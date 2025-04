El Rectorado ya admite que haya evaluación no presencial en Sevilla

Diez días después de que se suspendieran las clases debido a la crisis del coronavirus , la Universidad de Sevilla ya contempla como una posibilidad la evaluación no presencial de sus estudiantes como fórmula alternativa a los exámenes convencionales.

Después de que varios decanos de las facultades de la Hispalense se hayan pronunciado públicamente a favor de la evaluación virtual si se prolonga la suspensión de las clases, el Vicerrectorado de Ordenación Académica ha enviado una carta a los decanos y directores de las distintas facultades y escuelas en las que aclara las dudas que muchos de ellos le habían hecho llegar tras la resolución rectoral. En esa carta se contempla ya esta formula como una opción posible para evaluar a los alumnos.

Así en la misiva que desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se ha remitido a los decanos de facultades y directores de escuelas al a que ha tenido acceso ABC, se recuerda que las actividades de evaluación programadas con anterioridad a la crisis «podrán mantenerse siempre que sea posible adoptando, si es necesario , sistemas de evaluación alternativos al examen presencial».

En la carta, que pretende responder a las cuestiones que muchos centros le habían hecho llegar tras la suspensión del período académico, se insiste en que el objetivo principal es «salvaguardar la salud» de las personas que componen la comunidad académica durante la crisis del coronavirus y la vez es necesario «normalizar en la medida de lo posible la actividad académica»

En este sentido, se especifica que las actividades de evaluación deberán mantenerse «en la medida que sean compatibles con la docencia no presencial». Y se recomienda que si no es posible de forma presencial, se adapten o reprogramen «buscando tareas de evaluación alternativas en función de la metodología empleada para la docencia no presencial». La evaluación virtual o los exámenes on line es algo que ya se está contemplando entre los decanos de algunas facultades si, como parece, es probable que las clases no puedan reanudarse con normalidad porque no sean recomendables las aglomeraciones de alumnos en un aula.

A la espera de la reunión telemática que hoy mantendrá el consejo de gobierno de la Universidad de Sevilla y en la que está previsto que el rector, Miguel Ángel Castro, presente un informe de la situación, el Vicerrectorado recuerda que se debe continuar con la actividad docente utilizando los recursos informáticos disponibles y se pide que se sigan manteniendo los horarios.

«Se continuará con la actividad docente atendiendo a los recursos informáticos puestos a disposición de la comunidad» , insiste el Vicerrectorado. Así se insiste en que, en el caso de las asignaturas que se imparten no linee «sería conveniente respetar el horario establecido en la planificación del centro para que no interfiera en la actividad de los estudiantes en las restantes asignaturas».

Además, la carta recuerda que también deben mantenerse las tutorías y que estas se mantengan de forma no presencial, igual que el resto de gestiones.

Gran incertidumbre

En la citada misiva también se informa de que se ha constituido un grupo de trabajo para los asuntos académicos que atenderá todos estos asuntos e intentará ir dando respuesta a todas las dudas que han surgido sobre la situación provocada.

En este sentido, se admite que la suspensión de clases provocada por el estado de alarma decretado por el Gobierno ha provocado «una gran incertidumbre» en la comunidad académica. Además, después de que el Gobierno anunciara ayer mismo el atraso de las fechas de la Selectividad y de que el propio rector comunicase en su anterior resolución que se contempla la posibilidad de una modificación del calendario académico, todo indica que podría haber algunos cambios de fechas.

En este punto habrá que tener en cuenta la opinión de los alumnos sobre este aspecto ya que el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla ya se ha posicionado claramente en contra del atraso del calendario porque, entre otras, cosas, podría provocar que los jóvenes que viven de alquiler tengan que prolongar esos alquileres si el final de curso se atrasa hasta el mes de julio. Muchas cuestiones que afectan a los universitarios que llevan ya diez días en casa.