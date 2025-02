Los hosteleros de Sevilla piden a la Junta que a partir de las seis no se pueda comprar alcohol en ningún sitio

Los hosteleros de Sevilla han reaccionado este lunes a la nueva concesión a los bares y restaurantes que anunció el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno . A partir de este martes, los establecimientos podrán entregar pedidos a clientes para consumir en sus domicilios hasta las 21.30 horas. «Toda ayuda que vaya viniendo son como balones de oxígeno para nuestro sector, aunque sabemos que es insuficiente porque lo que queremos es llegar a dar la cena para salvar los negocios», ha señalado el presidente de la patronal, Antonio Luque.

Los empresarios, que el domingo no quisieron hacer declaraciones hasta que no se reunieran este lunes para valorar el impacto de esta nueva medida, exigen ahora al Gobierno andaluz que «a partir de las seis no se pueda comprar alcohol en ningún sitio» , ya que consideran injusto que mientras los hosteleros tienen que cerrar sus establecimientos, «a esa hora los supermercados están llenos de jóvenes y adultos comprando lotes de bebidas alcohólicas, hielo y refrescos», ha apuntado Luque. De esta forma, la patronal recuerda que «cada día cierran negocios y es incalificable que sí se pueda comprar alcohol en otros sitios».

Los propietarios de los bares y restaurantes no sólo han pedido que se les permita abrir al público hasta la cena, sino que esperan todavía una reunión con la Junta para negociar el plan de rescate a estos establecimientos afectados por las restricciones. «Aún no hemos podido hablar con nadie» , indicaba Antonio Luque a ABC.

Las nuevas medidas

El presidente de la Junta de Andalucía anunció el domingo que se prorrogarán las restricciones que estaban en vigor hasta el próximo 10 de diciembre . De esta forma, se mantiene el cierre perimetral de los municipios de la provincia y de toda Andalucía, el toque de queda será a las diez de la noche y se cerrará toda actividad no esencial a las seis de la tarde.

No obstante, hay dos excepciones anunciadas ayer. Una de ellas es que los hosteleros podrán vender comida para recoger hasta las 21.30 horas, y no sólo para llevar como hasta ahora, y el sector de los juguetes podrá abrir hasta las 20 horas para salvar la campaña navideña.