Cabalgata de Reyes de Sevilla 2021: el Ateneo ya ve «muy difícil» la celebración del 5 de enero

El foco está puesto ya en la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de 2021 . Es el primer gran evento del calendario después de todas las suspensiones de los últimos meses y los organizadores ven ya «muy difícil» su celebración. Así lo confirmó a ABC el presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero , que aseguró que aunque la decisión la debe tomar el Ayuntamiento de acuerdo a las medidas sanitarias establecidas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, «como médico que soy, la situación la veo muy complicada».

No obstante, la entidad va a mantener la hoja de ruta con la mayor normalidad posible y va a montar las carrozas . Este trabajo, que debería haber comenzado como es tradicional el día 1 de julio, se paralizó como consecuencia de la pandemia y en los próximos días se acometerá. El equipo dirigido por Jesús Corral Zambruno tiene previsto exornar varios tronos nuevos y revisar otros que ya están de años anteriores. Ese trabajo, llegado el caso de que hubiera que suspenderse la Cabalgata, «no se perdería y no habría problema ninguno, ya que se le pondrían unos plásticos y se guardarían para el año siguiente», indicó Pérez Calero.

La logística, en este caso, no va a suponer un problema que, como es lógico estriba en la aglomeración que cada año se produce en torno a la Cabalgata, que es probablemente el evento que congrega en un mismo recorrido a más cantidad de personas en la ciudad. Preguntado por si se ha estudiado alguna alternativa en cuanto al recorrido o al cortejo para hacerlo más seguro, el presidente del Ateneo aseguró que no y que « no hemos barajado ningún plan alternativo».

Todo ello, después de que se especulara con la posibilidad de establecer un recorrido por grandes avenidas . Es decir, que el cortejo no entrara en el Centro ni por Triana ni Los Remedios, sino que, desde la Resolana, continuara por Torneo, Arjona, Paseo de Colón y el de las Delicias. Otras de las medidas que se especulaban era que no se lanzaran caramelos o que en las carrozas hubiera menos personajes . No obstante, el problema está en la gestión del público que acude a contemplarla.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla nunca se ha suspendido en los 102 años que lleva celebrándose. Desde 1918 , ha sobrevivido a epidemias, guerras, la lluvia, el frío y hasta la niebla. De hecho, en 2020 fue la única fiesta mayor de Sevilla que se celebró, ya que la pandemia se declaró dos meses después. Ahora, la incertidumbre por los brotes o una nueva ola del coronavirus amenaza gravemente su celebración.