La donación de Rosas de Sevilla, «un regalo para el alma»

Rocío Gómez Ferrer es la gerente de la empresa «Rosas de Sevilla» , cuyo eslogan dice «regalando vida desde 1973». En todo este tiempo han pasado varias crisis graves, «pero ninguna como la de ahora en la que se ha perdido una inversión de 400.000 euros. Queríamos llegar a los 50 años, que se celebraría en apenas un par de años, pero si nos tenemos que morir regalando vida, nos moriremos regalando vida», dice la gerente.

«Rosas de Sevilla» posee más de 50.000 metros cuadrados de invernaderos de flor cortada en Los Palacios. «Hay que programar durante todo el año, y hace tres meses programamos lo que vendemos para estas fechas para Semana Santa, quinarios... donde se vende el 50 por ciento de la producción anual y la primavera, que es cuando sale toda esa flor, acaba de llegar».

Nada hacía presagiar hace unas semanas todo lo que ha sucedido. «Por el coronavirus se han cerrado todas las floristerías, en las grandes superficies también está prohibida la venta de flores, por lo que somos, dentro del sector primario que es el agrícola, los únicos que no hemos sido contemplados en las nuevas medidas. Al no tener ningún canal de venta, toda esta producción la tenemos que tirar , y esta situación va a ser muy dura para muchas empresas de Lebrija, Las Cabezas, Chipiona y Los Palacios.

Los profesionales recogen sus ramos en el cambio de turno del hospital ABC

«Entonces me pregunté que qué iba a hacer con todas estas flores porque las iglesias estaban cerradas. Hablé incluso con Cáritas para enviarla a los conventos, hasta que llegó un momento que contacté con la Junta de Andalucía, ya que sin el consentimiento de la Consejería de Salud no podría haber repartido las flores entre el personal sanitario nunca. Cada vez que he ido a un hospital a depositar flores hemos tenido que seguir un protocolo: carnet de identidad, coche, voluntario... contacté con ellos y me contestaron super rápido y me dijeron que para sus sanitarios "todo era poco y que les parecía un regalo para el alma ". Hemos puesto también unos cartelitos en cada ramo en el que se podía leer "sin vosotros no somos nada", todo ello autorizado por la Consejería de Salud", añade.

Rocío Gómez ABC

«Yo no le he dado salida a las flores con este hecho, simplemente las he depositados en manos de personas que considero que se merecen tener una alegría en su casa ». En total, estos días han repartido casi 100.000 flores en los principales hospitales de Sevilla: tallos de claveles, rosas, margaritas... Comenzaron en el Hospital Macarena , siguió este lunes el Virgen del Rocío y ayer entregaron más de 10.000 claveles y 10.000 rosas al personal sanitario del Hospital de Valme .

Todo el trabajo de reparto de flores en los hospitales ha sido posible gracias a la colaboración de un voluntario de 20 años, Cristóbal Montes Moreno y mi hija Paula , para repartir todos estos miles de tallos en los tres recintos hospitalarios. «No sabes lo que he llorado en la puerta del hospital, "que la Virgen de Valme te proteja", nos decían. ¡Qué emoción se siente regalando flores al personal sanitario y cómo te lo agradecen con sus sonrisas! Ha sido de las experiencias más emocionantes de toda mi vida», añade.

«Tuve que cortar la campaña del Día de la Madre , que es el primer domingo de mayo, y se anularon los pedidos por ejemplo de Sant Jordi (23 de abril), que es muy importante en Cataluña, porque esta es una empresa que vende a nivel nacional. Todo eso son pérdidas. Esto no es un concesionario de coches que siga manteniendo el estocaje en el almacén, porque la flor es temporal», afirma.

Cristóbal Montes espera la salida de los profesionales sanitarios a las puertas de un hospital ABC

De «Rosas de Sevilla» viven ochenta familias de Los Palacios. Ahora han tenido que hacer un ERTE general y como dice su gerente, «no pierdo la esperanza de que nos ayude de alguna forma el Ministerio de Agricultura. Es una tragedia, tenemos que abandonar y dejar perder toda la producción. A partir de mañana tengo que dejar morir las plantas», concluye.