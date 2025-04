Una empresa denuncia el uso de su nombre en ventas falsas de mascarillas para protegerse del Covid-19

La pandemia del coronavirus es también una oportunidad para los estafadores, que se aprovechan de la necesidad para engañar a sus víctimas. En este caso, ciudadanos que buscan a la desesperada mascarillas y otros elementos de protección ante la escasez de unidades en el mercado y el control impuesto por el Gobierno para proveer a sanitarios y otros profesionales. En los últimos días, la Policía Nacional ya ha actuado en varios puntos del país, deteniendo a estafadores que ofrecían por internet la venta de mascarillas . El timo es de sobra conocido: insertar un anuncio en alguna web popular, pedir el dinero por adelantado y no entregar la mercancía.

Además de los que se dejan el dinero en unos productos que nunca recibirán, en esta estafa puede haber otras víctimas. Es el caso de una empresa sevillana, dedicada a la comercialización de productos de limpieza, que ha denunciado ante la Guardia Civil la suplantación del nombre de su compañía en unas ventas fraudulentas .

La sociedad afectada es Distribuciones Ramos del Sur , con sede en el polígono Pibo de Bollullos de la Mitación. Se trata de una empresa familiar que ahora dirigen cuatro hermanos. María del Pilar es uno de ellos y se enteró que alguien estaba realizando ventas de mascarillas usando el CIF de su compañía cuando recibió la primera llamada de un afectado. «Me dijo que era guardia civil de Madrid y que había pagado por un lote de mascarillas que había adquirido por internet, pero que no le había llegado». La víctima había ingresado el dinero en una cuenta a nombre de la empresa de María del Pilar. «También tenía el CIF de mi empresa. Le dije que era imposible que le hubiéramos vendido ese material porque llevamos mes y medio sin mascarillas ni guantes y, además, es que no trabajamos por internet». Cuando el afectado le dio el número de cuenta donde había ingresado el dinero, Pilar le confirmó que no era suya.

Su preocupación aumentó cuando recibió la llamada de otra afectada. Se trataba de una vecina de Huelva , que tiene a su padre muy enfermo con una afección cardiaca y está desesperada por conseguir material para poder visitarlo en su casa. «Es indignante que la gente se aproveche así. Es muy doloroso que usen nuestro nombre para estas fechorías, pero encima haciendo tanto daño», señala a ABC María del Pilar González Ramos.

El estafador puso a precio de oro una mercancía que nunca entregó. Por el paquete de 10 unidades de mascarillas cobró 85 euros, más 10 euros de gastos de envíos. Por un bote de cinco litros de gel desinfectante pedía 45 euros. En Alicante , por citar uno de los ejemplos que ha trascendido, la Policía detuvo la semana pasada a un estafador que llegó a recaudar más de 700.000 euros en estas ventas falsas.

La empresa sevillana ya ha denunciado la suplantación de su nombre en unas operaciones de las que asegura que no tiene nada que ver. Sobre cómo consiguió el estafador el CIF de la sociedad, no es ninguna operación compleja. Con una simple búsqueda por internet se puede obtener ese dato de cualquier compañía. María del Pilar ha hecho pública la denuncia no sólo para dejar claro que no tienen nada que ver con este asunto, «sino también para tratar de evitar que nuevas víctimas vayan a caer en el engaño».

Noticias relacionadas Un estafador recauda 726.000 euros con la venta de falsas mascarillas contra el coronavirus