Técnicos del SAS inspeccionan el Hotel Macarena para que pueda acoger enfermos del Virgen Macarena

Aunque fuentes del SAS aseguran que aún no se ha tomado la decisión, el Hotel Exe Sevilla Macarena está cada vez más cerca de su medicalización, prevista en el «Plan 4.500 » que aprobó el Gobierno andaluz para hacer frente a la segunda ... ola de la pandemia del coronavirus. La situación del Hospital Virgen Macarena, que ya tiene siete alas llenas con pacientes Covid, unos 170 en este momento, ha obligado a técnicos del Servicio Andaluz de Salud a inspeccionar las instalaciones hoteleras para su posible adaptación como hospital. Este centro, actualmente cerrado, fue uno de los que se ofreció a la Junta de Andalucía para acoger enfermos Covid durante la primera ola de la pandemia. No fue necesario porque el coronavirus no logró entonces saturar ningún hospital público sevillano , cosa que sí está consiguiendo en esta segunda.

Se da la circunstancia de que este emblemático hotel sevillano, con 331 habitaciones y situado a apenas cien metros del hospital, acogió durante la primera ola de la pandemia a 23 profesionales sanitarios del Virgen Macarena que buscaron allí refugio por miedo a contagiar a sus familiares. No fueron los únicos porque otros seis sanitarios del Hospital Universitario de Valme , tres enfermeros y tres auxiliares de enfermería, hicieron lo mismo en el Hotel Bellavista y el Hotel Exe Palmera. El primero de ellos ofreció gratuitamente diez habitaciones. En el «Plan 4.500» figuraba también la posible medicalización del Hotel Bellavista pero los técnicos del SAS la han descartado finalmente por no contar con las condiciones necesarias para el transporte de camillas dentro del recinto. La situación del Hospital de Valme no es mejor que la del Macarena y ya ha tenido que desviar pacientes Covid al Hospital del Tomillar, el segundo de referencia en el Área del Distrito Sanitario Sur. En concreto, se han reservado, de momento, 18 camas, de las que se han ocupado una decena. Valme tiene en este momento a cerca de 150 enfermos con coronavirus, de los cuales permanecen en UCI una veintena. Noticias relacionadas Enfermeros y auxiliares de Urgencias del Virgen del Rocío piden mejoras de seguridad para evitar contagios

