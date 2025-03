Coronavirus, la mayor prueba de resistencia para los gimnasios de Sevilla

Uno de los sectores que se está viendo más afectado por la crisis que ha generado la pandemia de coronavirus Covid-19 es el de los gimnasios y los centros deportivos. Las limitaciones de aforo y horarios, además de la imposición de múltiples ... normas higiénicas y el lógico temor de muchos a los recintos cerrados donde se realiza ejercicio físico han reducido notablemente la presencia de clientes en estos establecimientos, que al no ser considerados esenciales durante el actual estado de alarma deben reducir bastante su actividad. Muchos, los locales más pequeños, han tenido que cerrar y esperar, mientras que los principales están intentando capear el temporal como pueden con unas pérdidas ingentes, de ahí que reclamen cerrar más tarde. El recorte del horario vespertino , el que mejor funciona en estos centros por la suma de deportistas que vienen de sus trabajos, ha sido un palo muy duro en las últimas semanas, como recalcan los responsables de estos centros en Sevilla incidiendo en que son un «servicio de salud».

José Blanes, YO10 Sport Club

El vanguardista centro deportivo de Torre Sevilla está aplicando nuevas fórmulas de negocio para mitigar esas consecuencias de la reducción de clientes, que supone ya una caída global de ingresos del 40% sobre 2019. Su responsable, José Blanes, no da rodeos a la hora de admitir que las circunstancias «han hecho mucho daño desde marzo, especialmente desde que se ha limitado el horario y hay que cerrar a las seis de la tarde. De seis y media a ocho y media teníamos el pico de afluencia , con lo que la situación se ha complicado más si cabe desde noviembre». A ello hay que sumar que a YO10 vienen «muchos trabajadores de la Cartuja que aprovechaban la primera hora, la de las seis y media de la mañana, que ahora también ha quedado anulada al no poderse abrir hasta las siete», aspecto al que hay que sumar que «muchos de los clientes, por mera proximidad, son del Aljarafe, de municipios desde los que no se puede acceder a Sevilla con restricción de movilidad entre localidades». Además, el cierre del año «no va a ser mejor, puesto que diciembre es el peor mes de cualquier centro deportivo, la gente se suele esperar a enero para volver a arrancar».

Con todo ello, el panorama de los próximos meses no puede ser otro que el de la «incertidumbre total». «Nuestra reivindicación viene siendo siempre la misma —indica—, que somos salud y no ocio. Es así de claro. La buena salud de mucha gente depende de poder hacer deporte o rehabilitaciones en gimnasios, de ahí que hayamos reivindicado en todo momento que se trata de un servicio esencial para la población que no debería verse afectado por las limitaciones horarias. Esperemos que con las novedades que se vayan anunciando y con una mayor flexibilidad de esas medidas, esa visión se termine imponiendo». Y no será, desde luego, por la falta de adaptación a las normas higiénicas o sanitarias, que en este centro ya brillaban incluso antes del Covid. «Aquí los socios siempre han destacado la limpieza, la higiene que tiene todo, que ahora ha dado un paso más», comenta Blanes, que recalca que YO10 ha ido buscando fórmulas para mantener el mayor número de clientes posible. «Tenemos la aplicación móvil para mantener el contacto permanente con los socios, damos clases “on line” incluso en directo y la comunicación con los entrenadores es permanente. Hasta vendemos ahora material deportivo y lo mandamos al domicilio con descuentos al tratarse de proveedores nuestros, ya que en muchos sitios están agotadas cierto tipo de cosas. Estamos haciendo de todo y eso nos mantiene con un índice de público más o menos razonable, pero habrá que ver en los próximos meses y cuánto dura esta excepcionalidad. Volver a lo de antes va a ser muy complicado y la confianza de la gente también se ha visto muy mermada ».

Gabriel Martín, Galisport Happiness Club

Uno de los centros deportivos de referencia de la capital sevillana es el Galisport del barrio del Porvenir, que hasta octubre no había notado demasiado la pandemia y que mantenía «unas cifras de clientes bastante buenas, prácticamente las mismas que se tenían antes de que surgiera el virus». Así lo recalca su director gerente, Gabriel Martín, que sí apunta al nuevo límite horario de las 18 horas como «el elemento que sí ha cambiado mucho el escenario y que más está perjudicando al sector, pues afecta a su horario de mayor afluencia». «Es sorprendente esta medida que adoptaron las autoridades sanitarias -señala el responsable de este centro-, que entiendo que es muy exagerada, porque precisamente los gimnasios ya éramos pioneros en medidas higiénicas y de desinfección antes de todo esto que ha pasado. Y hemos tomado todas las medidas necesarias y alguna más para garantizar una práctica deportiva segura. Pero los gobernantes no lo han entendido así y no nos consideran como un servicio esencial , a diferencia, por ejemplo, de los estancos. Comprar tabaco sí lo es, resulta curioso...».

Para Martín, es «vital» que en los próximos días las autoridades sanitarias flexibilicen las medidas y «permitan abrir hasta las nueve de la noche, no hasta las seis, porque es evidente que se trata de un servicio que es esencial para la sociedad. Está demostrado, por ejemplo, que la obesidad o la diabetes son factores de mayor riesgo ante el Covid, y ambas cosas se combaten precisamente haciendo deporte». «Nuestros usuarios lo han tenido claro desde el primer momento y mantuvieron su afluencia hasta octubre casi con normalidad, pese a todas las medidas, porque saben que el deporte es salud. Después sí ha sido más complicado y hemos notado, lógicamente, una bajada en el número de abonados. También hay miedo en algunas personas, como es normal, y tampoco hay que olvidar que el poder adquisitivo de otros ha bajado con toda esta crisis, y eso se tiene que notar». Con todo, el gerente del centro deportivo se muestra «optimista de cara al año que viene, porque ya se habrá extendido la vacuna y lo peor está claro que ya habrá pasado . Se podrá normalizar más o menos la situación y los gimnasios recuperarán el terreno perdido poco a poco». «Nosotros no estamos mal -indica- para todo lo que ha pasado, pero muchos otros están en una situación crítica que se paliaría en parte si se amplían los horarios en los próximos días. Eso ocurrirá si los gobernantes tienen claro que el deporte es salud, como hemos recalcado desde Galisport en una campaña que hemos denominado "Vacúnate. Haz deporte". Eso debe tenerlo claro todo el mundo. Y los primeros, las autoridades sanitarias».

Antonio Rodríguez, Sevilla Gym

Si la crisis del Covid ha generado problemas de supervivencia en los grandes centros deportivos de la capital andaluza, en los pequeños gimnasios el día a día es ya una verdadera proeza. Un ejemplo claro de ello es el de Sevilla Gym, en la calle Amor de Dios, que sigue «perdiendo dinero cada semana» después de superar los meses de cierre con un ERTE que incluyó a las seis personas que allí trabajan. Así lo recalca su director gerente, Antonio Rodríguez, que lleva treinta años en el negocio y conoce perfectamente los pormenores de una actividad como la suya. «Desde que reabrimos a finales de junio hasta ahora -comenta-, la facturación está en torno al 35% de lo que hacíamos antes del coronavirus . La gente joven más o menos ha seguido viniendo, a menor ritmo y con el aforo pero ha mantenido la presencia más o menos. El problema ha estado, como es lógico, en el público de mayor riesgo, que es la gente mayor. Venían más por la mañana y ahí sí se ha notado un bajón. Además, por la situación de mi gimnasio, que es muy céntrico, teníamos a muchos estudiantes y a extranjeros que ahora han dejado de venir». Se da la paradoja que ahora, con el cierre obligado a las seis de la tarde, «la mayor carga de usuarios se produce, lógicamente, por la mañana, que hasta hace poco estaba muerta por el tipo de cliente que tenemos. Aún así, es muy poco y se hace muy necesario que se amplíe el horario de apertura para que llegue hasta las nueve de la noche, porque es en ese tramo de seis a nueve cuando se hace el 70% de la facturación de cualquier centro de estas características. Esas tres horas nos dan la vida».

Se queja Rodríguez de «la tremenda falta de ayudas que reciben estos negocios por parte de las administraciones a pesar de la clara relación que hay entre la actividad física y el estrés, la ansiedad y los problemas mentales que está generando la situación de este año con la pandemia y los confinamientos». «Hasta ahora sólo he recibido 660 euros por ser autónomo -se lamenta-, pero para la empresa en sí, ni un euro. Sólo pagar el alquiler me cuesta 5.400 euros mensuales. Así es imposible, no terminamios de arrancar y muchos días me han dado ganas de cerrar definitivamente porque estamos saliendo adelante con el dinero que tengo ahorrado, con mi dinero, pero no con lo que ingresamos. Desde las administraciones públicas no obtenemos nada , seguramente porque no hacemos ruido ni somos un colectivo unido. Los hosteleros, por ejemplo, sí son escuchados constantemente, y aunque es evidente que en Sevilla sus negocios tienen mucho tirón, no podemos olvidar que los gimnasios tienen detrás a muchísima gente. Pero seguimos estando muy desamparados, nadie nos escucha».