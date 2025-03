Sin rastro de estudiantes en el primer día de curso en la Pablo de Olavide

Primer día de curso en la Pablo de Olavide de Sevilla, la primera de las universidades públicas sevillanas que comienza oficialmente este lunes las clases después de más de seis meses de suspensión motivadas por el coronavirus.

La versión oficial dada por el Rectorado es que apartir de hoy se incorporarían los estudiantes c on un modelo de enseñanza multimodal, combinando de manera flexible clases presenciales, clases «online» (sincrónicas), enseñanza dual y actividades formativas no presenciales (asincrónicas). Sin embargo, de los aproximadamente 10.000 estudiantes que comienzan las clases, no había este lunes ni rastro en el campus.

Una visita a a las instalaciones de Montequinto ha confirmado que, tal y como han anunciado varias facultades, como las de Derecho o Empresariales, que tenían previsto comenzar las clases de manera presencia l, los planes han cambiado y han decidido aplazar la incorporación de los estudiantes a las aulas. Esas y otras facultades decidieron dar marcha atrás hace unos días y optaron porque la incorporación presencial tarde aún. Dicen que unas tres semanas ya que aún no están instaladas todas las cámaras necesarias para retransmitir las clases on line.

Luces apagadas

Los pasillos de la UPO estaban e sta mañana vacíos y las aulas cerradas y apagadas . No se veía un alma por los largos corredores en los que se hacía evidente la señalización y los trabajos que se han realizado para acondicionar las instalaciones a los protocolos sanitarios preceptivos contra el coronavirus. Se ha puesto todo tipo de señalética y hay flechas en el suelo para indicar a los estudiantes una dirección y otra. Además en algunos pasillos donde hay un itinerario de ida y otro de vuelta se han instalado bancos que sirven de separación entre uno y otro sentido para evitar las aglomeraciones.

En los aparcamientos que hay habilitados entre los edificios, que normalmente suelen estar llenos cuando hay clases, h abía plazas de sobra. Según algunos cálculos realizados por algunos profesores, esta semana hay menos del 20 por ciento de los docentes en sus despachos. Están preparando el curso y organizando cómo darán las clases, las primeras virtuales y a través de la plataforma blacboard que utilizan para ello.

En el Metro que conduce hasta el campus tampoco había este lunes apenas pasajeros como ocurre en un día de clases en el que los vagones suelen ir llenos.

El movimiento que se ha visto por las instalaciones se limitaba a limpiadoras en los largos pasillos, pintores en la fachada de alguno de los edificios, vedeles y jardineros adecentando las zonas verdes . «Los estudiantes no están aún», admitía uno de esos trabajadores.

La cafetería de la UPO esta mañana M.B.

Tampoco se ha visto público en la cafetería que estaba ya preparada para acoger a los estudiantes. Con las mesas separadas cumpliendo las distancias de seguridad y todos los protocolos previstos para el Covid-19 . En la puerta se se veía una furgoneta descargando , pero ni rastro de público en esas mesas.

Apenas unos pocos jóvenes Erasmus, todos ellos extranjeros, rellenaban papeles en algunas de las instalacione s, mientras la explanada que hay frente al edificio del Rectorado también estaba vacía. Ni rastro de estudiantes en el primer día de curso de la universidad que ha enviado vídeos dando la bienvenida a los alumnos.

Sólo un par de grupos

Sólo por la tarde llegaron al campus un par de grupos de Biotecnología para la presentación de la asignatura . Clases con sólo veinte alumnos, con los estudiantes separados, a los que los profesores dieron un discurso inicial y se marcharon. «Nos han dicho que, de momento, el resto será on line», explicaron esos estudiantes.

Tanto el rector, Vicente Guzmán, como la decana de Derecho, María Serrano, el de Empresariales, Jesús J. Cambra, o la de Ciencias Sociales, Rosa Díaz y el resto de responsables de centros han grabado vídeos para los estudiantes en los que avisan de que el curso será distinto» y «especial». De momento, sin apenas alumnos en el campus.

Protocolos y planes de limpieza Las medidas para el nuevo curso quedan recogidas en un plan de prevención, aprobado por la Comisión Covid-19 de la Universidad y afectan a diferentes áreas de la institución. Entre estas medidas destaca un plan específico de limpieza y desinfección que contempla un aumento de 200 horas diarias de limpieza en el campus respecto al curso anterior,además de un plan propio para aulas con equipamiento informático o de laboratorio. La instalación de señalética para evitar aglomeraciones y de geles hidroalcohólicos en todas las aulas, así como la colocación de mamparas en servicios de atención al público o salas como la de la biblioteca, son también algunas de las acciones llevadas a cabo durante este tiempo para cumplir con los protocolos establecidos, unas normas que están sujetas a cambios en virtud de la evolución de la pandemia.Los horarios de clase han sido organizados con el objetivo de dispersar su inicio en distintas franjas horarias, tratando de evitar que el alumnado tenga que acudir al campus en las mismas horasy facilitando que, tanto la entrada como la salida del campus, puedan realizarse con seguridad. Así, 121 aulas se han dotado para poder realizar videoconferencias de manera sincrónica y se ha reforzado, para las clases online, la plataforma Blackboard, con la que ya está familiarizada tanto el alumnado como el profesorado. Por otra parte, se habilitarán salas para seguir de forma online las clases impartidas en la modalidad dual, a fin de que el alumnado no tenga que desplazarse a su domicilio y pueda compatibilizar esta formación con la presencial en el campus.