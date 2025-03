Colas en Blas Infante de policías nacionales para hacerse los test rápidos del coronavirus

Decenas de agentes de la Policía Nacional de Sevilla han sido convocados este viernes para hacerse el test del coronavirus . Las pruebas se están efectuando en el salón de actos del edificio que alberga la Jefatura Superior, aunque la cola de funcionarios policiales sale de la sede y se ve desde el exterior. Las pruebas se realizarán durante varios días y en esta primera jornada han sido convocados los efectivos que pertenecen a unidades que han podido estar más expuestos a un contagio como la unidad de prevención y reacción (UPR) o los agentes de Seguridad Ciudadana que trabajan a pie de calle y en los dispositivos de control que se han montado desde que se decretó el estado de alarma .

De esta manera, los agentes del Cuerpo Nacional se suman a otros colectivos del ámbito de la seguridad que operan en Sevilla, como la Policía Local y los bomberos, dependientes del Ayuntamiento de Sevilla, que también se están sometiendo a estos test rápidos .

Este tipo de prueba detecta anticuerpos producidos por el virus. Su fiabilidad no es tan elevada como la prueba diagnóstica PCR, pero se obtienen resultados en poco tiempo y se puede efectuar en cualquier sitio.

Hace sólo unos días, el propio director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ponía en duda la fiabilidad de estos test rápidos y se apoyaba en información científica que cuestionan la validez de sus resultados para determinar si una persona ha pasado o no la enfermedad. Sin embargo, no hay consenso a la hora de rechazarlo como método.

Estos test rápidos habían sido una demanda de los sindicatos cuando estalló la crisis ya que los cuerpos policiales, a pesar de su clara exposición a un contagio, han tenido que trabajar sin medios idóneos y suficientes de protección como las mascarillas .