El desvío de operaciones a la sanidad privada permite bajar las listas de espera en Sevilla casi un 20 por ciento

El convenio del Servicio Andaluz de Salud firmado en julio del pasado año con todas las clínicas privadas de Andalucía para reducir las listas de espera quirúrgicas ha cumplido su objetivo en plena pandemia, según los datos oficiales de listas de espera que ... la Consejería de Salud y Familias volcó este miércoles en su web y que se refieren a los últimos seis meses de 2020.

No hay un solo hospital público sevillano que no haya reducido sus pacientes en listas de espera quirúrgicas, a pesar de que la pandemia obligó a suspender operaciones no urgentes en los hospitales públicos durante varias semanas de noviembre. Ninguna clínica privada detuvo, sin embargo, su actividad, ni siquiera fines de semana o festivos , durante los cuales se siguió operando a pacientes que llevaban muchos meses esperando una solución a sus problemas, principalmente oftamológicos (cataratas) y traumatológicos (colocación de prótesis y reparación de hernias, entre otros).

El resultado de esta estrategia es la salida de 7.596 personas de las listas de espera desde el 30 de junio de 2020 al 31 de diciembre de ese año, una cifra que supera el 17 por ciento del total de pacientes en espera. El Virgen del Rocío y el Virgen Macarena son los que alivian más su carga quirúrgica en estos seis meses , aunque son igualmente los que más pacientes matienen en esas listas (15.568 y 10.012, respectivamente). Los dos suman casi el 90 por ciento de personas que salen del sistema.

Menos esperas aunque aún son altas: la demora media de una operación se redujo de 210 a 184 días en los seis últimos meses de 2020, aunque es superior a la de hace un año (148)

La demora media también se ha reducido en diciembre de 2020 respecto a l último corte de junio , pasando de 210 a 184. Crece en comparación con diciembre de 2019, momento en el que la demora media se situaba en 148 días.

El Virgen del Rocío registra a finales de diciembre a 14.568 pacientes que esperan una intervención quirúrgica. En comparación con el corte de junio, redujo su lista de espera en 4.151 usuarios. Respecto a diciembre de 2019, la lista de espera se redujo en 4.718 pacientes, lo que deja de manifiesto la elevada actividad quirúrgica realizada en el último año a pesar de la pandemia . El Hospital Virgen Macarena registra a diciembre de 2020 un total de 10.012 pacientes en su lista de espera quirúrgica, lo que supone 2.794 menos que en junio de 2019 y 3.144 menos que en diciembre de 2019.

Por su parte, el Hospital de Valme registra, a diciembre de 2020, una lista de espera quirúrgica de 4.638 usuarios , 608 menos que en junio y 1.102 menos que hace un año.

En el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, uno delos más afectados por la segunda ola de la pandemia , la lista de espera quirúrgica en diciembre de 2020 se sitúa en 3.735 usuarios, 407 menos que en junio y 169 menos que en diciembre de 2019.

Las operaciones no urgentes más retrasadas suelen corresponder a las de Dermatología, Urología y Digestivo, tres especialidades que arrastran déficit de profesionales en toda Andalucía.

En el Hospital La Merced, de Osuna, la lista de espera quirúrgica en d iciembre de 2020 se sitúa en 1.546 usuarios , 319 menos que en junio y 345 menos que en diciembre de 2019.

El Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte registra, a diciembre de 2020, una lista de espera quirúrgica de 113 usuarios, 43 menos que en junio y 5 menos que hace un año.

El Hospital de Alta Resolución de Utrera registra en esa misma fecha una lista de espera quirúrgica de 518 usuarios, 14 menos que en junio de 2020 y 64 menos que hace un año.

El Hospital de Alta Resolución de Écija es el que menos rebaja su lista de espera de todos los de la provincia de Sevilla. A diciembre de 2020 registra una lista de espera quirúrgica de 365 usuarios, 6 menos que en junio y 369 menos que hace un año.

El Hospital de Alta Resolución de Lebrija registra , a diciembre de 2020, una lista de espera quirúrgica de 612 usuarios, 108 menos que en junio y 232 menos que hace un año.

