspectivas en los vestidos para invitadas y madrinas que es su otra línea de negocio . Comenta que todos estos eventos se han suspendido y tampoco se sabe cuándo volverán. «Muchos se han aplazado al próximo año, pero el que no ha comprado el modelo esperará para ver las novedades de 2021, como es lógico», lamenta, mientras hace números para ver el tiempo que podrá subsistir sin echar el cierre definitivo.