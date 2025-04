Algunas facultades de Sevilla ya se plantean hacer exámenes virtuales por la crisis del coronavirus

La prolongación del periodo sin clases en la Universidad de Sevilla preocupa mucho . Tanto a los estudiantes como a los profesores. Porque si se alarga (de momento será un mes sin clases), no sólo peligra la materia que se puede perder, sino también es posible que no se puedan hacer los parciales que algunas facultades y escuelas tenían previstos por estas fechas para aliviar el temario y que los alumnos no vayan con tanta materia al final.

Esos parciales eran la fórmula que empleaban algunos estudiantes para sacar la asignatura sin necesidad de acudir a jugársela todo a una carta. Hay facultades y escuelas donde la fecha de esos exámenes ya se ha pasado sin que se pudieran hacer. Por ello la preocupación va en aumento.

Este será probablemente uno de los temas sobre la mesa en el consejo de gobierno que la Universidad de Sevilla ha convocado de forma telemática para mañana. Aunque sólo se sabe que el rector, Miguel Ángel Castro, llevará su informe, sin que se haya facilitado el contenido.

En cualquier caso, fuentes del Rectorado aseguran que la universidad tomará las decisiones escuchando a los centros. De momento, según dicen, se está haciendo «un estudio preliminar» en continuo contacto con los responsables de los centro s.

Alargar el calendario

La posibilidad de alargar el calendario académico es una de las opciones que se baraja aunque esta tiene más inconvenientes que ventajas. Porque no gusta ni a profesores ni a alumnos . Estos últimos se han posicionado, a través del Consejo de Alumnos, en contra de ese alargamiento que, entre otras cosas, obligaría a algunos a tener que pagar más meses de alquiler.

Lo que sí se están planteando ya en algunos centros es exámenes virtuales. Aunque los primeros días no todos se sumaron al aprendizaje virtual, las videdoconferencias parecen haberse extendido. En casi todos los centros éste se lleva a cabo a diario. Hay estudiantes que a las 9 horas ya están conectados y dando clase.

¿Y qué pasa si se alarga el confinamiento? En algunas facultades se plantean los exámenes virtuales. El decano de Psicología, Francisco Medina, lo tiene claro: «La universidad debe plantearse ya un sistema de evaluación no presencial». Porque, según vaticina, es poco probable «que volvamos a concentraciones de mucha gente» .

En cualquier caso, él tiene claro que en Psicología podrán hacerse exámenes virtuales y que está podría ser «una solución. Serán exámenes que no se basarán únicamente en la memoria, sino en las competencias. Es decir, exámenes que no sólo estén basados en la memorización sino en un sistema en el que el alumnado pueda tener delante el material , basado en que sepa aplicar los conceptos de forma correcta. Medina también plantea que en la facultad se hagan trabajos y fomentar la evaluación continua. «Está claro que habrá que ser flexibles», afirma.

Desde Medicina, su decano, Luis Capitán, admite que están trabajando en la posibilidad de exámenes virtuales en algunas materias. «Hay opciones en la plataforma de la enseñanza virtual» , explica Capitán, que ayer mismo estaba dando su clase virtual de Cirugía. Aunque no contempla la opción de un examen virtual de esta materia, sí es posible en otras materias. «Todo lo que sea teórico se podría hacer», explica Capitán.

Otra opinión la da el decano de Derecho, Alfonso Castro, que lo ve difícil y sólo lo contempla «como última posibilidad» si no hubiera otra opción para realizar los exámenes con suficiente seguridad sanitaria. «Quedan dos meses y medio para los exámenes. Lo que es indiscutible es que hay que garantizar a los alumnos la posibilidad de examinarse este curso», destaca Castro.

Desde el Consejo de Alumnos, Cadus, Carlos Cruz ve posible los exámenes virtuales, ya que en algunas asignaturas se hacen exámenes a través de la plataforma aunque, según recalca, sería un problema cuando se trata de teoría. Lo ve más lógico si se sustituye por casos prácticos donde aun pudiendo consultar el material se evalúen las competencias mínimas. Otra opción que propone el Cadus es desarrollar un sistema donde se evalúe el aprendizaje y no la memoria de los estudiantes.

Otro problema serán las prácticas de fin de grado , ya que no se pueden aplazar para acabar la carrera. La solución telemática también se estudia para ese caso.

