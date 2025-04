El Hospital Militar abrirá con 280 profesionales, de los que 17 serán médicos del Virgen del Rocío

El antiguo Hospital Militar de Sevilla abrirá a finales de enero (también se baraja el 1 de febrero) con 280 trabajadores que prestarán servicio a 48 camas (una planta) y 9 UCI . El recinto sanitario, que será un apéndice del Virgen del Rocío, cuenta en esta primera fase de su rescate con una capacidad inicial de 144 camas y 25 UCI que se irán ocupando a medida que vayan llegando pacientes. Los cálculos oficiales hablan d e 400 trabajadores de todas las categorías profesionales para ese momento pero la plantilla del centro se irá cubriendo de forma gradual.

Los planes para su inauguración contemplan 17 facultativos ( Medicina Interna, Neumología, Infecciosos, Farmacia ), más de 160 enfermeros, auxiliares y técnicos especialistas, además de unos cien empleados que se ocuparán de gestión, servicios mantenimiento y cocina. Lo único que se externalizará es el servicio de limpieza como ya ocurre con todos los hospitales sevillanos, salvo el Tomillar y San Lázaro . Tanto la cocina como la lavandería correrán a cargo del Virgen del Rocío.

Los médicos que prestarán servicio inicialmente en el Militar saldrán del Virgen del Rocío pero habrá que contratar nuevos enfermeros. Se estima que serán cerca de 80, que estarán acompañados por personal más experimentado procedente del mayor hospital sevillano y a los que se incentivará para su traslado. La filosofía del nuevo centro es que trabajen en el veteranos y jóvenes que irán adquiriendo experiencia.

En esta primera fase el hospital situado en Pineda no contará con p ediatras, oncólogos ni ginecólogos, de modo que los pacientes Covid que puedan desviarse allí no podrán tener patologías asociadas al cáncer ni ser población infantil oi gestantes. Tampoco podrán destinarse allí pacientes que necesiten hemodiálisis puesto que no habrá de momento ninguna máquina.

La única planta que se abrirá atenderá sólo a pacientes Covid de toda la provincia aunque no con patologías asociadas al cáncer puesto que no habrá ningún oncólogo

La apertura parcial de este centro, que ha estado cerrado más de quince años , no puede ser más oportuna con la tercera ola de la pandemia ya en marcha, como muestran las cifras de contagios y de hospitalizaciones. El Virgen del Rocío tenía este jueves 78 pacientes Covid, una cifra que casi duplica la de hace diez días . Ya ocupan dos plantas del centro, que se prepara para vaciar una tercera planta, como hizo en marzo y octubre con la primera y segunda ola en virtud de la aplicación de su plan de contingencia.

El Hospital Virgen Macarena ya ha dado orden de aplazar cirugías no urgentes a partir de la semana que viene para centrarse en pacientes Covid ante la amenaza de un posible incremento

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) se manifiesta en contra de que el Virgen del Rocío pierda un solo efectivo por la apertura del Militar aunque fuentes oficiales del SAS aseguran que «todas las plazas que se dejen vacantes en ese centro por traslado se ocuparán con otras personas». Insisten desde el SMS en que el Virgen del Rocío no pierda dotación «y menos cuando la tercera ola Covid ya está aquí».

No es previsible que haya muchos voluntarios, en principio, que quieran cambiar el mayor hospital de Andalucía por el antiguo Militar . Los responsables del SAS incentivarán este traslado e irán contratando el personal que falte en la bolsa de empleo.